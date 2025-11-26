Global Session 4X

Global Session 4X Indikator

Global Session 4X ist ein visueller Indikator, der aktive Devisenhandelssitzungen auf der ganzen Welt in Echtzeit anzeigt. Er wurde mit Präzision und unter Berücksichtigung der Marktvielfalt entwickelt und deckt Finanzzentren wie London, New York, Tokio, Sydney, São Paulo, Istanbul, Riad, Toronto und andere ab.

Jede Sitzung wird als farbkodiertes Band angezeigt, das die am meisten gehandelten Währungspaare in der jeweiligen Region hervorhebt. Das Layout ist übersichtlich, modern und vollständig anpassbar - Händler können wählen, welche Sessions angezeigt werden sollen, damit sich ihr Bildschirm nur auf das konzentriert, was für ihre Strategie wichtig ist.

Die Benutzeroberfläche bietet völlige Flexibilität - Benutzer können alle Sitzungen auf einmal anzeigen oder diejenigen ausblenden, die für ihren aktuellen Fokus nicht relevant sind. Dank dieser Freiheit kann jeder Händler den Indikator an seinen Arbeitsstil anpassen und gleichzeitig eine globale Perspektive beibehalten.

Über seinen praktischen Nutzen hinaus spiegelt Global Session 4X eine breite und umfassende Sicht auf den Markt wider - es verbindet Händler über Zeitzonen, Stile und Hintergründe hinweg durch eine einzige, klare Schnittstelle.


Empfohlene Produkte
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indikatoren
Allgemeine Beschreibung Dieser Indikator ist eine erweiterte Version des klassischen Donchian-Kanals , ergänzt um praxisorientierte Handelsfunktionen. Neben den drei Standardlinien (oberes Band, unteres Band und Mittellinie) erkennt das System Breakouts und zeigt diese visuell mit Pfeilen im Chart an. Dabei wird nur die Linie angezeigt, die der aktuellen Trendrichtung entgegengesetzt ist , um die Darstellung klarer zu gestalten. Der Indikator beinhaltet: Visuelle Signale : farbige Pfeile bei Bre
FREE
AP Fibonacci Retracement PRO MT5
Allan Graham Pike
Experten
AP Fibonacci Retracement PRO (MT5) Überblick AP Fibonacci Retracement PRO ist ein Trendfortsetzungs-Pullback EA. Er wartet auf einen bestätigten Swing, berechnet die Fibonacci-Retracement-Zone und sucht nach Einstiegen in die Richtung der ursprünglichen Bewegung. Kein Raster, kein Martingal. Logik der Strategie Ermittelt das letzte gültige Swing-Hoch/Tief unter Verwendung von Fraktalen auf dem ausgewählten Signal-Zeitrahmen. Berechnet die Retracement-Zone zwischen 38,2% und 61,8% (konfigurierba
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Indikatoren
Dieser Indikator gehorcht dem beliebten Spruch, dass: "DER TREND IST DEIN FREUND". Er malt eine GRÜNE Linie für KAUFEN und eine ROTE Linie für VERKAUFEN. (Sie können die Farben ändern). Er gibt Alarme und Warnungen aller Art aus. Es wiederholt sich nicht und kann für alle Währungspaare und Zeitrahmen verwendet werden. Ja, so einfach und simpel ist das. Selbst ein Neuling kann damit großartige und zuverlässige Geschäfte machen. NB: Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit meinen anderen Premium-Ind
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
Indikatoren
Donchian Channel ist ein von Richard Donchian entwickelter Indikator. Er wird aus dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief des letzten angegebenen Zeitraums in Kerzen gebildet. Der Bereich zwischen Hoch und Tief ist der Kanal für den gewählten Zeitraum. Seine Konfiguration ist einfach. Es ist möglich, den Durchschnitt zwischen der oberen und der unteren Linie liegen zu lassen, und Sie können sich benachrichtigen lassen, wenn der Kurs eine Seite berührt. Wenn Sie Fragen haben oder Fehler finden
FREE
HTF Candle Insight EurUsd MT5
Adisorn Soodkanueng
Indikatoren
Produktname: HTF Candle Insight (EurUsd) - Das große Bild sehen Beschreibung: WICHTIG: Diese Version funktioniert AUSSCHLIESSLICH mit dem EURUSD-Symbol. (Sie unterstützt alle Broker-Präfixe/Suffixe, z.B. pro.EURUSD, EURUSD.m, aber sie funktioniert NICHT mit Gold, Bitcoin oder anderen Paaren). Erleben Sie die volle Leistung von "HTF Candle Insight" komplett auf EURUSD! Hören Sie auf, ständig zwischen den Tabs zu wechseln! Dieser Indikator ermöglicht Ihnen die Visualisierung von Higher Timeframe P
