Trend-Alchemist: Verwandeln Sie Marktchaos in Trading-Gold!

Haben Sie genug von widersprüchlichen Signalen und davon, auf der falschen Seite des Trends zu landen? Der Trend Alchemist-Indikator durchbricht das Rauschen und liefert Ihnen klare, wahrscheinliche Ein- und Ausstiegspunkte.

Dieses leistungsstarke System kombiniert die zuverlässige Trendfilterung mehrerer Exponential Moving Averages (EMAs) mit dem präzisen Timing des Stochastic Oscillators. Es zeigt Ihnen nicht nur den Trend an, sondern bestätigt die Marktausrichtung und zeigt den perfekten Moment für eine Umkehr oder Fortsetzung an, indem es helle, unmissverständliche Pfeile direkt auf Ihrem Chart einzeichnet!

Die wichtigsten Vorteile, die Sie lieben werden:

Ungebrochene Trendbestätigung: Das System verwendet vier gestaffelte EMAs(23, 46, 115, 230), um Seitwärtsbewegungen und falsche Signale rigoros herauszufiltern. Sie erhalten nur dann Signale, wenn die großen, mittleren und kurzfristigen Trends perfekt aufeinander abgestimmt sind.

Präzises Timing: Die integrierte Stochastik-Logik wartet darauf, dass der Kurs einen überkauften (über 70) oder überverkauften (unter 30) Bereich erreicht, und löst dann ein Signal aus, sobald er entschieden in die Handelsspanne zurückkehrt. Kein Rätselraten mehr, wann der Pullback vorbei ist!

Klare visuelle Signale: Vergessen Sie Unordnung! Der Indikator zeigt klare, intuitive KAUFEN- (Pfeil nach oben) und VERKAUFEN- (Pfeil nach unten) Pfeile direkt auf Ihrem Chart an und sagt Ihnen genau, wann Sie handeln müssen.

Anpassbare Warnungen: Verpassen Sie nie wieder ein perfektes Setup! Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen über Popup-Benachrichtigungen , Mobile App-Benachrichtigungen oder E-Mail , sobald ein bestätigtes Signal erscheint.

Leistung auf einen Blick: Ein detailliertes Info-Panel auf Ihrem Chart bietet eine Echtzeit-Zusammenfassung der aktuellen EMA-Ausrichtung, der Haupttrendrichtung und des Stochastik-Status, damit Sie immer wissen, wie der Markt tendiert.

Steuern Sie Ihren Handel mit diesen leistungsstarken Parametern:

Der Trend Alchemist gibt Ihnen die volle Kontrolle über seine Kernlogik:

EMA230_Periode, EMA115_Periode, EMA46_Periode, EMA23_Periode: Passen Sie die Perioden für die vier exponentiellen gleitenden Durchschnitte an, die für die entscheidende Trendfilterung und Ausrichtungsprüfung verwendet werden.

KPeriode, DPeriode, Verlangsamung: Passen Sie die Standardparameter des stochastischen Oszillators für die Feinabstimmung Ihres Signal-Timings an.

AktivierenBenachrichtigen: Schaltet alle Warnfunktionen ein/aus.

SendAlert: Aktiviert das Pop-up-Alarm-Fenster auf Ihrem Desktop.

SendApp: Ermöglicht Push-Benachrichtigungen an Ihre mobile MT4/MT5-App.

SendEmail: Ermöglicht E-Mail-Benachrichtigungen an Ihre registrierte Adresse.

AlertDelaySeconds: Legt eine Mindestverzögerung zwischen den Benachrichtigungen fest, um Benachrichtigungsspam zu verhindern.

PfeilAbstand: Steuert den Abstand der Signalpfeile vom Hoch/Tief der Kerze, um Ihr Diagramm sauber zu halten.

Verschieben: Ermöglicht es Ihnen, die Signalberechnung für Backtests und historische Analysen auf frühere Balken zu verschieben.

Erleichtern Sie Ihre Entscheidungsfindung:

Während der Trend Alchemist für sich allein genommen unglaublich leistungsfähig ist, nutzen die wahren Elite-Trader Confluence. Maximieren Sie Ihre Ergebnisse, indem Sie ihn zusammen mit Indikatoren verwenden, die Struktur, Unterstützung und Volumen bestätigen:

Durch die Kombination dieser leistungsstarken Tools können Sie Ihre Analysen verbessern und sicherere Handelsentscheidungen treffen.

🌟 Ihr Vorsprung beginnt jetzt! 🌟

Hören Sie auf, Trades zu jagen und beginnen Sie, den Markt zu dominieren. Der Trend Alchemist ist Ihr persönlicher, professioneller Trend-Filter und Timing-Motor.

Laden Sie den Trend Alchemist noch heute herunter und verändern Sie Ihre Handelsergebnisse!