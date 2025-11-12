Edge finder pro 002

Edge FinderPro 002ist Ihr visueller All-in-One-Handelsassistent, der das Marktrauschen durchbricht und auf einen Blick hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten aufzeigt. Es handelt sich um eine erweiterte Version mit Gewinnmitnahme-Ebenen, verbesserter Chart-Sichtbarkeit und größerer Leichtigkeit beim Ein- und Ausstieg in den Markt .

Wie es funktioniert (Der Kerngedanke):

Anstatt Ihren Chart mit komplexen Zahlen zu überfrachten, verwendet Edge Finder Pro 0 0 2 ein einzigartiges, farbkodiertes System, um das Marktbild klar zu zeichnen.

  • Trend- und Momentum-Visualisierung: Der Indikator analysiert den Markt und färbt die Kursbalken dynamisch ein. Spezifische Farben zeigen Ihnen sofort an, ob der Trend stark bullisch, schwach bullisch, stark bärisch oder schwach bärisch ist, so dass Sie mit der Strömung des Marktes handeln können.
  • Intelligente Einstiegs- und Ausstiegssignale: Es werden eindeutige "Pfeil-nach-oben"- und "Pfeil-nach-unten"-Signale auf dem Chart erzeugt. Diese Signale werden nur dann ausgelöst, wenn der fortschrittliche Algorithmus ein Zusammentreffen von Trendrichtung und Momentum-Stärke bestätigt, wodurch Fehlalarme herausgefiltert werden.
  • *Eingebautes Sicherheits-Dashboard: Ein einfaches, intuitives Panel auf Ihrem Chart zeigt den aktuellen Marktstatus (Trend/Bandbreite), empfohlene Aktionen (Kaufen/Verkaufen/Warten) und hält Sie auf dem Laufenden und unter Kontrolle.

Im Wesentlichen übersetzt Edge Finder pro 002 komplexe Marktdaten in einfache, umsetzbare visuelle Hinweise, die Sie befähigen, schnellere und sicherere Handelsentscheidungen zu treffen.

Der Indikator verwendet eine erweiterte RSI-Analyse in Kombination mit einer numerischen Analyse. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir die Verwendung des M15 (15-Minuten)-Zeitrahmens, insbesondere für Gold und die Arbeit mit anderen Symbolen. Sie können auf den 5-Minuten-Zeitrahmen umschalten, wenn Sie ein Kauf- oder Verkaufssignal verpassen. Der Algorithmus des Indikators wurde speziell für diesen Zeitrahmen entwickelt und bietet das perfekte Gleichgewicht zwischen Signalgenauigkeit und Handelstempo.

Edge Finder Pro 002 Empfohlen :

*Mindesteinlage 1000$

*weniger Zeitrahmen M15

* Handeln Sie, wenn Siedie blaue vertikale Linie sehenund warten Sie auf einen Kaufpfeil, der zu ihr passt, unabhängig davon, ob er auf dem Chart oder im unteren Fenster erscheint, und umgekehrt, wenn Sie die rote vertikale Linie sehen.Diese Version wurde weiterentwickelt und verbessert, und Fibonacci-Levels wurden hinzugefügt, die als Gewinnmitnahme-Stationen dienen und Einstieg, Ausstieg, Verstärkung und Abkühlung erleichtern.

*Es gibt einige kostenlose Indikatoren auf dem Markt, die als ergänzende und nicht als wesentliche Indikatoren hinzugefügt werden können, die zur Verbesserung des visuellen Aspekts beitragen. Sie können sich mit uns in Verbindung setzen, um mehr über diese Indikatoren zu erfahren und die Einstellungen an Ihre Arbeitsweise anzupassen, denn der Daytrader hat andere Einstellungen als der Weeklytrader und der Investor.

*Wenn die rote oder blaue Linie auf der letzten Kerze erscheint. Gehen Sie nicht sofort in den Handel ein. Sie müssen eine oder zwei Kerzen auf dem viertelstündigen Zeitrahmen abwarten, bis die Linie als Sättigungsspitze oder Sättigungstief bestätigt wird. Dann steigen Sie mit dem Signal bis zum nächsten Fibonacci-Level ein.

Ich kann mich mit jedem in Verbindung setzen, der es kaufen, mieten oder kostenlos auf Zoom ausprobieren möchte, um sicherzustellen, dass Sie es richtig verwenden.

*

Es gibt eine Version des Programms, die auf der MT4-Plattform funktioniert, EDGE FINDER PRO 001.

https://www.youtube.com/watch?v=ef4erp7JLx4
