Alert Zone

Alert Zone: Ihr MetaTrader-Handelsbegleiter

Verabschieden Sie sich von verpassten Handelsgelegenheiten mit unserem freundlichen MetaTrader-Benachrichtigungstool! Es ist der schnellste und einfachste Weg, Kursniveaus oder Support/Resistance-Warnungen zu setzen. Genießen Sie direkte Benachrichtigungen und die Flexibilität, Ihre Alarme nach Ihren Wünschen zu erweitern oder anzupassen.

Was ist Alert Zone und wie funktioniert es?

Alert Zone ist die ideale Lösung, um Zonen (Rechtecke) auf Ihrem Chart zu definieren. Wenn der Kurs die festgelegte Zone erreicht, erhalten Sie einen MT4-Alarm.

Alert Zone ist ein MT4-Indikator, der im Ordner MT4 Indicators installiert werden muss.

Einfache Schritte für den Einstieg:

Schritt 1: Platzieren Sie den Alert Zone Indikator auf Ihrem Chart.

Schritt 2: Jetzt kann der Spaß beginnen! Fügen Sie dem Chart ein Rechteckobjekt hinzu und geben Sie ihm einen aussagekräftigen Namen, z. B. "Top Zone", "Strong Support" oder "Time to Buy" - ganz wie Sie wollen. Sie brauchen den Namen des Instruments nicht anzugeben, da er Teil der Benachrichtigung ist. Sie können auch mehrere Zonen auf jedem Chart platzieren, wenn es der Fall erfordert.

Schritt 3: Aktivieren Sie die Zone, indem Sie "pa" oder "PA" in das Beschreibungsfeld des Rechteckobjekts eingeben. Die aktive Zone wird mit einer Umrandung gekennzeichnet (die Farbe der Umrandung können Sie als Parameter festlegen).

Schritt 4: Sobald Sie Ihre Zonen festgelegt haben, können Sie sich entspannt zurücklehnen und sich von MT4 warnen lassen, wenn der Kurs eine der definierten Zonen erreicht. Zone Alert kann beide MT4-Warnungen generieren.

Schritt 5: Der Alarm wird alle X Sekunden wiederholt, wobei der Standardwert auf 300 Sekunden eingestellt ist. Sie können das Rechteck/die Zonenbeschreibung jederzeit ändern, um es auszuschalten, und die Grenzlinie, die die Zone umgibt, verschwindet.

Einfach, oder? ...und unglaublich leistungsfähig!

Denken Sie daran, Ihre Zonen so zu platzieren, dass Sie, wenn ein Alarm ausgelöst wird, genügend Zeit haben, Ihren Computer zu erreichen und Ihre Handelsanalyse durchzuführen. Bei ForbexTrading haben wir mehrere Strategien entwickelt, die die Funktionalität des Alert Zone Indikators nutzen. Bleiben Sie dran und erfahren Sie bald mehr!






Empfohlene Produkte
TequilaEA
Kun Jiao
1 (1)
Experten
TequilaEA Handelsstrategie-Dokumentation 1. Grundinformationen Name : TequilaEA Version : 1.0 Anwendbares Instrument : XAUUSD (Gold/US-Dollar) Anwendbarer Zeitrahmen : M1 (1-Minuten-Chart) Entwickler : Tulip Financial Technology 2. Kernhandelslogik Dieser Expert Advisor (EA) trifft Handelsentscheidungen auf der Grundlage einer Kombination aus technischen Indikatoren und Preisformationserkennung mit folgender Kernlogik: Trendbeurteilung Bestimmung der allgemeinen Trendrichtung mithilfe des MACD-I
FREE
Filter This
Leolouiski Gan
5 (7)
Utilitys
Dies ist das Skript, das für die Verwendung von The News Filter benötigt wird. Dieses Skript wählt ein beliebiges Diagramm aus, das Sie filtern möchten, und sendet die Eingaben an das Programm The News Filter. Jede Eingabe ist spezifisch für diesen Chart, so dass Sie die Flexibilität haben, für jeden Chart andere Eingaben zu machen. Links zu The News Filter (kostenlose Demo) finden Sie unten: Der Nachrichtenfilter-Leitfaden + Download-Links Nachrichtenauswahl Die Nachrichtenquelle wird aus dem
FREE
MT Scanner
Niravkumar Maganbhai Patel
4 (2)
Indikatoren
Dieser Indikator hilft Ihnen, Symbole zu scannen , die sich im Marktbeobachtungsfenster befinden, und Trends mit Warnungen herauszufiltern. Er basiert auf dem effektiven Indikator "SUPERTREND" , der von vielen Händlern für den Handel verwendet wird: Wenn die Farbe des Kästchens auf "Grün " oder "Rot " wechselt, weist er Sie auf einen Trendwechsel für einen Long- oder Short-Einstieg hin. Außerdem werden Sie auf dem Bildschirm benachrichtigt. Wenn die Farbe auf "Grün " wechselt, bedeutet dies, das