FREE
Smart FVG Stats
- Md Rashidul Hasan
Indikatoren
Der Smart FVG Statistics Indicator ist ein leistungsstarkes MetaTrader 5-Tool zur automatischen Identifizierung, Verfolgung und Analyse von Fair Value Gaps (FVGs) in Ihren Charts. Lieben Sie es? Hassen Sie es? Lassen Sie es mich in einer Bewertung wissen! Funktionswünsche und Ideen für neue Tools sind hochwillkommen :) Testen Sie "The AUDCAD Trader" : https://www.mql5.com/en/market/product/151841 Hauptmerkmale Erweiterte Fair Value Gap-Erkennung Automatische Erkennung : Sucht automatisch nach
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Indikatoren
Sind Sie es leid, bei jeder Analyse von Charts Trendlinien zu zeichnen? Oder wünschen Sie sich mehr Konsistenz in Ihrer technischen Analyse? Dann ist dies genau das Richtige für Sie. Dieser Indikator zeichnet automatisch Trendlinien, wenn er auf einem Chart abgelegt wird. Wie er funktioniert Funktioniert ähnlich wie der Standardabweichungskanal auf mt4 und mt5. Er hat 2 Parameter: 1. Start-Bar 2. Anzahl der Balken für die Berechnung Der Startbalken ist der Balken, mit dem das Zeichnen der Trendl
FREE
FractalEfficiencyIndicatorMT5
Todd Terence Bates
Indikatoren
FractalEfficiencyIndicator Ein Verhältnis zwischen 0 und 1, wobei die höheren Werte für einen effizienteren oder trendstärkeren Markt stehen. Es wird bei der Berechnung des Perry J. Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) verwendet, indem die Kursänderung über einen Zeitraum durch die absolute Summe der Kursbewegungen geteilt wird, die zum Erreichen dieser Änderung aufgetreten sind. Die Fractal Efficiency oder auch Efficiency Ratio genannt, wurde erstmals von Perry J. Kaufman in seinem Buch "Smar
FREE
RSI Scanner for mt5
David Muriithi
Indikatoren
Die Idee hinter diesem Indikator ist es, alle Währungspaare, die nach dem RSI-Indikator überkauft oder überverkauft sind, auf einen Schlag zu finden. Der RSI verwendet die Standardperiode von 14 (dies kann in den Einstellungen geändert werden) und scannt alle Symbole, um das von Ihnen angegebene RSI-Niveau zu finden. Sobald Währungspaare gefunden werden, die der Spezifikation entsprechen, öffnet der Indikator diese Charts für Sie, falls diese Charts nicht geöffnet sind, und fährt fort, die voll
FREE
AZ session scalper
Yurii Shvechikov
Indikatoren
AZ Session Scalper Ein kleiner, aber nützlicher Session-Indikator, der in erster Linie für das Scalping entwickelt wurde. Aktivieren Sie die Sitzung, in der Sie handeln möchten, beobachten Sie die Reaktion der M5/M15-Kerzen auf das Niveau der vorherigen Handelssitzung und steigen Sie ein. Wir achten immer auf die Reaktion der aktuellen Sitzung auf die vorherige. Wenn Sie zum Beispiel in Amerika handeln, aktivieren Sie die europäische Sitzung und beobachten Sie, wie eine Sitzung der anderen Liq
FREE
Haven FVG Indicator
Maksim Tarutin
5 (7)
Indikatoren
Der Indikator   Haven FVG   ist ein Tool zur Marktanalyse, das es ermöglicht, Ineffizienzbereiche (Fair Value Gaps, FVG) im Chart zu identifizieren und Händlern wichtige Preisniveaus für die Analyse und Handelsentscheidungen zur Verfügung stellt. Weitere Produkte ->  HIER Hauptmerkmale: Individuelle Farbeinstellungen: Farbe für bullisches FVG   (Bullish FVG Color). Farbe für bärisches FVG   (Bearish FVG Color). Flexible FVG-Visualisierung: Maximale Anzahl von Kerzen zur FVG-Suche. Zusätzliche V
FREE
Important Lines
Terence Gronowski
4.87 (23)
Indikatoren
Important Lines Indikator (M1 - M15) Dieser Indikator zeigt Pivot-Lines, vortages Hoch und Tief, vortages Close und das Minimum und Maximum der vorherigen Stunde an. Sie müssen nur diesen einzelnen Indikator in das Diagramm ziehen, um alle diese wichtigen Linien zu haben. Sie können sich das Laden vieler einzelnen Indikatoren ersparen. Warum sind bestimmte Linien beim Traden so wichtig? Vortageshoch und -tief: Diese werden von Händlern beobachtet, die in einer Tages-Chart handeln. Sehr oft, w
FREE
Donchian Pro
