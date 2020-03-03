HFT AI Expert Advisor

stelaraX – HFT AI Expert Advisor
Полностью автоматизированный высокочастотный трейдинг с встроенной ИИ-фильтрацией

1. Основная идея и рекомендации по использованию

stelaraX – HFT AI Expert Advisor – это полностью автоматическая торговая система для MetaTrader, разработанная специально для скальпинга на высокой частоте и трендовых стратегий. В одном решении объединены:

  • классические технические индикаторы (EMA, ATR, ADX, свечной анализ),

  • модуль высокочастотного скальпинга внутрибара,

  • развитая система защиты капитала и фиксации прибыли,

  • опциональный предварительный фильтр ChatGPT (интеграция с OpenAI), который “интеллектуально” оценивает каждый сигнал перед входом.

Рекомендуемые параметры использования:

  • Размер счёта: от 1 000 USD

  • Рычаг не имеет значения

  • Таймфреймы: наилучшие результаты на M1, M5, M15

  • Из коробки: Советник настроен таким образом, что его можно использовать сразу после установки. Тонкая настройка возможна, но не обязательна.

  • Финансовый инструмент: BTC/USD

  • Изменения для бэктестинга:

    SL: 100 000 пунктов
    TP: 75 000 пунктов

    Трейлинг закрытия:
    true
    6.0

    BE_MinProfitMoney: 3.0

  • Мы рекомендуем GBE brokers в качестве вашего брокера.

2. Общие настройки и управление

  • EA_Name / производитель / контакты
    Название советника, производитель, e-mail поддержки и веб-сайт логируются в журнал терминала.

  • Magic Number
    Уникальный идентификатор сделок советника. Важно при работе нескольких советников на одном счёте.

Эти параметры служат для удобной идентификации и разделения сделок различных систем.

3. Основы торговой логики

3.1 Базовые торговые параметры

  • Размер лота (InpEntryLots)
    Определяет стандартный объём позиции для каждого входа (например, 0.25 лота).

  • Stop Loss и Take Profit в пунктах

    • InpStopLossPips

    • InpTakeProfitPips
      Внутри кода значения переводятся в поинты и автоматически подстраиваются под минимальные требования брокера.

  • Быстрый и медленный EMA (InpFastMAPeriod / InpSlowMAPeriod)
    Основная логика сигналов строится на пересечении EMA:

    • Пересечение снизу вверх → сигнал на покупку (Long)

    • Пересечение сверху вниз → сигнал на продажу (Short)

Дальше это пересечение проходит через ряд фильтров качества (см. раздел 6).

4. Направление торговли и торговые дни

4.1 Разрешение Long/Short

  • EnableLong / EnableShort
    Отдельное включение сделок на покупку и продажу.
    → Например, можно торговать только Long в ярко выраженном бычьем тренде.

4.2 Торговые дни

  • EnableMonday–Sunday
    Тонкая настройка, в какие дни недели советник имеет право открывать сделки.
    Удобно для исключения выходных или определённых дней с важными новостями.

На каждом тике советник проверяет, разрешён ли текущий день. Если нет – новые сделки не открываются.

5. Фильтр спреда и волатильности

5.1 Максимальный спред

  • MaxSpreadPoints
    Максимально допустимый спред в поинтах (0 = фильтр выключен).
    → Защита от входов в рынок при завышенном спреде (например, на новостях или при низкой ликвидности).

5.2 Фильтр ATR (волатильность)

  • UseATRFilter, ATR_Period, ATR_MinPct
    Советник измеряет средний диапазон свечей (ATR) относительно цены.

    • Если волатильность ниже заданного порога, сигналы игнорируются.

    • Цель – торговать только тогда, когда в рынке есть достаточное движение для осмысленного скальпинга.

6. Фильтры качества сигналов и трендовая логика

Это одна из ключевых сильных сторон советника: сигналы берутся не только по факту пересечения EMA, но и проходят многоступенчатую фильтрацию.

6.1 Тренд старшего таймфрейма (HTF-фильтр)

  • UseHTFTrendFilter, HTF_TF, HTF_EMA_Period
    EMA на старшем таймфрейме (например, H1/H4) определяет глобальное направление тренда.