FREE
MACD Scanner With Alerts
Niravkumar Maganbhai Patel
4 (2)
Indikatoren
MACD Dashboard-Panel Mit diesem Indikator können Sie die Symbole im Market Watch-Fenster scannen und einen Trend nach MACD herausfiltern. Der MACD (Moving Average Convergence Divergence) ist ein trendfolgender Momentum-Indikator, der die Beziehung zwischen zwei gleitenden Durchschnitten des Kurses eines Wertpapiers anzeigt. Der MACD wird berechnet, indem der Exponential Moving Average (EMA) der 26-Periode vom EMA der 12-Periode subtrahiert wird. Das Ergebnis dieser Berechnung ist die MACD-Lini
FREE
Pip and Margin Value
SHANE O MAR EDWARDS
Utilitys
Dies ist ein einfaches Tool, das den Pip-Wert und die erforderliche Marge für jedes Symbol anzeigt. Es zeigt dieselben Informationen sowohl für ein Standard-Lot als auch für den Betrag, der auf der im Eingabebereich eingegebenen Lot-Menge basiert. Sie können verschiedene Farben für jede Zeile verwenden Schriftgröße Schriftart (Je nachdem, welche Schriftarten im Systemordner auf dem PC installiert sind. Standardmäßig auf Ariel eingestellt, wenn die eingegebene Schriftart nicht verfügbar ist.) Erl
FREE
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Indikatoren
Dieser Indikator wurde entwickelt, um die wahrscheinlichen Umkehrpunkte des Symbolpreises zu finden. Er arbeitet mit einem kleinen Candlestick-Umkehrmuster in Verbindung mit einem Extremwertfilter. Der Indikator wird nicht neu gezeichnet! Wenn der Extremum-Filter deaktiviert ist, zeigt der Indikator alle Punkte an, die ein Muster aufweisen. Wenn der Extremum-Filter aktiviert ist, funktioniert die Bedingung - wenn die Historie Vorherige Balken 1 Kerzen zurück enthält höhere Kerzen und sie sind we
FREE
Parabolic SAR extreme
Teng Qi Sheng Joshua
5 (1)
Experten
Parabolic SAR extrem Wenn der Parabolic SAR-Wert einen Aufwärts- oder Abwärtstrend anzeigt, eröffnet der EA einen Kauf- bzw. Verkaufshandel, vorausgesetzt, alle anderen Kriterien sind erfüllt Mit diesem EA können Sie bis zu 21 separate Parabolic SAR-Kriterien festlegen, mit denen der EA arbeiten soll Es gibt 3 Eingabeparameter-Sets (SAR1, SAR2 und SAR3) Für jedes Set können Sie die Parameter (z. B. Schritt und Maximalschritt) festlegen. Und innerhalb jedes Sets können Sie bis zu 7 Zeitrahmen an
FREE
Engulfing Detector
Chia Leilypour
Indikatoren
Dieser Expert Advisor führt keinen Handel durch, sondern scannt die gesamten Symbole in Ihrer Marktüberwachung und scannt jede Aktie einzeln in verschiedenen Zeitrahmen und zeigt Ihnen am Ende, welches Symbol in welchem Zeitrahmen eine starke Engulfing-Kerze hat. Darüber hinaus können Sie einen MA-Zeitraum und ein oberes und unteres RSI-Limit definieren und es zeigt Ihnen, welche Symbole in welchem Zeitrahmen den angepassten gleitenden Durchschnitt kreuzen werden und welches Symbol in welchem
FREE
ForexWolrd
phuongcei
Experten
** I am currently providing this great EA for free in a limit time. Please download while it is still free ** Haben Sie genug von emotionalen Handelsentscheidungen? Live-Überwachung: TBD Wir stellen Ihnen unseren mql4 Expert Advisor vor, der mit Hilfe einer wirklich intelligenten Dollar-Cost Averaging (DCA)-Methode für stabile Gewinne bei akzeptablem Risiko entwickelt wurde. Dies ist nicht nur ein weiterer EA; es ist eine langjährig getestete Lösung, die entwickelt wurde, um die Forex-Märkt
FREE
Break The BOX NOW
Hong Ling Mu
Experten
