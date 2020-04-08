Crash Catcher
- Indicadores
- Mckinley Jerome Young Isaak
- Versión: 6.20
- Actualizado: 9 diciembre 2025
- Activaciones: 5
Visión general:
Se trata de un indicador de scalping "Sell Only" de seguimiento de tendencia diseñado para mercados de alta volatilidad (como los Índices Sintéticos). Identifica fuertes tendencias bajistas y busca picos de sobrecompra (agotamiento) para activar entradas de venta inmediatas. Funciona mejor en Crash 300 Market 5M.
1. Configuración del indicador:
-
Media móvil exponencial (EMA) de 20 periodos.
-
Barras mínimas entre flechas: 1.
-
El resto de los ajustes dejar por defecto
2. Gestión de operaciones:
-
Nivel de Stop Loss: ( Por defecto: 20.000 puntos por encima de la entrada).
-
Nivel de Take Profit:(Por defecto: 2.000 puntos por debajo de la entrada).
3. 3. Estilo de ejecución:
-
Tiempo Real: Las señales aparecen en la vela de Apertura/Formación. Esto le asegura una entrada lo más temprana posible, aunque los usuarios deben tener en cuenta que las señales en velas en formación pueden repintarse si la acción del precio cambia drásticamente antes del cierre de la vela.
4. 4. Panel de Control y Alertas:
-
Panel superior derecho: Muestra el estado actual de la tendencia (alcista/bajista) y un contador de cuántas señales han aparecido hoy.
-
Alertas: Soporta notificaciones Pop-up, Sonido y Push Móvil inmediatamente cuando se produce una señal.