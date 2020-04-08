Global Session 4X

Indicador Global Session 4X

Global Session 4X es un indicador visual que muestra las sesiones de negociación Forex activas en todo el mundo en tiempo real. Diseñado con precisión y respeto por la diversidad del mercado, cubre centros financieros como Londres, Nueva York, Tokio, Sidney, São Paulo, Estambul, Riad, Toronto y otros.

Cada sesión se muestra como una banda codificada por colores que destaca los pares de divisas más negociados en esa región. El diseño es limpio, moderno y totalmente personalizable: los operadores pueden elegir qué sesiones mostrar, manteniendo su pantalla centrada sólo en lo que es importante para su estrategia.

La interfaz ofrece una flexibilidad total: los usuarios pueden ver todas las sesiones a la vez u ocultar las que no son relevantes para su estrategia actual. Esta libertad permite a cada operador adaptar el indicador a su estilo operativo, manteniendo al mismo tiempo una perspectiva global.

Más allá de su utilidad práctica, Global Session 4X refleja una visión amplia e inclusiva del mercado, conectando a operadores de distintas zonas horarias, estilos y procedencias a través de una interfaz única y clara.


