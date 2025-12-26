Multi Signal Radar MT4

🔵 Multi Signal Radar 2.0 (MT4 / MT5)

Saubere, vertrauensbasierte BUY & SELL Signale

Multi Signal Radar 2.0 ist ein sauberer und intelligenter Indikator für Handelssignale, derhochwahrscheinliche KAUF- und VERKAUFSgelegenheiten aufzeigt, ohne Ihren Chart zu überladen.

Alle Berechnungen werden intern durchgeführt, während der Chart minimal bleibt - es werden nur Pfeile, ein Echtzeit-Vertrauens-Dashboard und ein Kerzen-Countdown-Timer angezeigt.
Dies macht Multi Signal Radar ideal für Händler, dieKlarheit, Timing-Präzision und strukturierte Entscheidungsfindung schätzen.

Für die MT5-Version: https: //www.mql5.com/en/market/product/157720

🔍 Wie es funktioniert

Multi Signal Radar kombiniertTrendstruktur, Momentum und Marktgleichgewicht in einer einheitlichen Vertrauensmaschine.

Jedes Signal wird aus mehreren Perspektiven bewertet, bevor es angezeigt wird:

- Trendausrichtung
- Momentum-Bestätigung
- Marktbalance-Bias
- Volatilitätsbewusste Signalfilterung

Die Signale werden alsstark oder schwach eingestuft, so dass Händler qualitativ hochwertige Setups priorisieren und dennoch frühzeitige Chancen erkennen können.

⭐ Hauptmerkmale

- Sauberes Chart-Design

Keine Indikatorlinien, kein Durcheinander - nur KAUFEN/VERKAUFEN-Pfeile und ein kompaktes Vertrauens-Dashboard.

- Zweifaches Konfidenzsystem (BUY & SELL)

Unabhängige Konfidenzberechnung für bullische und bearische Szenarien.

- Intelligenter Trendfilter (EMA 200 Slope)

Die Signale werden an der langfristigen Marktrichtung ausgerichtet, um Fehleinstiege zu vermeiden.

- Volumengewichtete Marktbilanz (POC-Logik)

Verbesserte direktionale Verzerrung durch interne volumengewichtete Berechnungen.

- Adaptiver Fisher "Sniper" Booster

Volatilitätsbewusste Momentum-Bestätigung, die sich an veränderte Marktbedingungen anpasst.

- Signalabstände & Anti-Spam-Logik

Verhindert die Häufung von Signalen und doppelte Alarme für dieselbe Kerze.

- Klassifizierung von starken/schwachen Signalen

Hilft Händlern, sich auf wahrscheinliche Setups zu konzentrieren.

- Kerzen-Countdown-Timer

Zeigt die verbleibende Zeit bis zur Schließung der aktuellen Kerze an - nützlich für:

  • Warten auf Bestätigungskerzen

  • Timing von Nachrichtenkerzen

  • Vermeiden von frühen Einstiegen

- Eingebaute Alarme

Popup-, Push-Benachrichtigungen und akustische Alarme für starke KAUF-/Verkaufssignale.

- Funktioniert auf allen Märkten und Zeitrahmen

Forex, Gold, Indizes, Krypto, Aktien - von Scalping bis Swing Trading.

🧠 Entwickelt für diskretionäre Trader

Multi Signal Radarhandelt nicht automatisch und malt keine Signale nach.

Die Signale werden mithilfe derClosed-Candle-Logik für ein zuverlässiges Konfidenz-Scoring generiert und sollen diemanuelle Entscheidungsfindung unterstützen, nicht ersetzen.

⚙️ Anpassung

Flexible Eingaben ermöglichen Ihnen die Anpassung:

- Signalempfindlichkeit
- Konfidenzschwellen
- Signalabstand
- Pfeilplatzierung
- Position von Warnungen und Dashboard

Alle erweiterten Berechnungen bleiben intern, um eine saubere Handelsansicht zu erhalten.

📌 Beste Anwendungsfälle

- Trendfortsetzungseinträge
- Pullback-Bestätigung
- Momentum-Breakout-Filterung
- Signalbestätigung für bestehende Strategien

📊 Was Sie auf dem Chart sehen

✔ BUY / SELL Pfeile (Strong & Weak)
✔ Echtzeit-Vertrauens-Dashboard
✔ Kerzen-Countdown-Timer

❌ Keine EMA-Linien
❌ Keine POC-Linien
❌ Keine Oszillator-Panels

🔄 Version

Aktuelle Version: v2.0

🆕 Was ist neu - Version 2.0 (2025-12-26)

Wesentliche Verbesserungen

  • Vollständige Verfeinerung und Stabilisierung der Signal-Engine

  • Vollständige Angleichung der MT4- und MT5-Versionen (Parität der Engine erreicht)

  • Verbesserte Konsistenz des Vertrauens über alle Plattformen hinweg

UI / UX-Verbesserungen

  • Standardisierter Kerzen-Countdown-Timer für MT4 und MT5

  • Verbessertes Dashboard-Layout und bessere Lesbarkeit

  • Bessere visuelle Abstände und Textklarheit

  • Themenabhängige Textfarben (dunkle / helle Charts)

Verlässlichkeit und Stabilität

  • Sauberer Umgang mit Fisher-Transformationen (keine Wertedrift)

  • Verbesserte Stabilität der Zustandsübergänge (keine Geistersignale)

  • Optimierte Pufferverarbeitung für bessere Leistung

Leistung

  • Optimierte Aktualisierungslogik für geringe CPU-Auslastung

  • Stabiles Verhalten bei Live-Markt-Ticks und Kerzenschluss

⚠️ Haftungsausschluss

Dieser Indikator ist ein technisches Analysewerkzeug und garantiert keine Gewinne.
Wenden Sie immer ein angemessenes Risikomanagement an und bestätigen Sie die Signale durch Ihre eigene Analyse.

