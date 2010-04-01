Hilo Power
- Indicadores
- Dorival Cardozo
- Versión: 7.0
HiloPower – Indicador avanzado de tendencia y fuerza del mercado para MetaTrader 5
HiloPower no es un simple indicador de tendencia desarrollado a partir del tradicional Hi-Lo. Fue diseñado para ofrecer una lectura más completa e inteligente del mercado, combinando la dirección, la fuerza y la intensidad de los movimientos. Con él, el operador puede ver no solo hacia dónde se dirige el precio, sino también cuán fuerte y volátil es realmente ese movimiento.