MTF SR Levels Pro - 您的多周期支撑阻力全息地图

核心价值：一眼锁定全周期关键战场

还在不同图表间手动绘制水平线，苦苦寻找有效的支撑阻力吗？MTF SR Levels Pro 将终结这种低效！它能在您当前的图表上，自动绘制并显示多个指定时间周期的关键支撑与阻力水平，将碎片化的市场结构瞬间整合为一张清晰的“战略地图”，让核心交易区域无所遁形。

指标核心功能与交易逻辑

📊 一键生成多周期支撑阻力矩阵

跨周期同步显示 ：无需切换图表。在您的M5、H1或任何周期图表上，直接查看H4、D1、W1等其他重要周期的历史关键位。

智能水平识别 ：基于算法自动识别各指定周期内的显著高点和低点，并将其转化为清晰的水平线。

视觉层次分明：不同周期的水平线以不同颜色或样式区分（例如，日线阻力为红色实线，4小时支撑为蓝色虚线），市场结构一目了然。

🎯 高概率交易机会：寻找“多周期共振区”

本指标的终极威力在于识别 “多周期共振支撑/阻力位”——这是市场引力最强的区域，也是高胜率交易的绝佳起点。

定位共振区：

当价格在当前位置附近，同时出现两条或以上来自不同周期的水平线（例如，H4的支撑线与D1的支撑线在此重合），这表明多个时间框架的交易者在此区域达成了共识，形成了一个强大的“共振区”。 制定交易策略： 在共振支撑区 ：结合看涨K线形态（如锤子线、看涨吞没）或其他您信任的入场信号，寻找做多机会。

在共振阻力区 ：结合看跌K线形态，寻找做空机会。

策略核心：利用多周期共振带来的强大效能，作为您入场交易的坚实基础，大幅提升交易的胜率和盈亏比。

🔧 灵活适应您的策略

周期完全自定义 ：自由选择需要监控和显示哪几个具体的时间周期。

灵敏度调节 ：调整识别支撑阻力水平的灵敏度，以适应不同波动性的品种。

适用于所有品种：外汇、黄金、指数、加密货币均可稳定运行。

限时超值套装：获得完整的多周期分析解决方案

为了您能获得最佳的分析体验，我们推出极具性价比的套装：

MTF SR Levels Pro 单独售价：$39 USD

今日超值套装：仅需$39 USD，在获得MTF SR Levels Pro的同时，您将免费获赠价值$49的 MTF Moving Averages Pro 多周期均线指标！

为什么这个套装是绝配？

MTF SR Levels Pro（本产品）：为您提供水平的、静态的关键价格区域地图（支撑阻力）。 MTF Moving Averages Pro（赠品）：为您提供斜率的、动态的趋势方向指引（多周期均线）。 协同效应：当价格同时接近多周期共振支撑位，且小周期均线系统开始拐头向上时，您便获得了“位置”与“方向”的双重确认，交易决策的信心将极大增强。

一次购买，两套专业工具，构建您从“定位”到“定向”的完整分析流水线。

技术规格与支持

平台 ：MetaTrader 4 (MT4)

文件类型 ： .ex4 指标文件

支持：购买后享受免费更新与基础的安装使用技术支持。

不要再在多张图表中迷失方向。立即装备MTF SR Levels Pro，让所有周期的关键支撑与阻力在您的主图上清晰列阵，精准锁定市场真正的“多空战略要地”。

点击购买，立即解锁多周期共振交易视野！

免责声明：所有交易均涉及风险。本指标为辅助分析工具，旨在识别潜在的关键价格区域，不构成任何买卖建议。使用者需为自己的交易决策负责。建议在模拟账户充分熟悉后再用于实盘。