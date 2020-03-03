HFT AI Expert Advisor

stelaraX - HFT AI Expert Advisor
Negociación de alta frecuencia totalmente automatizada con prefiltrado de IA integrado.

1. Concepto básico y recomendación de uso

stelaraX - HFT AI Expert Advisor es un sistema de trading totalmente automatizado para MetaTrader, diseñado específicamente para estrategias de scalping de alta frecuencia y de seguimiento de tendencias. Combina:

  • Indicadores técnicos clásicos (EMAs, ATR, ADX, estructura de velas)

  • Un módulo de scalping de velas de alta frecuencia

  • Amplios mecanismos de protección de riesgos y beneficios

  • Un pre-filtro ChatGPT opcional (integración OpenAI) que evalúa cada señal "inteligentemente" antes de la entrada.

Configuración recomendada:

  • Tamaño de la cuenta: a partir de unos 1.000 USD

  • El apalancamiento no importa

  • Plazos: funciona mejor en M1, M5, M15

  • Fuera de la caja: El EA está preconfigurado para que pueda ser utilizado directamente después de la instalación. El ajuste fino es posible pero no necesario.

  • Instrumento financiero: BTC/USD

  • Cambios para backtesting:

    SL: 100000 Puntos
    TP: 75000 Puntos

    Trailing Close:
    true
    6.0

    BE_MinProfitMoney: 3.0

  • Recomendamos GBE brokers como su corredor de bolsa.

2. Configuración General y Gestión

  • EA_Name / Manufacturer / Contact
    Visualización y registro del nombre del EA, fabricante, email de soporte y página web en el diario del terminal.

  • Número Mágico
    Identificador único para todas las operaciones de este EA - importante cuando se ejecutan múltiples EAs en la misma cuenta.

Estos ajustes ayudan principalmente a la organización y separación limpia de las operaciones de otros sistemas.

3. 3. Conceptos Básicos

3.1 Parámetros básicos de negociación

  • Tamaño del lote por operación (InpEntryLots)
    Controla el tamaño de la posición por defecto por entrada (por ejemplo, 0,25 lotes).

  • Stop Loss y Take Profit en pips

    • InpStopLossPips

    • InpTakeProfitPips
      Convertidos internamente a puntos y ajustados automáticamente a la distancia mínima del broker.

  • EMA rápida y lenta (InpFastMAPeriod / InpSlowMAPeriod)
    La lógica de la señal principal se basa en un cruce de EMA:

    • Cruce desde abajo hacia arriba → señal larga

    • Cruce de arriba a abajo → señal corta

La lógica de entrada combina este cruce con varios filtros de calidad (véase el apartado 6).

4. Dirección de la operación y días de negociación

4.1 Habilitar Largo/Corto

  • EnableLong / EnableShort
    Activación por separado de operaciones largas y cortas.
    → p.ej. operar sólo largo en una fuerte tendencia alcista.

4.2 Días de negociación

  • EnableMonday-Sunday
    Control detallado sobre qué días de la semana se permite operar al EA.
    Útil para excluir fines de semana o días específicos (como días de muchas noticias).

En cada tick, el EA comprueba si el día actual está permitido; si no, no se abren nuevas operaciones.

5. Filtros de Spread y Volatilidad

5.1 Spread Máximo

  • MaxSpreadPoints
    Máximo spread permitido en puntos (0 = desactivado).
    → Protege contra entradas cuando los spreads son extremos (por ejemplo, durante noticias o baja liquidez).

5.2 Filtro de volatilidad ATR

  • UseATRFilter, ATR_Period, ATR_MinPct
    El EA mide el rango medio de velas (ATR) relativo al precio.

    • Si la volatilidad es demasiado baja, las señales son ignoradas.

    • Objetivo: sólo operar cuando hay suficiente movimiento en el mercado para que el scalping tenga sentido.

6. Filtros de calidad de señal y lógica de tendencia

Este es uno de los principales puntos fuertes del EA: las señales no se toman puramente en un cruce básico, sino que se limpian mediante varios filtros.

6.1 Tendencia de Marco de Tiempo Superior (Filtro de Tendencia HTF)

  • UseHTFTrendFilter, HTF_TF, HTF_EMA_Period
    Una EMA en un marco de tiempo superior (por ejemplo, H1/H4) define la tendencia del marco de tiempo superior.

    • Las señales largas se toman preferentemente sólo en tendencias alcistas.

    • Las señales cortas preferiblemente sólo en tendencias bajistas.
      → Reduce las operaciones contra la tendencia dominante.

6.2 Filtro de Pendiente EMA

  • UseSlopeFilter, MinFastSlopePoints, MinSlowSlopePoints
    Mide cuánto se mueven las EMA rápidas y lentas por barra.

    • Si la pendiente es demasiado baja, la señal se descarta (condiciones de lateralidad/rango).
      → El EA tiene como objetivo operar principalmente en fases de impulso genuino.

6.3 Fuerza de la tendencia ADX

  • UseADXFilter, ADX_Period, Min_ADX
    ADX comprueba si existe una tendencia significativa.

    • Si ADX está por debajo del umbral mínimo, se ignoran las señales.
      → Filtra el ruido en las fases sin tendencia.

6.4 Confirmación de Velas

  • ConfirmCandles
    Opcionalmente requiere un número definido de velas para cerrar en la dirección de la tendencia después del cruce de EMA
    (velas alcistas para largos, velas bajistas para cortos).
    → Confirma que la señal no es sólo un pico.

6.5 Lógica Anti-Flip (AvoidRecentFlipBars)

  • AvoidRecentFlipBars
    Evita tomar una nueva operación en la dirección opuesta inmediatamente después de un cruce reciente.
    → Protege contra whipsaws en mercados agitados y laterales.

6.6 Filtro de tendencia EMA50

Una EMA 50 interna actúa como un indicador de tendencia adicional:

  • Precio por encima de EMA50 → sesgo a largo.

  • Precio por debajo de EMA50 → sesgo a corto.

Este filtro se utiliza tanto en la lógica de señal "estándar" como en el módulo HFT.

7. Operaciones de alta frecuencia (Modo HFT / Candle Scalping)

  • UseHFTMode, HFT_MinMovePoints

En el modo HFT, el EA no sólo reacciona barra a barra, sino que trabaja a nivel de tick:

  1. Mide cuánto se ha movido el precio dentro de la vela actual desde un punto de referencia.

  2. Si se supera un movimiento mínimo (HFT_MinMovePoints), el EA registra un nuevo movimiento direccional (arriba/abajo).

  3. Si esta dirección se alinea con la tendencia EMA (EMA50), se puede activar una entrada.

  4. Si ya existe una posición en la dirección opuesta, puede cerrarse (dependiendo del modo Sin Pérdidas y de las condiciones de beneficio).

Objetivo: explotar activamente los movimientos rápidos intrabarra y las oscilaciones dinámicas de los precios.

8. Anti-Flip & Enfriamiento entre Operaciones

  • MinSecondsBetweenTrades
    Tiempo mínimo en segundos entre nuevas operaciones (protección contra el exceso de operaciones).

  • OneTradePerBar
    Sólo se permite una operación por barra.

Esto reduce los clusters de operaciones (muchas operaciones en muy poco tiempo) y evita dobles entradas y salidas innecesarias.

9. Recuento de posiciones y cobertura

  • MaxOpenPositions
    Número máximo de posiciones abiertas por símbolo y magia.
    → Por defecto, el EA es conservador y se limita a una posición por símbolo para mantener acotado el riesgo por mercado.

10. Objetivos de beneficios y funciones de arrastre (divisa de la cuenta)

10.1 Objetivo de beneficio en la divisa de la cuenta

  • UseProfitMoneyTarget, MinProfitMoney, MaxProfitMoney

    • Una vez que se alcanza un beneficio mínimo definido en la divisa de la cuenta (por ejemplo, 50 USD), el EA puede cerrar la posición automáticamente.

    • MaxProfitMoney sirve como un valor de referencia/registro - si se excede, el EA todavía puede cerrar operaciones.

10.2 Trailing Stop en Dinero (Basado en SL)

  • UseTrailMoney, Trail_ActivateMoney, Trail_LockMoney, Trail_StepMoney
    Una vez que se alcanza un determinado beneficio:

    1. Se calcula un stop loss dinámico en la divisa de la cuenta,

    2. el EA rastrea el beneficio máximo,

    3. y mueve el stop hacia delante cuando se alcanzan nuevos máximos de beneficio.

Esto bloquea sistemáticamente parte del beneficio.

10.3 Trailing Close (Sin SL, Sólo Cierre de Mercado)

  • UseTrailingClose, TrailingCloseMoney
    Aquí, no se mueve ningún SL. En su lugar, si el beneficio retrocede una cantidad definida desde el beneficio flotante máximo realizado (MFE), el EA cierra la posición a mercado.
    → Útil para brokers/instrumentos donde el SL trailing o los gaps son problemáticos.

