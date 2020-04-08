Edri extreme points Buy Sell

Edri Puntos Extremos Compra & Venta

Un indicador de entrada basado en la inversión diseñado para identificar puntos de inflexión de alta probabilidad en el mercado.

Cómo utilizarlo

  • Flecha verde (señal de compra): Aparece debajo de la vela cuando las condiciones favorecen una potencial reversión alcista. Considere la posibilidad de entrar en posiciones largas.
  • Flecha roja (señal de venta): Aparece por encima de la vela cuando las condiciones favorecen una posible reversión bajista. Considere la posibilidad de entrar en posiciones cortas.

Bandas de reversión media opcionales

Active esta función en los ajustes para mostrar niveles dinámicos de soporte y resistencia basados en la desviación del precio respecto a la media. Útil para identificar condiciones de precios estirados.

Parámetros ajustables

Todos los parámetros se pueden personalizar para adaptarlos a su marco temporal y estilo de negociación preferidos. Los ajustes por defecto funcionan bien en la mayoría de los pares y marcos temporales.

Recomendaciones

  • Utilícelo junto con su propio análisis y gestión de riesgos
  • Las señales se confirman al cierre de la barra
  • Funciona en todos los símbolos y plazos

Si tiene preguntas o necesita ayuda, utilice la sección Comentarios


Productos recomendados
WaveTrend Pro
Francis Soddo Wetaka
Indicadores
Necesita revisar la descripción de su producto para cumplir las políticas publicitarias que prohíben garantizar o insinuar beneficios. La descripción actual utiliza frases que podrían interpretarse como promesas de ganancias financieras, lo que infringe estas normas. Indicador Wave Trend Oscillator para MetaTrader 5 Descubra el indicador Wave Trend Oscillator , una sofisticada herramienta de análisis técnico para MetaTrader 5. Este indicador está diseñado para ayudar a los operadores a comprend
Quasimodo Genie
Francis Soddo Wetaka
Indicadores
Indicador Quasimodo Genie para MetaTrader 5 Presentamos el Quasimodo Genie, un indicador de análisis técnico para MetaTrader 5 diseñado para identificar automáticamente el patrón Quasimodo o "Over and Under" en sus gráficos. Esta herramienta proporciona señales visuales basadas en la estructura de este popular patrón gráfico. Este indicador está diseñado para ayudar en el reconocimiento y análisis de patrones resaltando los puntos clave de oscilación. También ofrece una serie de ajustes persona
FREE
ReversalCandlestickPatterns
Casey Nkalubo
Indicadores
Indicador de Patrones de Velas Inversas - Versión Gratuita Este indicador MT5 identifica patrones de inversión de velas alcistas y bajistas comunes y los muestra directamente en el gráfico. Se puede utilizar en cualquier mercado y marco temporal, proporcionando a los operadores referencias visuales claras para los posibles puntos de inversión. Características principales Detección automática de patrones de inversión de velas bien conocidos Funciona en todos los marcos temporales disponibles en
FREE
Super Trend Master
Ronald Moses Mawanda
Indicadores
Como sugiere el nombre, indica la dirección del movimiento del precio en un mercado que está en tendencia, es decir, siguiendo un camino particular. Se traza en los gráficos de precios de las acciones para que los inversores vean la tendencia actual marcada que se muestra en rojo cuando los precios han bajado y en verde cuando los precios han subido. Parámetros de entrada: Período del indicador CCI Período del indicador ATR Nivel de activación de CCI Desplazamiento horizontal de las barras i
Papa
Busingye Tusasirwe
5 (1)
Asesores Expertos
La versión 6.0 de Papa EA está basada en la versión 3.0 de Big Boy. Se han agregado nuevas ideas y funciones comerciales. Esto hace que Papa EA sea mucho mejor que Big Boy: ¡piénsalo! Y las entradas no han cambiado mucho. Significa que todavía tienes en tus manos un EA muy fácil de usar. Simplemente cambie BasicBalance a 55 (o más) y configure el EA en un gráfico EURUSD de 15 minutos. >>> Señal PAPA EA en vivo <<< Aquí están las entradas: 1) ExpertComment (puedes cambiarlo): el comentario