    • Сигналы на покупку преимущественно берутся в восходящем тренде.

    • Сигналы на продажу – в нисходящем.
      → Снижает количество сделок против основного тренда.

6.2 Фильтр наклона EMA (Slope-фильтр)

  • UseSlopeFilter, MinFastSlopePoints, MinSlowSlopePoints
    Измеряется, насколько быстро меняются значения быстрого и медленного EMA от бара к бару.

    • Если наклон слишком мал, сигнал считается слабым (флэт/коридор) и отбрасывается.
      → Советник стремится работать в фазах реального импульса.

6.3 ADX – фильтр силы тренда

  • UseADXFilter, ADX_Period, Min_ADX
    ADX показывает, насколько тренд выражен.

    • При значении ADX ниже порога сигналы игнорируются.
      → Обрезает шум в нетрендовых фазах.

6.4 Свечной фильтр (подтверждение)

  • ConfirmCandles
    При необходимости советник требует, чтобы после пересечения EMA несколько свечей подряд закрылись в сторону тренда
    (бычьи свечи для Long, медвежьи для Short).
    → Защита от ложных всплесков.

6.5 Anti-Flip (AvoidRecentFlipBars)

  • AvoidRecentFlipBars
    Не даёт советнику сразу после изменения направления снова входить в противоположную сторону.
    → Защита от “пилы” (частых перезаходов при боковом рынке).

6.6 EMA50 как дополнительный тренд-фильтр

Встроенный EMA 50 выступает как дополнительный фильтр:

  • Цена выше EMA50 → преимущественно сделки на покупку.

  • Цена ниже EMA50 → преимущественно сделки на продажу.

Фильтр используется и в базовой логике, и в HFT-модуле.

7. High Frequency Trading (HFT-режим / скальпинг внутри бара)

  • UseHFTMode, HFT_MinMovePoints

В HFT-режиме советник работает на уровне тиков, а не только по закрытию баров:

  1. Измеряется, насколько далеко цена ушла от последней опорной точки внутри текущей свечи.

  2. Если движение превышает заданный минимум (HFT_MinMovePoints), фиксируется новое направление (вверх/вниз).

  3. Если это направление совпадает с трендом по EMA50, может быть открыт вход.

  4. Если уже есть позиция в противоположную сторону, она может быть закрыта (в зависимости от No-Loss-режима и условий по прибыли).

Цель – активно использовать быстрые внутридневные движения и резкие развороты.

8. Anti-Flip и “cooldown” между сделками

  • MinSecondsBetweenTrades
    Минимальный интервал в секундах между новыми сделками (защита от переторговли).

  • OneTradePerBar
    Разрешается только одна сделка на свечу.

Это уменьшает количество сделок-“кластеров” и предотвращает лишние повторные входы и выходы.

9. Количество позиций и хеджирование

  • MaxOpenPositions
    Максимальное число открытых позиций на один инструмент и Magic Number.
    → По умолчанию советник ведёт себя консервативно и ограничивается одной позицией на символ, чтобы контролировать риск.

10. Цели по прибыли и трейлинг (в валюте счёта)

10.1 Цель по прибыли в деньгах

  • UseProfitMoneyTarget, MinProfitMoney, MaxProfitMoney

    • После достижения заданной минимальной прибыли (например, 50 USD) советник может автоматически закрыть позицию.

    • MaxProfitMoney служит ориентиром/для логирования. При превышении этого уровня позиция также может быть закрыта.

10.2 Денежный Trailing Stop (на основе SL)

  • UseTrailMoney, Trail_ActivateMoney, Trail_LockMoney, Trail_StepMoney
    После достижения определённого профита:

    1. рассчитывается динамический Stop Loss в валюте счёта,

    2. советник фиксирует максимальное значение прибыли,

    3. и подтягивает Stop Loss по мере формирования новых максимумов прибыли.

Так часть прибыли систематически защищается.

10.3 Trailing Close (без SL, закрытие по рынку)

  • UseTrailingClose, TrailingCloseMoney
    В этом режиме Stop Loss не двигается.
    Если текущая плавающая прибыль отступает от максимально достигнутой (MFE) на заданную величину, позиция закрывается по рынку.
    → Полезно для инструментов и брокеров, где перенос SL или гэпы могут быть проблемой.

