Indicador Global Session 4X

Global Session 4X es un indicador visual que muestra las sesiones de negociación Forex activas en todo el mundo en tiempo real. Diseñado con precisión y respeto por la diversidad del mercado, cubre centros financieros como Londres, Nueva York, Tokio, Sidney, São Paulo, Estambul, Riad, Toronto y otros.

Cada sesión se muestra como una banda codificada por colores que destaca los pares de divisas más negociados en esa región. El diseño es limpio, moderno y totalmente personalizable: los operadores pueden elegir qué sesiones mostrar, manteniendo su pantalla centrada sólo en lo que es importante para su estrategia.

La interfaz ofrece una flexibilidad total: los usuarios pueden ver todas las sesiones a la vez u ocultar las que no son relevantes para su estrategia actual. Esta libertad permite a cada operador adaptar el indicador a su estilo operativo, manteniendo al mismo tiempo una perspectiva global.

Más allá de su utilidad práctica, Global Session 4X refleja una visión amplia e inclusiva del mercado, conectando a operadores de distintas zonas horarias, estilos y procedencias a través de una interfaz única y clara.