Sind Sie es leid, dem Markt hinterherzulaufen oder sich in falschen Ausbrüchen zu verfangen? Beim erfolgreichen Handel geht es nicht darum, zu raten, sondern genau in dem Moment in den Markt einzusteigen, in dem ein Trend eine Atempause einlegt und sich darauf vorbereitet, wieder zu steigen.

Dynamic Reversal Edge ist ein professionelles Trading-Tool, das entwickelt wurde, um hochwahrscheinliche Trend-Pullback-Setups zu identifizieren. Durch die Kombination der Volatilitätsanalyse von Bollinger Bändern mit einem robusten EMA-Trendfilter hält Sie dieser Indikator auf der richtigen Seite des Marktes. Er wartet darauf, dass der Kurs von der dynamischen Mittellinie abprallt, während er sicherstellt, dass der Gesamttrend zu Ihren Gunsten verläuft.

Warum Sie dieses Tool brauchen:

  • Handeln Sie mit Zuversicht: Der eingebaute EMA 200-Filter fungiert als Ihr Sicherheitsnetz. Der Indikator filtert automatisch gefährliche Gegentrendsignale heraus und stellt sicher, dass Sie nur in die Richtung des Smart Money handeln.

  • Präzises Timing: Steigen Sie nicht einfach irgendwo ein. Dynamic Reversal Edge identifiziert den perfekten "Dip" in einem Aufwärtstrend oder "Rally" in einem Abwärtstrend und bietet Ihnen einen optimalen Einstiegskurs mit einem engen Stop-Loss-Potenzial.

  • Sofortige Marktklarheit: Das ausgeklügelte Dashboard auf dem Chart bietet Ihnen eine Momentaufnahme des aktuellen Marktzustands. Sie sehen die Trendrichtung, die BB-Steilheit und die Kursposition auf einen Blick - kein Kopfzerbrechen erforderlich.

  • Verpassen Sie keine Bewegung: Egal, ob Sie an Ihrem Schreibtisch sitzen oder unterwegs sind, Sie erhalten sofortige Warnungen per Pop-up, E-Mail oder mobiler Push-Benachrichtigung, sobald sich ein gültiges Signal bildet.

Wie es funktioniert:

  1. Scannt den Trend: Zunächst wird geprüft, ob der Kurs über (Bullish) oder unter (Bearish) dem EMA-Filter liegt.

  2. Prüft die Volatilität: Es stellt sicher, dass die Bollinger Bänder in Richtung des Trends verlaufen.

  3. Wartet auf den Bounce: Es löst ein Signal aus, wenn der Kurs das mittlere Band berührt und damit eine Fortsetzung der Hauptbewegung signalisiert.

Parameter des Indikators

Passen Sie den Dynamic Reversal Edge an Ihren spezifischen Handelsstil an:

  • BandsPeriode: Legt den Berechnungszeitraum für die Bollinger-Bänder fest (Standard: 20).

  • BänderAbweichung: Passt die Volatilitätsempfindlichkeit an. Höhere Werte verbreitern die Bänder (Standardwert: 2.0).

  • BandsAngewandterPreis: Wählen Sie den Preistyp, der für die Berechnung verwendet wird (z. B. Close, Open, High).

  • EMAFilter verwenden: Schalten Sie den Master-Trend-Filter EIN oder AUS. Es wird empfohlen, diese Einstellung auf "true" zu setzen, um den Trendhandel sicherer zu machen.

  • EMAPeriode: Legt den Zeitraum für den Trendfilter fest (Standard: 200). Eine höhere Zahl deutet auf einen längerfristigen Trend hin.

  • EMAAngewandterPreis: Wählen Sie den Preistyp für den EMA-Filter.

  • AktivierenBenachrichtigen: Hauptschalter, um alle Benachrichtigungen ein- oder auszuschalten.

  • SendAlert: Aktiviert akustische Pop-up-Benachrichtigungen auf Ihrem MetaTrader-Terminal.

  • SendApp: Ermöglicht Push-Benachrichtigungen, die direkt an Ihr Mobiltelefon gesendet werden.

  • SendEmail: Aktiviert E-Mail-Benachrichtigungen für Signale.

  • AlertDelaySeconds: Verhindert Alarm-Spam, indem eine Verzögerung zwischen den Benachrichtigungen festgelegt wird.

  • PfeilAbstand: Stellt ein, wie weit die Signalpfeile vom Kerzendocht entfernt erscheinen, um besser sichtbar zu sein.

  • Verschiebung: Stellt die Balkenverschiebung für die Signalberechnung ein (0 ist die aktuelle Kerze).

Erleichtern Sie Ihre Entscheidungsfindung

Dynamic Reversal Edge ist zwar für sich allein genommen schon sehr leistungsfähig, aber professionelle Händler kombinieren oft Tools, um ihre Analyse zu bestätigen. Verwenden Sie zusätzliche Indikatoren für maximale Ergebnisse, wie z.B.:

Durch die Kombination dieser leistungsstarken Tools können Sie Ihre Analysen verbessern und sicherere Handelsentscheidungen treffen.

Beginnen Sie noch heute, intelligenter zu handeln. Laden Sie Dynamic Reversal Edge jetzt herunter!


