Currency Correlation Matrix Dashboard

Panel de correlación dinámica de divisas en tiempo real

Deje de operar a ciegas. Vea las Correlaciones de Mercado en Tiempo Real.

La herramienta de correlación más avanzada para MetaTrader 5. Calcule correlaciones en tiempo real a partir de datos reales del mercado. Haga clic en cualquier par para abrir su gráfico al instante. Tome decisiones comerciales más inteligentes con información en tiempo real.

🎯 Por qué esto lo cambia todo

Las herramientas de correlación tradicionales muestran datos históricos obsoletos. Este panel calcula las correlaciones en directo desde el feed de precios de tu broker cada 5 minutos. Observa cómo cambian las correlaciones a medida que se mueve el mercado.

El problema que resuelve:

  • ❌ La apertura de posiciones correlacionadas y multiplicar su riesgo
  • ❌ Perder oportunidades de cobertura con correlaciones inversas
  • ❌ Perder el tiempo comparando manualmente varios gráficos
  • ❌ Utilizar datos de correlación obsoletos del mes pasado

La solución:

Cálculos en directo a partir de datos reales del mercado
Acceso a los gráficos con un solo clic: haga clic en cualquier par para abrirlo
Actualizaciones automáticas cada 5 minutos con temporizador de cuenta atrás
Filtrado inteligente: muestra sólo las correlaciones fuertes (≥80% o ≤-80%).

⚡ Características principales que lo diferencian

1️⃣ Cálculo de datos en directo

Olvídese de las correlaciones históricas estáticas. Utiliza el coeficiente de correlación de Pearson calculado a partir de los movimientos reales de los precios en el marco temporal seleccionado (M1 a MN1).

Cómo funciona:

  • Analiza los cambios de precios en 100 barras (configurable 10-500)
  • Recalcula automáticamente cada 5 minutos (configurable 60-3600 segundos)
  • Muestra valores de correlación reales como 85,3%, no valoraciones genéricas

2️⃣ Haga clic para abrir los gráficos

El flujo de trabajo más rápido que jamás haya experimentado:

  • Haga clic en la correlación EURUSD → el gráfico EURUSD se abre al instante
  • Cambia a los gráficos existentes (sin duplicados)
  • Navegue entre más de 28 pares de divisas con un solo clic
  • Ahorre horas de cambio manual de gráficos

3️⃣ Diseño inteligente con capacidad de respuesta

Se ve perfecto en cualquier pantalla:

  • Monitores ultra anchos (2000px+): diseño de 5 columnas
  • Pantallas estándar (1200-1600px): 3-4 columnas
  • Pantallas de ordenador portátil (900-1200px): Se activa el modo compacto
  • Pantallas pequeñas (<900px): modo móvil a 2 columnas

Cambia el tamaño automáticamente. No necesita configuración.

4️⃣ Filtrado inteligente por correlación

Sólo muestra las correlaciones importantes:

  • Positiva ≥80%: Pares que se mueven juntos (riesgo de diversificación)
  • Negativa ≤-80%: Pares que se mueven en sentido opuesto (oportunidades de cobertura)
  • Oculta las correlaciones débiles (<80%) para reducir el desorden
  • Autoclasificación por fuerza (la más fuerte primero)

5️⃣ Indicadores visuales de fuerza

Información visual instantánea:

  • Barras de intensidad codificadas por colores para cada correlación
  • Barras verdes para correlaciones positivas
  • Barras rojas para las correlaciones negativas
  • La intensidad del gradiente muestra la fuerza de la correlación

6️⃣ Cuenta atrás de actualización en directo

Sepa en todo momento cuándo se van a recibir nuevos datos:

  • "Cuenta atrás "Próxima actualización: 247s
  • Muestra la fecha y hora del último cálculo
  • Configure el intervalo de actualización (1-60 minutos)
  • Nunca adivine si los datos están obsoletos

Aplicaciones comerciales reales

Gestión de riesgos

Problema: Usted está largo EURUSD y GBPUSD. Sin que usted lo sepa, tienen una correlación del 85%. Su riesgo es el doble de lo que piensa.

Solución: El cuadro de mandos muestra al instante "EURUSD-GBPUSD 85,3%": se da cuenta de que está sobreapalancado en la debilidad del USD.

Estrategia de cobertura

Problema: Quiere proteger su posición larga en EURUSD pero no sabe qué par se mueve en sentido contrario.

Solución: El panel de control muestra "EURUSD-USDCHF -86,2%" - una cobertura inversa perfecta identificada en segundos.

Confirmación de operaciones

Problema: EURUSD da señales de compra, pero quiere confirmación de pares correlacionados.

Solución: Haga clic en GBPUSD (85% correlacionado) para comprobar al instante si también es alcista. Confirme o rechace su idea de operación en 10 segundos.

Diversificación de la cartera

Problema: Tiene 5 operaciones abiertas pero no sabe si están realmente diversificadas.

Solución: Compruebe todos los pares en el cuadro de mandos. Si todos están correlacionados al 80% o más, tienes un riesgo de concentración oculto.


⚙️ Totalmente personalizable

Ajustes de cálculo (5 parámetros)

  • Período de correlación: 10-500 barras (por defecto: 100)
  • Marco temporal: Cualquier marco temporal M1-MN1 (por defecto: H1)
  • Intervalo de actualización: 60-3600 segundos (por defecto: 300)
  • Umbral positivo: 50-99% (por defecto: 80%)
  • Umbral negativo: -99% a -50% (por defecto: -80%)

Ajustes de pantalla (9 opciones de color)

  • Color de fondo
  • Colores de sección positivo/negativo
  • Colores de acento (verde/rojo)
  • Colores de texto (primario/secundario)
  • Color del estado Hover
  • Color del borde

Conmutadores de funciones (4 opciones)

  • Mostrar/ocultar barras de intensidad
  • Mostrar/ocultar tiempo de actualización
  • Activar/desactivar clic para abrir
  • Activar/desactivar efectos de degradado

Especificaciones técnicas

Monitores: 28 pares de divisas principales automáticamente
Método de cálculo: Coeficiente de correlación de Pearson
Fuente de datos: Datos de precios en tiempo real de su broker a través de CopyClose()
Frecuencia de actualización: Cada 5 minutos (configurable)
Rendimiento: Ligero - uso mínimo de CPU
Compatibilidad: MetaTrader 5 Build 3000+
Tipo: Indicador de ventana independiente

Pares monitorizados:

EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD, EURJPY, GBPJPY, AUDJPY, CADJPY, CHFJPY, NZDJPY, EURGBP, EURAUD, EURCHF, EURCAD, EURNZD, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPNZD, AUDCAD, AUDCHF, AUDNZD, NZDCAD, NZDCHF, CADCHF

Sólo muestra los pares disponibles en su broker.

Inicio rápido

  1. Instalar - Arrastre el indicador a cualquier gráfico
  2. Espere 10 segundos - El cálculo inicial se ejecuta automáticamente
  3. Ver resultados - Ver correlaciones en vivo inmediatamente
  4. Haga clic en Pares - Abra el gráfico de cualquier par con un solo clic
  5. Personalizar - Ajuste la configuración en las propiedades del indicador

Eso es todo. Sin configuraciones complejas. Funciona inmediatamente.

¿Qué lo hace diferente?

Característica Este panel Herramientas estándar
Fuente de datos Datos en tiempo real Medias históricas
Frecuencia de actualización Cada 5 minutos Estático/Manual
Apertura de gráficos Instantánea con un clic Búsqueda manual
Diseño visual Moderno y profesional Tablas básicas
Diseño responsivo Se ajusta automáticamente a la pantalla Diseño fijo
Fórmula de correlación Coeficiente de Pearson A menudo sin especificar
Personalización 18 parámetros Opciones limitadas
Visualización del recuento de pares Recuento dinámico en vivo Etiquetas fijas

📱 Perfecto para:

Day Traders - análisis de múltiples pares simultáneamente
Swing Traders - gestión del riesgo de la cartera en todas las posiciones
Scalpers - confirmación rápida de pares correlacionados
Gestores de riesgo - supervisión de la exposición a la correlación de la cartera
Traders multiestrategia - identificación de oportunidades de cobertura
Traders profesionales - que requieren herramientas de nivel institucional.

⚠️ Advertencias importantes

Esta es una herramienta de trading profesional, no una estrategia de trading.

📦 Lo que obtienes

✅ Tablero de correlación dinámica de divisas en vivo v4.0
✅ 28 pares de divisas principales preconfigurados
✅ Cálculo en tiempo real a partir de datos en directo del bróker
✅ Funcionalidad de hacer clic para abrir el gráfico
✅ Interfaz de usuario profesional totalmente receptiva
✅ Completas opciones de personalización (18 parámetros)
✅ Actualizaciones gratuitas de por vida
✅ Guía de instalación y manual de usuario
✅ Soporte directo a través de mensajes MQL5.

🎯 Deja de adivinar. Empieza a Saber.

Cada minuto que operas sin conocer las correlaciones, estás asumiendo riesgos ocultos.

  • ¿Están sus operaciones realmente diversificadas o secretamente concentradas?
  • ¿Está duplicando el mismo movimiento del mercado sin darse cuenta?
  • ¿Podría cubrirse mejor si supiera qué pares se mueven en sentido opuesto?

Un indicador. Visibilidad total de las correlaciones. Acceso instantáneo a los gráficos.

La única herramienta de correlación que combina:

  • ✅ Cálculo de datos en directo
  • ✅ Apertura interactiva de gráficos
  • ✅ Diseño profesional
  • ✅ Personalización completa
  • ✅ Diseño responsive

🏆 Grado profesional. Trader Approved.

Diseñado por traders, para traders. Construido con la misma atención al detalle que utilizas en tu trading.

Transforme hoy mismo su flujo de trabajo de negociación

Deje de comprobar manualmente las correlaciones. Deje que el panel de control lo haga automáticamente mientras usted se centra en operar.

Versión: 4.0
Plataforma: MetaTrader 5
Licencia: Cuenta única de por vida
Actualizaciones: Gratis para siempre
Soporte: Mensaje directo a través de MQL5

📞 ¿Preguntas antes de comprar?

Mensaje nosotros directamente a través de MQL5 para:

  • Preguntas antes de la compra
  • Ayuda para la configuración personalizada
  • Comprobación de compatibilidad
  • Solicitud de funciones

Normalmente respondemos en 24 horas.

2025 Professional Trading Tools. Todos los derechos reservados.


Miles de combinaciones de pares de divisas analizadas cada 5 minutos. Todo ello en un panel de control limpio y en el que se puede hacer clic. Esto es análisis de correlación, evolucionado.