PK Crash 3OO Light
Prudence Kiconco
Asesores Expertos
PK Crash 300 Light es un EA diseñado específicamente para operar el Índice Crash 300 en el Marco de Tiempo M2. El depósito recomendado es de 100 USD por 0,5 tamaño de lote para una cuenta de apalancamiento de 1:500. PK Crash 300 Light muestra resultados comerciales estables. PK Crash 300 Light sólo opera en una dirección. Sólo vende, beneficiándose así de las caídas que se producen en el Índice Crash 300. Esta característica única permite al EA maximizar sus beneficios y minimizar el drawdown.
SmartSRZones
Casey Nkalubo
Indicadores
SmartSRZones es un indicador de MT5 diseñado para detectar, mostrar y gestionar automáticamente zonas de soporte y resistencia directamente en el gráfico. Combina el reconocimiento de la estructura del mercado con la detección de patrones de velas para ayudar a los operadores a ver los niveles de precios importantes sin necesidad de marcarlos manualmente. El indicador es adecuado para diferentes enfoques de trading, incluyendo análisis a corto y largo plazo. Características principales Detecció
FREE
Price action auto trade bot
Gabriel Matovu
4.17 (6)
Asesores Expertos
PRICE ACTION Semi-auto trade bot: (ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA XAUUSD ) Este es un modelo cuantitativo simple que opera con ORO(XAUUSD) usando algoritmos automáticos de análisis de la acción del precio. Colóquelo en cualquier símbolo o marco de tiempo. El tamaño de las posiciones se calcula multiplicando 0,01 por 500 USD en la cuenta para garantizar una baja exposición al riesgo y también dejando margen libre para posiciones de cobertura que reducen la exposición global al riesgo. Esto es lo qu
FREE
VSA Pulse System
Paul Edunyu Carissimo
Indicadores
Sistema VSA Pulse Deje de comerciar con formas. Empiece a operar con energía. El avanzado motor lógico VSA + Price Action. Descripción: La mayoría de los indicadores le muestran la historia (retraso). El sistema VSA Pulse le muestra la realidad (física). Este indicador decodifica la "Energía" detrás de cada vela. Va más allá de las simples etiquetas "Alcista" o "Bajista" e identifica la intención del Dinero Inteligente. Responde a las tres preguntas más críticas en el trading: ¿Es real este mo
CandleStick 3 Candle Engulf
Francis Soddo Wetaka
Indicadores
Indicador Envolvente de Velas El indicador de 3 velas envolventes es una herramienta de análisis técnico diseñada para identificar patrones específicos de velas envolventes. Para una señal alcista , el indicador busca un patrón en el que una vela alcista envuelve completamente las tres velas bajistas precedentes. Por el contrario, una señal bajista se genera cuando una vela bajista engulle las tres velas alcistas anteriores. El indicador también está programado para detectar patrones envolvente
Day scalp xau
Allan Maurice Mwesigwa
Asesores Expertos
Day Scalp XAU BACKTEST 2024 - 2025 CONDICIONES ACTUALES DEL MERCADO Una operación. Una oportunidad. Todos los días. El oro se mueve con un propósito. Mientras que otros persiguen cada vela y se ahogan en el ruido, Day Scalp XAU espera a la configuración que importa - y luego ataca con precisión. Construido para el Oro. Perfeccionado para la consistencia. Day Scalp XAU es el resultado de una investigación exhaustiva de los patrones de comportamiento diarios únicos del oro. La lógica patentada id
PK Crash 5OO PRO
Prudence Kiconco
Asesores Expertos
PK Crash 500 PRO es un EA diseñado específicamente para operar con el índice Crash 500 en el marco temporal M5. El depósito mínimo es de 100 USD por 0,2 tamaño de lote para una cuenta de apalancamiento de 1:500. PK Crash 500 PRO muestra resultados comerciales estables. PK Crash 500 PRO sólo opera en una dirección. Sólo vende, beneficiándose así de las caídas que se producen en el Índice Crash 500. Esta característica única permite al EA maximizar sus beneficios y minimizar el drawdown. La funci