11. Динамический Stop Loss (трейлинг в пунктах)

  • UseDynamicSL, DynamicSL_Pips, DynamicSL_AfterBE

Советник может подтягивать Stop Loss на фиксированном расстоянии в пунктах:

  • Для покупок: SL следует за Bid.

  • Для продаж: SL следует за Ask.

При желании трейлинг можно запускать только после выхода позиции в безубыток (DynamicSL_AfterBE).

12. Безубыток и No-Loss-режим

12.1 Безубыток и небольшой гарантированный плюс

  • BE_MinProfitMoney, BE_Lock_Pips
    Как только достигнут минимальный уровень прибыли (в валюте счёта), советник может:

    • перенести SL в точку входа,

    • и дополнительно “заблокировать” несколько пунктов в плюс, обеспечивая малый гарантированный профит.

12.2 No-Loss-режим

  • NoLossMode, CloseOnlyAboveMoney
    В No-Loss-режиме советник никогда сознательно не закрывает сделку в минус, пока этот режим активен.

    • Закрытие происходит только при наличии хотя бы небольшого плюса.

    • Это относится и к части HFT-логики, и к некоторым механизмам принудительного закрытия.

Важно: No-Loss-режим может сократить число фиксированных убытков, но при этом позиции иногда остаются открыты дольше.

13. Защитные механизмы и тайм-аут по времени

13.1 SafetyClose – “спасение профита”

  • SafetyClose_Enable, Safety_MinMFE_Pct, Safety_CloseBufferPct

    • Советник отслеживает максимальный плавающий процентный профит (MFE).

    • Если после сильного роста прибыль заметно откатывает, но остаётся положительной, советник может закрыть позицию и “спасти” остаток прибыли.

13.2 Тайм-аут позиции по времени

  • CloseAfterSeconds
    Позиция может быть закрыта после того, как она находится в рынке определённое количество секунд – чтобы сделки не “зависали” слишком долго.

    • При этом, при необходимости, учитываются настройки No-Loss и минимальные требования по прибыли.

14. Предварительный фильтр ChatGPT (интеграция OpenAI)

  • UseChatGPTFilter

  • ChatGPT_Model (например, gpt-5.1, gpt-5-mini, gpt-4.1, OSS-модели)

  • OpenAI_URL, OpenAI_API_Key, ChatGPT_Temperature, ChatGPT_MaxTokens, ChatGPT_TimeoutMS

Принцип работы:

  1. Перед открытием сделки советник формирует компактный набор данных OHLC (например, последние 20 свечей) с указанием инструмента, таймфрейма, направления и цены входа.

  2. Эти данные отправляются в API OpenAI.

  3. Модель отвечает строго одним словом: “YES” или “NO”:

    • YES → сделка разрешена.

    • NO → сделка блокируется.

  4. Если возникают ошибки связи, неверный API-ключ или непонятный ответ, используется логика fail-open – торги не блокируются таким фильтром.

Таким образом каждый сигнал проходит дополнительную проверку на основе ИИ. Окончательное решение всегда остаётся за алгоритмом советника, а ИИ выступает в роли предварительного фильтра.

15. Отображение на графике и внутренняя логика

  • Советник автоматически переводит график в режим свечей/баров и включает отображение важных линий (Bid/Ask).

  • Внутренне он управляет:

    • последними обработанными барами/тиками,

    • интервалами между сделками,

    • максимальной прибылью (MFE) в процентах и деньгах,

    • глобальными переменными для трейлинга и других функций.

Это обеспечивает более прозрачное и предсказуемое поведение в реальной торговле.

16. Предупреждение о рисках и отказ от ответственности

stelaraX – HFT AI Expert Advisor является инструментом для алгоритмической торговли. Несмотря на все фильтры, защитные механизмы и оптимизацию, действуют следующие условия:

Торговля финансовыми инструментами – особенно с использованием кредитного плеча (CFD, фьючерсы, Forex) – а также применение торговых роботов (Expert Advisors) может привести к значительным убыткам, вплоть до полной потери вложенного капитала.

  • Не существует никаких гарантий получения прибыли, определённой доходности или сохранности капитала.

  • Прошлые результаты, тесты на истории и симуляции не являются надёжным индикатором будущей доходности.

  • Полная ответственность за:

    • выбор брокера,

    • размер счёта,

    • величину кредитного плеча,

    • все настройки советника,

    • а также контроль открытых позиций
      лежит исключительно на пользователе.

Компания stelaraX и связанные с ней лица не несут ответственности за финансовые потери и любые косвенные убытки, возникающие в результате использования данного советника, неправильных настроек, технических сбоев, особенностей рынка или отказа внешних сервисов (сервер брокера, интернет-соединение, OpenAI-API и т.д.).


Рекомендуем также
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Эксперты
Sonic R Pro Enhanced EA - Версия 2025 249$ только для первых 5 покупателей! Live Сигнал Проверьте реальную производительность Sonic R Pro Enhanced: Торговая стратегия Sonic R Pro Enhanced — это обновленная версия классической стратегии Sonic R, которая автоматизирует сделки на основе Dragon Band (EMA 34 и EMA 89) и использует усовершенствованные алгоритмы для максимальной эффективности. Таймфреймы: M15, M30 Поддерживаемые пары: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Стиль торговли: Свинг-трейд
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Forex Diamond EA MT5
Lachezar Krastev
3 (1)
Эксперты
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Forex GOLD Investor with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Forex Diamond EA – Rel
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Эксперты
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Эксперты
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Exp THE X FULL
Vladislav Andruschenko
4.79 (29)
Эксперты
Универсальный автоматический торговый советник - конструктор стратегий для MetaTrader 5, работающий на стандартных индикаторах. Этот советник является универсальной торговой системой с нашими функциями и более чем 20 сигналами по стандартным индикаторам для открытия позиций и отложенных ордеров. Вы можете выбрать один из 20 сигналов для открытия позиции, а также 5 из 20 фильтров для фильтрации сигналов стандартных индикаторов, включенных в пакет MetaTrader. У каждого сигнала Вы можете настроить
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Эксперты
Профессиональный эксперт форекс   Gyroscope (для пар EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY)  ализирующий рынок при помощи индекса волн эллиота. Волновая теория Эллиотта — интерпретация процессов на финансовых рынках через систему визуальных моделей (волн) на ценовых графиках.  Автор теории Ральф Эллиотт выделил восемь вариантов чередующихся волн (из них пять по тренду и три против тренда). Движение цен на рынках принимает форму пяти волн
GER40 Nova AI
Yusuke Matsuya
Эксперты
GER40 NovaAI — The Trading AI Beyond Human Emotion "Doubt", "Fear", and "Greed" are eliminated. A new era ruled by pure logic and precision begins. GER40 NovaAI is a fully autonomous trading AI built exclusively for the DAX40 (GER40). After thousands of hours of optimization, it filters out market noise and targets only the core of profitability. Let AI make the decisions and grow your capital with reason, not emotion. Why NovaAI Outperforms Other EAs Autonomous Decision-Making × Adaptive
RSI Grid MT5
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Эксперты
ПОЛУЧИТЕ ДРУГИЕ EA БЕСПЛАТНО!!! ПОЛУЧИТЕ ДРУГИЕ EA БЕСПЛАТНО!!! ПОЛУЧИТЕ ДРУГИЕ EA БЕСПЛАТНО!!! ПОЛУЧИТЕ ДРУГИЕ EA БЕСПЛАТНО!!! ПОЛУЧИТЕ ДРУГИЕ EA БЕСПЛАТНО!!! RSI Grid основан на условиях перекупленности и перепроданности RSI и открывает сетку, когда сделка находится на проигрышной стороне рынка. RSI предоставляет техническим трейдерам сигналы о бычьем и медвежьем ценовом импульсе, и он часто отображается под графиком цены актива. Актив обычно считается перекупленным, когда RSI выше 70%, и пер
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Эксперты
Bolic Eagle EA - Advanced Parabolic SAR-Driven Trading Algorithm Overview Bolic Eagle EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for traders seeking a highly adaptable and automated system rooted in the Parabolic SAR indicator. This Expert Advisor (EA) is crafted to identify and capitalize on market reversals by utilizing the precision of the Parabolic SAR, enhanced with optional trend confirmation tools, advanced risk management protocols, and unique features such as email no
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.7 (33)
Эксперты
ЗАПУСК ПРОМО: По текущей цене будет доступно лишь очень ограниченное количество экземпляров! Окончательная цена: 999$ НОВИНКА (от 349$) --> ПОЛУЧИТЕ 1 EA БЕСПЛАТНО (для 2 номеров торговых счетов). Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Добро пожаловать в BITCOIN REAPER!   После колоссального успеха Gold Reaper я решил, что пришло время применить те же принципы победы к рынку биткоинов,
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Эксперты
Финансовый Робот SolarTrade Suite: LaunchPad Market Expert - предназначенный для открытия торговых сделок! Это торговый робот, который использует особые инновационные и передовые алгоритмы для рассчета своих значений, Ваш Помошник в Мире Финансовых Рынков. Испольуйте наш набор индикаторов из серии SolarTrade Suite чтобы лучше выбрать момент для запуска этого робота. Проверьте другие наши продукты из серии SolarTrade Suite внизу описания. Хотите уверенно ориентироваться в мире инвестиций и фи
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Эксперты
Bober Real MT5 — полностью автоматический советник для торговли на рынке Forex. Робот создан в 2014 году и за этот период сделал множество прибыльных сделок, показав более 7000% прироста депозита на моем личном счете. Было выпущено много обновлений, но версия 2019 года считается самой стабильной и прибыльной. Робот можно запускать на любых инструментах, но лучшие результаты достигаются на EURGBP , GBPUSD , таймфрейм M5 . Робот не покажет хорошие результаты в тестере или на реальном счете, если
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Эксперты
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven будет работать по специальной цене до 8 декабря 2025 года. Этот советник адаптируется к любому активу. Он универсален. Multi-Asset Scalper EA — профессиональная автоматическая торговая система, разработанная для платформы MetaTrader 5 и предназначенная для скальпинга нескольких активов одновременно. Версия 8.2 включает в себя технологию многотаймфреймовых сигналов с тройным подтверждением и интегрированным управлением рисками. Техническая архитектура
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Эксперты
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Эксперты
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; - Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent tradi
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Эксперты
Matrix Arrow EA MT5  - уникальный советник, который может торговать по сигналам  MT5 индикатора Matrix Arrow  с помощью торговой панели на графике, вручную или на 100% автоматически.  Индикатор Matrix Arrow MT5  будет определять текущую тенденцию на ранних этапах, собирая информацию и данные от до 10 стандартных индикаторов, а именно: Индекс среднего направленного движения (ADX), Индекс товарного канала (CCI), Классические свечи Heiken Ashi, Скользящая средняя, Дивергенция схождения скользящих
XD FlashScalp EA
Nguyen Xuan Danh Tran
Эксперты
XD FlashScalp EA is a lightweight and fast scalping Expert Advisor designed for precision trading at key market levels. It automatically detects overbought and oversold zones to SELL at local highs and BUY at local lows, using an adaptive flash-scalping logic. The EA is fully optimized for accounts with bonus lots and supports flexible lot scaling based on balance and risk. Main Features Intelligent flash-scalping algorithm with price-level recognition Works on all major currency pairs (
Nova WDX Trader
Anita Monus
Эксперты
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Эксперты
Советник S&P 500 Scalper — это инновационный инструмент, разработанный для трейдеров, желающих успешно торговать индексом S&P 500. Этот индекс является одним из наиболее широко используемых и престижных индикаторов американского фондового рынка, включающий 500 крупнейших компаний США. Особенности: Автоматизированные торговые решения: Советник основан на передовых алгоритмах и техническом анализе, позволяющих автоматически адаптировать стратегию к изменяющимся рыночным условиям. Разносторонний п
ORKA Forex High Energy eurjpy mt5 ict killzones
Damiem Marchand De Campos
5 (3)
Эксперты
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Этот советник был спроектирован, разработан и оптимизирован специально для вашего собственного использования. Это мощный советник (EA) для использования лучших и самых больших возможностей в инструменте EURJPY, во всех фазах тренда, от начала до конца, на таймфрейме H1 и на платформе MT5. Впечатляющая точность, производительность и последовательность в бэктестах за последние 3 года. Советник работает как охотник, снайпер, анализируя движение цены, ее силу и тренд,
MedusaBitcoin AI
Aii Karadag
Эксперты
Medusa Bitcoin AI: Advanced Deep-Learning Trading System Important:   Receives regular updates (quarterly & during market shifts). Use the latest version. The model is trained on   M5 timeframe and is optimal on this. Overview Building on the success of Medusa Gold AI,   Medusa Bitcoin AI   applies our proven deep learning methodology to   Bitcoin (BTCUSD) trading . It combines classic technical indicators (MAs, Bollinger Bands, RSI, ATR) with advanced neural networks, prioritizes current marke
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (2)
Эксперты
Discover the power of automated trading with **SimpleTradeGioeste**, an Expert Advisor (EA) designed to optimize your trading operations in the Forex market. This innovative EA combines advanced trading strategies with proven technical indicators, offering an unparalleled trading experience. video backtest :  https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Strengths**** - **Multi-Indicator Strategy**: SimpleTradeGioeste employs an integrated approach that combines four main technical ind
FREE
RitzEAnehaGoodWill
Syamsurizal Dimjati
Эксперты
READ THIS !! to the end Expert Advisor Description:   XAUUSD Reversal Pattern EA (EAneha GoodWill) Important Note: No martingale, averaging or grid Highly dependent on execution quality & low spreads XAUUSD Reversal Pattern EA  is an advanced automated trading robot developed specifically for trading  XAUUSD  (Gold vs USD) on the  M30 timeframe . It uses a robust combination of  candlestick patterns ,  volatility/volume indicators , and  oscillator filters  to identify high-probability reversal
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Эксперты
Скальпинг бот для пары золото/доллар (XAU/USD) — это мощное и универсальное решение для трейдеров, которое обеспечивает максимальную эффективность в условиях динамичного рынка. Бот специально разработан для скальпинга: он анализирует изменения цены и делает ставки ещё до начала значительного движения. Это позволяет заранее занимать выгодные позиции и извлекать прибыль из самых малейших рыночных колебаний. Основные преимущества: Гибкость: Подходит для любых рыночных условий и адаптируется под ваш
Rebatron MT5
Agus Santoso
Эксперты
Блоги MQL5: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/764099 Версия MT4: https://www.mql5.com/ru/market/product/135899 Версия MT5: https://www.mql5.com/ru/market/product/135900 Rebatron – треугольный хеджирующий советник для многопарной стратегии с низким плавающим курсом Rebatron – полностью автоматизированный советник, использующий треугольный метод хеджирования по трём основным валютным парам (пример): EURUSD – GBPUSD – EURGBP Открывая синхронизированные позиции по этим парам, Rebatron формирует
King Experts V2
Craig Alden Matteo
Эксперты
King_Expert EA - Professional Trading System Overview King_Expert EA is a sophisticated automated trading system for MetaTrader 5 that combines trend-following strategies with intelligent risk management. The EA uses a multi-layered approach to identify high-probability trading opportunities while incorporating advanced features like grid averaging and dynamic position management. Core Trading Strategy Primary Signal Generation EMA Crossover System : Uses dual Exponential Moving Averages (21/50
FREE
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
Remstone
Remstone
5 (7)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Эксперты
Квантовый барон EA Недаром нефть называют черным золотом, и теперь с помощью советника Quantum Baron вы можете получить к ней доступ с непревзойденной точностью и уверенностью. Quantum Baron, созданный для доминирования в динамичном мире XTIUSD (сырая нефть) на графике M30, является вашим лучшим оружием для повышения уровня и торговли с элитной точностью. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Со скидкой
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Эксперты
AIQ Версия 5.0 - Автономный Интеллект Через Институциональную Архитектуру Эволюция от автоматизации на основе правил к подлинному автономному интеллекту представляет собой естественное развитие алгоритмической торговли. То, что институциональные количественные отделы начали исследовать более десяти лет назад, созрело до практической реализации. AIQ Версия 5.0 воплощает это созревание: сложный многомодельный AI-анализ, независимая архитектура валидации и системы непрерывного обучения, усовершенс
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
Эксперты
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Точная торговля на XAUUSD Live Signal Avalut X1 — это профессиональный советник (Expert Advisor) для автоматической торговли на XAUUSD (золото) в MetaTrader 5. Система объединяет четыре взаимодополняющие стратегии в одном EA, чтобы работать в различных рыночных режимах. Решение автономно для MT5 и не требует внешних DLL или установщиков третьих лиц. Ключевые возможности Четыре стратегии в одном EA: согласованные и взаимодополняющие стратегии для
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
Эксперты
Aria Connector EA – V4 (Обучающая Машина + Модель Обучения XGBoost +112 Платных и Бесплатных ИИ + Система Голосования + Внешние и Редактируемые Промпты) В то время как большинство EA на рынке утверждают, что используют "ИИ" или "нейронные сети", но на самом деле запускают только базовые скрипты, Aria Connector EA V4 переопределяет, что означает торговля, действительно управляемая ИИ. Это не теория, не маркетинговая шумиха, это прямое, проверяемое соединение между вашей платформой MetaTrader 5
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Эксперты
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
Эксперты
" Silicon Ex ": Ваш надежный помощник в мире Forex Silicon Ex — это современный торговый бот, специально созданный для трейдеров на рынке Forex. Этот инновационный инструмент служит надежным партнером для тех, кто стремится к эффективной и автоматизированной торговле. Ключевые особенности "Silicon Ex": Надежность и стабильность: Создан с применением передовых технологий, обеспечивающих стабильную и надежную работу на рынке. Интеллектуальное управление рисками: Встроенная система управления кап
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Эксперты
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Эксперты
Советник Bonnitta EA  основан на стратегии отложенной позиции ( PPS ) и очень продвинутом алгоритме скрытной торговли. Стратегия Bonnitta EA представляет собой комбинацию секретного пользовательского индикатора, линий тренда, уровней поддержки и сопротивления ( Price Action ) и наиболее важного алгоритма скрытной торговли, упомянутого выше. НЕ ПОКУПАЙТЕ EA БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ПРОВЕРОК НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ БОЛЕЕ 3 МЕСЯЦЕВ, МНЕ ЗАНИМАЛОСЬ БОЛЕЕ 100 НЕДЕЛЬ (БОЛЕЕ 2 ЛЕТ), ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ BONNITTA EA НА РЕ
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Эксперты
NEXUS – количественный адаптивный грид, развивающийся вместе с рынком NEXUS — это полностью автоматическая система, которая в реальном времени строит комбинации правил, валидирует их out-of-sample и открывает сделки только тогда, когда обнаруживает статистическое преимущество в корректном рыночном контексте. Краткие характеристики Тип системы: адаптивный грид с OOS (out-of-sample) валидацией и фильтрами среды (новости, волатильность, сессия/день и опциональные зоны объёмной стоимости). Инструмен
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Эксперты
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Эксперты
Mean Machine GPT Версия 11.0 - Где Институциональный Интеллект Встречается Со Специализированной Торговлей С тех пор как мы стали пионерами подлинной интеграции AI в алгоритмической торговле, мы совершенствовали этот подход через множественные рыночные циклы, экономические режимы и технологические эволюции. То, что началось как наше убеждение, что адаптивное машинное обучение представляет естественное развитие количественной торговли, стало направлением индустрии. Версия 11.0 представляет нашу
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Эксперты
NorthEastWay MT5 - это полностью автоматизированная торговая система «откатов», которая особенно эффективна для торговли на популярных валютных парах «откатов»: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. Система использует основные модели рынка Forex в торговле - возврат цены после резкого движения в любом направлении. Таймфрейм: M15 Основные валютные пары: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Дополнительные пары: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD После покупки EA обязательно напишите мне в личные сообщения, я доба
OrionXAU
Pierre Paul Amoussou
5 (1)
Эксперты
OrionXAU — это алгоритмический торговый робот, разработанный для рынка XAUUSD (золото) и US100 / Nasdaq . Он сочетает две стратегии (скальпинг и свинг-трейдинг) в рамках дисциплинированного управления рисками. Основные поддерживаемые рынки • XAUUSD (золото) • US100 / Nasdaq Двойная логика стратегии 1. Скальпинг • Внутридневные сделки • Короткое время удержания позиций • Оптимизирован для небольших движений рынка • Чёткий контроль риска 2. Свинг-трейдинг • Захват продолжительных трендов • Меньша
MasterEA trustfultrading
Tobias Christian Witzigmann
5 (1)
Эксперты
Hi, I'm an algo trader from Germany and I'm offering my own EA here, which I use daily for my trading and which I've been continuously developing for several years. It is important to understand that this EA is a very complex tool that can be used to trade different strategies. Different entry and exit signals can be combined with different filters. There is also an extensive stop loss and take profit management system. I use the Master EA daily for my own trading. I test and develop new strat
Xauron
Roberto Liguoro
Эксперты
XAURON EA – Smart Gold Breakout Expert Advisor XAURON is a Premium Gold Expert Advisor designed to capture explosive breakouts on XAU/USD using high-precision algorithms, dynamic protection and real-time adaptability to market conditions. LINK TO MYFXBOOK LIVE SIGNAL Trading performance can vary significantly depending on multiple factors, including: Broker conditions Execution speed and slippage Latency VPS quality Market conditions at the time of use Furthermore, it’s common to observe a
Pips Maven
Andriy Sydoruk
5 (1)
Эксперты
Откройте для себя Pips Maven: Ваш идеальный аналитический бот для торговли валютами В динамичном мире валютной торговли правильные инструменты могут сыграть решающую роль. Представляем Pips Maven — современный аналитический бот, тщательно разработанный для трейдеров, стремящихся освоить сложные механизмы валютного рынка. Используя сложные алгоритмы, основанные на геометрических виртуальных паттернах, Pips Maven становится всеобъемлющим решением, позволяющим вам без усилий оптимизировать ваши то
Jackal
Cence Jk Oizeijoozzisa
Эксперты
Советник Jackal – Торговая стратегия Работает в реальном режиме 4 месяца После покупки все продукты останутся бесплатными навсегда.  Скачать файл настроек  Золото M1 | ECN-счёт: Работает с любым брокером Jackal EA основан на многоуровневой и интеллектуальной стратегии прорыва, сочетающей продвинутое управление рисками и прибылью для адаптации к рыночной динамике. 1. Стратегия ловушки прорыва После подтверждения рыночных условий, советник размещает два отложенных ордера в противоположных на
Golden Venom
Natoya N Barnes
Эксперты
GOLDEN VENOM SMC EA Elite Institutional Trading Logic — Fully Automated & Validation-Safe Unlock institutional-grade trading with the Golden Venom  SMC EA, a precision-engineered automated system built to dominate XAUUSD and perform powerfully across all forex pairs. Designed using pure price action and Smart Money Concepts (SMC), this bot eliminates lagging indicators and trades using the same logic used by professional proprietary desks. Whether you're an experienced trader or a beginner
Bitcoin Prince EA
Fathy Mohamed Mohamed Abouelnaga
1 (1)
Эксперты
Trade Bitcoin Like Never Before—Faster, Smarter, and More Profitable! Why Choose  Bitcoin Prince  EA ?  Lightning-Fast Execution— Built  for speed, it enters and exits trades at the optimal moment, ensuring you   never miss a profitable setup   again. Proven  Bitcoin-Specific  Strategy  – Unlike generic EAs, Bitcoin  Prince  EA  is  fine-tuned exclusively for BC/USD , adapting to Bitcoin's  unique volatility and liquidity. No Emotions, No Guesswork Our   advanced algorithm   removes human erro
Scipio Bot Gold mt5
Stefano Frisetti
Эксперты
Beware of SCAMS! SCIPIO GOLD BOT is distributed only on MQL5.com This is not a commercial BOT, but it is professional, distribution is limited to 100 copies in total and the price may increase without notice. The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER has to enter + opens only 1 trade at a time + always use close and fixed STOP LOSS + adapt SL and TP to the volatility of the day + SCIPIO EA is truly an EA that trades automatically without
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв