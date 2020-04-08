Edri extreme points Buy Sell

Edri Puntos Extremos Compra & Venta

Un indicador de entrada basado en la inversión diseñado para identificar puntos de inflexión de alta probabilidad en el mercado.

Cómo utilizarlo

Flecha verde (señal de compra): Aparece debajo de la vela cuando las condiciones favorecen una potencial reversión alcista. Considere la posibilidad de entrar en posiciones largas.

Flecha roja (señal de venta): Aparece por encima de la vela cuando las condiciones favorecen una posible reversión bajista. Considere la posibilidad de entrar en posiciones cortas.

Bandas de reversión media opcionales

Active esta función en los ajustes para mostrar niveles dinámicos de soporte y resistencia basados en la desviación del precio respecto a la media. Útil para identificar condiciones de precios estirados.

Parámetros ajustables

Todos los parámetros se pueden personalizar para adaptarlos a su marco temporal y estilo de negociación preferidos. Los ajustes por defecto funcionan bien en la mayoría de los pares y marcos temporales.

Recomendaciones

Utilícelo junto con su propio análisis y gestión de riesgos

Las señales se confirman al cierre de la barra

Funciona en todos los símbolos y plazos

Si tiene preguntas o necesita ayuda, utilice la sección Comentarios