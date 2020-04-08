Extream Confirmation
- Indicadores
- Anoop A
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Visión general del producto:
Confirmación Extrema es un sofisticado oscilador diseñado para filtrar el ruido del mercado y proporcionar una confirmación clara y visual de la dirección de la tendencia y los posibles puntos de reversión. Al combinar el análisis del momento de doble periodo con una nube de señales dinámica, este indicador ayuda a los operadores a identificar zonas de entrada y salida de alta probabilidad.
Características principales:
Dual-Line Crossover: Utiliza un cálculo de periodo Rápido (13) y Lento (34) para identificar cambios de tendencia de forma temprana.
Nube de Momento Dinámica: El histograma coloreado (Verde/Azul) representa visualmente la fuerza de la tendencia, facilitando su lectura de un vistazo.
Zonas de reversión:niveles de sobrecompra (80+) y sobreventa (20-) claramente definidos para ayudar a detectar los extremos del mercado.
Multi-Moneda: Optimizado para XAUUSD (Oro) pero funciona en todos los principales pares e índices.
Sin Repintado: Las señales se fijan una vez que la vela se cierra.
Cómo Operar:
Entrada alcista: Espere a que la línea rápida cruce por encima de la línea lenta y la nube se vuelva verde.
Entrada bajista: Espere a que la línea rápida cruce por debajo de la línea lenta y la nube se vuelva azul.
Salida/toma de beneficios: Espere a que las líneas alcancen los niveles extremos (88,50 o 18,00) o a que el color de la nube se desvanezca.