Paulo Henrique Faquineli Garcia
5 (3)
Indikatoren
Der Donchian-Kanal Kanäle gehören zu den beliebtesten Instrumenten der technischen Analyse, da sie dem Analysten visuell die Grenzen aufzeigen, innerhalb derer sich die meisten Kursbewegungen abspielen. Die Nutzer von Kanälen wissen, dass sie jederzeit wertvolle Informationen erhalten können, unabhängig davon, ob sich die Kurse im mittleren Bereich eines Bandes oder nahe an einer der Grenzlinien befinden. Eine der bekanntesten Techniken zur Erforschung dieser Konzepte sind die Bollinger-Bänder
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der von Ihnen in der BarsToScan-Einstellung des Indikators ausgewählten Bars erstellt. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
Mitimom
Danil Poletavkin
Indikatoren
Der Indikator basiert auf der Methodik von Robert Miner, die er in seinem Buch "High probability trading strategies" beschrieben hat, und zeigt Signale zusammen mit dem Momentum von 2 Zeitrahmen an. Ein Stochastik-Oszillator wird als Momentum-Indikator verwendet. Die Einstellungen sprechen für sich selbst Periode_1 ist der aktuelle Zeitrahmen, 'current' period_2 wird angezeigt - der übergeordnete Zeitrahmen ist 4 oder 5 Mal größer als der aktuelle Zeitrahmen. Wenn der aktuelle Zeitrahmen beisp
FREE
RSI Divergence F
Andrey Dik
5 (3)
Indikatoren
Ein professionelles Werkzeug für den Handel - der Divergenzindikator zwischen dem RSI und dem Kurs, der es Ihnen ermöglicht, rechtzeitig ein Signal über eine Trendumkehr zu erhalten oder Kursrücksetzer abzufangen (abhängig von den Einstellungen). Die Einstellungen des Indikators erlauben es Ihnen, die Stärke der Divergenz aufgrund des Winkels der RSI-Spitzen und der prozentualen Preisveränderung anzupassen, was eine Feinabstimmung der Signalstärke ermöglicht. Der Code des Indikators ist optimie
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indikatoren
Die Idee eines Value-Chart-Indikators wurde in dem sehr guten Buch "Dynamic Trading Indicators" aus dem Jahr 2020 vorgestellt, das ich gelesen habe : Winning with Value Charts and Price Action Profile ", von den Autoren Mark Helweg und David Stendahl. Die Idee ist einfach und das Ergebnis ist genial: Präsentieren Sie die Candlestick-Kursanalyse auf eine detrendierte Weise! WIE MAN DIESEN INDIKATOR LIEST Suchen Sie nach überkauften und überverkauften Niveaus. Natürlich müssen Sie die Einstellung
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Indikatoren
Wir stellen den VFI (Volume Flow Indicator) vor - einen Handelsindikator, der die Beziehung zwischen Volumen und Preisbewegung analysiert, um wichtige Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Der Indikator zeigt die Stärke und Richtung des Volumenflusses an und liefert klare Signale über potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte. Signale werden auf der Grundlage von Nulllinienüberkreuzungen, Überkreuzungen zwischen der VFI-Linie und ihrem exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) und wenn der
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
Indikatoren
Freund des Trends: Ihr Trend-Tracker Meistern Sie den Markt mit Friend of the Trend , dem Indikator, der die Trendanalyse vereinfacht und Ihnen hilft, die besten Momente zum Kaufen, Verkaufen oder Abwarten zu erkennen. Mit seinem intuitiven und visuell ansprechenden Design analysiert Friend of the Trend die Kursbewegungen und liefert Signale über ein farbiges Histogramm: Grüne Balken : signalisieren einen Aufwärtstrend und weisen auf Kaufgelegenheiten hin. Rote Balken : Warnen vor einem Abwärtst
FREE
Dual RSI
Paul Conrad Carlson
3 (1)
Indikatoren
Indikator-Warnungen für Dual Relative Stärke Index rsi. Großer rsi voreingestellt auf 14 liegt unter 30 kleiner rsi voreingestellt bei 4 liegt unter 10 für bullische Kaufsignale. Großer rsi voreingestellt bei 14 ist über 70 Kleiner rsi voreingestellt bei 4 ist über 90 für bärische Verkaufssignale. Enthält mobile und Terminal-Warnungen. zeichnet Linien, wenn Alarme. Dieser Indikator kann helfen, Extreme zu identifizieren und dann die Ober- oder Unterseiten dieser Extreme.
