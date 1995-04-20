Gold Pattern Scanner Pro

Gold Pattern Scanner Pro

Gold Pattern Scanner Pro erkennt automatisch Trendkanäle und steigende/fallende Keile direkt auf Ihrem Chart und verwendet dabei einen Ansatz im Stil eines Autochartisten.

Es zeichnet saubere obere/untere Trendlinien, berechnet die aktuelle Kursposition innerhalb des Musters und sendet intelligente Alarme (einschließlich Push-Benachrichtigungen), wenn der Kurs die Kanalgrenzen berührt.

Speziell für GOLD (XAUUSD) entwickelt.
Es kann auch auf andere Symbole wie Forex-Paare, Indizes oder Kryptowährungen angewendet werden.

✅ Hauptmerkmale

  • Automatische Erkennung von:

    • Auf-/Abwärtstrendkanälen

    • Steigender Keil (bärisches Muster)

    • Fallende Keile (bullische Muster)

  • Zeichnung im Stil eines Autochartisten:

    • Saubere obere und untere Trendlinien

    • Linien erstrecken sich nach rechts (RAY_RIGHT)

    • Visuelle Pivot-Markierungen auf dem Chart

  • Berührungswarnungen:

    • Warnung, wenn sich der Kurs der oberen oder unteren Linie nähert

    • Optionale Push-Benachrichtigung auf Ihr mobiles Endgerät

    • Integrierte Abkühlungszeit zur Vermeidung von Alarm-Spam

  • Kauf-/Verkaufspunkte:

    • Berechnet, wo sich der aktuelle Preis innerhalb des Musters befindet

    • Gibt einen Buy Score und Sell Score aus (0-100)

    • Hilft Ihnen, schnell zu verstehen, ob sich der Preis in der Nähe von Unterstützung/Widerstand befindet

  • Nicht wiederholende Logik:

    • Muster werden nur auf der Grundlage bestätigter Pivots berechnet

  • Leichtgewichtig und effizient:

    • Verwendet prev_calculated, um nur zu aktualisieren, wenn ein neuer Balken erscheint

    • Keine übermäßige Erstellung von Objekten bei jedem Tick

🧠 Konzept und Funktionsweise

  1. Der Indikator durchsucht die historischen Balken und findet mithilfe eines Pivot-basierten Algorithmus ( PivotRange ) die Höchst- und Tiefststände.

  2. Aus diesen Pivots wählt er die ältesten und die jüngsten signifikanten Hochs und Tiefs aus und bildet sie dann:

    • eine obere Trendlinie durch die Hochs

    • eine untere Trendlinie durch die Tiefststände

  3. Die Steigungen dieser beiden Linien werden miteinander verglichen:

    • Wenn beide Steigungen ein ähnliches Vorzeichen und eine ähnliche Größenordnung haben → Kanal

    • Wenn die Steigungen konvergieren (eine steiler als die andere) → Keil

  4. Der aktuelle Kurs wird innerhalb dieses Kanals/Keils projiziert:

    • Wenn der Preis in der Nähe der unteren Linie liegt → Kaufzone

    • Wenn der Preis nahe der oberen Linie liegt → Verkaufszone

  5. Wenn sich der Preis einer der beiden Linien nähert (innerhalb von TouchRangePoints) →
    Alert + (optional) Push Notification werden abgefeuert, mit einer Abkühlzeit ( CoolMinutes ), um Spam zu verhindern.

Dies macht es nützlich als:

  • Ein visuelles Tool für diskretionäre Trader

  • Ein Signalfilter für EA-Entwickler (durch Auslesen von Bedingungen aus Objekten/Musterzuständen)

📊 Kauf/Verkaufswert

Gold Pattern Scanner Pro berechnet eine relative Position (0-100%) des aktuellen Preises innerhalb des erkannten Musters.

  • 0% → genau auf der unteren Trendlinie

  • 50% → in der Mitte des Musters

  • 100% → genau auf der oberen Trendlinie

Daraus ergibt sich der Indikator:

  • Buy Score (0-100)

  • Verkaufswert (0-100)

Typische Logik:

  • In einem Aufwärtskanal:

    • Nahe der unteren Linie → hoher Buy Score

    • Nahe der oberen Linie → höherer Sell Score (für Gegentrend oder TP)

  • In einem Abwärtskanal:

    • Nahe der oberen Linie → hoher Sell Score

    • Nahe der unteren Linie → potenzieller Kaufbereich

  • In einem Rising Wedge (bärisch):

    • Höherer Preis innerhalb des Musters → aggressiverer Sell Score

  • In einem fallenden Keil (bullish):

    • Niedrigerer Preis innerhalb des Musters → aggressiverer Buy Score

Der Buy/Sell Score wird auf dem Chart in einem kleinen Info-Label angezeigt:

  • Mustertyp

  • Position (%)

  • Kauf-Score

  • Verkaufs-Score

Dies ist kein Blackbox-Signalgenerator, sondern ein praktisches und flexibles Werkzeug zur Entscheidungsunterstützung.

