Crash Catcher
- Indikatoren
- Mckinley Jerome Young Isaak
- Version: 6.20
- Aktualisiert: 9 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Überblick:
Dies ist ein trendfolgender "Sell Only"-Scalping-Indikator, der für Märkte mit hoher Volatilität (wie synthetische Indizes) entwickelt wurde. Er identifiziert starke Abwärtstrends und sucht nach überkauften Spikes (Erschöpfung), um sofortige Verkäufe auszulösen. Funktioniert am besten auf dem Crash 300 Market 5M.
1. Indikator-Einstellungen:
-
Exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) mit 20 Perioden.
-
Min-Balken zwischen den Pfeilen: 1.
-
Der Rest der Einstellungen wird als Standard belassen
2. Handelsmanagement:
-
Stop-Loss-Niveau: ( Standardwert: 20.000 Punkte über dem Einstieg).
-
Take Profit-Level:(Standardwert: 2.000 Punkte unter dem Einstieg).
3. Ausführungsstil:
-
Echtzeit:Die Signale erscheinen bei der Eröffnungs-/Bildungskerze. Dies stellt sicher, dass Sie den frühestmöglichen Einstieg erhalten. Allerdings sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass sich die Signale bei sich bildenden Kerzen wiederholen können, wenn sich der Kursverlauf drastisch ändert, bevor die Kerze geschlossen wird.
4. Dashboard & Warnungen:
-
Dashboard oben rechts: Zeigt den aktuellen Trendstatus (Bullish/Bearish) und einen Zähler an, der anzeigt, wie viele Signale heute erschienen sind.
-
Warnungen: Unterstützt Pop-up-, Sound- und Mobile-Push-Benachrichtigungen, sobald ein Signal auftritt.