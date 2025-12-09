Currency Correlation Matrix Dashboard

Live Dynamic Currency Correlation Dashboard

Handeln Sie nicht mehr blind. Sehen Sie Live-Markt-Korrelationen in Echtzeit.

Das fortschrittlichste Korrelationswerkzeug für MetaTrader 5. Berechnen Sie Live-Korrelationen aus aktuellen Marktdaten. Klicken Sie auf ein beliebiges Paar, um dessen Chart sofort zu öffnen. Treffen Sie intelligentere Handelsentscheidungen mit Echtzeit-Einblicken.

🎯 Warum dies alles ändert

Herkömmliche Korrelations-Tools zeigen veraltete historische Daten. Dieses Dashboard berechnet Korrelationen alle 5 Minuten live aus den Kursdaten Ihres Brokers. Beobachten Sie, wie sich die Korrelationen ändern, wenn sich der Markt bewegt.

Das Problem, das gelöst wird:

  • ❌ Eröffnung korrelierter Positionen und Vervielfachung Ihres Risikos
  • ❌ Verpassen von Absicherungsmöglichkeiten mit inversen Korrelationen
  • ❌ Zeitverschwendung durch den manuellen Vergleich mehrerer Charts
  • ❌ Verwendung veralteter Korrelationsdaten vom letzten Monat

Die Lösung:

Live-Berechnungen aus realen Marktdaten
Ein-Klick-Chart-Zugang - klicken Sie auf ein beliebiges Paar, um es zu öffnen
Auto-Updates alle 5 Minuten mit Countdown-Timer
Intelligente Filterung - zeigt nur starke Korrelationen (≥80% oder ≤-80%)

⚡ Die wichtigsten Funktionen, die es auszeichnen

1️⃣ LIVE-Datenberechnung

Vergessen Sie statische historische Korrelationen. Hier wird der Pearson-Korrelationskoeffizient verwendet, der aus den tatsächlichen Kursbewegungen in dem von Ihnen gewählten Zeitrahmen (M1 bis MN1) berechnet wird.

Wie es funktioniert:

  • Analysiert Kursveränderungen über 100 Balken (konfigurierbar 10-500)
  • Berechnet sich automatisch alle 5 Minuten neu (konfigurierbar 60-3600 Sekunden)
  • Zeigt reale Korrelationswerte wie 85,3% an, keine generischen Bewertungen

2️⃣ Charts zum Öffnen anklicken

Der schnellste Arbeitsablauf, den Sie je erlebt haben:

  • Klicken Sie auf EURUSD-Korrelation → EURUSD-Chart öffnet sich sofort
  • Wechselt zu bestehenden Charts (keine Duplikate)
  • Navigieren Sie zwischen 28+ Währungspaaren mit einem Klick
  • Sparen Sie sich stundenlanges manuelles Umschalten der Charts

3️⃣ Intelligentes responsives Design

Sieht auf jedem Bildschirm perfekt aus:

  • Ultrabreite Bildschirme (2000px+): 5-Spalten-Layout
  • Standard-Bildschirme (1200-1600px): 3-4 Spalten
  • Laptop-Bildschirme (900-1200px): Kompaktmodus wird aktiviert
  • Kleine Bildschirme (<900px): 2-spaltig, mobilfreundlich

Automatische Größenanpassung. Keine Konfiguration erforderlich.

4️⃣ Intelligente Korrelationsfilterung

Zeigt nur Korrelationen an, die wichtig sind:

  • Positiv ≥80%: Paare bewegen sich zusammen (Diversifizierungsrisiko)
  • Negativ ≤-80%: Paare bewegen sich entgegengesetzt (Absicherungsmöglichkeiten)
  • Blendet schwache Korrelationen (<80%) aus, um Unübersichtlichkeit zu reduzieren
  • Automatische Sortierung nach Stärke (die stärkste zuerst)

5️⃣ Visuelle Stärke-Indikatoren

Sofortige visuelle Rückmeldung:

  • Farbcodierte Stärkebalken für jede Korrelation
  • Grüne Balken für positive Korrelationen
  • Rote Balken für negative Korrelationen
  • Intensitätsgradient zeigt Stärke der Korrelation

6️⃣ Live-Update Countdown

Immer wissen, wann neue Daten kommen:

  • "Nächstes Update: 247s" Countdown-Timer
  • Zeigt den Zeitstempel der letzten Berechnung
  • Konfigurieren Sie das Aktualisierungsintervall (1-60 Minuten)
  • Niemals raten, ob die Daten veraltet sind

📊 Echte Handelsanwendungen

Risiko-Management

Problem: Sie sind auf EURUSD und GBPUSD gesetzt. Sie wissen nicht, dass sie zu 85 % korrelieren. Ihr Risiko ist doppelt so hoch wie Sie denken.

