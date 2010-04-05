Luta Fair Value Gap Detector

Luta FVG Pro - Indicador Profesional Fair Value Gap (FVG)

Detecta Gaps de Valor Razonable Institucionales en el marco temporal H4 de la misma manera utilizada por los traders ICT/SMC.

Características:
- Detección de FVG alcistas y bajistas en tiempo real
- Seguimiento automático de mitigación
- Señales FVG invertidas (configuraciones de inversión muy potentes)
- Señalización de FVG "BUENO" (gaps ≥ 2× tamaño mínimo - mayor probabilidad)
- Rectángulos limpios con etiquetas inteligentes (FVG alcista / mitigado / invertido)
- Opción de filtro de solapamiento
- Máximo 50 zonas activas (sin desfase de gráficos)
- Funciona en todos los símbolos y marcos temporales (escanea H4 internamente)

Perfecto para:
- TIC / Conceptos de Smart Money
- Estudiantes de Inner Circle Trader
- Bloqueo de órdenes + Trading de confluencia FVG

Ajustes:
- minPts: gap mínimo en puntos (por defecto 100)
- GoodMultiplier: marca los gaps fuertes (por defecto 2.0)
- FVG_Rec_Ext_Bars: cuántas barras permanece visible la zona
- ignoreOverlaps: evita el solapamiento de zonas
- MonthsToScan: zonas históricas cargadas

Sin repintado | Pura acción de precios | Sólo MT5

© 2026 Eng. Lutandula