11. Stop Loss Dinámico (Trailing en Pips)

  • UseDynamicSL, DynamicSL_Pips, DynamicSL_AfterBE

El EA puede arrastrar el stop basado en una distancia fija en pips:

  • Para largos: SL sigue la oferta con una distancia fija.

  • Para cortos: SL sigue el ask con una distancia fija.

Opcionalmente, este seguimiento puede comenzar sólo después de que se haya alcanzado el nivel de BreakEven (DynamicSL_AfterBE).

12. Modo BreakEven / No-Loss

12.1 BreakEven / Bloqueo de Pequeño Beneficio

  • BE_MinProfitMoney, BE_Lock_Pips
    Una vez alcanzado un nivel de beneficio mínimo (en divisa), el EA puede:

    • mover el SL al precio de entrada

    • y opcionalmente bloquear algunos pips extra para asegurar un pequeño beneficio garantizado.

12.2 Modo Sin Pérdidas

  • NoLossMode, CloseOnlyAboveMoney
    En el modo No-Loss, el EA nunca cerrará deliberadamente una operación con pérdidas mientras esta opción esté activa.

    • Las posiciones sólo se cierran cuando se ha alcanzado al menos un pequeño beneficio positivo.

    • Esto se aplica a partes de la lógica HFT y a varios mecanismos de cierre.

Nota: Este modo pretende reducir las pérdidas realizadas, pero puede provocar que las posiciones permanezcan abiertas más tiempo.

13. Mecanismos de seguridad y tiempo de espera

13.1 Rescate de beneficios (SafetyClose)

  • SafetyClose_Enable, Safety_MinMFE_Pct, Safety_CloseBufferPct

    • El EA realiza un seguimiento del beneficio máximo flotante en porcentaje (MFE).

    • Si el beneficio retrocede desde un pico fuerte pero sigue siendo positivo, el EA puede cerrar la posición para "rescatar" el beneficio restante.

13.2 Tiempo de espera de la posición basado en el tiempo

  • CloseAfterSeconds
    Después de un tiempo de espera definido (en segundos), el EA puede cerrar una posición para evitar que las operaciones permanezcan abiertas durante demasiado tiempo.

    • Opcionalmente respeta la lógica No-Loss y las condiciones de beneficio mínimo.

14. Prefiltro ChatGPT (Integración OpenAI)

  • UseChatGPTFilter

  • ChatGPT_Model (p.ej. gpt-5.1, gpt-5-mini, gpt-4.1, modelos OSS)

  • OpenAI_URL, OpenAI_API_Key, ChatGPT_Temperatura, ChatGPT_MaxTokens, ChatGPT_TimeoutMS

Cómo funciona:

  1. Antes de abrir una operación, el EA crea una instantánea OHLC compacta (por ejemplo, las últimas 20 velas) que incluye el símbolo, el marco temporal, la dirección y el precio de entrada.

  2. Estos datos se envían a la API OpenAI.

  3. El modelo responde exactamente con una palabra: "SÍ" o "NO":

    • → operación permitida.

    • NO → la operación está bloqueada.

  4. Si hay errores de comunicación, una clave de API no válida, o respuestas poco claras, el EA utiliza un comportamiento fail-open: el comercio no está bloqueado por el filtro.

Esto proporciona a cada señal una comprobación de calidad adicional basada en IA. La decisión final siempre permanece en el código del EA - el filtro de IA actúa como una puerta de pre-operación.

15. Visualización de gráficos y gestión interna

  • El EA se asegura automáticamente de que el gráfico está en modo barra/vela y de que las líneas clave, como las de compra/venta, están visibles.

  • Internamente, gestiona:

    • los últimos ticks/barras negociados,

    • el espacio de tiempo entre operaciones,

    • beneficio máximo (MFE) en porcentaje y divisa,

    • variables globales para funciones de seguimiento.

Esto ayuda a asegurar decisiones de trading consistentes y trazables.

16. Advertencia de riesgo y exención de responsabilidad

stelaraX - HFT AI Expert Advisor es una herramienta para el trading algorítmico. A pesar de todos los filtros, salvaguardas y mecanismos de optimización, se aplica lo siguiente:

Operar con instrumentos financieros - especialmente productos apalancados como CFDs, futuros o divisas - y utilizar Asesores Expertos puede llevar a pérdidas significativas, incluyendo la pérdida total del capital invertido.