Support resistance break
Allan Maurice Mwesigwa
Indicadores
Indicador de ruptura de soporte y resistencia Este indicador personalizado para MT5 identifica automáticamente los niveles de precios clave en los que el mercado ha invertido históricamente (zonas de soporte y resistencia) y alerta a los operadores cuando estos niveles se rompen con convicción. Qué hace: El indicador escanea la acción del precio para detectar máximos y mínimos de oscilación significativos y, a continuación, traza líneas dinámicas de soporte y resistencia que se extienden hacia a
HTF Candles
Felix Bitum
Indicadores
Velas HTF es un indicador que traza el contorno de las velas de tiempo superior en la vela inferior. El indicador le da la opción de elegir si desea o no ver en vivo la vela HTF actual, sin retardo o repintado. Características No se dibujan objetos en el gráfico: El indicador no traza ninguna línea u objeto rectangular en el gráfico, simplemente dibuja las velas HTF. Esto mantiene su gráfico simple y limpio. Selección MTF: El indicador le permite elegir todos los diferentes plazos superiores par
Alpha V1
Derrick Akampurira
Asesores Expertos
Alpha V1: Su socio de trading automatizado y disciplinado Este asesor experto se basa en la hipótesis de que, para un activo financiero específico (como el USD/JPY o el índice NASDAQ), existen patrones estadísticamente significativos basados en la hora del día o el día de la semana. Por ejemplo, una hipótesis podría ser "El NASDAQ tiende a subir entre las 4 AM y las 10 AM, hora del servidor, los miércoles y los viernes". El Alpha V1 es la herramienta para probar y explotar dicha hipótesis. Su é
Candle Range Theory CRT
Derrick Akampurira
Indicadores
CRT Pro: Sistema de Inversión Multi-Tiempo Desbloquee las configuraciones de inversión de alta probabilidad con la precisión de la Teoría del Rango de Velas (CRT) combinada con el Análisis de Tendencia DSL Avanzado. El sistema CRT Multi-Timeframe no es sólo un indicador de señales; es un marco de trading completo diseñado para identificar "Barridos de Liquidez" y falsas rupturas, los momentos exactos en los que el dinero institucional entra en el mercado. Al filtrar estos potentes patrones de in
PK Boom Crash Scalper RSI
Prudence Kiconco
Asesores Expertos
PK Boom Crash Scalper RSI es un EA diseñado específicamente para scalping Boom y Crash Índices en el M1 Timeframe. El EA utiliza el indicador de Índice de Fuerza Relativa (RSI) para abrir posiciones basadas en los niveles de Sobreventa y Sobrecompra que se pueden ajustar a las preferencias de los usuarios. Las posiciones se abren después de un pico o una caída en función del índice que se negocia. NB: Este EA, a diferencia de mis otros EA, no viene con parámetros optimizados. Depende del usuario
PK Crash 1OOO PRO
Prudence Kiconco
Asesores Expertos
PK Crash 1000 PRO es un EA diseñado específicamente para operar el Índice Crash 1000 en el Marco de Tiempo M1. No opera con frecuencia pero ofrece un alto retorno de beneficios con menor riesgo. El depósito mínimo es de 100 USD por 0,2 tamaño de lote para una cuenta de apalancamiento de 1:500. PK Crash 1000 PRO muestra resultados comerciales estables. PK Crash 1000 PRO sólo opera en una dirección. Sólo vende, beneficiándose así de las caídas que se producen en el Índice Crash 1000. Esta caracter
Big Boy
Busingye Tusasirwe
Asesores Expertos
Big Boy v3.0 es un nuevo EA que ha sido diseñado para operar con precisión en el marco de tiempo EURUSD de 15 minutos. Úselo en el gráfico mínimo de 15 EURUSD. Es muy preciso, año tras año. Una vez descargado, cambie el Saldo Básico a 50 y adjunte el gráfico EURUSD de 15 minutos. Gracias por considerar comprar y utilizar este EA. Aquí están las entradas: 1) Comentario de experto (puedes cambiarlo): el comentario básico utilizado para cada operación. 2) Expert Magic: identificador único para
