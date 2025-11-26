Global Session 4X Indikator

Global Session 4X ist ein visueller Indikator, der aktive Devisenhandelssitzungen auf der ganzen Welt in Echtzeit anzeigt. Er wurde mit Präzision und unter Berücksichtigung der Marktvielfalt entwickelt und deckt Finanzzentren wie London, New York, Tokio, Sydney, São Paulo, Istanbul, Riad, Toronto und andere ab.

Jede Sitzung wird als farbkodiertes Band angezeigt, das die am meisten gehandelten Währungspaare in der jeweiligen Region hervorhebt. Das Layout ist übersichtlich, modern und vollständig anpassbar - Händler können wählen, welche Sessions angezeigt werden sollen, damit sich ihr Bildschirm nur auf das konzentriert, was für ihre Strategie wichtig ist.

Die Benutzeroberfläche bietet völlige Flexibilität - Benutzer können alle Sitzungen auf einmal anzeigen oder diejenigen ausblenden, die für ihren aktuellen Fokus nicht relevant sind. Dank dieser Freiheit kann jeder Händler den Indikator an seinen Arbeitsstil anpassen und gleichzeitig eine globale Perspektive beibehalten.

Über seinen praktischen Nutzen hinaus spiegelt Global Session 4X eine breite und umfassende Sicht auf den Markt wider - es verbindet Händler über Zeitzonen, Stile und Hintergründe hinweg durch eine einzige, klare Schnittstelle.