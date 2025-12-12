Indicador EXTREME POI Join the telegram community for an exciting trading journey. https://t.me/automated_TLabs

Indicador comercial profesional para MetaTrader 5/Metatrader 4





EXTREME POI es un indicador avanzado de trading de nivel institucional diseñado para identificar Puntos de Interés (POI) de alta probabilidad basados en conceptos de Smart Money. El indicador combina múltiples técnicas sofisticadas para detectar áreas en las que es probable que los operadores institucionales entren en el mercado.









Pares de Trabajo

ORO, EURUSD, GBPUSD





Características principales





Marco de Conceptos de Dinero Inteligente

- Detección de bloques de órdenes: Identifica las zonas institucionales de acumulación y distribución

- Análisis de la brecha del valor razonable (FVG)**: Detecta desequilibrios en la evolución de los precios que las instituciones tratan de compensar.

- Detección de barridos de liquidez: Detecta la caza de paradas y el acaparamiento de liquidez antes de los retrocesos.

- Marco de primas/descuentos: Alinea las entradas con las zonas de valor institucional

- Análisis de la estructura del mercado: Rastrea tendencias de plazos superiores y rupturas estructurales





Sistema de puntuación avanzado

El indicador utiliza un sofisticado algoritmo de puntuación multifactorial para calificar cada PDI:

- Alineación de la estructura del mercado (30%)

- Confluencia de la brecha del valor razonable (20%)

- Proximidad de barrido de liquidez (25%)

- Análisis de la calidad de las velas (15%)

- Confirmación de volumen (10%)





Sólo los PDI con calificación EXTREMA (puntuación ≥ 75%) generan señales, garantizando las configuraciones de mayor calidad.





Cuadro de mandos profesional

- Análisis de la zona de mercado en tiempo real (Prima/Descuento/Equilibrio)

- Sesgo actual de la estructura del mercado

- Seguimiento activo de PDI con ganancias y pérdidas en directo

- Tasa de ganancias y métricas de rendimiento

- Estado multihorario (opcional)





Controles de calidad de la señal

- Optimización del momento de entrada: Simulación de entrada en la barra siguiente para una ejecución realista

- OTE de Fibonacci (entrada comercial óptima): Zonas de retroceso 0,618-0,786

- Confirmación de mitigación: Espera a que el precio salga y vuelva al PDI

- Filtros de sesión: Filtrado opcional de zonas de retroceso (sesiones Londres/NY)

- Calidad del desplazamiento: Requisitos de impulso de grado institucional





Excelencia visual

- Flechas de señales claras para oportunidades de compra/venta

- Zonas PDI codificadas por colores (alcista/bajista)

- Visualización de zonas de prima/descuento

- Rectángulos Take Profit y Stop Loss

- Cuadro de mandos profesional de temática oscura













Lo que obtiene





Gestión del riesgo

- Colocación automática de Stop Loss por debajo/por encima del bloque de órdenes completo

- Take Profit dinámico orientado a zonas de prima/descuento

- Ratios Riesgo:Recompensa configurables (por defecto 1:4)

- Colocación conservadora de SL en los extremos de las velas





Alertas y notificaciones

- Señales visuales de flecha en el gráfico

- Alertas sonoras de nuevas señales

- Notificaciones push opcionales

- Alertas de correo electrónico opcionales

- Registros de señales





Personalización

Más de 50 parámetros de entrada que permiten un control total sobre

- Sensibilidad de detección de estructuras

- Filtros de calidad de bloques de órdenes

- Ajustes de barrido de liquidez y FVG

- Pesos de puntuación POI

- Apariencia visual

- Preferencias de alerta













Código fuente disponible





Obtenga el Código Fuente Completo por $ 50 USD (telegram: https://t.me/gloriasarpong, email: gloriasarpong224@gmail.com)

Desbloquee el acceso completo a:

- Código fuente MQL5 completo - Entienda cada cálculo y lógica

- Libertad de personalización - Modifique el indicador a sus necesidades exactas

- Recurso de aprendizaje - Estudie la implementación de conceptos de trading institucional

- Integración lista - Construya sus propios Asesores Expertos usando señales POI

- Sin restricciones - Utilícelo en sus propios proyectos y estrategias





El código fuente incluye

- Algoritmo completo de detección de PDI

- Implementación avanzada del sistema de puntuación

- Cálculos del marco de primas/descuentos

- Lógica de detección de bloques de pedidos y FVG

- Sistema de renderización del cuadro de mandos

- Lógica de generación y filtrado de señales

- Todas las funciones de ayuda y utilidades













Cómo adquirir el código fuente





Para comprar el código fuente completo de este indicador:





(telegram: https://t.me/gloriasarpong, correo electrónico: gloriasarpong224@gmail.com) Póngase en contacto conmigo a través depara la entrega instantánea





Simplemente envíeme un mensaje y recibirá:

1. Archivo completo del código fuente .mq5

2. Instrucciones de instalación

3. Documentación del código

4. Guía básica de personalización





Precio: $50 USD (pago único)

Entrega: al instante por correo electrónico

Forma de pago: Múltiples opciones disponibles













Especificaciones del indicador





- Plataforma: MetaTrader 5 (MQL5)

- Tipo de indicador Indicador gráfico (superpuesto)

- Búferes: 7 buffers de indicador

- Marcos temporales: marcos temporales soportados (M5 y M15)

- Instrumentos: Todos los símbolos (divisas, índices, materias primas)

(telegram: https://t.me/gloriasarpong, email: gloriasarpong224@gmail.com - Código fuente: Disponible por separado ($50)













Guía de inicio rápido





1. Instalación: Copie el indicador en la carpeta `MQL5/Indicators`.

2. Reinicie MT5: Actualice el panel del navegador

3. Adjuntar al gráfico: Arrastre el indicador al gráfico deseado

4. Configurar: Ajuste los parámetros de entrada según sus preferencias

5. Señales de operación: Espere a las flechas amarillas con alertas sonoras





Configuración recomendada

- Marco temporal: m5 o m15 para obtener la mejor calidad de señal

- Umbral Extremo: 75.0 (por defecto - señales de alta calidad)

- UsePremiumDiscount: true (se ajusta al marco institucional)

- ShowDashboard: true (supervisa las métricas de rendimiento)













Notas importantes





Descargo de responsabilidad

Este indicador es una herramienta de análisis y debe utilizarse como parte de una estrategia de negociación completa. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Practique siempre una adecuada gestión del riesgo y nunca arriesgue más de lo que pueda permitirse perder.





Soporte

- Para problemas con el indicador compilado: Canales de soporte estándar de MT5

- Para consultas sobre el código fuente: email : gloriasarpong224@gmail.com

- Para desarrollos a medida: Disponible bajo petición









¿Por qué elegir EXTREME POI?





Ventaja institucional: Opere junto al dinero inteligente, no contra él

Alta probabilidad: Sólo señales con puntuaciones de calidad superiores al 75





Solución completa: Detección, filtrado, tiempo de entrada y gestión de riesgos

Grado profesional: Adecuado para operadores minoristas e institucionales

Transparente: Código fuente completo disponible para verificación y personalización

Conceptos probados: Basado en los principios establecidos de Smart Money





Perfecto para





- ORO, pares de divisas -GBP/USD, EUR/USD

- Traders que buscan herramientas de análisis de nivel institucional

- Profesionales de Smart Money Concepts

- Operadores swing y de posición

- Desarrolladores de sistemas automatizados de negociación

- Operadores algorítmicos que requieren detección de PDI

- Profesores y creadores de cursos de negociación













Empiece hoy mismo





1. Pruebe el indicador - Utilice la versión compilada de forma gratuita

2. Verifique la calidad - Pruébelo con sus instrumentos favoritos

3. Compre el código fuente - Póngase en contacto por correo electrónico cuando esté listo

4. Personalizar - Adaptar a su estilo de negociación único









Contacto para la compra de código fuente





💵 Precio: $50 USD

⏱️ Entrega: Instantánea





Los traders profesionales eligen la transparencia. Obtenga el código fuente y entienda realmente con qué está operando.

EXTREME POI - Marco de Conceptos de Dinero Inteligente



