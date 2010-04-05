Luta Fair Value Gap Detector
- Indikatoren
- Emanuel L John
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Luta FVG Pro - Professioneller Fair Value Gap (FVG) Indikator
Erkennt institutionelle Fair Value Gaps auf dem H4-Zeitrahmen auf die gleiche Weise wie ICT/SMC-Händler.
Merkmale:
- Bullish & Bearish FVG-Erkennung in Echtzeit
- Automatische Mitigation-Verfolgung
- Umgekehrte FVG-Signale (sehr leistungsfähige Umkehr-Setups)
- "GOOD" FVG Markierung (Lücken ≥ 2× Mindestgröße - höhere Wahrscheinlichkeit)
- Saubere Rechtecke mit intelligenten Beschriftungen (Bullish FVG / Mitigated / Inverted)
- Überlappungsfilter-Option
- Maximal 50 aktive Zonen (kein Chart-Lag)
- Funktioniert auf allen Symbolen und Zeitrahmen (scannt H4 intern)
Perfekt für:
- ICT / Smart Money-Konzepte
- Inner Circle Trader Studenten
- Orderblock + FVG-Konfluenzhandel
Einstellungen:
- minPts: Mindestabstand in Punkten (Standardwert 100)
- GoodMultiplier: markiert starke Gaps (Standardwert 2.0)
- FVG_Rec_Ext_Bars: wie viele Bars die Zone sichtbar bleibt
- ignoreOverlaps: vermeidet überlappende Zonen
- MonthsToScan: historische Zonen werden geladen
Kein Repainting | Reine Preisaktion | Nur MT5
© 2026 Eng. Lutandula