Einstiegslogik Der EA namens EA_BreakTheBox erstellt eine rechteckige BOX auf der Grundlage des höchsten und niedrigsten Kurses innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Sobald die BOX gebildet ist, ist der EA bereit für den Einstieg. Sie können den Zeitraum für die Bildung der BOX eingeben und einen Zeitfilter für den EA festlegen. Die Standardeinstellung für EntryPips ist 2 Pips, aber das kann geändert werden. Wenn der Kurs den oberen Kurs der BOX um 2 Pips durchbricht, wird ein BUY Entry platzier
FREE
MFL scalper01
Chang Ming Zhi Cang
1 (1)
Experten
KOSTENLOSE KAMPAGNE JETZT!!! Der reguläre Preis beträgt $198 und wird bald wieder auf den ursprünglichen Preis zurückgesetzt. MFL scalper01 ist ein vollautomatisches "scalping" Handelssystem. Die meisten Positionen werden innerhalb einer Stunde geschlossen. Dieser EA verwendet KEINE Grid-, Martingal-, Averaging-Down- oder andere riskante Handelsmanagementmethoden. Grundlegende Informationen: Währungspaar EURCHF, GBPCHF Zeitrahmen M5 Minimale Einzahlung $50 Parameter: Variabel Beschreibung Aktue
FREE
ReitakFX Trade Report
Boris Sedlar
5 (4)
Utilitys
Für weitere Informationen, Fragen und Probleme besuchen Sie discord.gg/reitakfx Sehr informatives und detailliertes Tool für Ihr Konto. - Paare, Anzahl der Trades, Lot-Größe, Gewinn, Verlust, netto p/l, netto pips - Gewinn-Wachstums-Diagramm Installieren Sie : - Öffnen Sie den Chart und löschen Sie alle anderen Indikatoren auf dem Chart - Legen Sie diesen Bericht auf den Chart Einstellung : - magische Zahl - Filter (Kommentar, Symbole, Währungen) - Datum (heute, Woche, Monat, benutzerdefinier
FREE
Voorloper MT4
Pradana Novan Rianto
4.5 (18)
Experten
Voorloper Expert Advisor: Revolutionierung des Handels mit dem DDR-System Wir stellen Ihnen Voorloper vor, einen innovativen Expert Advisor, der die Indikatoren Gleitender Durchschnitt (MA) und Relative Stärke Index (RSI) kombiniert, um Ihr Handelserlebnis neu zu definieren. Voorloper hebt sich durch sein einzigartiges Merkmal von der Masse ab: das Drawdown Reduction (DDR) System. Hauptmerkmale: MA- und RSI-Integration : Voorloper nutzt eine leistungsstarke Kombination aus Moving Average- und R
FREE
XChannel
Wartono
Indikatoren
Es handelt sich dabei um einen benutzerdefinierten, nicht nachgemalten Indikator zur Identifizierung von Handelsmöglichkeiten bei Swing-Action, wenn sich die Kurse innerhalb eines oberen und unteren Bandes bewegen. Inspiriert durch den Keltner-Kanal, den populärsten Kanal-Indikator, der von Chester Keltner eingeführt wurde. Er unterscheidet sich von einem Bollinger Band. Er stellt die Volatilität anhand der Höchst- und Tiefstkurse dar, während sich die Bollinger-Studien auf die Standardabweichun
FREE
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
Indikatoren
Smart FVG Indikator MT4 – Fortschrittliche Fair Value Gap-Erkennung für MetaTrader 4 Der Smart FVG Indikator für MetaTrader 4 liefert professionelle Erkennung, Überwachung und Alarmierung von Fair Value Gaps (FVG) direkt in Ihren Charts. Er kombiniert ATR‑basiertes Filtern mit strukturbewusster Logik, um Marktrauschen zu reduzieren, sich an die Liquidität anzupassen und nur die relevantesten Ungleichgewichte für präzise Entscheidungen hervorzuheben. Zentrale Vorteile Präzise FVG-Erkennung: Ide
FREE
Long Waiting MT4
Aleksandr Davydov
Experten
Beschreibung des Experten Für den Nasdaq-Handel optimierter Algorithmus Der Expert Advisor basiert auf der konstanten Aufrechterhaltung von Long-Positionen mit täglichen Gewinnmitnahmen, und einer vorübergehenden Unterbrechung der Arbeit bei der Durchführung längerer Korrekturen. Das Handelsprinzip des Expert Advisors basiert auf der historischen Volatilität des gehandelten Vermögenswerts. Die Werte für die Korrekturgröße (InpMaxMinusForMarginCallShort) und den maximalen Rückgang (InpMaxMinusFo
FREE
Triple SuperTrend Indicator
Eko Baskoro
4.5 (2)
Indikatoren
SuperTrend ist einer der besten Trendindikatoren in Metatrader 4 (MT4). Triple SuperTrend-Indikator ist ein Indikator, der aus drei Super-Trend-Indikator, die angeordnet werden können, bestehen. Dieser Indikator ist von mql4 Sprache gebaut und nicht von MT4-Plattform zur Verfügung gestellt. Wir empfehlen Ihnen, den EMA SuperTrend Strategy Indicator zu verwenden, wenn Sie ein besseres Ergebnis erzielen wollen : https://www.mql5.com/en/market/product/91664 Dieser Indikator ist einfach zu bediene
FREE
Forecast System Gift
Peter Maggen
5 (1)
Indikatoren
--- KOSTENLOSE VERSION - FUNKTIONIERT NUR AUF EURUSD ------------------------------------------------------------------- Dies ist eine einzigartige Ausbruchsstrategie, die zur Bestimmung des nächsten kurzfristigen Trends/der nächsten Bewegung verwendet wird. Das vollständige System ist auf MQL5 unter dem Namen "Forecast System" verfügbar. Hier ist der Link --> https://www.mql5.com/en/market/product/104166?source=Site Ein Backtest ist nicht möglich, da die Berechnungen auf der Grundlage der Daten
FREE
NIGHTCrusher Lite FREE
Christian Opperskalski
4.5 (2)
Experten
NIGHTCRUSHER ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der für das Scalping in ruhigen Marktsituationen entwickelt wurde. Die Lite - Version ist auf minimale Lots pro Paar beschränkt und verfügt nicht über Lot-Multiplikatoren und dynamische Funktionen Sie können auch verschiedene Strategien wie Swing Trading oder Grid ausführen verschiedene Trade Entry-Signale verschiedene Exit-Strategien enthalten (MA Cut / Signal Change / Trailing TP) Cleveres Risiko- und Geldmanagement - Balance basiert - Lon
FREE
All The Best
G Sankarganesh
Experten
Liebe Freunde, "All The Best" ist eine einfache Trend-basierte EA. Ab sofort arbeiten gut nur in GBPUSD-Paar mit einer Minute, in Zukunft alle wichtigen Paare Unterstützung gegeben werden. Die Standard-Losgröße ist 0,01 und SL &TP als 0 gesetzt. Sie können diese Einstellung ändern. Mein bevorzugter SL ist 100 Punkte. 100 Punkte=10 Pips(pls durch Punkte eingestellt). Ich werde TP für besseren Gewinn nicht einstellen. Hinweis: Dieser EA funktioniert nur, wenn Sie Zero-Spread- oder Raw-Spread-Kon
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der Bars, die Sie in der BarsToScan-Einstellung des Indikators auswählen, aufzeichnet. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
Range Filter BreakOut System
Md Shoaib Khan
Indikatoren
Bereichsfilter - BreakOut EA Was ist der Bereichsfilter? Der Range Filter ist ein innovatives Tool, das Marktgeräusche glättet und aussagekräftige Kursbewegungen hervorhebt. Anstatt sich auf jede kleine Schwankung zu konzentrieren, eliminiert der Range Filter unbedeutende Aktivitäten und ermöglicht es Händlern, Trends klarer zu erkennen. Die Idee stammt vom Volatilitätsfilter des QQE, aber anstatt ihn auf den RSI anzuwenden, wird dieser Ansatz direkt auf die Preisbewegung angewandt. Und so funk
FREE
Close Limit Orders MT4
Hector Pacheco
Experten
Dies ist ein schwebender Order Closer, der erstellt wurde, um ein für MAC gemachtes Projekt zu erfüllen. Der EA konnte ursprünglich nicht direkt auf der Plattform installiert werden, und dies ist ein Versuch, mit dieser Methode zu installieren. Sie können es verwenden, aber es könnte schließlich entfernt werden. Sie können sich auch an den ursprünglichen Kunden wenden und ihn um Zugang bitten. Die unbefugte Nutzung ist verboten, und Sie können sich gerne an den Entwickler oder den Arbeitgeber/A
FREE
Draconis Expert
Ruengrit Loondecha
Experten
Draconis Experte Funktioniert am besten mit GOLD - M30 Benötigt mindestens 500$ für 0.01 (AutoLot-Funktion im Inneren) --------------------------------------------------------- This is a Single EA, less orders but might more Accuracy. Powerful Portfolio EA Launched NOW with   QuantLynk Engine Series. More information Click here . ------------------------------------------------------------ Indikatoren und Konzepte Quantitative Qualitative Schätzung (QQE): QQE ist eine erweiterte Version des Rel
FREE
QuantumAlert RSI Navigator MT4
Abhimanyu Hans
Indikatoren
QuantumAlert RSI Navigator ist ein kostenloser Indikator, der für MT4/MT5-Plattformen verfügbar ist. Seine Aufgabe ist es, "Alarme" zu liefern, wenn sich der Markt in "überkauften und überverkauften" Regionen in Form von "Kauf- oder Verkaufssignalen" befindet. Dieser Indikator verfügt über viele Anpassungsoptionen, die im Abschnitt "Parameter" unten aufgeführt sind. Der Benutzer kann diese Parameter nach Bedarf anpassen. Treten Sie unserer MQL5-Gruppe bei, in der wir wichtige Neuigkeiten und Upd
FREE
QuantumAlert Stoch Navigator MT4
Abhimanyu Hans
Indikatoren
QuantumAlert Stoch Navigator ist ein kostenloser Indikator, der für MT4/MT5-Plattformen verfügbar ist. Seine Aufgabe ist es, "Alarme" zu liefern, wenn sich der Markt in "überkauften und überverkauften" Regionen in Form von "Kauf- oder Verkaufssignalen" befindet. Dieser Indikator verfügt über viele Anpassungsoptionen, die im Abschnitt "Parameter" unten aufgeführt sind. Der Benutzer kann diese Parameter nach Bedarf anpassen. Treten Sie unserer MQL5-Gruppe bei, in der wir wichtige Neuigkeiten und U
FREE
Trend Analizer Bot
Pavel Predein
4.5 (2)
Experten
Dies ist eine kostenlose Version des Expert Advisor "Trend Analyzer Pro" https://www.mql5.com/ru/market/product/42792.В der Roboter basiert auf 2 Strategien: an der Kreuzung der gleitenden Durchschnitte und Bollinger Bands Indikator .In der kostenpflichtigen Version, drei Strategien zur Verfügung stehen, die Rentabilität erhöht mehrere Male .Entwickelt für das Währungspaar EURUSD H1.Es ist möglich, es auf andere Werkzeuge nach der Optimierung zu verwenden.Test nur auf Tick-Daten. ** Verwendet
FREE
Master Class
Aleksandr Valutsa
Experten
Professioneller Forex-Berater: Ihr Weg zu einem stabilen Einkommen auf dem Devisenmarkt Alle Signale werden von unseren Beratern verwaltet, Details werden nur an bestehende Kunden weitergegeben - nach Kauf/Miete eines Produkts. https://www.mql5.com/en/users/robotstroi/seller Automatisierung des Handels auf einem neuen Niveau Wir stellen Ihnen eine fortschrittliche Lösung für den automatisierten Handel auf dem Devisenmarkt vor - einen intelligenten Berater, der von einem Team aus professionellen
FREE
SwingTrade Candle Patterns EA
Dzintars Ansons
Experten
SwingTrade Candle Patterns EA verwendet Pin Bar, Engulfing, Morning/Evening Star und Hammer Patterns mit RSI-Bestätigung und ATR-basiertem Money Management. Stabiler Swing-Handel mit geringem Drawdown und stetigem Gewinnwachstum. Gültig für Prop-Firmen. Strategie Erkennt Pin Bar, Engulfing, Morning/Evening Star, Hammer Candlestick-Muster. Bestätigt Trades mit RSI-Trendfilter . Verwendet ATR-basierten Stop Loss und Take Profit → passt sich der Volatilität an. Eingebautes Breakeven-System zum S
FREE
SnowyOwlFree
RODION SLOTIN
3 (2)
Experten
Die kostenlose Version des Snowyowl-Trendberaters, der auf der Ermittlung von Kombinationen von Kerzenmustern basiert. Ein virtueller Trailing-Stop verfolgt jede offene Order und gruppiert offene Orders, um sie gleichzeitig zu schließen. In der kostenlosen Version können Sie nur auf einem Zeitrahmen arbeiten, während in der kostenpflichtigen Version das Öffnen von Aufträgen auf dem ausgewählten TF ein Signal zum Öffnen von Aufträgen auf niedrigeren TF ist.
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Utilitys
Erleben Sie außergewöhnlich schnelles Trade Copying mit dem Local Trade Copier EA MT4 . Mit seiner einfachen 1-Minuten-Setup können Sie Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0.5 Sekunden kopieren. Ob Anfänger oder professioneller Trader - der Local Trade Copier EA MT4 bietet eine Vielzahl von Optionen, um ihn an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Es ist die ultimative Lösung für
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Utilitys
Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung - Anleitung zur Anwendung - Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten und ihre
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstof
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Utilitys
Das Risk/Reward Tool ist ein professioneller Expert Advisor, der entwickelt wurde, um die Art und Weise zu revolutionieren, wie Sie Trades in MetaTrader 4 planen, visualisieren und ausführen. Egal ob Sie ein diskretionärer Trader sind, der präzises Risikomanagement schätzt, oder ein Strategieentwickler, der Trade-Setups visuell testen muss - dieses Tool bietet alles, was Sie brauchen, in einer eleganten, intuitiven Benutzeroberfläche. Im Gegensatz zu einfachen Positionsrechnern kombiniert das Ri
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Handels-Kopierer MT4) ist nicht nur ein einfacher lokaler Trade-Copier; es ist ein vollständiges Rahmenwerk für Risikomanagement und Ausführung, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Challenges bis zum persönlichen Kontomanagement passt es sich jeder Situation mit einer Kombination aus starker Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und erweiterten Handelsfunktionen an. Der Copier arbeitet sowohl im Master- (Sende
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilitys
Der MT4 to Telegram Signal Provider ist ein benutzerfreundliches, vollständig anpassbares Tool, das das Senden von Handelssignalen an Telegram ermöglicht und Ihr Konto in einen Signalanbieter verwandelt. Das Format der Nachrichten ist vollständig anpassbar! Für eine einfache Nutzung können Sie jedoch auch eine vordefinierte Vorlage wählen und spezifische Teile der Nachricht aktivieren oder deaktivieren. [ Demo ]   [ Handbuch ] [ MT5-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegr
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT4 (die Sie Mitglied sind ) zu kopieren , auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung für die Übersetzung anderer Sprachen in Englisch Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch Kanäle haben "Restrict Saving Content", Arbeit mit Multi-Channel, Multi MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es genau über T
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilitys
Sehen Sie sich sofort Ihren Verlauf geschlossener Trades nach Tag und Woche, Ihre aktuell offenen Trades und Ihr Forex-Engagement auf einem Diagramm an! Verwenden Sie die Heatmap, um profitable Trades zu identifizieren und wo Ihr aktueller Drawdown innerhalb Ihres Handelsportfolios liegt. Schaltflächen zum schnellen Schließen Verwenden Sie die Schaltflächen zum schnellen Schließen, um jeden Trade mit einem einzelnen Symbol zu schließen, einzelne Trades vollständig zu schließen oder teilweise G
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilitys
Handeln Sie automatisch in Unterstützungs- und Widerstands- oder Angebots- und Nachfragezonen, sobald Sie die Schlüsselbereiche identifiziert haben, von denen aus Sie handeln möchten. Mit diesem EA können Sie mit einem einzigen Klick Kauf- und Verkaufszonen zeichnen und sie dann genau dort platzieren, wo Sie eine Preiswende erwarten. Der EA überwacht dann diese Zonen und führt automatisch Trades basierend auf der Preisentwicklung durch, die Sie für die Zonen angeben. Sobald der erste Trade abge
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilitys
Trade Copier Pro ist ein Tool zum Kopieren von Trades aus der Ferne auf MT4-, MT5- und cTrader-Konten an verschiedenen Computern/Standorten über das Internet. Dies ist eine ideale Lösung für Sie, wenn Sie ein Signalanbieter sind und Ihre Trades global nach Ihren eigenen Regeln auf andere Empfänger kopieren möchten. Ein Anbieter kann Trades zu mehreren Empfängern kopieren und ein Empfänger kann ebenfalls Trades von mehreren Anbietern erhalten. Der Anbieter kann sogar den Ablauf des Abonnements fü
X2 Copy MT4
Liubov' Shkandrii
Utilitys
Entdecken Sie das sofortige Kopieren von Trades mit dem revolutionären X2 Copy MT4. Mit nur 10 Sekunden Einrichtungszeit erhalten Sie ein leistungsstarkes Tool zur Synchronisierung von Trades zwischen MetaTrader-Terminals auf einem einzelnen Windows-Computer oder VPS mit beispielloser Geschwindigkeit – unter 0,1 Sekunden. Egal, ob Sie mehrere Konten verwalten, Signalen folgen oder Ihre Strategie skalieren, X2 Copy MT4 passt sich Ihrem Workflow mit unübertroffener Präzision und Kontrolle an. Höre
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Utilitys
Trade Copier ist ein professionelles Dienstprogramm zum Kopieren und Synchronisieren von Trades zwischen Handelskonten. Das Kopieren erfolgt vom Konto / Terminal des Lieferanten auf das Konto / Terminal des Empfängers, das auf demselben Computer oder vps installiert ist. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anweisungen hier . Hauptfunktionalität und Vorteile: Unterstützt das Kopieren von MT4> MT4, MT4> MT5, MT5> MT4, einschließlich M
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilitys
Mittelwerthilfe - Diese Art von Handelshilfeinstrument hilft Ihnen dabei, Ihre zuvor unrentablen Positionen mithilfe von zwei Techniken zu mitteln: Standardmittelwertbildung Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen entsprechend dem Trend Das Dienstprogramm kann   mehrere offene Positionen in verschiedene Richtungen gleichzeitig sortieren, sowohl für Kauf als auch für Verkauf. Beispiel: Sie haben eine Position für Verkauf und eine zweite für Kauf eröffnet, und beide sind unprofitabel,
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilitys
Trading Panel für den Handel mit 1 Klick.  Arbeiten mit Positionen und Aufträgen!  Handeln vom Chart oder von der Tastatur. Mit unserem Trading-Panel können Sie mit einem Klick vom Chart aus handeln und Handelsoperationen 30-mal schneller ausführen als die Standard-MetaTrader-Steuerung. Automatische Berechnungen von Parametern und Funktionen, die einem Händler das Leben erleichtern und einem Händler helfen, seine Handelsaktivitäten viel schneller und bequemer durchzuführen. Grafische Tipps und
Auto Grid trades
Makarii Gubaydullin
Utilitys
Auto Grid:  automatische Erstellung von Grid-Orders basierend auf Ihren bestehenden Trades. Automatisieren Sie komplexe Trading-Strategien   mit ausgeklügelten Grid-Systemen, die neue Positionen erkennen und automatisch optimierte Order-Arrays erstellen. Multifunktions-Tool : 66+ Funktionen, inklusive Auto Grid-Tool  |   kontaktieren Sie mich  bei Fragen  |   MT5-Version A. Intelligente Trade-Erkennung & Monitoring: Symbolspezifisches oder umfassendes Portfolio-Scanning Erweiterte Order-Typ-Erk
Exp4 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.5 (22)
Utilitys
Der Expert Advisor   wiederholt   Trades und Positionen eine voreingestellte Anzahl von Malen auf Ihrem   MetaTrader 4   Konto. Es kopiert alle Deals, die manuell oder von einem anderen Expert Advisor eröffnet wurden. Kopiert Signale und erhöht die Menge von Signalen   ! Erhöht die Menge anderer EAs. Folgende Funktionen werden unterstützt: Custom Lot für kopierte Trades, Kopieren von Stop Loss, Take Profit, Verwendung von Trailing Stop. MT5-Version Gesamte Beschreibung +DEMO +PDF Wie kauft man
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilitys
Handelskopierer für MetaTrader 4. Er kopiert Devisengeschäfte, Positionen und Bestellungen von beliebigen Konten. Es ist eines der besten Handelskopiergeräte  MT4 - MT4, MT5 - MT4 für die Version COPYLOT MT4  (oder MT4 - MT5 MT5 - MT5 für die Version COPYLOT MT5 ). MT5-Version Gesamte Beschreibung   +DEMO +PDF Wie kauft man Wie installiert man     So erhalten Sie Protokolldateien     So testen und optimieren Sie     Alle Produkte von Expforex Kopiererversion für das MetaTrader 5- Terminal ( М
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilitys
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
Utilitys
Haben Sie genug von komplexen Auftragserteilungen und manuellen Berechnungen? Trade Dashboard ist Ihre Lösung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche wird das Platzieren von Orders zum Kinderspiel. Mit einem einzigen Klick können Sie Trades eröffnen, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festlegen, die Trade-Lot-Größe verwalten und das Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnen, so dass Sie sich ganz auf Ihre Strategie konzentrieren können. Verabschieden Sie sich von manuellen Berechnungen und rational
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilitys
News Filter EA: Erweiterter Algo-Handelsassistent News Filter EA ist ein fortschrittlicher Algo-Handelsassistent, der Ihre Handelserfahrung verbessern soll. Mit dem News Filter EA können Sie einen Forex-Wirtschaftsnachrichtenfilter in Ihren bestehenden Expert Advisor integrieren, selbst wenn Sie keinen Zugang zu dessen Quellcode haben. Zusätzlich zum Nachrichtenfilter können Sie auch Handelstage und -stunden für Ihren Experten festlegen. Der News Filter EA enthält außerdem Funktionen für das Ri
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Utilitys
Trading History - Ein Programm für den Handel und die Geldverwaltung auf der Grundlage der Kursentwicklung in Stratagy Tester. Es kann mit schwebenden und sofortigen Aufträgen arbeiten und ist mit Funktionen wie Trailing Stop, Breakeven und Take Profit ausgestattet. Sehr gut geeignet zum Trainieren und Testen verschiedener Strategien. Manual (Be sure to read before purchasing) Vorteile 1. Ermöglicht es Ihnen, jede Handelsstrategie in kürzester Zeit zu testen 2. Ein ausgezeichneter Simulator für
KT Equity Protector MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.4 (5)
