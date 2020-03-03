HFT AI Expert Advisor
- Эксперты
- Auras & Bielawski GbR
- Версия: 1.217
- Активации: 10
stelaraX – HFT AI Expert Advisor
Полностью автоматизированный высокочастотный трейдинг с встроенной ИИ-фильтрацией
1. Основная идея и рекомендации по использованию
stelaraX – HFT AI Expert Advisor – это полностью автоматическая торговая система для MetaTrader, разработанная специально для скальпинга на высокой частоте и трендовых стратегий. В одном решении объединены:
-
классические технические индикаторы (EMA, ATR, ADX, свечной анализ),
-
модуль высокочастотного скальпинга внутрибара,
-
развитая система защиты капитала и фиксации прибыли,
-
опциональный предварительный фильтр ChatGPT (интеграция с OpenAI), который “интеллектуально” оценивает каждый сигнал перед входом.
Рекомендуемые параметры использования:
-
Размер счёта: от 1 000 USD
-
Рычаг не имеет значения
-
Таймфреймы: наилучшие результаты на M1, M5, M15
-
Из коробки: Советник настроен таким образом, что его можно использовать сразу после установки. Тонкая настройка возможна, но не обязательна.
-
Финансовый инструмент: BTC/USD
-
Изменения для бэктестинга:
SL: 100 000 пунктов
TP: 75 000 пунктов
Трейлинг закрытия:
true
6.0
BE_MinProfitMoney: 3.0
-
Мы рекомендуем GBE brokers в качестве вашего брокера.
2. Общие настройки и управление
-
EA_Name / производитель / контакты
Название советника, производитель, e-mail поддержки и веб-сайт логируются в журнал терминала.
-
Magic Number
Уникальный идентификатор сделок советника. Важно при работе нескольких советников на одном счёте.
Эти параметры служат для удобной идентификации и разделения сделок различных систем.
3. Основы торговой логики
3.1 Базовые торговые параметры
-
Размер лота (InpEntryLots)
Определяет стандартный объём позиции для каждого входа (например, 0.25 лота).
-
Stop Loss и Take Profit в пунктах
-
InpStopLossPips
-
InpTakeProfitPips
Внутри кода значения переводятся в поинты и автоматически подстраиваются под минимальные требования брокера.
-
-
Быстрый и медленный EMA (InpFastMAPeriod / InpSlowMAPeriod)
Основная логика сигналов строится на пересечении EMA:
-
Пересечение снизу вверх → сигнал на покупку (Long)
-
Пересечение сверху вниз → сигнал на продажу (Short)
-
Дальше это пересечение проходит через ряд фильтров качества (см. раздел 6).
4. Направление торговли и торговые дни
4.1 Разрешение Long/Short
-
EnableLong / EnableShort
Отдельное включение сделок на покупку и продажу.
→ Например, можно торговать только Long в ярко выраженном бычьем тренде.
4.2 Торговые дни
-
EnableMonday–Sunday
Тонкая настройка, в какие дни недели советник имеет право открывать сделки.
Удобно для исключения выходных или определённых дней с важными новостями.
На каждом тике советник проверяет, разрешён ли текущий день. Если нет – новые сделки не открываются.
5. Фильтр спреда и волатильности
5.1 Максимальный спред
-
MaxSpreadPoints
Максимально допустимый спред в поинтах (0 = фильтр выключен).
→ Защита от входов в рынок при завышенном спреде (например, на новостях или при низкой ликвидности).
5.2 Фильтр ATR (волатильность)
-
UseATRFilter, ATR_Period, ATR_MinPct
Советник измеряет средний диапазон свечей (ATR) относительно цены.
-
Если волатильность ниже заданного порога, сигналы игнорируются.
-
Цель – торговать только тогда, когда в рынке есть достаточное движение для осмысленного скальпинга.
-
6. Фильтры качества сигналов и трендовая логика
Это одна из ключевых сильных сторон советника: сигналы берутся не только по факту пересечения EMA, но и проходят многоступенчатую фильтрацию.
6.1 Тренд старшего таймфрейма (HTF-фильтр)
-
UseHTFTrendFilter, HTF_TF, HTF_EMA_Period
EMA на старшем таймфрейме (например, H1/H4) определяет глобальное направление тренда.
-
Сигналы на покупку преимущественно берутся в восходящем тренде.
-
Сигналы на продажу – в нисходящем.
→ Снижает количество сделок против основного тренда.
-
6.2 Фильтр наклона EMA (Slope-фильтр)
-
UseSlopeFilter, MinFastSlopePoints, MinSlowSlopePoints
Измеряется, насколько быстро меняются значения быстрого и медленного EMA от бара к бару.
-
Если наклон слишком мал, сигнал считается слабым (флэт/коридор) и отбрасывается.
→ Советник стремится работать в фазах реального импульса.
-
6.3 ADX – фильтр силы тренда
-
UseADXFilter, ADX_Period, Min_ADX
ADX показывает, насколько тренд выражен.
-
При значении ADX ниже порога сигналы игнорируются.
→ Обрезает шум в нетрендовых фазах.
-
6.4 Свечной фильтр (подтверждение)
-
ConfirmCandles
При необходимости советник требует, чтобы после пересечения EMA несколько свечей подряд закрылись в сторону тренда
(бычьи свечи для Long, медвежьи для Short).
→ Защита от ложных всплесков.
6.5 Anti-Flip (AvoidRecentFlipBars)
-
AvoidRecentFlipBars
Не даёт советнику сразу после изменения направления снова входить в противоположную сторону.
→ Защита от “пилы” (частых перезаходов при боковом рынке).
6.6 EMA50 как дополнительный тренд-фильтр
Встроенный EMA 50 выступает как дополнительный фильтр:
-
Цена выше EMA50 → преимущественно сделки на покупку.
-
Цена ниже EMA50 → преимущественно сделки на продажу.
Фильтр используется и в базовой логике, и в HFT-модуле.
7. High Frequency Trading (HFT-режим / скальпинг внутри бара)
-
UseHFTMode, HFT_MinMovePoints
В HFT-режиме советник работает на уровне тиков, а не только по закрытию баров:
-
Измеряется, насколько далеко цена ушла от последней опорной точки внутри текущей свечи.
-
Если движение превышает заданный минимум (HFT_MinMovePoints), фиксируется новое направление (вверх/вниз).
-
Если это направление совпадает с трендом по EMA50, может быть открыт вход.
-
Если уже есть позиция в противоположную сторону, она может быть закрыта (в зависимости от No-Loss-режима и условий по прибыли).
Цель – активно использовать быстрые внутридневные движения и резкие развороты.
8. Anti-Flip и “cooldown” между сделками
-
MinSecondsBetweenTrades
Минимальный интервал в секундах между новыми сделками (защита от переторговли).
-
OneTradePerBar
Разрешается только одна сделка на свечу.
Это уменьшает количество сделок-“кластеров” и предотвращает лишние повторные входы и выходы.
9. Количество позиций и хеджирование
-
MaxOpenPositions
Максимальное число открытых позиций на один инструмент и Magic Number.
→ По умолчанию советник ведёт себя консервативно и ограничивается одной позицией на символ, чтобы контролировать риск.
10. Цели по прибыли и трейлинг (в валюте счёта)
10.1 Цель по прибыли в деньгах
-
UseProfitMoneyTarget, MinProfitMoney, MaxProfitMoney
-
После достижения заданной минимальной прибыли (например, 50 USD) советник может автоматически закрыть позицию.
-
MaxProfitMoney служит ориентиром/для логирования. При превышении этого уровня позиция также может быть закрыта.
-
10.2 Денежный Trailing Stop (на основе SL)
-
UseTrailMoney, Trail_ActivateMoney, Trail_LockMoney, Trail_StepMoney
После достижения определённого профита:
-
рассчитывается динамический Stop Loss в валюте счёта,
-
советник фиксирует максимальное значение прибыли,
-
и подтягивает Stop Loss по мере формирования новых максимумов прибыли.
-
Так часть прибыли систематически защищается.
10.3 Trailing Close (без SL, закрытие по рынку)
-
UseTrailingClose, TrailingCloseMoney
В этом режиме Stop Loss не двигается.
Если текущая плавающая прибыль отступает от максимально достигнутой (MFE) на заданную величину, позиция закрывается по рынку.
→ Полезно для инструментов и брокеров, где перенос SL или гэпы могут быть проблемой.
11. Динамический Stop Loss (трейлинг в пунктах)
-
UseDynamicSL, DynamicSL_Pips, DynamicSL_AfterBE
Советник может подтягивать Stop Loss на фиксированном расстоянии в пунктах:
-
Для покупок: SL следует за Bid.
-
Для продаж: SL следует за Ask.
При желании трейлинг можно запускать только после выхода позиции в безубыток (DynamicSL_AfterBE).
12. Безубыток и No-Loss-режим
12.1 Безубыток и небольшой гарантированный плюс
-
BE_MinProfitMoney, BE_Lock_Pips
Как только достигнут минимальный уровень прибыли (в валюте счёта), советник может:
-
перенести SL в точку входа,
-
и дополнительно “заблокировать” несколько пунктов в плюс, обеспечивая малый гарантированный профит.
-
12.2 No-Loss-режим
-
NoLossMode, CloseOnlyAboveMoney
В No-Loss-режиме советник никогда сознательно не закрывает сделку в минус, пока этот режим активен.
-
Закрытие происходит только при наличии хотя бы небольшого плюса.
-
Это относится и к части HFT-логики, и к некоторым механизмам принудительного закрытия.
-
Важно: No-Loss-режим может сократить число фиксированных убытков, но при этом позиции иногда остаются открыты дольше.
13. Защитные механизмы и тайм-аут по времени
13.1 SafetyClose – “спасение профита”
-
SafetyClose_Enable, Safety_MinMFE_Pct, Safety_CloseBufferPct
-
Советник отслеживает максимальный плавающий процентный профит (MFE).
-
Если после сильного роста прибыль заметно откатывает, но остаётся положительной, советник может закрыть позицию и “спасти” остаток прибыли.
-
13.2 Тайм-аут позиции по времени
-
CloseAfterSeconds
Позиция может быть закрыта после того, как она находится в рынке определённое количество секунд – чтобы сделки не “зависали” слишком долго.
-
При этом, при необходимости, учитываются настройки No-Loss и минимальные требования по прибыли.
-
14. Предварительный фильтр ChatGPT (интеграция OpenAI)
-
UseChatGPTFilter
-
ChatGPT_Model (например, gpt-5.1, gpt-5-mini, gpt-4.1, OSS-модели)
-
OpenAI_URL, OpenAI_API_Key, ChatGPT_Temperature, ChatGPT_MaxTokens, ChatGPT_TimeoutMS
Принцип работы:
-
Перед открытием сделки советник формирует компактный набор данных OHLC (например, последние 20 свечей) с указанием инструмента, таймфрейма, направления и цены входа.
-
Эти данные отправляются в API OpenAI.
-
Модель отвечает строго одним словом: “YES” или “NO”:
-
YES → сделка разрешена.
-
NO → сделка блокируется.
-
-
Если возникают ошибки связи, неверный API-ключ или непонятный ответ, используется логика fail-open – торги не блокируются таким фильтром.
Таким образом каждый сигнал проходит дополнительную проверку на основе ИИ. Окончательное решение всегда остаётся за алгоритмом советника, а ИИ выступает в роли предварительного фильтра.
15. Отображение на графике и внутренняя логика
-
Советник автоматически переводит график в режим свечей/баров и включает отображение важных линий (Bid/Ask).
-
Внутренне он управляет:
-
последними обработанными барами/тиками,
-
интервалами между сделками,
-
максимальной прибылью (MFE) в процентах и деньгах,
-
глобальными переменными для трейлинга и других функций.
-
Это обеспечивает более прозрачное и предсказуемое поведение в реальной торговле.
16. Предупреждение о рисках и отказ от ответственности
stelaraX – HFT AI Expert Advisor является инструментом для алгоритмической торговли. Несмотря на все фильтры, защитные механизмы и оптимизацию, действуют следующие условия:
Торговля финансовыми инструментами – особенно с использованием кредитного плеча (CFD, фьючерсы, Forex) – а также применение торговых роботов (Expert Advisors) может привести к значительным убыткам, вплоть до полной потери вложенного капитала.
-
Не существует никаких гарантий получения прибыли, определённой доходности или сохранности капитала.
-
Прошлые результаты, тесты на истории и симуляции не являются надёжным индикатором будущей доходности.
-
Полная ответственность за:
-
выбор брокера,
-
размер счёта,
-
величину кредитного плеча,
-
все настройки советника,
-
а также контроль открытых позиций
лежит исключительно на пользователе.
-
Компания stelaraX и связанные с ней лица не несут ответственности за финансовые потери и любые косвенные убытки, возникающие в результате использования данного советника, неправильных настроек, технических сбоев, особенностей рынка или отказа внешних сервисов (сервер брокера, интернет-соединение, OpenAI-API и т.д.).