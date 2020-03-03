stelaraX - HFT AI Expert Advisor

Negociación de alta frecuencia totalmente automatizada con prefiltrado de IA integrado.

1. Concepto básico y recomendación de uso

stelaraX - HFT AI Expert Advisor es un sistema de trading totalmente automatizado para MetaTrader, diseñado específicamente para estrategias de scalping de alta frecuencia y de seguimiento de tendencias. Combina:

Indicadores técnicos clásicos (EMAs, ATR, ADX, estructura de velas)

Un módulo de scalping de velas de alta frecuencia

Amplios mecanismos de protección de riesgos y beneficios

Un pre-filtro ChatGPT opcional (integración OpenAI) que evalúa cada señal "inteligentemente" antes de la entrada.

Configuración recomendada:

Tamaño de la cuenta: a partir de unos 1.000 USD

El apalancamiento no importa

Plazos : funciona mejor en M1, M5, M15

Fuera de la caja: El EA está preconfigurado para que pueda ser utilizado directamente después de la instalación . El ajuste fino es posible pero no necesario.

Instrumento financiero: BTC/USD

Cambios para backtesting:



SL: 100000 Puntos

TP: 75000 Puntos



Trailing Close:

true

6.0



BE_MinProfitMoney: 3.0





Recomendamos GBE brokers como su corredor de bolsa.





2. Configuración General y Gestión

EA_Name / Manufacturer / Contact

Visualización y registro del nombre del EA, fabricante, email de soporte y página web en el diario del terminal.

Número Mágico

Identificador único para todas las operaciones de este EA - importante cuando se ejecutan múltiples EAs en la misma cuenta.

Estos ajustes ayudan principalmente a la organización y separación limpia de las operaciones de otros sistemas.

3. 3. Conceptos Básicos

3.1 Parámetros básicos de negociación

Tamaño del lote por operación (InpEntryLots)

Controla el tamaño de la posición por defecto por entrada (por ejemplo, 0,25 lotes).

Stop Loss y Take Profit en pips InpStopLossPips InpTakeProfitPips

Convertidos internamente a puntos y ajustados automáticamente a la distancia mínima del broker.

EMA rápida y lenta (InpFastMAPeriod / InpSlowMAPeriod)

La lógica de la señal principal se basa en un cruce de EMA : Cruce desde abajo hacia arriba → señal larga Cruce de arriba a abajo → señal corta



La lógica de entrada combina este cruce con varios filtros de calidad (véase el apartado 6).

4. Dirección de la operación y días de negociación

4.1 Habilitar Largo/Corto

EnableLong / EnableShort

Activación por separado de operaciones largas y cortas.

→ p.ej. operar sólo largo en una fuerte tendencia alcista.

4.2 Días de negociación

EnableMonday-Sunday

Control detallado sobre qué días de la semana se permite operar al EA.

Útil para excluir fines de semana o días específicos (como días de muchas noticias).

En cada tick, el EA comprueba si el día actual está permitido; si no, no se abren nuevas operaciones.

5. Filtros de Spread y Volatilidad

5.1 Spread Máximo

MaxSpreadPoints

Máximo spread permitido en puntos (0 = desactivado).

→ Protege contra entradas cuando los spreads son extremos (por ejemplo, durante noticias o baja liquidez).

5.2 Filtro de volatilidad ATR

UseATRFilter, ATR_Period, ATR_MinPct

El EA mide el rango medio de velas (ATR) relativo al precio. Si la volatilidad es demasiado baja, las señales son ignoradas. Objetivo: sólo operar cuando hay suficiente movimiento en el mercado para que el scalping tenga sentido.



6. Filtros de calidad de señal y lógica de tendencia

Este es uno de los principales puntos fuertes del EA: las señales no se toman puramente en un cruce básico, sino que se limpian mediante varios filtros.

6.1 Tendencia de Marco de Tiempo Superior (Filtro de Tendencia HTF)

UseHTFTrendFilter, HTF_TF, HTF_EMA_Period

Una EMA en un marco de tiempo superior (por ejemplo, H1/H4) define la tendencia del marco de tiempo superior. Las señales largas se toman preferentemente sólo en tendencias alcistas. Las señales cortas preferiblemente sólo en tendencias bajistas.

→ Reduce las operaciones contra la tendencia dominante.



6.2 Filtro de Pendiente EMA

UseSlopeFilter, MinFastSlopePoints, MinSlowSlopePoints

Mide cuánto se mueven las EMA rápidas y lentas por barra. Si la pendiente es demasiado baja, la señal se descarta (condiciones de lateralidad/rango).

