Dynamic Reversal Edge

Dynamic Reversal Edge: Domine el Pullback, Súbase a la Tendencia

¿Está cansado de perseguir al mercado o de quedar atrapado en falsas rupturas? El éxito en el trading no consiste en adivinar; consiste en entrar en el mercado en el momento exacto en que una tendencia se toma un respiro y se prepara para volver a subir.

Dynamic Reversal Edge es una herramienta de inversión profesional diseñada para identificar situaciones de retroceso de tendencia de alta probabilidad. Combinando el análisis de volatilidad de las Bandas de Bollinger con un sólido Filtro de Tendencia EMA, este indicador le mantiene en el lado correcto del mercado. Espera a que el precio "rebote" en la línea media dinámica mientras se asegura de que la tendencia general está a su favor.

Por qué necesita esta herramienta:

  • Opere con confianza: El filtro EMA 200 incorporado actúa como su red de seguridad. El indicador filtra automáticamente las señales peligrosas de contra-tendencia, asegurando que sólo opere en la dirección del dinero inteligente.

  • Tiempo de precisión: No entre en cualquier sitio. Dynamic Reversal Edge identifica la "caída" perfecta en una tendencia alcista o el "repunte" en una tendencia bajista, ofreciéndole un precio de entrada óptimo con un stop-loss potencial ajustado.

  • Claridad instantánea del mercado: El sofisticado panel del gráfico le ofrece una instantánea del estado actual del mercado. Vea la dirección de la tendencia, la pendiente BB y la posición del precio de un vistazo, sin necesidad de cálculos mentales.

  • Nunca se pierda un movimiento: Tanto si está en su escritorio como si está fuera, reciba alertas instantáneas a través de Pop-up, correo electrónico o notificación push móvil en el momento en que se forme una señal válida.

Cómo funciona:

  1. Escanea la Tendencia: Primero comprueba si el precio está por encima (alcista) o por debajo (bajista) del filtro EMA.

  2. Comprueba la volatilidad: Se asegura de que las Bandas de Bollinger están inclinadas en la dirección de la tendencia.

  3. Espera el rebote: Dispara una señal precisamente cuando el precio retrocede hasta tocar la banda media, señalando una continuación del movimiento principal.

Parámetros del indicador

Personalice el indicador Dynamic Reversal Edge para adaptarlo a su estilo de negociación específico:

  • BandsPeriod: Establece el periodo de cálculo de las Bandas de Bollinger (Predeterminado: 20).

  • DesviaciónDeBandas: Ajusta la sensibilidad a la volatilidad. Los valores más altos ensanchan las bandas (Predeterminado: 2.0).

  • PrecioAplicadoBandas: Selecciona el tipo de precio utilizado para el cálculo (por ejemplo, Cierre, Apertura, Máximo).

  • UseEMAFilter: Activa o desactiva el filtro de tendencia maestro. Se recomienda mantenerlo 'true' para operar con tendencias más seguras.

  • EMAPeriod: Establece el periodo para el filtro de tendencia (Predeterminado: 200). Un número mayor indica una tendencia a largo plazo.

  • EMAAppliedPrice: Selecciona el tipo de precio para el filtro EMA.

  • ActivarNotificación: Interruptor maestro para activar o desactivar todas las notificaciones.

  • SendAlert: Activa las alertas sonoras emergentes en su terminal MetaTrader.

  • SendApp: Activa las notificaciones push enviadas directamente a su teléfono móvil.

  • SendEmail: Activa las alertas por correo electrónico para las señales.

  • AlertDelaySeconds: Evita el spam de alertas estableciendo un retardo entre notificaciones.

  • DesplazamientoFlecha: Ajusta a qué distancia aparecen las flechas de señal de la mecha de la vela para una mejor visibilidad.

  • Desplazamiento: Ajusta el desplazamiento de la barra para el cálculo de la señal (0 es la vela actual).

Potencie su toma de decisiones

Aunque Dynamic Reversal Edge es potente por sí solo, los operadores profesionales suelen combinar herramientas para confirmar sus análisis. Utilice indicadores adicionales para obtener los máximos resultados, como:

Combinando estas potentes herramientas, podrá mejorar sus análisis y tomar decisiones de trading con mayor confianza.

Empiece a operar de forma más inteligente hoy mismo. ¡Descargue Dynamic Reversal Edge ahora!