FREE
Easy Correlations Indicator
Ioannis Xenos
5 (1)
Indikatoren
Easy Correlations-Indikator Der Easy Correlations Indic ator wurde entwickelt, um Händlern bei der Analyse der Beziehung zwischen zwei korrelierten Instrumenten zu helfen. Durch die Überwachung des Abstands zwischen ihren Relative Strength Index (RSI)-Werten hebt der Indikator Situationen hervor, in denen sich ein Instrument deutlich weiter bewegt hat als das andere. Dies schafft potenzielle Handelsmöglichkeiten: Verkaufen Sie das stärkere Instrument (überstreckter RSI) Kauf des schwächeren Inst
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Experten
Die Idee des Systems ist es, die Umkehrmuster anhand der Berechnung der zusammengesetzten Kerze zu erkennen. Die Umkehrmuster ähneln den "Hammer"- und "Hanging Man"-Mustern der japanischen Candlestick-Analyse. Es verwendet jedoch die zusammengesetzte Kerze anstelle der einzelnen Kerze und benötigt nicht den kleinen Körper der zusammengesetzten Kerze, um die Umkehrung zu bestätigen. Eingabeparameter: Range - maximale Anzahl von Bars, die für die Berechnung der zusammengesetzten Kerze verwendet we
FREE
Rsi Magic kjuta mql5 trial
Jurii Kuvshinov
Indikatoren
RSI magic kjuta trial ist die Demo-Version von RSI magic kjuta. Der benutzerdefinierte Indikator (RSI magic kjuta) basiert auf dem Standard (Relative Strength Index, RSI) mit zusätzlichen Einstellungen und Funktionen. Die maximale und minimale RSI-Linie auf dem Chart wurde der Standard-RSI-Linie hinzugefügt. Jetzt können Sie die vergangenen Hochs und Tiefs des RSI visuell beobachten und nicht nur die Werte der Schlussbalken, was Verwirrung bei der Analyse von Trades vermeidet. Zum Beispiel hat
FREE
Swing Point BoS CHoCH Con Exp Alerts
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Indikatoren
HINWEIS: Pattern Scan EINschalten Dieser Indikator identifiziert Swing Points, Break of Structure (BoS), Change of Character (CHoCH), Kontraktions- und Expansionsmuster, die auf den Charts eingezeichnet werden. Der Indikator verfügt außerdem über Alarme und mobile Benachrichtigungen, damit Sie keinen Handel verpassen. Es kann für alle Handelsinstrumente und alle Zeitrahmen verwendet werden. Die Eigenschaft, dass die Charts nicht neu gezeichnet werden, macht sie besonders nützlich für das Backte
FREE
RFOC Mini Chart
Ronaldo Franco De Oliveira Cardoso
Indikatoren
Der RFOC Mini Chart wurde erstellt, um eine Makroansicht des Marktes zu projizieren, die die Möglichkeit bietet, einen anderen Zeitrahmen als den Hauptchart auszuwählen. Es ist möglich, 2 Indikatoren einzubinden: 1 - Kanal des gleitenden Durchschnitts Im Mini-Chart wird der gleitende Durchschnitt auf der Grundlage der Preise des für den RFOC Mini Chart ausgewählten Zeitrahmens erstellt. Die Periode des gleitenden Durchschnitts muss im Einstellungsfenster des Indikators ausgewählt werden. 2 - Bo
FREE
AZ ATR indicator with volume correlation bonus
Yurii Shvechikov
5 (1)
Indikatoren
AZ ATR-Indikator (mit Bonus für die Volumenkorrelation) Standard-ATR-Indikator, Sie können aktivieren, dass ungewöhnlich große Kerzen ignoriert werden. Es ist möglich, die Position des angezeigten Textes in den 4 Ecken des Charts zu ändern. Sie können den Berechnungszeitraum (vor Tagen) ändern. Bonus - der Indikator hat eine Korrelation mit dem Volumen. Kann aktiviert werden, um eine mögliche Priorität zum aktuellen Zeitpunkt auf dem Markt anzuzeigen. Was bedeuten die Werte: Positive Korre
FREE
KTrade Data Statistics 5 CN
Kaijun Wang
Indikatoren