→ El EA tiene como objetivo operar principalmente en fases de impulso genuino.



6.3 Fuerza de la tendencia ADX

UseADXFilter, ADX_Period, Min_ADX

ADX comprueba si existe una tendencia significativa. Si ADX está por debajo del umbral mínimo, se ignoran las señales.

→ Filtra el ruido en las fases sin tendencia.



6.4 Confirmación de Velas

ConfirmCandles

Opcionalmente requiere un número definido de velas para cerrar en la dirección de la tendencia después del cruce de EMA

(velas alcistas para largos, velas bajistas para cortos).

→ Confirma que la señal no es sólo un pico.

6.5 Lógica Anti-Flip (AvoidRecentFlipBars)

AvoidRecentFlipBars

Evita tomar una nueva operación en la dirección opuesta inmediatamente después de un cruce reciente.

→ Protege contra whipsaws en mercados agitados y laterales.

6.6 Filtro de tendencia EMA50

Una EMA 50 interna actúa como un indicador de tendencia adicional:

Precio por encima de EMA50 → sesgo a largo.

Precio por debajo de EMA50 → sesgo a corto.

Este filtro se utiliza tanto en la lógica de señal "estándar" como en el módulo HFT.

7. Operaciones de alta frecuencia (Modo HFT / Candle Scalping)

UseHFTMode, HFT_MinMovePoints

En el modo HFT, el EA no sólo reacciona barra a barra, sino que trabaja a nivel de tick:

Mide cuánto se ha movido el precio dentro de la vela actual desde un punto de referencia. Si se supera un movimiento mínimo (HFT_MinMovePoints), el EA registra un nuevo movimiento direccional (arriba/abajo). Si esta dirección se alinea con la tendencia EMA (EMA50), se puede activar una entrada. Si ya existe una posición en la dirección opuesta, puede cerrarse (dependiendo del modo Sin Pérdidas y de las condiciones de beneficio).

Objetivo: explotar activamente los movimientos rápidos intrabarra y las oscilaciones dinámicas de los precios.

8. Anti-Flip & Enfriamiento entre Operaciones

MinSecondsBetweenTrades

Tiempo mínimo en segundos entre nuevas operaciones (protección contra el exceso de operaciones).

OneTradePerBar

Sólo se permite una operación por barra.

Esto reduce los clusters de operaciones (muchas operaciones en muy poco tiempo) y evita dobles entradas y salidas innecesarias.

9. Recuento de posiciones y cobertura

MaxOpenPositions

Número máximo de posiciones abiertas por símbolo y magia.

→ Por defecto, el EA es conservador y se limita a una posición por símbolo para mantener acotado el riesgo por mercado.

10. Objetivos de beneficios y funciones de arrastre (divisa de la cuenta)

10.1 Objetivo de beneficio en la divisa de la cuenta

UseProfitMoneyTarget, MinProfitMoney, MaxProfitMoney Una vez que se alcanza un beneficio mínimo definido en la divisa de la cuenta (por ejemplo, 50 USD), el EA puede cerrar la posición automáticamente. MaxProfitMoney sirve como un valor de referencia/registro - si se excede, el EA todavía puede cerrar operaciones.



10.2 Trailing Stop en Dinero (Basado en SL)

UseTrailMoney, Trail_ActivateMoney, Trail_LockMoney, Trail_StepMoney

Una vez que se alcanza un determinado beneficio: Se calcula un stop loss dinámico en la divisa de la cuenta, el EA rastrea el beneficio máximo, y mueve el stop hacia delante cuando se alcanzan nuevos máximos de beneficio.



Esto bloquea sistemáticamente parte del beneficio.

10.3 Trailing Close (Sin SL, Sólo Cierre de Mercado)

UseTrailingClose, TrailingCloseMoney

Aquí, no se mueve ningún SL. En su lugar, si el beneficio retrocede una cantidad definida desde el beneficio flotante máximo realizado (MFE), el EA cierra la posición a mercado.

→ Útil para brokers/instrumentos donde el SL trailing o los gaps son problemáticos.

11. Stop Loss Dinámico (Trailing en Pips)

UseDynamicSL, DynamicSL_Pips, DynamicSL_AfterBE

El EA puede arrastrar el stop basado en una distancia fija en pips:

Para largos: SL sigue la oferta con una distancia fija.

Para cortos: SL sigue el ask con una distancia fija.

Opcionalmente, este seguimiento puede comenzar sólo después de que se haya alcanzado el nivel de BreakEven (DynamicSL_AfterBE).

12. Modo BreakEven / No-Loss

12.1 BreakEven / Bloqueo de Pequeño Beneficio

BE_MinProfitMoney, BE_Lock_Pips

Una vez alcanzado un nivel de beneficio mínimo (en divisa), el EA puede: mover el SL al precio de entrada y opcionalmente bloquear algunos pips extra para asegurar un pequeño beneficio garantizado .



12.2 Modo Sin Pérdidas

NoLossMode, CloseOnlyAboveMoney

En el modo No-Loss, el EA nunca cerrará deliberadamente una operación con pérdidas mientras esta opción esté activa. Las posiciones sólo se cierran cuando se ha alcanzado al menos un pequeño beneficio positivo. Esto se aplica a partes de la lógica HFT y a varios mecanismos de cierre.



Nota: Este modo pretende reducir las pérdidas realizadas, pero puede provocar que las posiciones permanezcan abiertas más tiempo.

13. Mecanismos de seguridad y tiempo de espera

13.1 Rescate de beneficios (SafetyClose)

SafetyClose_Enable, Safety_MinMFE_Pct, Safety_CloseBufferPct El EA realiza un seguimiento del beneficio máximo flotante en porcentaje (MFE) . Si el beneficio retrocede desde un pico fuerte pero sigue siendo positivo, el EA puede cerrar la posición para "rescatar" el beneficio restante.



13.2 Tiempo de espera de la posición basado en el tiempo

CloseAfterSeconds

Después de un tiempo de espera definido (en segundos), el EA puede cerrar una posición para evitar que las operaciones permanezcan abiertas durante demasiado tiempo. Opcionalmente respeta la lógica No-Loss y las condiciones de beneficio mínimo.



14. Prefiltro ChatGPT (Integración OpenAI)

UseChatGPTFilter

ChatGPT_Model (p.ej. gpt-5.1, gpt-5-mini, gpt-4.1, modelos OSS)

OpenAI_URL, OpenAI_API_Key, ChatGPT_Temperatura, ChatGPT_MaxTokens, ChatGPT_TimeoutMS

Cómo funciona:

Antes de abrir una operación, el EA crea una instantánea OHLC compacta (por ejemplo, las últimas 20 velas) que incluye el símbolo, el marco temporal, la dirección y el precio de entrada. Estos datos se envían a la API OpenAI. El modelo responde exactamente con una palabra: "SÍ" o "NO": SÍ → operación permitida.

NO → la operación está bloqueada. Si hay errores de comunicación, una clave de API no válida, o respuestas poco claras, el EA utiliza un comportamiento fail-open: el comercio no está bloqueado por el filtro.

Esto proporciona a cada señal una comprobación de calidad adicional basada en IA. La decisión final siempre permanece en el código del EA - el filtro de IA actúa como una puerta de pre-operación.

15. Visualización de gráficos y gestión interna

El EA se asegura automáticamente de que el gráfico está en modo barra/vela y de que las líneas clave, como las de compra/venta, están visibles.

Internamente, gestiona: los últimos ticks/barras negociados, el espacio de tiempo entre operaciones, beneficio máximo (MFE) en porcentaje y divisa, variables globales para funciones de seguimiento.



Esto ayuda a asegurar decisiones de trading consistentes y trazables.

16. Advertencia de riesgo y exención de responsabilidad

stelaraX - HFT AI Expert Advisor es una herramienta para el trading algorítmico. A pesar de todos los filtros, salvaguardas y mecanismos de optimización, se aplica lo siguiente:

Operar con instrumentos financieros - especialmente productos apalancados como CFDs, futuros o divisas - y utilizar Asesores Expertos puede llevar a pérdidas significativas, incluyendo la pérdida total del capital invertido.

No hay garantía de beneficios, rendimiento o preservación del capital.

Los resultados pasados, backtests o simulaciones no son un indicador fiable de resultados futuros.

El usuario es el único responsable de: la elección del broker, el tamaño de la cuenta, apalancamiento, todos los ajustes del EA y el seguimiento de las operaciones en curso.



stelaraX y sus afiliados no aceptan ninguna responsabilidad por pérdidas financieras o daños consecuentes derivados del uso de este Asesor Experto, ajustes incorrectos, problemas técnicos, condiciones del mercado o interrupciones de los servicios (por ejemplo, servidores de corredores, Internet, API OpenAI).