⚙️ Eingabeparameter

Erkennung von Mustern

  • PivotRange
    Anzahl der Balken nach links und rechts, um ein Pivot-Hoch/Tief zu definieren.
    Größerer Wert → weniger, aber stärkere Pivots.

  • LookbackBars
    Wie viele historische Bars werden für die Mustererkennung gescannt.

  • ChannelSlopeDiff
    Maximale relative Steigungsdifferenz, um als "Kanal" zu gelten.
    Kleinerer Wert → strengere Kanalerkennung.

  • ObjPrefix
    Präfix für alle vom Indikator erstellten Objekte (Trendlinien, Etiketten, Pfeile).
    Nützlich, wenn Sie mehrere Instanzen auf demselben Diagramm verwenden.

Alert-Einstellungen

  • TouchRangePoints
    Maximaler Abstand (in Punkten) zwischen aktuellem Preis und Trendlinie, um einen Alarm auszulösen.

  • CoolMinutes
    Abkühlungszeit (in Minuten) zwischen den Alarmen, um wiederholte Benachrichtigungen zu vermeiden.
    Setzen Sie den Wert auf 0, um die Abkühlungszeit zu deaktivieren.

⏰ Empfohlene Timeframes & Symbole

Beste Timeframes

  • M5, M15, M30, H1

Beste Symbole

  • XAUUSD (GOLD) - Hauptaugenmerk

  • Wichtige Devisenpaare (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, usw.)

  • Indizes (US30, NAS100, usw.)

  • Krypto-Paare (BTCUSD, ETHUSD, usw.)

Die Logik wurde mit GOLD (XAUUSD) als primärem Referenzsymbol entwickelt.

🔔 Beispielmeldungen für Alarme

Beispielhafte Warnmeldungen:

  • Aufwärts-Tiefstkurs kaufen M15

  • Nach unten steigende Linie verkaufen H1

  • Steigende Upline verkaufen M5

  • Fallende untere Linie kaufen M30

Format:

<PatternShort> <Tief/Oberlinie> <Kauf/Verkauf> <Zeitrahmen>

Sie können diese Warnungen erhalten:

  • Als Pop-up-Warnungen

  • Als Push-Benachrichtigungen (wenn in Ihrem MetaTrader-Terminal konfiguriert)

❗ Wichtige Hinweise & Beschränkungen

  • Mit diesem Indikator werden keine Geschäfte eröffnet oder geschlossen.
    Er ist ein visuelles / analytisches Werkzeug.

  • Die Erkennung von Mustern basiert auf in der Vergangenheit bestätigten Pivots.
    Neue Muster können auftauchen oder verschwinden, wenn sich die Marktstruktur weiterentwickelt.

  • Kein Indikator ist perfekt:

    • Kanäle können irgendwann brechen

    • Keile können scheitern
      Kombinieren Sie ihn immer mit Risikomanagement und Ihrem eigenen Handelsplan.

💡 Vorgeschlagene Anwendungsfälle

  • Als direktionaler Bias-Filter:

    • Nur kaufen, wenn sich der Kurs in der Nähe der unteren Linie eines Aufwärtskanals befindet

    • Nur verkaufen, wenn sich der Kurs in einem Abwärtskanal nahe der oberen Linie befindet

  • Als Take-Profit-/Scaling-Out-Hilfe:

    • Nehmen Sie Teilgewinne mit, wenn der Sell Score in einem Aufwärtskanal hoch ist.

    • Nehmen Sie Teilgewinne mit, wenn der Buy Score in einem Abwärtskanal hoch ist.

  • Als EA-Filter:

    • Viele Entwickler verwenden Trendlinienobjekte oder Musterstatus, um Einträge zu filtern.

    • Sie können zum Beispiel nur dann handeln, wenn ein Kanal erkannt wird und der Preis sich in einer bestimmten Zone befindet.

❓ FAQ

F: Wird der Indikator neu gezeichnet?
A: Er verwendet bestätigte Pivot-Hochs/Tiefs für die Mustererkennung.
Neue Muster können sich bilden, wenn neue Pivots auftauchen, aber er malt keine vergangenen Signale auf geschlossenen Bars.

F: Funktioniert der Indikator nur bei GOLD?
A: Nein. Der Indikator wurde für den XAUUSD entwickelt und abgestimmt, funktioniert aber mit jedem Symbol, das klare Schwankungen und Trends aufweist.

F: Ist dies ein EA?
A: Nein. Es ist ein Indikator. Er platziert nicht automatisch Aufträge.

F: Kann ich ihn zusammen mit anderen EAs oder Indikatoren verwenden?
A: Ja. Er zeichnet nur Objekte und Beschriftungen. Er greift nicht in die Handelsoperationen ein.

🧷 Versionsgeschichte

Version 1.0

  • Erste Veröffentlichung.

  • Autocharakteristische Erkennung von Kanälen und Keilen.

  • Berührungswarnungen und Push-Benachrichtigungen.

  • Kauf-/Verkaufspunkte und Positionskennzeichnung.