Utilitys
Schützen Sie Ihr Handelskonto mühelos Den Handelskapital zu schützen ist genauso wichtig wie es zu vermehren. Der KT Equity Protector ist Ihr persönlicher Risikomanager, der kontinuierlich Ihre Kontoeigenkapital überwacht und automatisch eingreift, um Verluste zu vermeiden oder Gewinne zu sichern, indem er alle offenen und ausstehenden Orders schließt, sobald vordefinierte Gewinn- oder Verlustgrenzen erreicht werden. Keine emotionalen Entscheidungen, kein Rätselraten – nur zuverlässiger Kapitals
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Utilitys
Kopierer->Bequeme und schnelle Schnittstelleninteraktion, Benutzer können es sofort verwenden       ->>>> Empfohlen zur Verwendung auf Windows-Computern oder VPS Windows Merkmale: Diversifizierte und personalisierte Copy-Trading-Einstellungen: 1. Für unterschiedliche Signalquellen können unterschiedliche Lot-Modi eingestellt werden. 2. Für Forward- und Reverse-Copy-Trading können unterschiedliche Signalquellen eingestellt werden. 3. Signale können mit Kommentaren eingestellt werden. 4. Ob das L
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilitys
Mit diesem Screener können Sie Vermögenswerte identifizieren, die innerhalb eines ausgewählten Zeitraums ( Zeitrahmen) mehr als gewöhnlich überkauft (% Wachstum) oder überverkauft (% Rückgang) sind. Der Markt wird vom Gesetz regiert, kaufen Sie billiger, verkaufen Sie teurer, aber ohne einen automatischen Scanner wird es für Sie sehr schwierig sein, Währungen / Aktien zu identifizieren, die überkauft oder überverkauft sind, sagen wir innerhalb der aktuellen Woche oder der aktuelle Stunde oder M
Alert Msg to Market Order
Nguyen Quoc Hung
5 (2)
Utilitys
Dieser EA ist vollständig automatisiert und basiert auf der Methode, das Pop-up-Alarm-Ereignis und Open Market Orders (BUY/SELL) zu erfassen . Laden Sie die Testversion hier herunter: https: // www.mql5.com/en/blogs/post/751340 ***HINWEIS: Es wird empfohlen, die verfügbaren Filtereinstellungen zu entfernen und nur den Filter für Ihren Indikator zu installieren. Parameter des EA: -------- <EA-Einstellungen> -------- Magische Nummer: Die identifizierende (magische) Nummer des aktuell ausgewählten
EchoTrade Telegram Signal Backtester
Perpetual Chinemerem Vincent
Utilitys
EchoTrade Telegram Signal Backtester TELEGRAMMSIGNALE IN MINUTENSCHNELLE VALIDIEREN - NICHT MEHR RATEN, SONDERN BACKTESTING DURCHFÜHREN Hören Sie auf, Konten mit "VIP"-Signalen zu belasten, die nicht funktionieren. Der EchoTrade Telegram Signal Backtester ist die professionelle Lösung zum Prüfen, Verifizieren und Optimieren der Leistung jedes Telegram-Signalanbieters anhand historischer Daten. Die meisten Signalanbieter zeigen Ihnen ihre Gewinne, verbergen aber ihre Verluste. Dieses Tool enthüll
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Utilitys
Seconds Chart – Ein einzigartiges Tool zur Erstellung von Sekundendiagrammen in MetaTrader 4 . Mit Seconds Chart können Sie Diagramme mit einem in Sekunden definierten Zeitrahmen erstellen, wodurch Sie eine ideale Flexibilität und Analysepräzision erhalten, die mit den standardmäßigen Minuten- oder Stundendiagrammen nicht möglich ist. Zum Beispiel steht der Zeitrahmen S15 für Kerzen mit einer Dauer von 15 Sekunden. Sie können beliebige Indikatoren, Expert Advisors und Skripte verwenden. Die Bedi
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilitys
Remote Trade Copier ist ein fortschrittliches Tool zum effizienten Kopieren von Trades zwischen Konten sowohl im lokalen als auch im Remote-Modus . Es ermöglicht eine blitzschnelle Replikation von Aufträgen von einem Master-Konto zu einem Slave-Konto. Im lokalen Modus werden die Trades sofort kopiert, während der Kopiervorgang im Remote-Modus nur eine Sekunde dauert. In der neuen Version kann der Kopiervorgang im Remote-Modus mit einer Verzögerung von Millisekunden oder Null durchgeführt werden
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilitys
Telegram zu MT4:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Optimieren Sie Ihren Handel mit   Telegram to MT4   , dem innovativen Tool zum direkten Kopieren von Handelssignalen aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 4-Plattform – ganz ohne DLLs. Diese robuste Lösung gewährleistet die nahtlose Ausführung von Signalen mit höchster Präzision und Anpassungsmöglichkeiten. Das spart Ihnen Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-
Weitere Produkte dieses Autors
Murrey Math Volume and Market Profile
Csaba Simon
Indikatoren
Murrey Math Volume & Market Profile Das einzige vollständige Marktstruktur-Analysewerkzeug, das Sie jemals benötigen werden. Dieser Indikator kombiniert Murrey Math , Market Profile , Volume Profile und fortgeschrittene Forbex-Module zu einem professionellen Framework, das den Markt in drei Dimensionen sichtbar macht: Wertbereiche, Liquidität, Volumenbeteiligung und Auktionsverhalten. Warum Market Profile & Volume Profile unverzichtbar sind Der Markt ist eine Auktion. Der Preis bewegt sich, um e
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension