Gold Pattern Scanner Pro
- Indikatoren
- Keisuke Kimura
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Gold Pattern Scanner Pro erkennt automatisch Trendkanäle und steigende/fallende Keile direkt auf Ihrem Chart und verwendet dabei einen Ansatz im Stil eines Autochartisten.
Es zeichnet saubere obere/untere Trendlinien, berechnet die aktuelle Kursposition innerhalb des Musters und sendet intelligente Alarme (einschließlich Push-Benachrichtigungen), wenn der Kurs die Kanalgrenzen berührt.Speziell für GOLD (XAUUSD) entwickelt.
Es kann auch auf andere Symbole wie Forex-Paare, Indizes oder Kryptowährungen angewendet werden.
✅ Hauptmerkmale
-
Automatische Erkennung von:
-
Auf-/Abwärtstrendkanälen
-
Steigender Keil (bärisches Muster)
-
Fallende Keile (bullische Muster)
-
-
Zeichnung im Stil eines Autochartisten:
-
Saubere obere und untere Trendlinien
-
Linien erstrecken sich nach rechts (RAY_RIGHT)
-
Visuelle Pivot-Markierungen auf dem Chart
-
-
Berührungswarnungen:
-
Warnung, wenn sich der Kurs der oberen oder unteren Linie nähert
-
Optionale Push-Benachrichtigung auf Ihr mobiles Endgerät
-
Integrierte Abkühlungszeit zur Vermeidung von Alarm-Spam
-
-
Kauf-/Verkaufspunkte:
-
Berechnet, wo sich der aktuelle Preis innerhalb des Musters befindet
-
Gibt einen Buy Score und Sell Score aus (0-100)
-
Hilft Ihnen, schnell zu verstehen, ob sich der Preis in der Nähe von Unterstützung/Widerstand befindet
-
-
Nicht wiederholende Logik:
-
Muster werden nur auf der Grundlage bestätigter Pivots berechnet
-
-
Leichtgewichtig und effizient:
-
Verwendet prev_calculated, um nur zu aktualisieren, wenn ein neuer Balken erscheint
-
Keine übermäßige Erstellung von Objekten bei jedem Tick
-
🧠 Konzept und Funktionsweise
-
Der Indikator durchsucht die historischen Balken und findet mithilfe eines Pivot-basierten Algorithmus ( PivotRange ) die Höchst- und Tiefststände.
-
Aus diesen Pivots wählt er die ältesten und die jüngsten signifikanten Hochs und Tiefs aus und bildet sie dann:
-
eine obere Trendlinie durch die Hochs
-
eine untere Trendlinie durch die Tiefststände
-
-
Die Steigungen dieser beiden Linien werden miteinander verglichen:
-
Wenn beide Steigungen ein ähnliches Vorzeichen und eine ähnliche Größenordnung haben → Kanal
-
Wenn die Steigungen konvergieren (eine steiler als die andere) → Keil
-
-
Der aktuelle Kurs wird innerhalb dieses Kanals/Keils projiziert:
-
Wenn der Preis in der Nähe der unteren Linie liegt → Kaufzone
-
Wenn der Preis nahe der oberen Linie liegt → Verkaufszone
-
-
Wenn sich der Preis einer der beiden Linien nähert (innerhalb von TouchRangePoints) →
Alert + (optional) Push Notification werden abgefeuert, mit einer Abkühlzeit ( CoolMinutes ), um Spam zu verhindern.
-
Ein visuelles Tool für diskretionäre Trader
-
Ein Signalfilter für EA-Entwickler (durch Auslesen von Bedingungen aus Objekten/Musterzuständen)
📊 Kauf/Verkaufswert
Gold Pattern Scanner Pro berechnet eine relative Position (0-100%) des aktuellen Preises innerhalb des erkannten Musters.
-
0% → genau auf der unteren Trendlinie
-
50% → in der Mitte des Musters
-
100% → genau auf der oberen Trendlinie
Daraus ergibt sich der Indikator:
-
Buy Score (0-100)
-
Verkaufswert (0-100)
Typische Logik:
-
In einem Aufwärtskanal:
-
Nahe der unteren Linie → hoher Buy Score
-
Nahe der oberen Linie → höherer Sell Score (für Gegentrend oder TP)
-
-
In einem Abwärtskanal:
-
Nahe der oberen Linie → hoher Sell Score
-
Nahe der unteren Linie → potenzieller Kaufbereich
-
-
In einem Rising Wedge (bärisch):
-
Höherer Preis innerhalb des Musters → aggressiverer Sell Score
-
-
In einem fallenden Keil (bullish):
-
Niedrigerer Preis innerhalb des Musters → aggressiverer Buy Score
-
Der Buy/Sell Score wird auf dem Chart in einem kleinen Info-Label angezeigt:
-
Mustertyp
-
Position (%)
-
Kauf-Score
-
Verkaufs-Score
Dies ist kein Blackbox-Signalgenerator, sondern ein praktisches und flexibles Werkzeug zur Entscheidungsunterstützung.