Die Lösung: Das Dashboard zeigt sofort "EURUSD-GBPUSD 85,3 %" an - Sie erkennen, dass Sie bei einer USD-Schwäche übermäßig gehebelt sind.

Absicherungsstrategie

Problem: Sie möchten Ihre EURUSD-Longposition absichern, wissen aber nicht, welches Paar sich entgegengesetzt bewegt.

Die Lösung: Das Dashboard zeigt "EURUSD-USDCHF -86,2%" an - perfekte inverse Absicherung in Sekundenschnelle.

Bestätigung des Handels

Problem: EURUSD ist ein Kaufsignal, aber Sie wollen eine Bestätigung von korrelierten Paaren.

Die Lösung: Klicken Sie auf GBPUSD (85% korreliert), um sofort zu überprüfen, ob es auch bullisch ist. Bestätigen oder verwerfen Sie Ihre Handelsidee in 10 Sekunden.

Portfolio-Diversifizierung

Problem: Sie haben 5 offene Trades, wissen aber nicht, ob diese wirklich diversifiziert sind.

Die Lösung: Überprüfen Sie alle Paare anhand des Dashboards. Wenn sie alle zu mehr als 80 % korreliert sind, haben Sie ein verstecktes Konzentrationsrisiko.


⚙️ Vollständig anpassbar

Berechnungseinstellungen (5 Parameter)

  • Korrelationszeitraum: 10-500 Balken (Standard: 100)
  • Zeitrahmen: Beliebiger Zeitrahmen M1-MN1 (Voreinstellung: H1)
  • Aktualisierungsintervall: 60-3600 Sekunden (Standardwert: 300)
  • Positiver Schwellenwert: 50-99% (Voreinstellung: 80%)
  • Negativer Schwellenwert: -99% bis -50% (Voreinstellung: -80%)

Anzeigeeinstellungen (9 Farboptionen)

  • Hintergrundfarbe
  • Positive/Negative Abschnittsfarben
  • Akzentfarben (grün/rot)
  • Textfarben (primär/sekundär)
  • Farbe des Hover-Status
  • Farbe der Umrandung

Funktionsumschaltungen (4 Optionen)

  • Stärkebalken ein-/ausblenden
  • Aktualisierungszeit ein-/ausblenden
  • Aktivieren/Deaktivieren von Click-to-Open
  • Gradienteneffekte aktivieren/deaktivieren

📈 Technische Daten

Überwacht: 28 Hauptwährungspaare automatisch
Berechnungsmethode: Pearson-Korrelationskoeffizient
Datenquelle: Live-Kursdaten von Ihrem Broker über CopyClose()
Aktualisierungsfrequenz: Alle 5 Minuten (konfigurierbar)
Leistung: Geringes Gewicht - minimale CPU-Auslastung
Kompatibilität: MetaTrader 5 Build 3000+
Typ: Separater Fensterindikator

Überwachte Paare:

EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD, EURJPY, GBPJPY, AUDJPY, CADJPY, CHFJPY, NZDJPY, EURGBP, EURAUD, EURCHF, EURCAD, EURNZD, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPNZD, AUDCAD, AUDCHF, AUDNZD, NZDCAD, NZDCHF, CADCHF

Zeigt nur die von Ihrem Broker verfügbaren Paare an.

🚀 Schnellstart

  1. Installieren - Indikator auf einen beliebigen Chart ziehen
  2. 10 Sekunden warten - Erste Berechnung läuft automatisch
  3. Ergebnisse anzeigen - Korrelationen sofort live sehen
  4. Klicken Sie auf Paare - Öffnen Sie den Chart eines beliebigen Paares mit einem Klick
  5. Anpassen - Einstellungen in den Indikatoreigenschaften anpassen

Das war's. Keine komplexe Einrichtung. Funktioniert sofort.

💡 Was macht den Unterschied aus?

Die Funktion Dieses Dashboard Standard-Tools
Datenquelle Live-Broker-Daten Historische Durchschnittswerte
Häufigkeit der Aktualisierung Alle 5 Minuten Statisch/Manuell
Chart-Eröffnung Sofort mit einem Mausklick Manuelle Suche
Visuelle Gestaltung Modern und professionell Einfache Tabellen
Reaktionsfähiges Layout Passt sich automatisch an den Bildschirm an Festes Layout
Korrelationsformel Pearson-Koeffizient Oft nicht spezifiziert
Anpassungen 18 Parameter Begrenzte Optionen
Anzeige der Anzahl der Paare Dynamische Live-Zählung Feste Beschriftungen

📱 Perfekt für:

Day Traders - Analyse mehrerer Paare gleichzeitig
Swing Traders - Verwaltung des Portfoliorisikos über mehrere Positionen hinweg
Scalpers - schnelle Bestätigung von korrelierten Paaren
Risk Managers - Überwachung des Korrelationsrisikos im Portfolio
Multi-Strategy Traders - Identifizierung von Absicherungsmöglichkeiten
Professional Traders - Bedarf an Tools auf institutionellem Niveau

⚠️ Wichtige Haftungsausschlüsse

Dies ist ein professionelles Handelsinstrument, keine Handelsstrategie.

📦 Was Sie erhalten

✅ Live Dynamic Currency Correlation Dashboard v4.0
✅ 28 vorkonfigurierte Hauptwährungspaare
✅ Echtzeit-Berechnung aus Live-Brokerdaten
✅ Click-to-Open-Chart-Funktionalität
✅ Vollständig reaktionsfähige professionelle Benutzeroberfläche
✅ Vollständige Anpassungsmöglichkeiten (18 Parameter)
✅ Lebenslange kostenlose Updates
✅ Installationsanleitung & Benutzerhandbuch
✅ Direkter Support über MQL5-Nachrichten

🎯 Hören Sie auf zu raten. Start Knowing.

In jeder Minute, in der Sie handeln, ohne die Korrelationen zu kennen, gehen Sie versteckte Risiken ein.

  • Sind Ihre Trades wirklich diversifiziert oder heimlich konzentriert?
  • Verdoppeln Sie dieselbe Marktbewegung, ohne es zu merken?
  • Könnten Sie sich besser absichern, wenn Sie wüssten, welche Paare sich entgegengesetzt bewegen?

Ein Indikator. Vollständige Korrelationstransparenz. Sofortiger Zugang zum Chart.

Das einzige Korrelationswerkzeug, das kombiniert:

  • ✅ Live-Datenberechnung
  • ✅ Interaktives Öffnen von Charts
  • ✅ Professionelles Design
  • ✅ Volle Anpassungsfähigkeit
  • ✅ Reaktionsfähiges Layout

🏆 Professionelle Qualität. Trader Approved.

Entwickelt von Tradern für Trader. Gebaut mit der gleichen Liebe zum Detail, die Sie bei Ihrem Handel verwenden.

Transformieren Sie Ihren Trading Workflow noch heute

Prüfen Sie Korrelationen nicht mehr manuell. Lassen Sie das Dashboard dies automatisch tun, während Sie sich auf den Handel konzentrieren.

Version: 4.0
Plattform: MetaTrader 5
Lizenz: Einzelkonto auf Lebenszeit
Updates: Kostenlos für immer
Support: Direkte Nachricht über MQL5

📞 Fragen vor dem Kauf?

Schreiben Sie uns direkt über MQL5 für:

  • Fragen vor dem Kauf
  • Hilfe bei der benutzerdefinierten Konfiguration
  • Broker-Kompatibilitätsprüfungen
  • Feature-Anfragen

Wir antworten in der Regel innerhalb von 24 Stunden.

© 2025 Professional Trading Tools. Alle Rechte vorbehalten.


Tausende von Währungspaar-Kombinationen, die alle 5 Minuten analysiert werden. Alle werden in einem übersichtlichen, anklickbaren Dashboard angezeigt. Das ist Korrelationsanalyse, weiterentwickelt.