PK Crash 5OO Light
Prudence Kiconco
Asesores Expertos
PK Crash 500 Light es un EA diseñado específicamente para operar con el índice Crash 500 en el marco temporal M1. El depósito mínimo es de 30 USD por 0,2 tamaño de lote para una cuenta de apalancamiento de 1:500. PK Crash 500 Light muestra resultados estables. PK Crash 500 Light sólo opera en una dirección. Sólo vende, beneficiándose así de las caídas que se producen en el índice Crash 500. Esta característica única permite al EA maximizar sus beneficios y minimizar el drawdown. La función Brea
Account Flipper EA
Gabriel Matovu
Asesores Expertos
CUENTA FLIPPER EA Un robot de comercio para GBPUSD El tamaño del lote se calcula multiplicando el factor de lote por cada 1000 USD en cuenta. Se recomienda utilizar cuentas de 1000 USD o más. Tipos de cuenta: Cuentas de cobertura , Se prefieren las cuentas estándar, es decir, sin comisiones, Utilizar corredores bien regulados, por ejemplo ICMarkets. todo esto proporciona espacio para que la estrategia funcione sin problemas para estabilizar los resultados y eliminar la posibilidad de que el mode
FREE
Trend X EA
Derrick Akampurira
Asesores Expertos
La evolución de Trend X EA Años de operar meticulosamente con oro y dominar todos sus matices me inspiraron para transformar mis estrategias probadas en una solución automatizada. Un encuentro casual con un programador de ideas afines, igualmente apasionado por los mercados, desencadenó la creación de Trend X EA. Lo que empezaron siendo conversaciones informales sobre trading se convirtió rápidamente en una poderosa colaboración. Juntos, combinamos mi profundo conocimiento del comportamiento úni
NAS30 Scalper
Ronald Moses Mawanda
Indicadores
El Indicador NAS30 Scalper es una herramienta de vanguardia diseñada para proporcionar señales precisas de compra y venta para estrategias de scalping en NAS100 y US30. Este indicador utiliza algoritmos avanzados para identificar tendencias a corto plazo en el mercado y capitalizar movimientos rápidos de precios, lo que lo convierte en la opción ideal para traders que buscan aprovechar oportunidades de ganancias rápidas. Características principales: Señales en tiempo real: Reciba alertas inst
Boom Crash Spike Arrow
Michael Onekgiu
Indicadores
Boom y Crash Spike Detector v1.0 El detector de picos de Boom y Crash imprime una flecha hacia abajo que no repinta para capturar picos de crash y una flecha hacia arriba que no repinta para capturar picos de boom. Es adecuado para 1M marco de tiempo para crash500 y Boom 500. Cuando la flecha roja se imprime en una zona roja de las medias móviles, indica una alta probabilidad de crash spikes a la baja, del mismo modo, la flecha azul se imprime en una zona azul de la media móvil, indica una alta
Open Close Cross Alerts
Francis Soddo Wetaka
4.5 (2)
Indicadores
Esta estrategia de negociación se basa en los cruces de apertura y cierre , un método de análisis del movimiento de los precios basado en la relación entre los precios de apertura y cierre de una barra. El sistema está diseñado para identificar posibles puntos de entrada y salida cuando estos valores se cruzan entre sí. Configuración y personalización El rendimiento de la estrategia puede personalizarse ajustando la resolución. Una resolución más alta, normalmente 3-4 veces la del gráfico , pue
FREE
Crash500 Spike Detector
Michael Onekgiu
Indicadores
Crash500 Detector de picos v1.0 El detector de picos Crash500 imprime Down non repaint Arrow para la captura de picos de crash. Es adecuado para el marco de tiempo de 1M para crash500. Cuando la flecha roja se imprime, indica una alta probabilidad de crash spikes hacia abajo. Es bastante sencillo ya que lo diseñé para seguir tendencias fuertes. Utiliza la configuración por defecto, sin embargo, puede cambiar el color del fondo del gráfico como sea apropiado. El sistema utiliza el enfoque matemá