⚙️ Eingabeparameter
Erkennung von Mustern
-
PivotRange
Anzahl der Balken nach links und rechts, um ein Pivot-Hoch/Tief zu definieren.
Größerer Wert → weniger, aber stärkere Pivots.
-
LookbackBars
Wie viele historische Bars werden für die Mustererkennung gescannt.
-
ChannelSlopeDiff
Maximale relative Steigungsdifferenz, um als "Kanal" zu gelten.
Kleinerer Wert → strengere Kanalerkennung.
-
ObjPrefix
Präfix für alle vom Indikator erstellten Objekte (Trendlinien, Etiketten, Pfeile).
Nützlich, wenn Sie mehrere Instanzen auf demselben Diagramm verwenden.
Alert-Einstellungen
-
TouchRangePoints
Maximaler Abstand (in Punkten) zwischen aktuellem Preis und Trendlinie, um einen Alarm auszulösen.
-
CoolMinutes
Abkühlungszeit (in Minuten) zwischen den Alarmen, um wiederholte Benachrichtigungen zu vermeiden.
Setzen Sie den Wert auf 0, um die Abkühlungszeit zu deaktivieren.
⏰ Empfohlene Timeframes & Symbole
Beste Timeframes
-
M5, M15, M30, H1
Beste Symbole
-
XAUUSD (GOLD) - Hauptaugenmerk
-
Wichtige Devisenpaare (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, usw.)
-
Indizes (US30, NAS100, usw.)
-
Krypto-Paare (BTCUSD, ETHUSD, usw.)
🔔 Beispielmeldungen für Alarme
Beispielhafte Warnmeldungen:
-
Aufwärts-Tiefstkurs kaufen M15
-
Nach unten steigende Linie verkaufen H1
-
Steigende Upline verkaufen M5
-
Fallende untere Linie kaufen M30
Format:
<PatternShort> <Tief/Oberlinie> <Kauf/Verkauf> <Zeitrahmen>
Sie können diese Warnungen erhalten:
-
Als Pop-up-Warnungen
-
Als Push-Benachrichtigungen (wenn in Ihrem MetaTrader-Terminal konfiguriert)
❗ Wichtige Hinweise & Beschränkungen
-
Mit diesem Indikator werden keine Geschäfte eröffnet oder geschlossen.
Er ist ein visuelles / analytisches Werkzeug.
-
Die Erkennung von Mustern basiert auf in der Vergangenheit bestätigten Pivots.
Neue Muster können auftauchen oder verschwinden, wenn sich die Marktstruktur weiterentwickelt.
-
Kein Indikator ist perfekt:
-
Kanäle können irgendwann brechen
-
Keile können scheitern
Kombinieren Sie ihn immer mit Risikomanagement und Ihrem eigenen Handelsplan.
-
💡 Vorgeschlagene Anwendungsfälle
-
Als direktionaler Bias-Filter:
-
Nur kaufen, wenn sich der Kurs in der Nähe der unteren Linie eines Aufwärtskanals befindet
-
Nur verkaufen, wenn sich der Kurs in einem Abwärtskanal nahe der oberen Linie befindet
-
-
Als Take-Profit-/Scaling-Out-Hilfe:
-
Nehmen Sie Teilgewinne mit, wenn der Sell Score in einem Aufwärtskanal hoch ist.
-
Nehmen Sie Teilgewinne mit, wenn der Buy Score in einem Abwärtskanal hoch ist.
-
-
Als EA-Filter:
-
Viele Entwickler verwenden Trendlinienobjekte oder Musterstatus, um Einträge zu filtern.
-
Sie können zum Beispiel nur dann handeln, wenn ein Kanal erkannt wird und der Preis sich in einer bestimmten Zone befindet.
-
❓ FAQ
F: Wird der Indikator neu gezeichnet?
A: Er verwendet bestätigte Pivot-Hochs/Tiefs für die Mustererkennung.
Neue Muster können sich bilden, wenn neue Pivots auftauchen, aber er malt keine vergangenen Signale auf geschlossenen Bars.
F: Funktioniert der Indikator nur bei GOLD?
A: Nein. Der Indikator wurde für den XAUUSD entwickelt und abgestimmt, funktioniert aber mit jedem Symbol, das klare Schwankungen und Trends aufweist.
F: Ist dies ein EA?
A: Nein. Es ist ein Indikator. Er platziert nicht automatisch Aufträge.
F: Kann ich ihn zusammen mit anderen EAs oder Indikatoren verwenden?
A: Ja. Er zeichnet nur Objekte und Beschriftungen. Er greift nicht in die Handelsoperationen ein.
🧷 Versionsgeschichte
Version 1.0
-
Erste Veröffentlichung.
-
Autocharakteristische Erkennung von Kanälen und Keilen.
-
Berührungswarnungen und Push-Benachrichtigungen.
-
Kauf-/Verkaufspunkte und Positionskennzeichnung.