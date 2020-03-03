HFT AI Expert Advisor
- Asesores Expertos
- Auras & Bielawski GbR
- Versión: 1.217
- Activaciones: 10
stelaraX - HFT AI Expert Advisor
Negociación de alta frecuencia totalmente automatizada con prefiltrado de IA integrado.
1. Concepto básico y recomendación de uso
stelaraX - HFT AI Expert Advisor es un sistema de trading totalmente automatizado para MetaTrader, diseñado específicamente para estrategias de scalping de alta frecuencia y de seguimiento de tendencias. Combina:
-
Indicadores técnicos clásicos (EMAs, ATR, ADX, estructura de velas)
-
Un módulo de scalping de velas de alta frecuencia
-
Amplios mecanismos de protección de riesgos y beneficios
-
Un pre-filtro ChatGPT opcional (integración OpenAI) que evalúa cada señal "inteligentemente" antes de la entrada.
Configuración recomendada:
-
Tamaño de la cuenta: a partir de unos 1.000 USD
-
El apalancamiento no importa
-
Plazos: funciona mejor en M1, M5, M15
-
Fuera de la caja: El EA está preconfigurado para que pueda ser utilizado directamente después de la instalación. El ajuste fino es posible pero no necesario.
-
Instrumento financiero: BTC/USD
-
Cambios para backtesting:
SL: 100000 Puntos
TP: 75000 Puntos
Trailing Close:
true
6.0
BE_MinProfitMoney: 3.0
-
Recomendamos GBE brokers como su corredor de bolsa.
2. Configuración General y Gestión
-
EA_Name / Manufacturer / Contact
Visualización y registro del nombre del EA, fabricante, email de soporte y página web en el diario del terminal.
-
Número Mágico
Identificador único para todas las operaciones de este EA - importante cuando se ejecutan múltiples EAs en la misma cuenta.
Estos ajustes ayudan principalmente a la organización y separación limpia de las operaciones de otros sistemas.
3. 3. Conceptos Básicos
3.1 Parámetros básicos de negociación
-
Tamaño del lote por operación (InpEntryLots)
Controla el tamaño de la posición por defecto por entrada (por ejemplo, 0,25 lotes).
-
Stop Loss y Take Profit en pips
-
InpStopLossPips
-
InpTakeProfitPips
Convertidos internamente a puntos y ajustados automáticamente a la distancia mínima del broker.
-
-
EMA rápida y lenta (InpFastMAPeriod / InpSlowMAPeriod)
La lógica de la señal principal se basa en un cruce de EMA:
-
Cruce desde abajo hacia arriba → señal larga
-
Cruce de arriba a abajo → señal corta
-
La lógica de entrada combina este cruce con varios filtros de calidad (véase el apartado 6).
4. Dirección de la operación y días de negociación
4.1 Habilitar Largo/Corto
-
EnableLong / EnableShort
Activación por separado de operaciones largas y cortas.
→ p.ej. operar sólo largo en una fuerte tendencia alcista.
4.2 Días de negociación
-
EnableMonday-Sunday
Control detallado sobre qué días de la semana se permite operar al EA.
Útil para excluir fines de semana o días específicos (como días de muchas noticias).
En cada tick, el EA comprueba si el día actual está permitido; si no, no se abren nuevas operaciones.
5. Filtros de Spread y Volatilidad
5.1 Spread Máximo
-
MaxSpreadPoints
Máximo spread permitido en puntos (0 = desactivado).
→ Protege contra entradas cuando los spreads son extremos (por ejemplo, durante noticias o baja liquidez).
5.2 Filtro de volatilidad ATR
-
UseATRFilter, ATR_Period, ATR_MinPct
El EA mide el rango medio de velas (ATR) relativo al precio.
-
Si la volatilidad es demasiado baja, las señales son ignoradas.
-
Objetivo: sólo operar cuando hay suficiente movimiento en el mercado para que el scalping tenga sentido.
-
6. Filtros de calidad de señal y lógica de tendencia
Este es uno de los principales puntos fuertes del EA: las señales no se toman puramente en un cruce básico, sino que se limpian mediante varios filtros.
6.1 Tendencia de Marco de Tiempo Superior (Filtro de Tendencia HTF)
-
UseHTFTrendFilter, HTF_TF, HTF_EMA_Period
Una EMA en un marco de tiempo superior (por ejemplo, H1/H4) define la tendencia del marco de tiempo superior.
-
Las señales largas se toman preferentemente sólo en tendencias alcistas.
-
Las señales cortas preferiblemente sólo en tendencias bajistas.
→ Reduce las operaciones contra la tendencia dominante.
-
6.2 Filtro de Pendiente EMA
-
UseSlopeFilter, MinFastSlopePoints, MinSlowSlopePoints
Mide cuánto se mueven las EMA rápidas y lentas por barra.
-
Si la pendiente es demasiado baja, la señal se descarta (condiciones de lateralidad/rango).
→ El EA tiene como objetivo operar principalmente en fases de impulso genuino.
-
6.3 Fuerza de la tendencia ADX
-
UseADXFilter, ADX_Period, Min_ADX
ADX comprueba si existe una tendencia significativa.
-
Si ADX está por debajo del umbral mínimo, se ignoran las señales.
→ Filtra el ruido en las fases sin tendencia.
-
6.4 Confirmación de Velas
-
ConfirmCandles
Opcionalmente requiere un número definido de velas para cerrar en la dirección de la tendencia después del cruce de EMA
(velas alcistas para largos, velas bajistas para cortos).
→ Confirma que la señal no es sólo un pico.
6.5 Lógica Anti-Flip (AvoidRecentFlipBars)
-
AvoidRecentFlipBars
Evita tomar una nueva operación en la dirección opuesta inmediatamente después de un cruce reciente.
→ Protege contra whipsaws en mercados agitados y laterales.
6.6 Filtro de tendencia EMA50
Una EMA 50 interna actúa como un indicador de tendencia adicional:
-
Precio por encima de EMA50 → sesgo a largo.
-
Precio por debajo de EMA50 → sesgo a corto.
Este filtro se utiliza tanto en la lógica de señal "estándar" como en el módulo HFT.
7. Operaciones de alta frecuencia (Modo HFT / Candle Scalping)
-
UseHFTMode, HFT_MinMovePoints
En el modo HFT, el EA no sólo reacciona barra a barra, sino que trabaja a nivel de tick:
-
Mide cuánto se ha movido el precio dentro de la vela actual desde un punto de referencia.
-
Si se supera un movimiento mínimo (HFT_MinMovePoints), el EA registra un nuevo movimiento direccional (arriba/abajo).
-
Si esta dirección se alinea con la tendencia EMA (EMA50), se puede activar una entrada.
-
Si ya existe una posición en la dirección opuesta, puede cerrarse (dependiendo del modo Sin Pérdidas y de las condiciones de beneficio).
Objetivo: explotar activamente los movimientos rápidos intrabarra y las oscilaciones dinámicas de los precios.
8. Anti-Flip & Enfriamiento entre Operaciones
-
MinSecondsBetweenTrades
Tiempo mínimo en segundos entre nuevas operaciones (protección contra el exceso de operaciones).
-
OneTradePerBar
Sólo se permite una operación por barra.
Esto reduce los clusters de operaciones (muchas operaciones en muy poco tiempo) y evita dobles entradas y salidas innecesarias.
9. Recuento de posiciones y cobertura
-
MaxOpenPositions
Número máximo de posiciones abiertas por símbolo y magia.
→ Por defecto, el EA es conservador y se limita a una posición por símbolo para mantener acotado el riesgo por mercado.
10. Objetivos de beneficios y funciones de arrastre (divisa de la cuenta)
10.1 Objetivo de beneficio en la divisa de la cuenta
-
UseProfitMoneyTarget, MinProfitMoney, MaxProfitMoney
-
Una vez que se alcanza un beneficio mínimo definido en la divisa de la cuenta (por ejemplo, 50 USD), el EA puede cerrar la posición automáticamente.
-
MaxProfitMoney sirve como un valor de referencia/registro - si se excede, el EA todavía puede cerrar operaciones.
-
10.2 Trailing Stop en Dinero (Basado en SL)
-
UseTrailMoney, Trail_ActivateMoney, Trail_LockMoney, Trail_StepMoney
Una vez que se alcanza un determinado beneficio:
-
Se calcula un stop loss dinámico en la divisa de la cuenta,
-
el EA rastrea el beneficio máximo,
-
y mueve el stop hacia delante cuando se alcanzan nuevos máximos de beneficio.
-
Esto bloquea sistemáticamente parte del beneficio.
10.3 Trailing Close (Sin SL, Sólo Cierre de Mercado)
-
UseTrailingClose, TrailingCloseMoney
Aquí, no se mueve ningún SL. En su lugar, si el beneficio retrocede una cantidad definida desde el beneficio flotante máximo realizado (MFE), el EA cierra la posición a mercado.
→ Útil para brokers/instrumentos donde el SL trailing o los gaps son problemáticos.
11. Stop Loss Dinámico (Trailing en Pips)
-
UseDynamicSL, DynamicSL_Pips, DynamicSL_AfterBE
El EA puede arrastrar el stop basado en una distancia fija en pips:
-
Para largos: SL sigue la oferta con una distancia fija.
-
Para cortos: SL sigue el ask con una distancia fija.
Opcionalmente, este seguimiento puede comenzar sólo después de que se haya alcanzado el nivel de BreakEven (DynamicSL_AfterBE).
12. Modo BreakEven / No-Loss
12.1 BreakEven / Bloqueo de Pequeño Beneficio
-
BE_MinProfitMoney, BE_Lock_Pips
Una vez alcanzado un nivel de beneficio mínimo (en divisa), el EA puede:
-
mover el SL al precio de entrada
-
y opcionalmente bloquear algunos pips extra para asegurar un pequeño beneficio garantizado.
-
12.2 Modo Sin Pérdidas
-
NoLossMode, CloseOnlyAboveMoney
En el modo No-Loss, el EA nunca cerrará deliberadamente una operación con pérdidas mientras esta opción esté activa.
-
Las posiciones sólo se cierran cuando se ha alcanzado al menos un pequeño beneficio positivo.
-
Esto se aplica a partes de la lógica HFT y a varios mecanismos de cierre.
-
Nota: Este modo pretende reducir las pérdidas realizadas, pero puede provocar que las posiciones permanezcan abiertas más tiempo.
13. Mecanismos de seguridad y tiempo de espera
13.1 Rescate de beneficios (SafetyClose)
-
SafetyClose_Enable, Safety_MinMFE_Pct, Safety_CloseBufferPct
-
El EA realiza un seguimiento del beneficio máximo flotante en porcentaje (MFE).
-
Si el beneficio retrocede desde un pico fuerte pero sigue siendo positivo, el EA puede cerrar la posición para "rescatar" el beneficio restante.
-
13.2 Tiempo de espera de la posición basado en el tiempo
-
CloseAfterSeconds
Después de un tiempo de espera definido (en segundos), el EA puede cerrar una posición para evitar que las operaciones permanezcan abiertas durante demasiado tiempo.
-
Opcionalmente respeta la lógica No-Loss y las condiciones de beneficio mínimo.
-
14. Prefiltro ChatGPT (Integración OpenAI)
-
UseChatGPTFilter
-
ChatGPT_Model (p.ej. gpt-5.1, gpt-5-mini, gpt-4.1, modelos OSS)
-
OpenAI_URL, OpenAI_API_Key, ChatGPT_Temperatura, ChatGPT_MaxTokens, ChatGPT_TimeoutMS
Cómo funciona:
-
Antes de abrir una operación, el EA crea una instantánea OHLC compacta (por ejemplo, las últimas 20 velas) que incluye el símbolo, el marco temporal, la dirección y el precio de entrada.
-
Estos datos se envían a la API OpenAI.
-
El modelo responde exactamente con una palabra: "SÍ" o "NO":
-
SÍ → operación permitida.
-
NO → la operación está bloqueada.
-
-
Si hay errores de comunicación, una clave de API no válida, o respuestas poco claras, el EA utiliza un comportamiento fail-open: el comercio no está bloqueado por el filtro.
Esto proporciona a cada señal una comprobación de calidad adicional basada en IA. La decisión final siempre permanece en el código del EA - el filtro de IA actúa como una puerta de pre-operación.
15. Visualización de gráficos y gestión interna
-
El EA se asegura automáticamente de que el gráfico está en modo barra/vela y de que las líneas clave, como las de compra/venta, están visibles.
-
Internamente, gestiona:
-
los últimos ticks/barras negociados,
-
el espacio de tiempo entre operaciones,
-
beneficio máximo (MFE) en porcentaje y divisa,
-
variables globales para funciones de seguimiento.
-
Esto ayuda a asegurar decisiones de trading consistentes y trazables.
16. Advertencia de riesgo y exención de responsabilidad
stelaraX - HFT AI Expert Advisor es una herramienta para el trading algorítmico. A pesar de todos los filtros, salvaguardas y mecanismos de optimización, se aplica lo siguiente:
Operar con instrumentos financieros - especialmente productos apalancados como CFDs, futuros o divisas - y utilizar Asesores Expertos puede llevar a pérdidas significativas, incluyendo la pérdida total del capital invertido.
-
No hay garantía de beneficios, rendimiento o preservación del capital.
-
Los resultados pasados, backtests o simulaciones no son un indicador fiable de resultados futuros.
-
El usuario es el único responsable de:
-
la elección del broker,
-
el tamaño de la cuenta,
-
apalancamiento,
-
todos los ajustes del EA y
-
el seguimiento de las operaciones en curso.
-
stelaraX y sus afiliados no aceptan ninguna responsabilidad por pérdidas financieras o daños consecuentes derivados del uso de este Asesor Experto, ajustes incorrectos, problemas técnicos, condiciones del mercado o interrupciones de los servicios (por ejemplo, servidores de corredores, Internet, API OpenAI).