Hilo Power

- Dorival Cardozo
- Version: 7.0
HiloPower - Erweiterter Trend- und Marktstärke-Indikator für MetaTrader 5
HiloPower ist nicht nur ein weiterer Trendindikator, der aus dem traditionellen Hi-Lo entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um eine vollständigere und intelligentere Lesart des Marktes zu bieten, die Richtung, Stärke und Intensität der Bewegungen kombiniert. Mit ihm kann der Händler nicht nur sehen, wohin sich der Preis bewegt, sondern auch, wie stark und volatil diese Bewegung wirklich ist.