Power To Move
Paul Edunyu Carissimo
Indicadores
Power To Move (PTM) - El motor energético del mercado Deje de adivinar la dirección. Comience a medir la energía. Operar no es sólo subir o bajar; es energía . Un mercado sin energía es una trampa. Power To Move (PTM) es un "motor físico" estadístico para su gráfico. Integra la Acción del Precio, el Volumen, el Momento y el Rango en un único Vector de Energía. En lugar de indicadores rezagados, PTM le indica el estado termodinámico actual del mercado: Expansión (Zona Verde): La energía está
PK Range Break Scalper
Prudence Kiconco
Asesores Expertos
PK Range Break Scalper es un Asesor Experto diseñado específicamente para scalping Range Break 100 Index y Range Break 200 Index por Deriv y Binary broker en el 1 Minuto Timeframe. El EA/Robot espera la ruptura de un rango de precios para abrir posiciones y su objetivo es cerrar beneficios entre el rango de precios y no la ruptura del rango. El EA/Robot abre posiciones de compra al precio más bajo del rango y posiciones de venta al precio más alto del rango. NB: Este EA, a diferencia de mis otro
CRT After Manipulation Candle
Derick Alituha
Asesores Expertos
CRT Vela Después de la Manipulación Este Asesor Experto está construido alrededor de un poderoso concepto: operar después de la manipulación, no antes. ¿Qué es CRT ? Candle Range Theory (CRT) es un método de acción del precio que identifica los momentos en los que la liquidez es barrida - cuando el precio caza stop losses por encima de un máximo o por debajo de un mínimo - y luego revierte. El mercado manipula. Este EA espera a que se produzca esa manipulación y se posiciona en el otro lado. Si
FREE
PK Crash 3OO EA
Prudence Kiconco
Asesores Expertos
PK Crash 300 EA es un EA diseñado específicamente para operar el Índice Crash 300 en el Marco de Tiempo M2. PK Crash 300 EA muestra resultados comerciales estables. PK Crash 300 EA sólo opera en una dirección. Sólo vende, beneficiándose así de las caídas que se producen en el Índice Crash 300. Esta característica única permite al EA maximizar sus beneficios y minimizar la reducción. La función de trailing stop rastrea el 50% de los beneficios obtenidos, reduciendo así la caída. PK Crash 300 EA e
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indicadores
Este es un genial indicador para MT5 que ofrece señales precisas para entrar en una transacción sin redibujar. Se puede aplicar a cualquier activo financiero: fórex, criptomonedas, metales, acciones, índices. Nos dará valoraciones bastante precisas y nos dirá cuándo es mejor abrir y cerra una transacción. Eche un vistazo  al vídeo  (6:22), ¡contiene un ejemplo de procesamiento de una sola señal que ha amortizado el indicador! La mayoría de los tráders mejoran sus resultados comerciales durante l
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indicadores
Este tablero muestra los últimos   patrones armónicos   disponibles para los símbolos seleccionados, por lo que ahorrará tiempo y será más eficiente /   versión MT4 . Indicador gratuito:   Basic Harmonic Pattern Columnas del indicador Symbol:   aparecerán los símbolos seleccionados Trend :   alcista o bajista Pattern :   tipo de patrón (gartley, mariposa, murciélago, cangrejo, tiburón, cifrado o ABCD) Entry :   precio de entrada SL:   precio de stop loss TP1:   1er precio de toma de beneficios
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
Volatility Master para MetaTrader es una herramienta de tablero en tiempo real que escanea hasta 56 símbolos utilizando hasta 2 tableros flexibles en diferentes gráficos para identificar mercados de alta volatilidad y tendencia al instante. Con señales claras alcistas/bajistas, alertas personalizables y una interfaz fácil de usar, le ayuda a evitar condiciones de rango limitado y a centrarse en operaciones de alta probabilidad. La claridad genera confianza. Opere con confianza y proteja su capit
