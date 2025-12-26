Multi Signal Radar MT4
- Indikatoren
- Eric Valentin
- Version: 5.2
- Aktualisiert: 26 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Saubere, vertrauensbasierte BUY & SELL Signale
Multi Signal Radar 2.0 ist ein sauberer und intelligenter Indikator für Handelssignale, derhochwahrscheinliche KAUF- und VERKAUFSgelegenheiten aufzeigt, ohne Ihren Chart zu überladen.
Alle Berechnungen werden intern durchgeführt, während der Chart minimal bleibt - es werden nur Pfeile, ein Echtzeit-Vertrauens-Dashboard und ein Kerzen-Countdown-Timer angezeigt.
Dies macht Multi Signal Radar ideal für Händler, dieKlarheit, Timing-Präzision und strukturierte Entscheidungsfindung schätzen.
Für die MT5-Version: https: //www.mql5.com/en/market/product/157720
🔍 Wie es funktioniert
Multi Signal Radar kombiniertTrendstruktur, Momentum und Marktgleichgewicht in einer einheitlichen Vertrauensmaschine.
Jedes Signal wird aus mehreren Perspektiven bewertet, bevor es angezeigt wird:
- Trendausrichtung
- Momentum-Bestätigung
- Marktbalance-Bias
- Volatilitätsbewusste Signalfilterung
Die Signale werden alsstark oder schwach eingestuft, so dass Händler qualitativ hochwertige Setups priorisieren und dennoch frühzeitige Chancen erkennen können.
⭐ Hauptmerkmale
- Sauberes Chart-Design
Keine Indikatorlinien, kein Durcheinander - nur KAUFEN/VERKAUFEN-Pfeile und ein kompaktes Vertrauens-Dashboard.
- Zweifaches Konfidenzsystem (BUY & SELL)
Unabhängige Konfidenzberechnung für bullische und bearische Szenarien.
- Intelligenter Trendfilter (EMA 200 Slope)
Die Signale werden an der langfristigen Marktrichtung ausgerichtet, um Fehleinstiege zu vermeiden.
- Volumengewichtete Marktbilanz (POC-Logik)
Verbesserte direktionale Verzerrung durch interne volumengewichtete Berechnungen.
- Adaptiver Fisher "Sniper" Booster
Volatilitätsbewusste Momentum-Bestätigung, die sich an veränderte Marktbedingungen anpasst.
- Signalabstände & Anti-Spam-Logik
Verhindert die Häufung von Signalen und doppelte Alarme für dieselbe Kerze.
- Klassifizierung von starken/schwachen Signalen
Hilft Händlern, sich auf wahrscheinliche Setups zu konzentrieren.
- Kerzen-Countdown-Timer
Zeigt die verbleibende Zeit bis zur Schließung der aktuellen Kerze an - nützlich für:
-
Warten auf Bestätigungskerzen
-
Timing von Nachrichtenkerzen
-
Vermeiden von frühen Einstiegen
- Eingebaute Alarme
Popup-, Push-Benachrichtigungen und akustische Alarme für starke KAUF-/Verkaufssignale.
- Funktioniert auf allen Märkten und Zeitrahmen
Forex, Gold, Indizes, Krypto, Aktien - von Scalping bis Swing Trading.
🧠 Entwickelt für diskretionäre Trader
Multi Signal Radarhandelt nicht automatisch und malt keine Signale nach.
Die Signale werden mithilfe derClosed-Candle-Logik für ein zuverlässiges Konfidenz-Scoring generiert und sollen diemanuelle Entscheidungsfindung unterstützen, nicht ersetzen.
⚙️ Anpassung
Flexible Eingaben ermöglichen Ihnen die Anpassung:
- Signalempfindlichkeit
- Konfidenzschwellen
- Signalabstand
- Pfeilplatzierung
- Position von Warnungen und Dashboard
Alle erweiterten Berechnungen bleiben intern, um eine saubere Handelsansicht zu erhalten.
📌 Beste Anwendungsfälle
- Trendfortsetzungseinträge
- Pullback-Bestätigung
- Momentum-Breakout-Filterung
- Signalbestätigung für bestehende Strategien
📊 Was Sie auf dem Chart sehen
✔ BUY / SELL Pfeile (Strong & Weak)
✔ Echtzeit-Vertrauens-Dashboard
✔ Kerzen-Countdown-Timer
❌ Keine EMA-Linien
❌ Keine POC-Linien
❌ Keine Oszillator-Panels
🔄 Version
Aktuelle Version: v2.0
🆕 Was ist neu - Version 2.0 (2025-12-26)
Wesentliche Verbesserungen
-
Vollständige Verfeinerung und Stabilisierung der Signal-Engine
-
Vollständige Angleichung der MT4- und MT5-Versionen (Parität der Engine erreicht)
-
Verbesserte Konsistenz des Vertrauens über alle Plattformen hinweg
UI / UX-Verbesserungen
-
Standardisierter Kerzen-Countdown-Timer für MT4 und MT5
-
Verbessertes Dashboard-Layout und bessere Lesbarkeit
-
Bessere visuelle Abstände und Textklarheit
-
Themenabhängige Textfarben (dunkle / helle Charts)
Verlässlichkeit und Stabilität
-
Sauberer Umgang mit Fisher-Transformationen (keine Wertedrift)
-
Verbesserte Stabilität der Zustandsübergänge (keine Geistersignale)
-
Optimierte Pufferverarbeitung für bessere Leistung
Leistung
-
Optimierte Aktualisierungslogik für geringe CPU-Auslastung
-
Stabiles Verhalten bei Live-Markt-Ticks und Kerzenschluss
⚠️ Haftungsausschluss
Dieser Indikator ist ein technisches Analysewerkzeug und garantiert keine Gewinne.
Wenden Sie immer ein angemessenes Risikomanagement an und bestätigen Sie die Signale durch Ihre eigene Analyse.
🔎 SEO Schlüsselwörter
