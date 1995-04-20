Gold Pattern Scanner Pro

Gold Pattern Scanner Pro erkennt automatisch Trendkanäle und steigende/fallende Keile direkt auf Ihrem Chart und verwendet dabei einen Ansatz im Stil eines Autochartisten.

Es zeichnet saubere obere/untere Trendlinien, berechnet die aktuelle Kursposition innerhalb des Musters und sendet intelligente Alarme (einschließlich Push-Benachrichtigungen), wenn der Kurs die Kanalgrenzen berührt.

✅ Hauptmerkmale

Automatische Erkennung von: Auf-/Abwärtstrendkanälen Steigender Keil (bärisches Muster) Fallende Keile (bullische Muster)

Zeichnung im Stil eines Autochartisten: Saubere obere und untere Trendlinien Linien erstrecken sich nach rechts (RAY_RIGHT) Visuelle Pivot-Markierungen auf dem Chart

Berührungswarnungen: Warnung, wenn sich der Kurs der oberen oder unteren Linie nähert Optionale Push-Benachrichtigung auf Ihr mobiles Endgerät Integrierte Abkühlungszeit zur Vermeidung von Alarm-Spam

Kauf-/Verkaufspunkte: Berechnet, wo sich der aktuelle Preis innerhalb des Musters befindet Gibt einen Buy Score und Sell Score aus (0-100) Hilft Ihnen, schnell zu verstehen, ob sich der Preis in der Nähe von Unterstützung/Widerstand befindet

Nicht wiederholende Logik: Muster werden nur auf der Grundlage bestätigter Pivots berechnet

Leichtgewichtig und effizient: Verwendet prev_calculated, um nur zu aktualisieren, wenn ein neuer Balken erscheint Keine übermäßige Erstellung von Objekten bei jedem Tick



🧠 Konzept und Funktionsweise

Der Indikator durchsucht die historischen Balken und findet mithilfe eines Pivot-basierten Algorithmus ( PivotRange ) die Höchst- und Tiefststände. Aus diesen Pivots wählt er die ältesten und die jüngsten signifikanten Hochs und Tiefs aus und bildet sie dann: eine obere Trendlinie durch die Hochs

eine untere Trendlinie durch die Tiefststände Die Steigungen dieser beiden Linien werden miteinander verglichen: Wenn beide Steigungen ein ähnliches Vorzeichen und eine ähnliche Größenordnung haben → Kanal

Wenn die Steigungen konvergieren (eine steiler als die andere) → Keil Der aktuelle Kurs wird innerhalb dieses Kanals/Keils projiziert: Wenn der Preis in der Nähe der unteren Linie liegt → Kaufzone

Wenn der Preis nahe der oberen Linie liegt → Verkaufszone Wenn sich der Preis einer der beiden Linien nähert (innerhalb von TouchRangePoints) →

Alert + (optional) Push Notification werden abgefeuert, mit einer Abkühlzeit ( CoolMinutes ), um Spam zu verhindern.

Ein visuelles Tool für diskretionäre Trader

Ein Signalfilter für EA-Entwickler (durch Auslesen von Bedingungen aus Objekten/Musterzuständen)

📊 Kauf/Verkaufswert

Speziell für GOLD (XAUUSD) entwickelt.Es kann auch auf andere Symbole wie Forex-Paare, Indizes oder Kryptowährungen angewendet werden.Dies macht es nützlich als:

Gold Pattern Scanner Pro berechnet eine relative Position (0-100%) des aktuellen Preises innerhalb des erkannten Musters.

0% → genau auf der unteren Trendlinie

50% → in der Mitte des Musters

100% → genau auf der oberen Trendlinie

Daraus ergibt sich der Indikator:

Buy Score (0-100)

Verkaufswert (0-100)

Typische Logik:

In einem Aufwärtskanal : Nahe der unteren Linie → hoher Buy Score Nahe der oberen Linie → höherer Sell Score (für Gegentrend oder TP)

In einem Abwärtskanal : Nahe der oberen Linie → hoher Sell Score Nahe der unteren Linie → potenzieller Kaufbereich

In einem Rising Wedge (bärisch) : Höherer Preis innerhalb des Musters → aggressiverer Sell Score

In einem fallenden Keil (bullish) : Niedrigerer Preis innerhalb des Musters → aggressiverer Buy Score



Der Buy/Sell Score wird auf dem Chart in einem kleinen Info-Label angezeigt:

Mustertyp

Position (%)

Kauf-Score

Verkaufs-Score

Dies ist kein Blackbox-Signalgenerator, sondern ein praktisches und flexibles Werkzeug zur Entscheidungsunterstützung.

⚙️ Eingabeparameter

Erkennung von Mustern

PivotRange

Anzahl der Balken nach links und rechts, um ein Pivot-Hoch/Tief zu definieren.

Größerer Wert → weniger, aber stärkere Pivots.

LookbackBars

Wie viele historische Bars werden für die Mustererkennung gescannt.

ChannelSlopeDiff

Maximale relative Steigungsdifferenz, um als "Kanal" zu gelten.

Kleinerer Wert → strengere Kanalerkennung.

ObjPrefix

Präfix für alle vom Indikator erstellten Objekte (Trendlinien, Etiketten, Pfeile).

Nützlich, wenn Sie mehrere Instanzen auf demselben Diagramm verwenden.

Alert-Einstellungen

TouchRangePoints

Maximaler Abstand (in Punkten) zwischen aktuellem Preis und Trendlinie, um einen Alarm auszulösen.

CoolMinutes

Abkühlungszeit (in Minuten) zwischen den Alarmen, um wiederholte Benachrichtigungen zu vermeiden.

Setzen Sie den Wert auf 0, um die Abkühlungszeit zu deaktivieren.

⏰ Empfohlene Timeframes & Symbole

Beste Timeframes

M5, M15, M30, H1

Beste Symbole

XAUUSD (GOLD) - Hauptaugenmerk

Wichtige Devisenpaare (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, usw.)

Indizes (US30, NAS100, usw.)

Krypto-Paare (BTCUSD, ETHUSD, usw.)

🔔 Beispielmeldungen für Alarme

Die Logik wurde mit GOLD (XAUUSD) als primärem Referenzsymbol entwickelt.

Beispielhafte Warnmeldungen:

Aufwärts-Tiefstkurs kaufen M15

Nach unten steigende Linie verkaufen H1

Steigende Upline verkaufen M5

Fallende untere Linie kaufen M30

Format:

<PatternShort> <Tief/Oberlinie> <Kauf/Verkauf> <Zeitrahmen>

Sie können diese Warnungen erhalten:

Als Pop-up-Warnungen

Als Push-Benachrichtigungen (wenn in Ihrem MetaTrader-Terminal konfiguriert)

❗ Wichtige Hinweise & Beschränkungen

Mit diesem Indikator werden keine Geschäfte eröffnet oder geschlossen .

Er ist ein visuelles / analytisches Werkzeug.

Die Erkennung von Mustern basiert auf in der Vergangenheit bestätigten Pivots.

Neue Muster können auftauchen oder verschwinden, wenn sich die Marktstruktur weiterentwickelt.

Kein Indikator ist perfekt: Kanäle können irgendwann brechen Keile können scheitern

Kombinieren Sie ihn immer mit Risikomanagement und Ihrem eigenen Handelsplan.



💡 Vorgeschlagene Anwendungsfälle

Als direktionaler Bias-Filter : Nur kaufen, wenn sich der Kurs in der Nähe der unteren Linie eines Aufwärtskanals befindet Nur verkaufen, wenn sich der Kurs in einem Abwärtskanal nahe der oberen Linie befindet

Als Take-Profit-/Scaling-Out-Hilfe : Nehmen Sie Teilgewinne mit, wenn der Sell Score in einem Aufwärtskanal hoch ist. Nehmen Sie Teilgewinne mit, wenn der Buy Score in einem Abwärtskanal hoch ist.

Als EA-Filter : Viele Entwickler verwenden Trendlinienobjekte oder Musterstatus, um Einträge zu filtern. Sie können zum Beispiel nur dann handeln, wenn ein Kanal erkannt wird und der Preis sich in einer bestimmten Zone befindet.



❓ FAQ

F: Wird der Indikator neu gezeichnet?

A: Er verwendet bestätigte Pivot-Hochs/Tiefs für die Mustererkennung.

Neue Muster können sich bilden, wenn neue Pivots auftauchen, aber er malt keine vergangenen Signale auf geschlossenen Bars.

F: Funktioniert der Indikator nur bei GOLD?

A: Nein. Der Indikator wurde für den XAUUSD entwickelt und abgestimmt, funktioniert aber mit jedem Symbol, das klare Schwankungen und Trends aufweist.

F: Ist dies ein EA?

A: Nein. Es ist ein Indikator. Er platziert nicht automatisch Aufträge.

F: Kann ich ihn zusammen mit anderen EAs oder Indikatoren verwenden?

A: Ja. Er zeichnet nur Objekte und Beschriftungen. Er greift nicht in die Handelsoperationen ein.

🧷 Versionsgeschichte

Version 1.0