Was ist Alert Zone und wie funktioniert es?

Alert Zone ist die ideale Lösung, um Zonen (Rechtecke) auf Ihrem Chart zu definieren. Wenn der Kurs die festgelegte Zone erreicht, erhalten Sie einen MT4-Alarm.

Alert Zone ist ein MT4-Indikator, der im Ordner MT4 Indicators installiert werden muss.

Einfache Schritte für den Einstieg:

Schritt 1: Platzieren Sie den Alert Zone Indikator auf Ihrem Chart.

Schritt 2: Jetzt kann der Spaß beginnen! Fügen Sie dem Chart ein Rechteckobjekt hinzu und geben Sie ihm einen aussagekräftigen Namen, z. B. "Top Zone", "Strong Support" oder "Time to Buy" - ganz wie Sie wollen. Sie brauchen den Namen des Instruments nicht anzugeben, da er Teil der Benachrichtigung ist. Sie können auch mehrere Zonen auf jedem Chart platzieren, wenn es der Fall erfordert.

Schritt 3: Aktivieren Sie die Zone, indem Sie "pa" oder "PA" in das Beschreibungsfeld des Rechteckobjekts eingeben. Die aktive Zone wird mit einer Umrandung gekennzeichnet (die Farbe der Umrandung können Sie als Parameter festlegen).

Schritt 4: Sobald Sie Ihre Zonen festgelegt haben, können Sie sich entspannt zurücklehnen und sich von MT4 warnen lassen, wenn der Kurs eine der definierten Zonen erreicht. Zone Alert kann beide MT4-Warnungen generieren.

Schritt 5: Der Alarm wird alle X Sekunden wiederholt, wobei der Standardwert auf 300 Sekunden eingestellt ist. Sie können das Rechteck/die Zonenbeschreibung jederzeit ändern, um es auszuschalten, und die Grenzlinie, die die Zone umgibt, verschwindet.

Einfach, oder? ...und unglaublich leistungsfähig!

Denken Sie daran, Ihre Zonen so zu platzieren, dass Sie, wenn ein Alarm ausgelöst wird, genügend Zeit haben, Ihren Computer zu erreichen und Ihre Handelsanalyse durchzuführen. Bei ForbexTrading haben wir mehrere Strategien entwickelt, die die Funktionalität des Alert Zone Indikators nutzen. Bleiben Sie dran und erfahren Sie bald mehr!