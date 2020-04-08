Global Session 4X

Global Session 4X Indicator

O Global Session 4X é um indicador visual que exibe em tempo real as sessões de negociação Forex ao redor do mundo. Desenvolvido com atenção aos detalhes e respeito à diversidade dos mercados, ele cobre centros financeiros como Londres, Nova York, Tóquio, Sydney, São Paulo, Istambul, Riyadh, Toronto, entre outros.

Cada sessão é representada por uma faixa colorida e informativa, destacando os pares de moedas mais negociados em cada região. O layout é moderno, limpo e personalizável: o trader pode escolher quais bolsas deseja visualizar, mantendo o foco apenas nas sessões relevantes para sua estratégia.

A interface oferece flexibilidade total — é possível exibir todas as bolsas simultaneamente ou ocultar aquelas que não são de interesse no momento. Essa liberdade permite que cada trader adapte o indicador ao seu estilo operacional, sem perder a visão global do mercado.

Mais do que uma ferramenta prática, o Global Session 4X reflete uma visão ampla e acolhedora do mercado — conectando traders de diferentes fusos, estilos e origens em uma única interface clara e acessível.