  • No hay garantía de beneficios, rendimiento o preservación del capital.

  • Los resultados pasados, backtests o simulaciones no son un indicador fiable de resultados futuros.

  • El usuario es el único responsable de:

    • la elección del broker,

    • el tamaño de la cuenta,

    • apalancamiento,

    • todos los ajustes del EA y

    • el seguimiento de las operaciones en curso.

stelaraX y sus afiliados no aceptan ninguna responsabilidad por pérdidas financieras o daños consecuentes derivados del uso de este Asesor Experto, ajustes incorrectos, problemas técnicos, condiciones del mercado o interrupciones de los servicios (por ejemplo, servidores de corredores, Internet, API OpenAI).

Productos recomendados
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Asesores Expertos
Sonic R Pro Enhanced EA - Versión 2025 ¡249$ solo para los primeros 5 compradores! Señal en vivo Comprueba el rendimiento en vivo de Sonic R Pro Enhanced: Estrategia de Trading Sonic R Pro Enhanced es una versión mejorada de la estrategia Sonic R, automatizando operaciones basadas en la Banda del Dragón (EMA 34 y EMA 89) e incorporando algoritmos avanzados para maximizar el rendimiento. Timeframes: M15, M30 Pares compatibles: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Estilo de Trading: Swing Trad
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
Forex Diamond EA MT5
Lachezar Krastev
3 (1)
Asesores Expertos
OFERTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Forex GOLD Investor con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrateg
Exp THE X FULL
Vladislav Andruschenko
4.79 (29)
Asesores Expertos
Este es un Asesor Experto automático universal para MetaTrader 5 que trabaja con indicadores estándar. UniversalEA El Constructor EA cuenta con un gran conjunto de funciones. Puede seleccionar una de las 20 señales para abrir una posición y 5 de los 20 filtros para ordenar las señales de los indicadores estándar incluidos en el paquete MetaTrader. Además, puede ajustar los parámetros del indicador, seleccionar un período de tiempo y especificar una barra de señal para cada señal. Atención! Un n
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
GER40 Nova AI
Yusuke Matsuya
Asesores Expertos
GER40 NovaAI - La IA que comercia más allá de las emociones humanas . Se eliminan la "Duda", el "Miedo" y la "Avaricia". Comienza una nueva era regida por la lógica pura y la precisión. GER40 NovaAI es una IA de trading totalmente autónoma construida exclusivamente para el DAX40 (GER40). Tras miles de horas de optimización, filtra el ruido del mercado y se centra únicamente en el núcleo de la rentabilidad. Deja que la IA tome las decisiones y haz crecer tu capital con la razón, no con la emoc
RSI Grid MT5
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Asesores Expertos
OBTENGA OTROS EA GRATIS!!! OBTENGA OTROS EA GRATIS!!! OBTENGA OTROS EA GRATIS!!! OBTENGA OTROS EA GRATIS!!! OBTENGA OTROS EA GRATIS!!! RSI Grid se basa en las condiciones de sobrecompra y sobreventa de RSI y abre una cuadrícula cuando la operación está en el lado perdedor del mercado. El RSI proporciona a los operadores técnicos señales sobre el impulso del precio alcista y bajista, y a menudo se representa debajo del gráfico del precio de un activo. Un activo generalmente se considera sobrecom
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Asesores Expertos
Bolic Eagle EA - Algoritmo avanzado de trading basado en el indicador Parabolic SAR Visión general Bolic Eagle EA es una sofisticada solución algorítmica de trading diseñada para operadores que buscan un sistema altamente adaptable y automatizado basado en el indicador Parabolic SAR. Este Asesor Experto (EA) está diseñado para identificar y sacar provecho de los retrocesos del mercado utilizando la precisión del SAR Parabólico, mejorado con herramientas opcionales de confirmación de tendencias
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Asesores Expertos
Bober Real MT5 es un Asesor Experto (EA) totalmente automático para operar en Forex. Este robot fue creado en 2014 y ha realizado muchas operaciones rentables, logrando más del 7000% de crecimiento en mi cuenta personal. A lo largo del tiempo tuvo varias actualizaciones, pero la versión 2019 es la más estable y exitosa. El robot puede funcionar en cualquier instrumento, pero los mejores resultados se obtienen con EURGBP y GBPUSD en el marco temporal M5 . No mostrará buenos resultados si usa conf
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Asesores Expertos
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven tendrá un precio promocional de lanzamiento hasta el 8 de diciembre de 2025. Este Asesor Experto se adapta a cualquier activo. Es universal. El EA Multi-Asset Scalper es un sistema de trading automatizado profesional desarrollado para la plataforma MetaTrader 5, diseñado para operaciones de scalping en múltiples activos simultáneamente. La versión 8.2 incorpora tecnología multi-temporal con triple confirmación y gestión de riesgos integrada. Arquitec
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Asesores Expertos
Esta estrategia fue aprendida de Stormer para ser utilizada en B3. Básicamente, 15 minutos antes de cerrar el mercado, comprobará el RSI y decidirá si abrirá una posición. Esta estrategia no define un stop loss. Si el take profit alcanza el precio de entrada, cerrará la posición en el mercado. Lo mismo ocurre si se alcanza el número máximo de días. Es creado para los brasileños, por lo que toda la configuración está en portugués. Lo sentimos Las activaciones permitidas se han fijado a 50.
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Asesores Expertos
Siga la tendencia del oro con un sencillo EA de sólo compra El EA es un Asesor Experto Buy-Only totalmente automatizado para MetaTrader 5. Está diseñado para capturar oportunidades de mercado alcistas con una gestión segura del riesgo y una ejecución sin fisuras. Por qué lo eligen los traders: El mejor rendimiento en Oro (XAUUSD) - de gran liquidez y tendencia. Buy-Only EA - se centra puramente en posiciones largas. Plug & Play configuración - adjuntar y dejar que el comercio de forma
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Bear vs Bull EA Es un asesor automatizado para la operación diaria del mercado de divisas FOREX en un mercado volátil y tranquilo. Adecuado tanto para traders experimentados como para principiantes. Funciona con cualquier corredor, incluyendo corredores americanos, que requieren FIFO para cerrar principalmente las transacciones previamente abiertas. *Para habilitar el panel, es necesario establecer el parámetro DRAW_INFORMATION = true en la configuración; - Recomendaciones Antes de utilizarlo
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Asesores Expertos
Matrix Arrow EA MT4   es un asesor experto único que puede intercambiar las señales   MT5 del Matrix Arrow Indicator   con un panel comercial en el gráfico, de forma manual o 100% automática.   Matrix Arrow Indicator MT5   determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX), Índice de canales de productos básicos (CCI), Velas clásicas de Heiken Ashi, Media móvil, Diverg
XD FlashScalp EA
Nguyen Xuan Danh Tran
Asesores Expertos
XD FlashScalp EA es un Asesor Experto de scalping ligero y rápido diseñado para operaciones de precisión en niveles clave del mercado. Detecta automáticamente las zonas de sobrecompra y sobreventa para VENDER en los máximos locales y COMPRAR en los mínimos locales, utilizando una lógica flash-scalping adaptativa. El EA está totalmente optimizado para cuentas con lotes de bonificación y admite un escalado de lotes flexible basado en el saldo y el riesgo. Características principales Algoritmo
Nova WDX Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Asesores Expertos
El S&P 500 Scalper Advisor es una herramienta innovadora diseñada para operadores que desean operar con éxito en el índice S&P 500. Este índice es uno de los indicadores más utilizados y prestigiosos del mercado bursátil estadounidense, compuesto por las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Peculiaridades: Soluciones de trading automatizado:       El asesor se basa en algoritmos avanzados y análisis técnico para adaptar automáticamente la estrategia a las condiciones cambiantes del merca
ORKA Forex High Energy eurjpy mt5 ict killzones
Damiem Marchand De Campos
5 (3)
Asesores Expertos
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Este Asesor Experto ha sido diseñado, desarrollado y optimizado especialmente para su propio uso. Este es un potente Asesor Experto (EA) para aprovechar las mejores y mayores oportunidades en el símbolo EURJPY, en todas las fases de la tendencia, de principio a fin, en el marco temporal H1 y en la plataforma MT5. Impresionante precisión, rendimiento y consistencia en backtests durante los últimos 3 años. El EA trabaja como un cazador, un francotirador, analizando
MedusaBitcoin AI
Aii Karadag
Asesores Expertos
Medusa Bitcoin AI: Sistema de trading avanzado de aprendizaje profundo Importante: Recibe actualizaciones periódicas (trimestrales y durante los cambios del mercado). Utilice la última versión. El modelo está entrenado en el marco temporal M5 y es óptimo en este. Visión general Basándose en el éxito de Medusa Gold AI , Medusa Bitcoin AI aplica nuestra probada metodología de aprendizaje profundo al trading con Bitcoin (BTCUSD ). Combina indicadores técnicos clásicos (MAs, Bandas de Bollinger, RS
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (2)
Asesores Expertos
Descubra el poder del trading automatizado con **SimpleTradeGioeste**, un Asesor Experto (EA) diseñado para optimizar sus operaciones de trading en el mercado Forex. Este innovador EA combina estrategias de trading avanzadas con indicadores técnicos probados, ofreciendo una experiencia de trading sin igual. video backtest : https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Fuerzas**** - Estrategia Multi-Indicador**: SimpleTradeGioeste emplea un enfoque integrado que combina cuatro indicado
FREE
RitzEAnehaGoodWill
Syamsurizal Dimjati
Asesores Expertos
lee esto hasta el final Descripción del Asesor Experto: XAUUSD Reversal Pattern EA (EAneha GoodWill) Nota Importante : No martingala, promedio o rejilla Altamente dependiente de la calidad de ejecución y spreads bajos XAUUSD Reversal Pattern EA es un avanzado robot de trading automatizado desarrollado específicamente para operar con XAUUSD (Oro vs USD) en el marco temporal M30 . Utiliza una sólida combinación de patrones de velas , indicadores de volatilidad/volumen y filtros de osciladores para
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta del comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia po
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Asesores Expertos
Bot de scalping para el par oro/dólar (XAU/USD) : una solución potente y versátil para operadores, diseñada para ofrecer la máxima eficiencia en un mercado dinámico. Este bot está diseñado específicamente para el scalping: analiza los cambios de precios y coloca operaciones incluso antes de que comiencen los movimientos significativos del mercado. Esto le permite asegurar posiciones ventajosas con antelación y capitalizar incluso las fluctuaciones más pequeñas del mercado. Características princi
King Experts V2
Craig Alden Matteo
Asesores Expertos
King_Expert EA - Sistema de trading profesional Visión general King_Expert EA es un sofisticado sistema de trading automatizado para MetaTrader 5 que combina estrategias de seguimiento de tendencias con una gestión inteligente del riesgo. El EA utiliza un enfoque de múltiples capas para identificar las oportunidades de negociación de alta probabilidad, mientras que la incorporación de características avanzadas como el promedio de rejilla y la gestión dinámica de posiciones. Estrategia de negocia
FREE
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Asesores Expertos
HMA Scalper Pro EA     es un robot multifuncional diseñado para el trading activo en los instrumentos financieros más demandados, incluidas las parejas de divisas más populares (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), el oro (XAU/USD), el petróleo (Brent, WTI) y las criptomonedas (BTC, ETH, LTC, entre otras). La base del algoritmo es una versión modernizada de la media móvil Hull (HMA), que proporciona señales más claras en comparación con las medias móviles clásicas. El asesor reacciona d
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.7 (33)
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo un número muy limitado de copias estará disponible al precio actual! Precio final: 999$ NUEVO (desde 349$) --> OBTENGA 1 EA GRATIS (para 2 números de cuenta comercial). Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO ¡Bienvenido a BITCOIN REAPER!   Después del tremendo éxito de Gold Reaper, decidí que era hora de aplicar los mismos principios ganadores al mercado de Bitc
Supertrend G5 Prime
Van Minh Nguyen
Asesores Expertos
Trend Trading - Protección del capital - Optimizado para tendencias fuertes Supertrend G5 Prime es una versión mejorada de Supertrend G5 para MetaTrader 5. Está diseñado para explotar las fuertes tendencias del mercado, mientras que la protección del capital con herramientas profesionales de gestión de riesgos. El EA utiliza el indicador Supertrend combinado con un filtro EMA 200 en el marco de tiempo D1 para abrir operaciones sólo en la dirección de la tendencia principal. Estrategia principa
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Asesores Expertos
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
Asesores Expertos
Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizaje + Modelo de Aprendizaje XGBoost +112 IAs Pagadas y Gratuitas + Sistema de Votación + Prompts Externos y Editables) Mientras que la mayoría de EAs en el mercado afirman usar "IA" o "redes neuronales" pero en realidad solo ejecutan scripts básicos, Aria Connector EA V4 redefine lo que significa el trading verdaderamente impulsado por IA. Esto no es teoría, no es marketing exagerado, es una conexión directa y verificable entre tu plataforma MetaTrade
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT5 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes. Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Bitcoin Robot emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT5 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Asesores Expertos
AIQ Versión 5.0 - Inteligencia Autónoma a Través de Arquitectura Institucional La evolución desde la automatización basada en reglas hacia la inteligencia autónoma genuina representa la progresión natural del trading algorítmico. Lo que los departamentos cuantitativos institucionales comenzaron a explorar hace más de una década ha madurado en implementación práctica. AIQ Versión 5.0 encarna esta maduración: análisis de IA multimódelo sofisticado, arquitectura de validación independiente y siste
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Asesores Expertos
Bonnitta EA se basa en la estrategia de posición pendiente ( PPS ) y un algoritmo de negociación secreto muy avanzado. La estrategia de Bonnitta EA es una combinación de un indicador personalizado secreto, líneas de tendencia, niveles de soporte y resistencia ( acción del precio ) y el algoritmo comercial secreto más importante mencionado anteriormente. NO COMPRE UN EA SIN NINGUNA PRUEBA CON DINERO REAL DE MÁS DE 3 MESES, ME TOMÓ MÁS DE 100 SEMANAS (MÁS DE 2 AÑOS) PARA PROBAR BONNITTA EA CON DI
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Asesores Expertos
EA tiene un historial en vivo con 4,5 años de comercio estable con drawdown bajo: Rendimiento en vivo La versión MT4 se puede encontrar aquí Waka Waka es el sistema de rejilla avanzado que ya funciona en cuentas reales desde hace años. En lugar de ajustar el sistema para reflejar los datos históricos (como hace la mayoría de la gente) fue diseñado para explotar las ineficiencias existentes en el mercado. Por lo tanto, no es un simple sistema de "aciertos y errores" que sólo sobrevive utilizando
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Asesores Expertos
Mean Machine GPT Versión 11.0 - Donde la Inteligencia Institucional Encuentra el Trading Especializado Desde que fuimos pioneros en la integración genuina de IA en el trading algorítmico, hemos refinado este enfoque a través de múltiples ciclos de mercado, regímenes económicos y evoluciones tecnológicas. Lo que comenzó como nuestra convicción de que el aprendizaje automático adaptativo representa la progresión natural del trading cuantitativo se ha convertido en una dirección de la industria. L
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Asesores Expertos
NEXUS – grid cuantitativo adaptativo que evoluciona con el mercado NEXUS es un sistema 100 % automático que construye combinaciones de reglas en tiempo real, las valida fuera de muestra y sólo opera cuando detecta ventaja estadística en un contexto de mercado válido. Especificaciones rápidas Tipo de sistema: grid adaptativo con validación OOS (out-of-sample) y filtros de entorno (noticias, volatilidad, sesión/día y zonas de valor por volumen opcionales). Instrumentos: Forex mayor y cruzados (EUR
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
Asesores Expertos
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Operativa de precisión para XAUUSD Live Signal Avalut X1 es un Asesor Experto profesional para el trading automatizado en XAUUSD (Oro) en MetaTrader 5. El sistema combina cuatro estrategias complementarias en un único EA para gestionar distintos regímenes de mercado. Es autónomo para MT5 y no requiere DLL externas ni instaladores de terceros. Características clave Cuatro estrategias en un EA: lógicas coordinadas que se complementan para abordar
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
Asesores Expertos
"Silicon Ex ": Su asistente de confianza en el mundo de Forex Silicon Ex es un moderno bot de trading, especialmente creado para los traders en el mercado Forex. Esta innovadora herramienta sirve como un socio fiable para aquellos que se esfuerzan por el comercio eficiente y automatizado. Características principales de "Silicon Ex" : Fiabilidad y Estabilidad: Creado utilizando tecnologías avanzadas que garantizan un funcionamiento estable y fiable en el mercado. Gestión inteligente del riesgo:
OrionXAU
Pierre Paul Amoussou
5 (1)
Asesores Expertos
OrionXAU es un sistema de trading algorítmico diseñado para operar en XAUUSD (Oro) y US100 / Nasdaq . Combina dos enfoques estratégicos (Scalping y Swing Trading) dentro de un marco disciplinado y orientado a la estabilidad. Mercados principales compatibles • XAUUSD (Oro) • US100 / Nasdaq Arquitectura de doble estrategia 1. Scalping • Operativa intradía • Exposición breve • Optimizado para movimientos pequeños • Estricto control del riesgo 2. Swing Trading • Captura de tendencias prolongadas •
MasterEA trustfultrading
Tobias Christian Witzigmann
5 (1)
Asesores Expertos
Hola, soy un operador de algo de Alemania y estoy ofreciendo mi propia EA aquí, que utilizo a diario para mi comercio y que he estado desarrollando continuamente durante varios años. Es importante entender que esta EA es una herramienta muy compleja que se puede utilizar para operar diferentes estrategias. Se pueden combinar diferentes señales de entrada y salida con diferentes filtros. También hay un amplio sistema de gestión de stop loss y take profit. Yo uso el Master EA diariamente para mi
Pips Maven
Andriy Sydoruk
5 (1)
Asesores Expertos
Descubra Pips Maven: Su Bot de Análisis de Tendencia Premier para el Comercio de Divisas En el dinámico mundo de las operaciones con divisas, las herramientas adecuadas pueden marcar la diferencia. Presentamos Pips M aven, un bot de análisis de tendencias de vanguardia meticulosamente diseñado para los operadores que buscan dominar la intrincada danza del mercado de divisas. Aprovechando sofisticados algoritmos arraigados en patrones geométricos virtuales, Pips Maven sirve como una solución inte
Jackal
Cence Jk Oizeijoozzisa
Asesores Expertos
Asesor Experto Jackal – Estrategia de Trading Operando en vivo por 4 meses Tras la compra, todos mis productos serán gratuitos para siempre.  Descargar archivo de configuración  Oro M1 | Cuenta ECN: Compatible con cualquier broker Jackal EA se basa en una estrategia de ruptura multilayer e inteligente que combina una gestión avanzada del riesgo y las ganancias para adaptarse a la dinámica del mercado. 1. Estrategia de Trampa de Ruptura Coloca dos órdenes pendientes simultáneas en direcciones
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Asesores Expertos
NorthEastWay MT5 es un sistema de trading completamente automatizado de tipo “pullback”, que resulta especialmente eficaz para operar en pares de divisas populares de tipo “pullback”: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. El sistema utiliza los principales patrones del mercado Forex en sus operaciones: el retorno del precio tras un movimiento brusco en cualquier dirección. Marco temporal: M15 Pares de divisas principales: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Pares adicionales: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD
Golden Venom
Natoya N Barnes
Asesores Expertos
GOLDEN VENOM SMC EA Elite Institutional Trading Logic - Totalmente Automatizado y Seguro de Validación Desbloquee el trading de nivel institucional con el EA Golden Venom SMC, un sistema automatizado de ingeniería de precisión construido para dominar el XAUUSD y tener un potente rendimiento en todos los pares de divisas. Diseñado utilizando la acción del precio puro y Smart Money Concepts (SMC), este robot elimina los indicadores de retraso y las operaciones utilizando la misma lógica utiliza
Scipio Bot Gold mt5
Stefano Frisetti
Asesores Expertos
¡Cuidado con los SCAMS! SCIPIO GOLD BOT se distribuye sólo en MQL5.com No es un BOT comercial, pero es profesional, la distribución está limitada a 100 copias en total y el precio puede aumentar sin previo aviso. Las diferencias que hacen único a SCIPIO EA son : + no hay ajustes variables o ajustes que el TRADER tenga que introducir + sólo abre 1 operación a la vez + utiliza siempre STOP LOSS cerrados y fijos + adapta SL y TP a la volatilidad del día + SCIPIO EA es realmente un EA que opera au
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Asesores Expertos
Ksm: Solución inteligente para el trading automatizado en Forex Ksm es una herramienta diseñada para automatizar el trading en Forex, utilizando métodos modernos de análisis de datos de series temporales para trabajar con múltiples pares de divisas en diferentes marcos temporales. Principales características y ventajas Soporte multidivisa : Ksm permite operar con múltiples pares de divisas, ayudando a los operadores a adaptar sus estrategias a las distintas condiciones del mercado. Se pueden añ
SFE Swing EA MT5
Joel Juanpere
Asesores Expertos
Este asesor experto opera en plazos medios intentando captar grandes movimientos. Configuración en vivo El EA es muy fácil de configurar, y se puede utilizar con los parámetros por defecto. Sólo los parámetros relacionados con el tamaño de las órdenes deben ser revisados. El EA debe estar unido a un solo gráfico, por ejemplo, un gráfico BTCUSD en M5 timeframe. El EA es muy ligero en la demanda de recursos, y se puede utilizar con otros EAs.
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario