Multi Signal Radar MT4

Multi Signal Radar es una potente herramienta de trading multiindicador diseñada para simplificar el análisis del mercado combinando varios algoritmos técnicos probados en un sistema unificado de toma de decisiones.

En lugar de leer múltiples indicadores por separado, esta herramienta traduce el comportamiento del mercado en una clara puntuación de confianza de Compra/Venta, flechas visuales y un panel de control en tiempo real, haciendo que la identificación de tendencias sea más rápida, limpia y objetiva.

El indicador funciona en todos los símbolos y todos los marcos temporales, y es adecuado para scalpers, traders intradía y swing traders que desean una confirmación estructurada antes de entrar en el mercado.

Concepto clave

La mayoría de los indicadores emiten señales de forma independiente.

Multi Signal Radar sincroniza la lógica de:

Estructura EMA (dirección de la tendencia)

MACD momentum (fuerza de la tendencia)

RSI (zonas de sobrecompra/sobreventa)

Estocástico (agotamiento y sincronización)

Desviación precio vs POC (sesgo dinámico basado en el volumen)

Los cinco componentes contribuyen a una puntuación de confianza ponderada que representa si es más probable que el mercado esté dominado por compradores o vendedores en el momento actual.

El resultado:

Una comprensión limpia y objetiva de la continuación de la tendencia o de un posible cambio de tendencia, sin tener que interpretar múltiples subventanas.

Características principales

✔️ Motor de confirmación multiindicador

✔️ Flechas de compra/venta directamente en el gráfico

✔️ Cuadro de mandos en tiempo real con porcentaje de confianza

✔️ Visualización del sesgo de la tendencia y del impulso

✔️ Temporizador de cuenta atrás de velas

✔️ Funciona en todos los activos & todos los plazos

✔️ Ligero y optimizado para un rendimiento rápido

✔️ Diseño limpio apto para operadores principiantes y avanzados

El objetivo es reducir el ruido y proporcionar un entorno de señales estructurado y basado en datos.

Componentes del panel de control

El tablero de instrumentos incorporado muestra:

✔️ Señal de mercado actual

Compra fuerte

Comprar

Neutral

Vender

Venta fuerte

✔️ Compra % vs Venta % Confianza

Una puntuación ponderada basada en la fuerza combinada de EMA, MACD, RSI, Estocástico y desviación POC.

Mayor confianza = mayor sesgo direccional.

✔️ Cuenta atrás de velas

Muestra el tiempo restante para la barra actual, permitiendo una sincronización precisa para las entradas.

✔️ Fecha de la última actualización

Asegura que el operador sepa cuándo se procesó el último cálculo.

El cuadro de mandos ajusta automáticamente su ubicación según la esquina y el desplazamiento seleccionados por el usuario.

Estructura EMA

⚙️ Desglose Técnico (Seguro para MQL5, No Expone Lógica Sensible)

Forma la tendencia base midiendo el espacio, la pendiente y la alineación de múltiples EMAs (corta, media, larga).

Momento MACD

Confirma la aceleración o desaceleración del movimiento de los precios.

Lógica de la zona RSI

Detecta la debilidad temprana cerca de las zonas de sobrecompra/sobreventa y la incorpora a la fuerza del sesgo.

Cronometraje estocástico

Mide el agotamiento, los retrocesos temporales y los cambios de micromomento.

Precio vs Desviación POC

Define si el precio se está alejando o volviendo hacia el equilibrio de volumen.

Cada componente contribuye de manera diferente a la puntuación final de confianza, proporcionando una interpretación refinada y equilibrada de las condiciones del mercado.

Fije el indicador a cualquier gráfico y marco temporal. Espere a que aparezcan las flechas de compra/venta. Compruebe el cuadro de mandos para confirmar si el nivel de confianza respalda la señal. Utilice el porcentaje como filtro: Por encima del 70% → fuerte sesgo direccional.

50-60% → neutral o entrecortado

Por debajo del 50% → evitar entradas

Cómo utilizarlo

El indicador se puede utilizar de forma independiente o como confirmación dentro de una estrategia de trading personal.

M15

H1

H4

D1

📈 Plazos recomendados

Los marcos temporales más altos producen menos señales pero más precisas, mientras que los marcos intradía ofrecen oportunidades más frecuentes.

🔵 Continuación de la tendencia

🧪 Ejemplo de escenarios de mercado

Cuando las EMA se alinean al alza, el impulso del MACD se expande y el RSI se mantiene por encima de la línea media →

El % de confianza normalmente aumentará, produciendo una Compra Limpia o una Compra Fuerte.

🔴 Detección de Reversión

Si el estocástico muestra agotamiento mientras que el RSI disminuye y el MACD se debilita →

El % de confianza comienza a caer antes de que aparezca la flecha, ayudando a los operadores a anticipar los puntos de inflexión del mercado.

⚪ Ranging Market

El Confidence % se mantiene bajo, alternando entre Compra/Venta →

El cuadro de mandos muestra Neutral, indicando una calidad de negociación reducida.

🔧 Entradas explicadas

Todos los parámetros son personalizables:

Periodos EMA (9, 21, 55, 200)

Periodo RSI

Estocástico %K, %D, desaceleración

MACD rápido/lento/señal

Periodo POC

Umbral del filtro de confianza

Esquina del tablero y desplazamiento X/Y

Los usuarios pueden ajustar la configuración para que coincida con su estrategia personal.

Alertas

Se incluyen flechas visuales de compra/venta.

No hay alertas emergentes, push, correo electrónico o sonido en esta versión.

Este indicador no abre operaciones automáticamente.

No es un sistema de trading completo.

Está pensado como una potente herramienta de apoyo analítico para ayudar en la toma de decisiones.

📌 Notas⚠️ Descargo de responsabilidad

Este indicador no garantiza beneficios.

Las condiciones del mercado pueden cambiar rápidamente.

Utilice una gestión adecuada del riesgo y evalúe las señales cuidadosamente.

Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.