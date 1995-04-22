RoachMasterMind

Esta Utilidad trata de establecer puntos de interés en una determinada semana de negociación, trazando visualmente las zonas en un gráfico determinado.

Algunas de las características son Rango de apertura de la semana(lunes)

Saldo inicial de la semana(lunes + martes)

Definiciones de abitros diarios (rango de apertura de cada día [de lunes a viernes] - primeras 8 horas)

Retroceso de Fibonacci (que representa el área de interés de la semana, calculando los niveles de retroceso para la semana en cuestión)

Líneas de página (que definen la página semanal, una zona en la que el precio tiene más probabilidades de operar durante el resto de la semana, a partir de la formación del abiter del martes).

Regla (una regla de números redondos que permite al operador apuntar a niveles de precios algorítmicos).

Estos visuales permiten al operador formular un sólido plan de negociación basado en áreas de interés para la semana. La idea es empezar a buscar oportunidades una vez que se ha establecido la página semanal,

Esto sucede una vez que el EA ha formado el abiter del martes. permitiendo al trader operar en cualquier momento a partir de las 10H00 SAST siempre que el precio alcance el punto de interés deseado en las líneas de la página.

Se recomienda utilizar este asesor junto con conceptos de expansiones de rango, donde el algoritmo busca expandir el rango semanal.





¡¡¡Que lo disfrute!!!