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
Matriz de dominancia de SynaptixQuant: Extracción del estado del mercado de nivel institucional Diseñada para operadores que necesitan una visión basada en datos del comportamiento del mercado más allá de los indicadores superficiales. La matriz de dominancia de Synaptix Quant (SQ) no es una visualización convencional de la fortaleza de las divisas. Detrás de su interfaz intencionadamente simplificada se esconde una sofisticada arquitectura analítica diseñada para cuantificar las condiciones de
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indicadores
FOOTPRINTORDERFLOW: La guía autorizada ( Este indicador también es compatible con los proveedores económicos que no ofrecen datos DOM ni datos BID/ASK) 1. Visión general FOOTPRINTORDERFLOW es una herramienta avanzada de análisis de Flujo de Órdenes diseñada para MetaTrader 5 (MT5). A diferencia de los gráficos de velas tradicionales que sólo muestran OHLC (Open, High, Low, Close), este indicador analiza los datos de Tick en tiempo real para visualizar la microestructura dentro de cada vela. L
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indicadores
Gartley Hunter Multi - Un indicador para buscar patrones armónicos simultáneamente en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Ventajas 1. Patrones: Gartley, Mariposa, Tiburón, Cangrejo. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Búsqueda simultánea de patrones. 2. Búsqueda simultánea de patrones en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles 3. Búsqueda de patrones de todos los t
Atbot
Zaha Feiz
4.62 (55)
Indicadores
AtBot: Cómo funciona y cómo usarlo ### Cómo funciona El indicador "AtBot" para la plataforma MT5 genera señales de compra y venta utilizando una combinación de herramientas de análisis técnico. Integra la Media Móvil Simple (SMA), la Media Móvil Exponencial (EMA) y el índice de Rango Verdadero Promedio (ATR) para identificar oportunidades de trading. Además, puede utilizar velas Heikin Ashi para mejorar la precisión de las señales. Deja una reseña después de la compra y recibe un regalo especia
Otros productos de este autor
Support resistance break
Allan Maurice Mwesigwa
Indicadores
Indicador de ruptura de soporte y resistencia Este indicador personalizado para MT5 identifica automáticamente los niveles de precios clave en los que el mercado ha invertido históricamente (zonas de soporte y resistencia) y alerta a los operadores cuando estos niveles se rompen con convicción. Qué hace: El indicador escanea la acción del precio para detectar máximos y mínimos de oscilación significativos y, a continuación, traza líneas dinámicas de soporte y resistencia que se extienden hacia a
Day scalp xau
Allan Maurice Mwesigwa
Asesores Expertos
Day Scalp XAU BACKTEST 2024 - 2025 CONDICIONES ACTUALES DEL MERCADO Una operación. Una oportunidad. Todos los días. El oro se mueve con un propósito. Mientras que otros persiguen cada vela y se ahogan en el ruido, Day Scalp XAU espera a la configuración que importa - y luego ataca con precisión. Construido para el Oro. Perfeccionado para la consistencia. Day Scalp XAU es el resultado de una investigación exhaustiva de los patrones de comportamiento diarios únicos del oro. La lógica patentada id
Xau dripper
Allan Maurice Mwesigwa
Asesores Expertos
XAU Dripper - Asesor experto en extracción de oro constante Goteo a goteo. Operación a operación. Crecimiento constante. XAU Dripper es un Asesor Experto diseñado con precisión que extrae beneficios del mercado del oro con paciencia y disciplina. Como el agua tallando a través de la piedra, este EA no fuerza los resultados - los deja fluir naturalmente a través de operaciones calculadas y de alta probabilidad. Filosofía del Dripper No me precipito. No comercio en exceso. No persigo. En cambio, d
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario