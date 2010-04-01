Hilo Power

HiloPower – Indicador Avançado de Tendência e Força de Mercado para MetaTrader 5


O HiloPower não é apenas mais um indicador de tendência desenvolvido a partir do tradicional Hi-Lo. Ele foi projetado para oferecer uma leitura mais completa e inteligente do mercado, combinando direção, força e intensidade dos movimentos. Com ele, o trader pode enxergar não apenas para onde o preço está indo, mas também o quão forte e volátil esse movimento realmente é.

Além de indicar a tendência com base no Hi-Lo, o HiloPower mostra visualmente a força do mercado por meio de colorações intuitivas:

Verde escuro: movimento consistente, porém com volatilidade moderada. Ideal para operações mais conservadoras.
Verde claro: tendência forte e acelerada, indicando maior intensidade do movimento e possível entrada de grandes players.



