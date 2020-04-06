TradersMarket Moving Average Crossover

Un sistema fiable de cruce de medias móviles diseñado para detectar la aceleración temprana de la tendencia en los mercados intradía. Construido a partir de pruebas de varios años y refinado utilizando una agrupación de parámetros robusta, este EA ofrece un enfoque limpio y repetible para la automatización - sin indicadores de ajuste de curvas o lógica de recuperación arriesgada. Ya sea que prefiera una mayor frecuencia de operaciones o configuraciones filtradas de alta confianza, la flexibilidad ya está incorporada.

1. Lógica de la estrategia

El EA monitoriza continuamente la relación entre un SMA rápido y un filtro de tendencia más lento:

  • Se abre una COMPRA cuando la SMA rápida cruza por encima de la SMA lenta, lo que indica una continuación o inversión del impulso alcista.

  • Se abre una VENTA cuando la SMA rápida cruza por debajo de la SMA lenta, confirmando una estructura bajista.

Opcionalmente, la entrada puede requerir una confirmación de la acción del precio (como una formación de barra envolvente o pin) para evitar condiciones de mercado más débiles. Esto permite a los operadores elegir entre señales de cruce limpias de alta frecuencia o un modelo más selectivo asistido por la acción del precio.

La lógica funciona porque los cruces de SMA captan la transición entre los estados neutral y direccional del mercado, lo que resulta especialmente eficaz durante las fases de impulso intradiario.

2. Qué hace diferente a este EA

  • Lógica de señal simple y probada que es fácil de entender

  • Sin complejidad innecesaria ni lógica de ajuste de curvas

  • Filtro de confirmación opcional para operadores que prefieren configuraciones más estrictas

  • Funciona en múltiples activos con parámetros de comportamiento repetibles

  • Diseñado para un uso a largo plazo, no para trucos de optimización a corto plazo.

  • Ejecución limpia y controlada con una sola operación por señal

3. Configuración recomendada

Estas configuraciones se basan en agrupaciones repetidas encontradas durante pruebas multiejecución y están diseñadas para operadores que desean un comportamiento estable y repetible, no un único "backtest perfecto".

EURUSD

  • Marco temporal: M5-M12 recomendado

  • MA rápida: 10

  • MA lenta: 120-170

  • Riesgo a recompensa: 3.0-3.5

  • Multiplicador ATR Stop: 4.5-5.0

  • Trailing Stop: Activado

  • Trailing Start: 35-50 puntos

  • Distancia de arrastre: 20-30 pips

  • Confirmación: Desactivada (mejor rendimiento sin ella)

GBPUSD

  • Marco temporal: M5

  • MA rápida: 10

  • MA lenta: 50 (hasta 80 aceptable)

  • Riesgo a recompensa: 3,5-4,0

  • Multiplicador ATR Stop: 3.0-4.0

  • Trailing Stop: Desactivado (mejor rendimiento sin trailing)

  • Confirmación: Off

XAUUSD (Oro)

  • Marco temporal: M5 o M10

  • MA rápida: 10-20

  • MA Lenta: 50-80

  • Riesgo a recompensa: 3,5-4,5

  • Multiplicador ATR Stop: 2.0-2.5 o 4.0 (ambos regímenes de volatilidad probados)

  • Tope dinámico: Activado

  • Trailing Start: 20-35 pips

  • Distancia de arrastre: 30-50 pips

  • Confirmación: Sólo en modo desactivado o estricto (evite las opciones intermedias)

4. Lo que obtiene después de la compra

  • Acceso al software de por vida

  • Actualizaciones gratuitas

  • Guía de instalación completa

  • Ajustes predeterminados preconfigurados

  • Asistencia directa si necesita ayuda

5. Descargo de responsabilidad

Este EA no garantiza beneficios, y el trading siempre implica riesgo. El rendimiento histórico, la optimización y los resultados del Probador de Estrategias no pueden garantizar resultados futuros. Utilice siempre un control de riesgos adecuado y opere sólo con el capital que pueda permitirse perder.


Características principales de cada EA de TradersMarket

Todos los sistemas de TradersMarket están diseñados en un marco de ejecución unificado diseñado para la estabilidad, precisión y consistencia a largo plazo. Cada EA utiliza su propia lógica de estrategia, pero la base debajo de ellos es idéntica - construida para eliminar la incertidumbre, estandarizar el riesgo, y ofrecer una automatización disciplinada, basada en reglas.

Negociación controlada por sesión (hora estándar de Nueva York)

Cada EA se ejecuta sólo durante las sesiones de negociación que usted defina, utilizando la hora local de Nueva York como referencia universal. Esto garantiza un comportamiento coherente en todos los corredores y hace que cada sistema esté totalmente alineado con la estructura institucional del mercado.

Tamaño de la posición en función del riesgo (porcentaje del capital)

El tamaño de las posiciones se gestiona automáticamente. En lugar de lotes fijos, cada operación calcula su volumen como un porcentaje del capital de la cuenta, manteniendo el riesgo proporcional y controlado independientemente de las condiciones del mercado.

Stop Loss y Take Profit adaptativos (ATR)

Todos los robots ajustan dinámicamente su stop loss y take profit mediante ATR. Cuando la volatilidad aumenta, los niveles se amplían para mantener la estabilidad; cuando la volatilidad disminuye, los niveles se ajustan para mantener la eficiencia. De este modo, el riesgo se mantiene constante en distintos entornos de mercado.

Trailing Stop incorporado

Un módulo de trailing stop totalmente configurable ayuda a asegurar los beneficios en condiciones de tendencia y reduce la exposición durante los retrocesos, sin interferir con la lógica central de la estrategia.

Capa de confirmación de la acción del precio

Cada EA puede validar opcionalmente las señales utilizando patrones clave de la acción del precio, como las formaciones de barras envolventes o pin. Esto filtra las configuraciones de baja calidad y alinea las entradas con la estructura real del mercado.

Recuperación automática después de reiniciar MT5/VPS

Si el terminal o VPS se reinicia, cada EA automáticamente detecta y restaura todas las operaciones abiertas. Sin duplicación, sin salidas perdidas, sin necesidad de intervención manual.

Soporte completo de optimización

Todos los parámetros son compatibles con el Probador de Estrategias de MT5, lo que permite realizar pruebas retrospectivas de varios años y ajustar cada bot a su símbolo, marco temporal y condiciones de volatilidad preferidos.