Indikatoren sind professionelle Datenstatistiken, Positionsaufträge, historische Auftragsanalysen->>>>>> <Diese Version ist auf Chinesisch -> englische Version bitte verschieben> Notwendig für Trader: Tools und Indikatoren Waves automatisch berechnen Indikatoren, Kanal Trend Handel Perfekte Trend-Welle automatische Berechnung Kanal Berechnung , MT4 Perfekte Trend-Welle automatische Berechnung Kanalberechnung , MT5 Lokales Trading Kopieren Einfaches und schnelles Kopieren, MT4 Einfaches und sch
FREE
Pivot Points Signals
Oeyvind Borgsoe
Indikatoren
Pivot Points Indicator - eine schnelle, zuverlässige und vollständig anpassbare Pivot-Erkennung für MetaTrader 5. Dieser Indikator nutzt die MetaTrader-eigenen Funktionen iHighest und iLowest, um Pivot-Hochs und -Tiefs zu identifizieren, indem er nach den höchsten und niedrigsten Kursen innerhalb eines benutzerdefinierten Fensters von Bars sucht. Ein Pivot wird nur dann bestätigt, wenn der aktuelle Balken das absolute Maximum oder Minimum innerhalb der ausgewählten Spanne ist, wodurch genaue un
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Indikatoren
Wenn Sie dieses Projekt mögen, hinterlassen Sie eine 5-Sterne-Bewertung. Dieser Indikator zieht die offenen, hohen, niedrigen und schließenden Preise für die angegebenen und kann für eine bestimmte Zeitzone eingestellt werden. Dies sind wichtige Ebenen, die von vielen institutionellen und professionellen Händler und kann nützlich sein, um die Orte, wo sie vielleicht mehr aktiv. Die verfügbaren Zeiträume sind: Vorheriger Tag. Vorherige Woche. Vorheriger Monat. Vorheriges Viertel. Vorheriges Jahr
FREE
Bollinger Bands Gold Reversal Pro
Gaurav Chouhan
Experten
Bollinger Bands Reversal Strategy: Verkauft automatisch am oberen Band und kauft am unteren Band. Smart Position Averaging: Eröffnet mehrere Positionen, um die Einstiegskosten bei Rücksetzern zu senken. Optimiert für XAUUSD: Bewährte Ergebnisse bei Gold mit hohem Gewinnpotenzial. Funktioniert am besten in unsicheren Seitwärtsmärkten Funktionsweise: Dieser Expert Advisor (EA) macht sich die Mittelwertumkehr in volatilen, unsicheren Märkten zunutze, indem er Präzisionsgeschäfte ausführt , wenn d
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indikatoren
Gold Entry Sniper – Professionelles Multi-Timeframe-ATR-Dashboard für Gold-Scalping & Swing-Trading Gold Entry Sniper ist ein fortschrittlicher MetaTrader-5-Indikator, der präzise Kauf-/Verkaufssignale für XAUUSD und andere Märkte liefert. Mit ATR-Trailing-Stop-Logik und Multi-Timeframe-Analyse ist er ideal für Scalper und Swing-Trader. Wichtige Funktionen & Vorteile Multi-Timeframe-Analyse – Trends in M1, M5 und M15 auf einen Blick. ATR-basierter Trailing Stop – Dynamische Stops, die sich der V
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indikatoren
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money -Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool , kein automatisierter Trading-Roboter. Was der Indikator anzeigt Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor : Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL Strukturbrüche : Brea
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Weitere Produkte dieses Autors
Clear DOM
Oclair Gallacini Prado
Indikatoren
Dom löschen Dieser Indikator zeigt eine farbige Druckbox an, die auf der Markttiefe des aktuellen Symbols basiert. Beachten Sie, dass er nur funktioniert, wenn Buchinformationen empfangen werden. Sie entscheiden, ob Sie höhere (Ask) und niedrigere (Bid) Book-Levels anzeigen möchten oder nicht. Das Verhältnis wird anhand der aus dem Orderbuch gelesenen Volumina berechnet. Sie können den aktuellen Druck auf dem Markt jederzeit ablesen. Parameter des Indikators : color_Ask -> Farbe der ASK-Box
DailyPOC 4X
Oclair Gallacini Prado
Indikatoren
DailyPOC 4X - Sehen Sie den Markt wie nie zuvor! Wenn Sie es satt haben, im Dunkeln zu handeln, wird DailyPOC 4X die Art und Weise verändern, wie Sie die Preisentwicklung lesen. Dieser Indikator hebt die wichtigsten Entscheidungsbereiche institutioneller Händler hervor, darunter: Daily POC (Point of Control) - der wahre "Magnet" des Preises, wo das höchste Handelsvolumen des Tages stattfindet. Value Area High und Low (VAH / VAL) - Schlüsselregionen, die das Gleichgewicht zwischen Käufern und Ver
VolumeTracker4X
Oclair Gallacini Prado
Indikatoren
VolumeTracker 4X - Hochvolumige Kerze & VWAP Hauptbeschreibung: VolumeTracker 4X identifiziert automatisch die volumenstärkste Kerze des Tages auf dem Forex-Markt und berechnet den volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP) dieser Kerze. Es zeichnet dynamische Kanäle , die auf den Höchst- und Tiefstpreisen von der volumenstärksten Kerze bis zur aktuellen Kerze basieren und hilft Ihnen, wichtige Unterstützungs- und Widerstandsbereiche zu visualisieren. Entwickelt für Händler, die präzisere Ents
SmartCandle4X
Oclair Gallacini Prado
Indikatoren
SmartCandle 4X - Kerzen auf Volumenbasis Hauptbeschreibung: SmartCandle 4X färbt jede Kerze automatisch auf der Grundlage des erkannten Volumens . Kerzen mit geringem Volumen beginnen mit sanften Blautönen , die mit steigendem Volumen zu Weiß, Gelb, Orange, Rot und Lila übergehen. Dadurch können Händler schnell erkennen, ob der Markt ruhig oder aktiv ist, was strategische Entscheidungen beim Devisenhandel unterstützt. Wichtigste Vorteile: Sofortige Visualisierung des Marktaktivitätsniveaus . Int
True Range Normalized Momentum
Oclair Gallacini Prado
Indikatoren
True Range Normalized Momentum ( TRNM) Der TRNM ist ein Volatilitäts- und Momentum-Oszillator , der entwickelt wurde, um echte Verschiebungen in der Kursstärke zu erkennen und zufällige Marktgeräusche herauszufiltern. Er kombiniert die True Range mit statistischen Normalisierungstechniken , um ein klares, reaktionsschnelles Signal der aktuellen Momentum-Stärke und Richtung zu liefern. ️ Konzept und Funktionsweise TRNM misst die effektive Volatilität eines Vermögenswerts anhand der True Range un
Pico RSI KF
Oclair Gallacini Prado
Indikatoren
PICO RSI KF - RSI mit Kalman-Filterung Der PICO RSI KF Indikator wurde speziell für Scalper und Daytrader entwickelt, die schnelle und sichere Handelsentscheidungen treffen müssen. Er wendet einen 1D-Kalman-Filter auf einen volumengewichteten RSI an und erzeugt so ein sanftes und reaktionsschnelles Signal, das die wahren Wendepunkte im Marktmomentum hervorhebt. Im Gegensatz zu traditionellen Oszillatoren ist der PICO RSI KF nicht dazu gedacht, allein zu agieren. Er ist ein ergänzendes Instrument
RSI Nexus Multi timeframe
Oclair Gallacini Prado
Indikatoren
RSI Nexus Multi-Zeitrahmen (RSI-Nexus-MTF ) RSI-Nexus-MTF ist eine Multi-Timeframe-RSI-Engine, die entwickelt wurde, um algorithmischen Händlern zu helfen, Struktur, Kontext und Trigger-Signale gleichzeitig zu erkennen. Inspiriert von der Analyse des fraktalen Marktrhythmus, extrahiert der Indikator den RSI-Trend aus drei Ebenen des Marktflusses: Langfristige Struktur (HTF) Mittelfristiger Kontext (MTF) Kurzfristiger Auslöser (aktueller Zeitrahmen) Dies macht den Indikator besonders leistungsfäh
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension