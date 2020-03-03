stelaraX – HFT AI Expert Advisor

Полностью автоматизированный высокочастотный трейдинг с встроенной ИИ-фильтрацией

1. Основная идея и рекомендации по использованию

stelaraX – HFT AI Expert Advisor – это полностью автоматическая торговая система для MetaTrader, разработанная специально для скальпинга на высокой частоте и трендовых стратегий. В одном решении объединены:

классические технические индикаторы (EMA, ATR, ADX, свечной анализ),

модуль высокочастотного скальпинга внутрибара,

развитая система защиты капитала и фиксации прибыли,

опциональный предварительный фильтр ChatGPT (интеграция с OpenAI), который “интеллектуально” оценивает каждый сигнал перед входом.

Рекомендуемые параметры использования:

Размер счёта: от 1 000 USD

Рычаг не имеет значения

Таймфреймы: наилучшие результаты на M1, M5, M15

Из коробки: Советник настроен таким образом, что его можно использовать сразу после установки . Тонкая настройка возможна, но не обязательна.

Финансовый инструмент: BTC/USD

Изменения для бэктестинга:



SL: 100 000 пунктов

TP: 75 000 пунктов



Трейлинг закрытия:

true

6.0



BE_MinProfitMoney: 3.0





Мы рекомендуем GBE brokers в качестве вашего брокера.





2. Общие настройки и управление

EA_Name / производитель / контакты

Название советника, производитель, e-mail поддержки и веб-сайт логируются в журнал терминала.

Magic Number

Уникальный идентификатор сделок советника. Важно при работе нескольких советников на одном счёте.

Эти параметры служат для удобной идентификации и разделения сделок различных систем.

3. Основы торговой логики

3.1 Базовые торговые параметры

Размер лота (InpEntryLots)

Определяет стандартный объём позиции для каждого входа (например, 0.25 лота).

Stop Loss и Take Profit в пунктах InpStopLossPips InpTakeProfitPips

Внутри кода значения переводятся в поинты и автоматически подстраиваются под минимальные требования брокера.

Быстрый и медленный EMA (InpFastMAPeriod / InpSlowMAPeriod)

Основная логика сигналов строится на пересечении EMA : Пересечение снизу вверх → сигнал на покупку (Long) Пересечение сверху вниз → сигнал на продажу (Short)



Дальше это пересечение проходит через ряд фильтров качества (см. раздел 6).

4. Направление торговли и торговые дни

4.1 Разрешение Long/Short

EnableLong / EnableShort

Отдельное включение сделок на покупку и продажу.

→ Например, можно торговать только Long в ярко выраженном бычьем тренде.

4.2 Торговые дни

EnableMonday–Sunday

Тонкая настройка, в какие дни недели советник имеет право открывать сделки.

Удобно для исключения выходных или определённых дней с важными новостями.

На каждом тике советник проверяет, разрешён ли текущий день. Если нет – новые сделки не открываются.

5. Фильтр спреда и волатильности

5.1 Максимальный спред

MaxSpreadPoints

Максимально допустимый спред в поинтах (0 = фильтр выключен).

→ Защита от входов в рынок при завышенном спреде (например, на новостях или при низкой ликвидности).

5.2 Фильтр ATR (волатильность)

UseATRFilter, ATR_Period, ATR_MinPct

Советник измеряет средний диапазон свечей (ATR) относительно цены. Если волатильность ниже заданного порога, сигналы игнорируются. Цель – торговать только тогда, когда в рынке есть достаточное движение для осмысленного скальпинга.



6. Фильтры качества сигналов и трендовая логика

Это одна из ключевых сильных сторон советника: сигналы берутся не только по факту пересечения EMA, но и проходят многоступенчатую фильтрацию.

6.1 Тренд старшего таймфрейма (HTF-фильтр)

UseHTFTrendFilter, HTF_TF, HTF_EMA_Period

EMA на старшем таймфрейме (например, H1/H4) определяет глобальное направление тренда. Сигналы на покупку преимущественно берутся в восходящем тренде. Сигналы на продажу – в нисходящем.

→ Снижает количество сделок против основного тренда.



6.2 Фильтр наклона EMA (Slope-фильтр)

UseSlopeFilter, MinFastSlopePoints, MinSlowSlopePoints

Измеряется, насколько быстро меняются значения быстрого и медленного EMA от бара к бару. Если наклон слишком мал, сигнал считается слабым (флэт/коридор) и отбрасывается.

→ Советник стремится работать в фазах реального импульса.



6.3 ADX – фильтр силы тренда

UseADXFilter, ADX_Period, Min_ADX

ADX показывает, насколько тренд выражен. При значении ADX ниже порога сигналы игнорируются.

→ Обрезает шум в нетрендовых фазах.



6.4 Свечной фильтр (подтверждение)

ConfirmCandles

При необходимости советник требует, чтобы после пересечения EMA несколько свечей подряд закрылись в сторону тренда

(бычьи свечи для Long, медвежьи для Short).

→ Защита от ложных всплесков.

6.5 Anti-Flip (AvoidRecentFlipBars)

AvoidRecentFlipBars

Не даёт советнику сразу после изменения направления снова входить в противоположную сторону.

→ Защита от “пилы” (частых перезаходов при боковом рынке).

6.6 EMA50 как дополнительный тренд-фильтр

Встроенный EMA 50 выступает как дополнительный фильтр:

Цена выше EMA50 → преимущественно сделки на покупку.

Цена ниже EMA50 → преимущественно сделки на продажу.

Фильтр используется и в базовой логике, и в HFT-модуле.

7. High Frequency Trading (HFT-режим / скальпинг внутри бара)

UseHFTMode, HFT_MinMovePoints

В HFT-режиме советник работает на уровне тиков, а не только по закрытию баров:

Измеряется, насколько далеко цена ушла от последней опорной точки внутри текущей свечи. Если движение превышает заданный минимум (HFT_MinMovePoints), фиксируется новое направление (вверх/вниз). Если это направление совпадает с трендом по EMA50, может быть открыт вход. Если уже есть позиция в противоположную сторону, она может быть закрыта (в зависимости от No-Loss-режима и условий по прибыли).

Цель – активно использовать быстрые внутридневные движения и резкие развороты.

8. Anti-Flip и “cooldown” между сделками

MinSecondsBetweenTrades

Минимальный интервал в секундах между новыми сделками (защита от переторговли).

OneTradePerBar

Разрешается только одна сделка на свечу.

Это уменьшает количество сделок-“кластеров” и предотвращает лишние повторные входы и выходы.

9. Количество позиций и хеджирование

MaxOpenPositions

Максимальное число открытых позиций на один инструмент и Magic Number.

→ По умолчанию советник ведёт себя консервативно и ограничивается одной позицией на символ, чтобы контролировать риск.

10. Цели по прибыли и трейлинг (в валюте счёта)

10.1 Цель по прибыли в деньгах

UseProfitMoneyTarget, MinProfitMoney, MaxProfitMoney После достижения заданной минимальной прибыли (например, 50 USD) советник может автоматически закрыть позицию. MaxProfitMoney служит ориентиром/для логирования. При превышении этого уровня позиция также может быть закрыта.



10.2 Денежный Trailing Stop (на основе SL)

UseTrailMoney, Trail_ActivateMoney, Trail_LockMoney, Trail_StepMoney

После достижения определённого профита: рассчитывается динамический Stop Loss в валюте счёта, советник фиксирует максимальное значение прибыли, и подтягивает Stop Loss по мере формирования новых максимумов прибыли.



Так часть прибыли систематически защищается.

10.3 Trailing Close (без SL, закрытие по рынку)

UseTrailingClose, TrailingCloseMoney

В этом режиме Stop Loss не двигается.

Если текущая плавающая прибыль отступает от максимально достигнутой (MFE) на заданную величину, позиция закрывается по рынку.

→ Полезно для инструментов и брокеров, где перенос SL или гэпы могут быть проблемой.

11. Динамический Stop Loss (трейлинг в пунктах)

UseDynamicSL, DynamicSL_Pips, DynamicSL_AfterBE

Советник может подтягивать Stop Loss на фиксированном расстоянии в пунктах:

Для покупок: SL следует за Bid.

Для продаж: SL следует за Ask.

При желании трейлинг можно запускать только после выхода позиции в безубыток (DynamicSL_AfterBE).

12. Безубыток и No-Loss-режим

12.1 Безубыток и небольшой гарантированный плюс

BE_MinProfitMoney, BE_Lock_Pips

Как только достигнут минимальный уровень прибыли (в валюте счёта), советник может: перенести SL в точку входа, и дополнительно “заблокировать” несколько пунктов в плюс, обеспечивая малый гарантированный профит .



12.2 No-Loss-режим

NoLossMode, CloseOnlyAboveMoney

В No-Loss-режиме советник никогда сознательно не закрывает сделку в минус , пока этот режим активен. Закрытие происходит только при наличии хотя бы небольшого плюса. Это относится и к части HFT-логики, и к некоторым механизмам принудительного закрытия.



Важно: No-Loss-режим может сократить число фиксированных убытков, но при этом позиции иногда остаются открыты дольше.

13. Защитные механизмы и тайм-аут по времени

13.1 SafetyClose – “спасение профита”

SafetyClose_Enable, Safety_MinMFE_Pct, Safety_CloseBufferPct Советник отслеживает максимальный плавающий процентный профит (MFE) . Если после сильного роста прибыль заметно откатывает, но остаётся положительной, советник может закрыть позицию и “спасти” остаток прибыли.



13.2 Тайм-аут позиции по времени

CloseAfterSeconds

Позиция может быть закрыта после того, как она находится в рынке определённое количество секунд – чтобы сделки не “зависали” слишком долго. При этом, при необходимости, учитываются настройки No-Loss и минимальные требования по прибыли.



14. Предварительный фильтр ChatGPT (интеграция OpenAI)

UseChatGPTFilter

ChatGPT_Model (например, gpt-5.1, gpt-5-mini, gpt-4.1, OSS-модели)

OpenAI_URL, OpenAI_API_Key, ChatGPT_Temperature, ChatGPT_MaxTokens, ChatGPT_TimeoutMS

Принцип работы:

Перед открытием сделки советник формирует компактный набор данных OHLC (например, последние 20 свечей) с указанием инструмента, таймфрейма, направления и цены входа. Эти данные отправляются в API OpenAI. Модель отвечает строго одним словом: “YES” или “NO”: YES → сделка разрешена.

NO → сделка блокируется. Если возникают ошибки связи, неверный API-ключ или непонятный ответ, используется логика fail-open – торги не блокируются таким фильтром.

Таким образом каждый сигнал проходит дополнительную проверку на основе ИИ. Окончательное решение всегда остаётся за алгоритмом советника, а ИИ выступает в роли предварительного фильтра.

15. Отображение на графике и внутренняя логика

Советник автоматически переводит график в режим свечей/баров и включает отображение важных линий (Bid/Ask).

Внутренне он управляет: последними обработанными барами/тиками, интервалами между сделками, максимальной прибылью (MFE) в процентах и деньгах, глобальными переменными для трейлинга и других функций.



Это обеспечивает более прозрачное и предсказуемое поведение в реальной торговле.

16. Предупреждение о рисках и отказ от ответственности

stelaraX – HFT AI Expert Advisor является инструментом для алгоритмической торговли. Несмотря на все фильтры, защитные механизмы и оптимизацию, действуют следующие условия:

Торговля финансовыми инструментами – особенно с использованием кредитного плеча (CFD, фьючерсы, Forex) – а также применение торговых роботов (Expert Advisors) может привести к значительным убыткам, вплоть до полной потери вложенного капитала.

Не существует никаких гарантий получения прибыли, определённой доходности или сохранности капитала.

Прошлые результаты, тесты на истории и симуляции не являются надёжным индикатором будущей доходности.

Полная ответственность за: выбор брокера, размер счёта, величину кредитного плеча, все настройки советника, а также контроль открытых позиций

лежит исключительно на пользователе .



Компания stelaraX и связанные с ней лица не несут ответственности за финансовые потери и любые косвенные убытки, возникающие в результате использования данного советника, неправильных настроек, технических сбоев, особенностей рынка или отказа внешних сервисов (сервер брокера, интернет-соединение, OpenAI-API и т.д.).