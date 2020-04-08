Extream Confirmation

Visión general del producto:
Confirmación Extrema es un sofisticado oscilador diseñado para filtrar el ruido del mercado y proporcionar una confirmación clara y visual de la dirección de la tendencia y los posibles puntos de reversión. Al combinar el análisis del momento de doble periodo con una nube de señales dinámica, este indicador ayuda a los operadores a identificar zonas de entrada y salida de alta probabilidad.

Características principales:

  • Dual-Line Crossover: Utiliza un cálculo de periodo Rápido (13) y Lento (34) para identificar cambios de tendencia de forma temprana.

  • Nube de Momento Dinámica: El histograma coloreado (Verde/Azul) representa visualmente la fuerza de la tendencia, facilitando su lectura de un vistazo.

  • Zonas de reversión:niveles de sobrecompra (80+) y sobreventa (20-) claramente definidos para ayudar a detectar los extremos del mercado.

  • Multi-Moneda: Optimizado para XAUUSD (Oro) pero funciona en todos los principales pares e índices.

  • Sin Repintado: Las señales se fijan una vez que la vela se cierra.

Cómo Operar:

  1. Entrada alcista: Espere a que la línea rápida cruce por encima de la línea lenta y la nube se vuelva verde.

  2. Entrada bajista: Espere a que la línea rápida cruce por debajo de la línea lenta y la nube se vuelva azul.

  3. Salida/toma de beneficios: Espere a que las líneas alcancen los niveles extremos (88,50 o 18,00) o a que el color de la nube se desvanezca.


Este es un genial indicador para MT5 que ofrece señales precisas para entrar en una transacción sin redibujar. Se puede aplicar a cualquier activo financiero: fórex, criptomonedas, metales, acciones, índices. Nos dará valoraciones bastante precisas y nos dirá cuándo es mejor abrir y cerra una transacción. Eche un vistazo  al vídeo  (6:22), ¡contiene un ejemplo de procesamiento de una sola señal que ha amortizado el indicador! La mayoría de los tráders mejoran sus resultados comerciales durante l
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indicadores
Este tablero muestra los últimos   patrones armónicos   disponibles para los símbolos seleccionados, por lo que ahorrará tiempo y será más eficiente /   versión MT4 . Indicador gratuito:   Basic Harmonic Pattern Columnas del indicador Symbol:   aparecerán los símbolos seleccionados Trend :   alcista o bajista Pattern :   tipo de patrón (gartley, mariposa, murciélago, cangrejo, tiburón, cifrado o ABCD) Entry :   precio de entrada SL:   precio de stop loss TP1:   1er precio de toma de beneficios
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
Volatility Master para MetaTrader es una herramienta de tablero en tiempo real que escanea hasta 56 símbolos utilizando hasta 2 tableros flexibles en diferentes gráficos para identificar mercados de alta volatilidad y tendencia al instante. Con señales claras alcistas/bajistas, alertas personalizables y una interfaz fácil de usar, le ayuda a evitar condiciones de rango limitado y a centrarse en operaciones de alta probabilidad. La claridad genera confianza. Opere con confianza y proteja su capit
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
Matriz de dominancia de SynaptixQuant: Extracción del estado del mercado de nivel institucional Diseñada para operadores que necesitan una visión basada en datos del comportamiento del mercado más allá de los indicadores superficiales. La matriz de dominancia de Synaptix Quant (SQ) no es una visualización convencional de la fortaleza de las divisas. Detrás de su interfaz intencionadamente simplificada se esconde una sofisticada arquitectura analítica diseñada para cuantificar las condiciones de
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (17)
Indicadores
Matrix Arrow Indicator MT5   es una tendencia única 10 en 1 que sigue un indicador   100% sin repintado   de marcos temporales múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos:   divisas ,   materias primas ,   criptomonedas ,   índices ,   acciones .  Matrix Arrow Indicator MT5  determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX) Índice de canales de prod
Atbot
Zaha Feiz
4.62 (55)
Indicadores
AtBot: Cómo funciona y cómo usarlo ### Cómo funciona El indicador "AtBot" para la plataforma MT5 genera señales de compra y venta utilizando una combinación de herramientas de análisis técnico. Integra la Media Móvil Simple (SMA), la Media Móvil Exponencial (EMA) y el índice de Rango Verdadero Promedio (ATR) para identificar oportunidades de trading. Además, puede utilizar velas Heikin Ashi para mejorar la precisión de las señales. Deja una reseña después de la compra y recibe un regalo especia
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indicadores
Gartley Hunter Multi - Un indicador para buscar patrones armónicos simultáneamente en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Ventajas 1. Patrones: Gartley, Mariposa, Tiburón, Cangrejo. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Búsqueda simultánea de patrones. 2. Búsqueda simultánea de patrones en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles 3. Búsqueda de patrones de todos los t
CRT Liquidity Pro
Juan Pablo Castro Forero
5 (1)
Indicadores
¿Preocupado por tu próxima operación? ¿Cansado de no saber si tu estrategia realmente funciona? Con CRT Liquidity Pro, operas con estadísticas reales, no con emociones. Conoce tus probabilidades, sigue tu rendimiento y opera con confianza, basado en el Poder de 3, detección inteligente de liquidez y confirmaciones CRT. ¿Te gustaría ver la realidad de la estrategia CRT Liquidity? Después de tu compra, contáctanos y te proporcionaremos uno de nuestros otros productos gratis. Revisa nuestros otro
Gann Method Scan MT5
Elif Kaya
5 (2)
Indicadores
- El precio real es de 200$ - Descuento del 50% (Ahora es de 99$) - Está habilitado para 4 compras. ¡Póngase en contacto conmigo para el bono extra (indicador de tendencia de Gann), instrucción o cualquier pregunta! - No repintado, No lag - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. - Actualización de por vida libre Gann Oro EA MT5 Introducción Las teorías de W.D. Gann en el análisis té
