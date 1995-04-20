Abiroid Elder Ray Index

Esta es sólo la versión MT4.

Para MT5 visite:

https://www.mql5.com/en/market/product/156005/


Entrada de blog detallada con capturas de pantalla:

https://www.mql5.com/en/blogs/post/765529


Características

  • Visualización de la fuerza alcista y bajista: Histogramas o Líneas o Bandas
  • Modo combinado Bull/Bear Power (BBP): Para ver el balance neto de potencia
  • Personalización de colores: para reconocer patrones al instante
  • Suavizado (opcional): reduce el ruido para obtener señales más limpias
  • Opciones de filtro adicionales:
    • Visualización de divergencia de precios para detectar posibles retrocesos
    • Suavizado de regresión lineal para confirmar la tendencia
    • Integración de DMI coloreado para validar la fuerza de la tendencia
  • Alertas personalizables: Reciba notificaciones cuando se crucen el Bull and Bear Power


¿Qué es la fuerza alcista y bajista?

El concepto: Visión de rayos X de los mercados

Imagine los mercados como un tira y afloja entre dos fuerzas: compradores (toros) y vendedores (osos). El precio máximo diario muestra el máximo poder alcanzado por los compradores, y el mínimo diario muestra el máximo poder alcanzado por los vendedores. Pero, ¿cómo sabemos si estos precios son realmente fuertes? El Dr. Elder lo resolvió comparando los máximos y los mínimos con una media móvil exponencial (EMA) de 13 periodos, que representa el consenso del mercado sobre el valor razonable. La fórmula es sencilla:

Fuerza alcista = Máximo diario - EMA de 13 periodos

Fuerza bajista = mínimo diario - EMA de 13 periodos


Indicadores adicionales (línea azul):

1. ADX Línea DMI coloreada

Propósito: Muestra la dirección del impulso del mercado (fuerza de la tendencia alcista vs bajista)

Qué muestra: Una línea azul que va positiva cuando los toros están empujando hacia arriba, negativa cuando los osos están empujando hacia abajo. La línea en sí misma indica la dirección del impulso sin requerir las líneas principales de fuerza alcista/bajista.

2. Divergencia/Convergencia de precios

Objetivo: Muestra cuánto se ha alejado el precio actual de su "valor justo".

Qué muestra: Valores positivos = precio por encima del valor justo (sobrecompra), Valores negativos = precio por debajo del valor justo (sobreventa). Más reactivo y sensible a los cambios de precios.

3. Divergencia de precios por mínimos cuadrados

Propósito: Igual que el #2 pero suavizado usando una línea de tendencia para filtrar el ruido.

Qué muestra: El mismo concepto que el nº 2, pero la regresión lineal elimina el ruido a corto plazo y muestra la tendencia subyacente con mayor claridad. Menos reactivo pero más limpio.


Diferencias clave:

DMI: Muestra la dirección del impulso (en qué dirección se mueve el precio)

Precio Div: Raw "how far from fair value" - reactivo pero ruidoso

Mínimos cuadrados Div: Suavizado "a qué distancia del valor razonable" - más limpio, pero más lento para reaccionar


Los más utilizados de estos ajustes tienen preajustes predefinidos que puede utilizar.


Lectura de las señales:

Tres ideas clave

Señal 1: Power Crossover Cuando Bull Power cruza por encima de Bear Power (en concreto, Bull cruza por encima de -Bear), se trata de una señal de alineación. Compradores y vendedores están cambiando posiciones, creando oportunidades potenciales de negociación.

Señal 2: Cambios en la intensidad de la energía Observe si aumenta o disminuye la intensidad de los colores. Los colores más oscuros/fuertes significan que el poder está aumentando. Los colores más claros o débiles significan que el poder está disminuyendo. Esto muestra si un movimiento se está acelerando o perdiendo fuerza.

Señal 3: Divergencia Extrema Cuando el Bull Power forma máximos más bajos mientras que el precio hace mínimos más bajos, o el Bear Power forma mínimos más altos mientras que el precio hace máximos más altos, las divergencias señalan posibles retrocesos.


Desglose del modo de visualización:

  • Histograma: Mejor para ver la fuerza individual de la barra; más fácil de detectar cambios en la intensidad.
  • Línea: Mejor para seguir tendencias suaves y cruces; menos desorden visual
  • Banda: Mejor para entender el contexto de volatilidad; las bandas superior/inferior muestran los extremos potenciales.


Por favor, lea la entrada del blog para una configuración detallada y más información.

Productos recomendados
TPX Calculadora de Lotes
TPX
Indicadores
La herramienta que te ayudará a calcular el lote con precisión para el riesgo que necesitas, si quieres arriesgar el 1% de tu cuenta, sólo tienes que introducir los valores de entrada, objetivo y stop y tendrás el tamaño de lote a utilizar y sólo perderás el porcentaje elegido. También puede elegir un valor fijo. ¡¡¡¡Esta herramienta te ayudara con la consistencia, porque solo puedes ser consistente si operas consistentemente y entras con valores fijos de perdida, es una forma INFALIBLE de ser c
FREE
Symbol Name Drawer
Ruslan Jakishev
Indicadores
Añadir indicador "Symbol Name Drawer " en el gráfico. El indicador crea un objeto de texto con el nombre del símbolo actual. Puede cambiar los símbolos en el gráfico y el indicador cambia automáticamente el texto. Uso gratuito. Herramienta simple. Si tiene alguna sugerencia puede escribirme en los comentarios. Trato de mejorar esta herramienta en futuras versiones. Gracias por usar mi indicador. Si quieres pedir algo especial en mql4 o mql5 mensaje.
FREE
Austin Currency Strength
Augustine Kamatu
5 (1)
Indicadores
Echa un vistazo a otros grandes productos de https://www.mql5.com/en/users/augustinekamatu/seller Este indicador es el mejor hasta ahora para determinar la fuerza de la divisa de cada par. Proporciona valores estables y se adapta muy bien a los cambios del mercado. Es una gran herramienta para añadir a su arsenal para asegurarse de que está en el lado derecho de la tendencia en todo momento. No se requieren entradas, es simple plug and play. Una estrategia ganadora En este artículo se describen
FREE
Chinetti pip collector XL
Andrey Kozak
Indicadores
El colector de pepitas Chinetti XL es un completo sistema de comercio llave en mano. Si un comerciante aún no tiene su propio sistema de negociación, puede aplicar el colector de pepitas XL de Chinetti al comercio. Operar con este indicador es muy sencillo. Incluso un principiante en Forex puede manejarlo. Reglas comerciales: espere a que el indicador comience a dibujar una línea azul. Esto significa que la tendencia de precios comienza ahora. Ahora estamos esperando que el indicador analice e
KTrade Data Statistics CN
Kaijun Wang
Indicadores
Los indicadores son estadísticas de datos profesionales, órdenes de posición, análisis histórico de órdenes->>>>>> <Esta versión está en chino -> versión en inglés por favor mover> Necesario para los comerciantes: herramientas e indicadores Ondas calcular automáticamente los indicadores, el comercio de tendencia del canal Perfecta tendencia de onda de cálculo automático de cálculo del canal , MT4 Perfecta tendencia de onda de cálculo automático de cálculo de canales , MT5 Copia de comercio loca
FREE
TPX Connect All
TPX
Indicadores
Tras adquirir el indicador de Oferta y Demanda de Tpx Dash, debe descargarlo. Este indicador vinculará y alimentará con datos de mercado al indicador. Además, le proporcionará todas las señales de precio de Oferta y Demanda, Stop ATR, VAH y VAL, valores de tendencia con el ADX, y precios y ubicaciones de POC en el mercado. ¡Descárguelo y Dash localizará el indicador para obtener la información!
FREE
Ind4 InfoPad Information Panel
Vladislav Andruschenko
4.78 (9)
Indicadores
INFOPad es un panel de información que crea información sobre el par de divisas seleccionado en el terminal MetaTrader 4. Hay 5 funciones de este indicador: Muestra la información principal y principal sobre el símbolo seleccionado: Preguntar BID, Spread, Stop Level, Swap, valor Tick, precios de comisión; Muestra los objetivos futuros del objetivo SL y del objetivo TP (el número de puntos del límite de pérdida y la ganancia establecidos, el monto en dólares); Muestra la ganancia recibida por lo
FREE
MASi Three Screens
Aleksey Terentev
5 (2)
Indicadores
MASi Three Screens se basa en la estrategia de trading del Dr. Alexander Elder. Este indicador es una colección de algoritmos. Los algoritmos se basan en el análisis de gráficos de varios marcos temporales. Puede aplicar cualquiera de los algoritmos proporcionados. Lista de versiones de algoritmos: ThreeScreens v1.0 - Una implementación simple, con el análisis de la línea MACD; ThreeScreens v1.1 - Una implementación simple, con análisis del histograma MACD; ThreeScreens v1.2 - Combina los dos
FREE
Show Pips
Roman Podpora
4.26 (58)
Indicadores
Este indicador de información será útil para quienes quieran estar siempre al tanto de la situación actual de la cuenta. El indicador muestra datos como ganancias en puntos, porcentaje y moneda, así como el diferencial del par actual y el tiempo hasta que la barra se cierra en el período de tiempo actual. VERSIÓN MT5 -   Indicadores más útiles Hay varias opciones para colocar la línea de información en el gráfico: A la derecha del precio (corre detrás del precio); Como comentario (en la esquina
FREE
New Bar Alarm Free
Tomoyuki Nakazima
Indicadores
Este indicador le avisa cuando/antes se forma una nueva vela de 1 o 5 minutos. En otras palabras, este indicador le alerta cada 1/5 minutos. Este indicador es especialmente útil para los comerciantes que el comercio cuando las nuevas barras formadas. *Este indicador no funciona correctamente en el probador de estrategias, utilicelo en operaciones reales para comprobar su funcionalidad. Hay una versión Pro más potente, en la que puede elegir más marcos temporales, etc. Parámetros de entrada A
FREE
Screener Breakout Congestion
CARLO FINANCIAL SOFTWARE TECHNOLOGY LLC
5 (2)
Indicadores
Screener Breakout Congestión: ¿Alguna vez ha perdido una oportunidad de trading porque no estaba mirando el gráfico de ese mercado en ese marco temporal específico? Aquí está este screener para ayudarle a identificar los breakouts de congestión en los mercados que desea seguir en los diferentes marcos de tiempo requeridos. Una vez identificados los mercados (forex, índices, CDF) y los diferentes marcos temporales (1M, 5M, 15M, 30M, 1H, 4H, Diario), el screener está representado por varios botone
FREE
Matrix Arrow Indicator Multi Timeframe Panel MT4
Juvenille Emperor Limited
3 (2)
Indicadores
El Panel de Marco de Tiempo Múltiple de Indicador de Flecha de Matriz MT4 es un complemento gratuito y un gran activo para su Indicador de Flecha de Matriz MT4 . Muestra la señal MT4 del Indicador de Flecha de Matriz actual para 5 marcos de tiempo personalizados por el usuario y para 16 símbolos / instrumentos modificables en total. El usuario tiene la opción de habilitar / deshabilitar cualquiera de los 10 indicadores estándar de los que consta el Matrix Arrow Indicator MT4 . Los 10 atributos
FREE
Basic Theme Builder
Mehran Sepah Mansoor
5 (1)
Indicadores
Constructor de Temas Básico: Simplifica la Personalización de Tu Gráfico Transforma tu experiencia de trading con el   Constructor de Temas Básico , un indicador versátil diseñado para simplificar la personalización de la apariencia de tu gráfico en MetaTrader 4. Este intuitivo indicador ofrece un panel fácil de usar que te permite cambiar entre varios temas y esquemas de color con facilidad, mejorando tanto el atractivo visual como la funcionalidad de tu entorno de trading.   Free MT5 version
FREE
Quants HL Break
Ferhat Mutlu
5 (1)
Indicadores
Cálculo avanzado realizado por la acción del precio puro para encontrar rupturas LH y HL. Le dará un gran punto de inversión en el mercado.Las señales LH y HL también se pueden usar para las rupturas de traingle. Una vez que ocurre la ruptura, indica una fuerte reversión. Buen filtro para promedios móviles. Sugiero usarlo con indicadores de tendencia. Se puede utilizar como una confirmación adicional de soporte y resistencia, indicadores de oferta y demanda. Se pueden encontrar más detalles e
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Indicadores
¿Está cansado de dibujar líneas de tendencia cada vez que analiza gráficos? O tal vez le gustaría tener más coherencia en su análisis técnico. Entonces esto es para usted. Este indicador dibujará líneas de tendencia automáticamente cuando se deje caer sobre un gráfico. Cómo funciona Funciona de forma similar al canal de desviación estándar que se encuentra en mt4 y mt5. Tiene 2 parámetros: 1. Barra de inicio 2. Número de barras para el cálculo La barra de inicio es la barra en la que comenzará e
FREE
Absolute currency strength for MT4
Radim Kucera
5 (2)
Indicadores
El indicador mide la fuerza de cada divisa de su lista. Idea principal: Simplemente itera a través de todas las combinaciones de pares y añade la diferencia entre la apertura y el cierre en porcentaje. Parámetros: Lista de divisas - qué divisas serán calculadas (máximo 8) Tipo de cálculo - a partir de qué datos se calculará la fuerza Entrada de datos de cálculo - se utiliza como entrada relacionada con el tipo de cálculo Sufijo del símbolo - utilizado en caso de sufijo en los símbolos, por ejem
FREE
DualVWAP
Kourosh Hossein Davallou
Indicadores
Dual Timeframe Indicador VWAP para MT4 Descripción Indicador profesional VWAP que muestra tanto **Daily** como **Weekly** VWAP simultáneamente en su gráfico. Características : - Líneas VWAP duales: Azul para Diario, Rojo para Semanal - Bandas configurables: Dos bandas de desviación para cada marco temporal - Control de sesión: Horas de negociación personalizables para el VWAP diario - Visualización clara: Líneas continuas para el VWAP principal, discontinuas para las bandas - Optimizable: Los
Basic Renko MT4
Mehran Sepah Mansoor
3.86 (7)
Indicadores
El indicador básico Renko es una poderosa herramienta para los operadores que buscan una perspectiva clara y concisa del mercado. Nuestro indicador no sólo simplifica la visualización de la tendencia, sino que también ofrece alertas precisas para los retrocesos, proporcionando una ventaja estratégica en sus operaciones / Versión gratuita para MT5 Características Totalmente Personalizable: Adapte el indicador a sus preferencias comerciales con opciones avanzadas de personalización. Desde los col
FREE
FFx Momentum
Eric Venturi-Bloxs
4 (1)
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador. Vea el ejemplo que se muestra en la imagen de abajo. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su marco de tiempo. Aquí están las opciones disponibles en el indicador FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual) Definir el ancho (número de barra
FREE
Abiroid Customizer Arrow
Abir Pathak
Indicadores
Acerca de: Obtener escáner gratuito y estrategias de ejemplo Y entienda la descripción detallada aquí: https://www.mql5.com/en/blogs/post/759237 Y también obtener envolturas de ejemplo de arriba post. Usted puede hacer sus propias envolturas si sus indicadores tienen condiciones complejas o para In-Built MT4 indicadores. Características: - Especifique su propio indicador personalizado - Especifica los valores del Buffer y crea Variables - Use esas Variables para crear sus propias Condiciones
Lines Profit Loss
Taras Slobodyanik
4.63 (16)
Indicadores
El indicador muestra ganancias (pérdidas) en el símbolo actual. Puede arrastrar y soltar libremente la línea para mostrar la ganancia o pérdida actual. Puedes encontrar mis productos aquí Parámetros Calculation in money or in points — calcula la ganancia/pérdida en puntos o en dinero. Add pending orders to calculate — tenga en cuenta las órdenes pendientes en los cálculos. Magic Number (0 - all orders on symbol) — número mágico, si es necesario evaluar órdenes específicas. Offset for first dr
FREE
ForexGumpOopster
Andrey Kozak
Indicadores
ForexGumpOopster - este indicador fue desarrollado para determinar la dirección de la tendencia y los puntos de pivote del precio en los marcos de tiempo H1, H4, D1. La configuración predeterminada es para el par de divisas GBPUSD. Para el par de divisas EURUSD, el marco de tiempo H1, H4, D1 se recomienda en la configuración del indicador para cambiar el parámetro "suave = 5". Este indicador es muy adecuado para los comerciantes que operan en el sistema de scalping. Las flechas en la pantalla i
Delete All
Sergio D. Rocha
Utilidades
Este es un script realmente tonto, solo se trata de un script que borra todos los elementos gráficos del chart.   Lo más recomendable, una vez descargado es asignarle una hot key desde el Navigator y simplemente convocarlo cuando se desea borrar todo lo que hay en el gráfico. El script pedirá una confirmación antes de borrar todo, como medida de seguridad porque no podrás restaurar los elementos usando control z.
FREE
FFx Force Index
Eric Venturi-Bloxs
5 (1)
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador. Vea el ejemplo que se muestra en la imagen de abajo. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su marco de tiempo. Aquí están las opciones disponibles en el indicador FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual) Definir el ancho (número de barra
FREE
FFx MACD
Eric Venturi-Bloxs
4.2 (5)
Indicadores
El objetivo de esta nueva versión del indicador MT4 estándar, incluido en el suministro de la plataforma, es mostrar en una subventana varios marcos temporales de un mismo indicador. Ver el ejemplo mostrado en la figura de más abajo. Sin embargo, el indicador no se representa como un indicador MTF simple. Es la representación real del indicador en su marco temporal. Ajustes disponibles en el indicador FFx: Elección del marco temporal a mostrar (desde M1 hasta MN) Ajuste de la anchura (cantidad d
FREE
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
Indicadores
Indicador Smart FVG MT4 – Detección Avanzada de Fair Value Gap para MetaTrader 4 El indicador Smart FVG para MetaTrader 4 ofrece detección, seguimiento y alertas profesionales de Fair Value Gap (FVG) directamente sobre tus gráficos. Combina filtrado basado en ATR con lógica consciente de la estructura del mercado para eliminar ruido, adaptarse a la liquidez y mantener solo los desequilibrios más relevantes para decisiones precisas. Ventajas clave Detección precisa de FVG: identifica ineficienc
FREE
Chart Mirror Client MT4
Fabio Albano
Indicadores
Este indicador reflejará los activos en uso en otro metatrader, pudiendo elegir el marco temporal y una plantilla. Este es el cliente Metatrader 4, necesita las versiones Metatrader 4 o 5 Server: Metatrader 4 Mirror Chart Server: https://www.mql5.com/en/market/product/88644 Metatrader 5 Mirror Chart Server: https: //www.mql5.com/en/market/product/88652 Detalles de su funcionamiento en el video.
FREE
Candel Clock Spread MT4
Mr Sakkarin Panya
4.5 (2)
Indicadores
Muestra el tiempo de las velas y el spread. Todos los datos se mostrarán en una barra. Puede cambiar el color Puede fijar el tamaño según sea necesario MT4 : Enlace https://www.mql5.com/en/market/product/102742 MT5 : Enlace https://www.mql5.com/en/market/product/102834 La mayoría de código libre en varios sitios web No lo escribí yo mismo. Sólo hago un poco. Si te gusta, por favor, dar 5 estrellas con él. Gracias.
FREE
FFx ParabolicSAR
Eric Venturi-Bloxs
4.67 (3)
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador. Vea el ejemplo que se muestra en la imagen de abajo. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su marco de tiempo. Aquí están las opciones disponibles en el indicador FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual) Definir el ancho (número de barra
FREE
Risk Profit tool
Aleksandr Krokhalev
4.55 (33)
Indicadores
Este indicador le permite gestionar su exposición y ver cómo cambia el lote. Puede elegir el valor de lote óptimo para su depósito sin abrir posiciones reales. Y también evaluar nuevos instrumentos de negociación. Si opera manualmente, la gestión del riesgo le ayudará a evitar pérdidas inesperadas. El indicador incluye la posibilidad de recibir una señal sonora cuando se alcanza un nivel determinado, así como de enviar notificaciones push y un mensaje al correo.
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
Apollo SR Master es un indicador de Soporte/Resistencia con características especiales que facilitan y hacen más fiable la operación con zonas de Soporte/Resistencia. El indicador calcula las zonas de Soporte/Resistencia en tiempo real, sin retrasos, detectando máximos y mínimos locales. Para confirmar la nueva zona de Soporte/Resistencia, el indicador muestra una señal especial que indica que la zona de Soporte/Resistencia puede considerarse y utilizarse como una señal de VENTA o COMPRA. En est
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
OFERTA DE NAVIDAD PRECIO A SOLO 70 DOLARES POCOS EJEMPLARES SOLO HASTA EL 25 DE DICIEMBRE A MEDIANOCHE HAZTE CON TU EJEMPLAR EN ESTA NAVIDAD SMC Blast Señal con FVG, BOS y tendencia Breakout El SMC Blast Signal es un sistema de trading preciso para Meta Trader 4 que utiliza Smart Money Concepts (SMC) , incluyendo Fair Value Gaps (FVG) y Break of Structure (BOS) , para identificar operaciones de alta probabilidad. Incorpora un Filtro de Tendencia que utiliza una media móvil de marco temporal sup
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
Quedan 3 copias a $65, el próximo precio es $120 SMC Easy Signal fue construido para eliminar la confusión en torno al concepto de dinero inteligente, convirtiendo los cambios estructurales como BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character) en simples señales de compra y venta. Simplifica la operativa en la estructura del mercado identificando automáticamente las rupturas y retrocesos en el momento en que se producen, lo que permite a los operadores centrarse en la ejecución en lugar
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Indicadores
Scalper Vault es un sistema profesional de reventa que le brinda todo lo que necesita para una reventa exitosa. Este indicador es un sistema comercial completo que puede ser utilizado por operadores de divisas y opciones binarias. El marco de tiempo recomendado es M5. El sistema le proporciona señales de flecha precisas en la dirección de la tendencia. También le proporciona señales superiores e inferiores y niveles de mercado de Gann. Los indicadores proporcionan todo tipo de alertas, incluidas
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Una estrategia intradía basada en dos principios fundamentales del mercado. El algoritmo se basa en el análisis de volúmenes y ondas de precios utilizando filtros adicionales. El algoritmo inteligente del indicador da una señal solo cuando dos factores de mercado se combinan en uno. El indicador calcula ondas de cierto rango en el gráfico M1 utilizando los datos del marco de tiempo más alto. Y para confirmar la onda, el indicador utiliza el análisis por volumen. Este indicador es un sistema come
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard es un indicador muy poderoso que le proporciona una solución todo en uno para operar con éxito. El indicador calcula el poder de este o aquel par de divisas utilizando los datos de todas las monedas en múltiples marcos de tiempo. Estos datos se representan en forma de índice de moneda fácil de usar y líneas eléctricas de moneda que puede usar para ver el poder de esta o aquella moneda. Todo lo que necesita es adjuntar el indicador al gráfico que desea operar y el indicad
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
El sistema PRO Renko es un sistema de trading de alta precisión especialmente diseñado para operar gráficos RENKO. Se trata de un sistema universal que se puede aplicar a diversos instrumentos de negociación. El sistema neutraliza eficazmente el llamado ruido de mercado, lo que le brinda acceso a señales de reversión precisas. El indicador es muy fácil de usar y solo tiene un parámetro responsable de la generación de señales. Puede adaptar fácilmente la herramienta a cualquier instrumento come
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master es un sistema de comercio completo para comerciantes de día. El sistema consta de dos indicadores. Un indicador es una señal de flecha para comprar y vender. Es el indicador de flecha que obtienes. Le proporcionaré el segundo indicador de forma gratuita. El segundo indicador es un indicador de tendencia especialmente diseñado para usarse junto con estas flechas. INDICADORES ¡NO REPETIR Y NO TARDE! El uso de este sistema es muy sencillo. Solo necesita seguir las señales de flech
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicadores
Los indicadores de tendencia son una de las áreas de análisis técnico para su uso en el comercio en los mercados financieros. Indicador de Angular Trend Lines : determina de forma integral la dirección de la tendencia y genera señales de entrada. Además de suavizar la dirección promedio de las velas También utiliza el ángulo de inclinación de las líneas de tendencia. El principio de construcción de ángulos de Gann se tomó como base para el ángulo de inclinación. El indicador de análisis técnico
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Indicadores
Este indicador sigue la tendencia del mercado con una confiabilidad inigualable, al ignorar las fluctuaciones repentinas y el ruido del mercado. Ha sido diseñado para intercambiar gráficos intradía de tendencia y plazos pequeños. Su relación ganadora es de alrededor del 85%. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Encuentra situaciones de sobreventa / sobrecompra Disfrute de operaciones sin ruido en to
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Indicadores
Antes: $299 Ahora: $99 Oferta Demanda utiliza la acción previa del precio para identificar desequilibrios potenciales entre compradores y vendedores. La clave está en identificar las zonas con mejores probabilidades, no sólo las que no se han tocado. El indicador Blahtech Supply Demand ofrece una funcionalidad que antes no estaba disponible en ninguna plataforma de negociación. Este indicador 4 en 1 no sólo destaca las zonas de mayor probabilidad utilizando un motor de fuerza multicriterio, sino
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indicadores
¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
Gartley Hunter Multi MT4
Siarhei Vashchylka
5 (3)
Indicadores
Gartley Hunter Multi - Un indicador para buscar patrones armónicos simultáneamente en docenas de instrumentos de negociación y en todos los marcos temporales clásicos: (m1, m5, m15, m30, H1, H4, D1, Wk, Mn). Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT5 Ventajas 1. Patrones: Gartley, Mariposa, Tiburón, Cangrejo. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Búsqueda simultánea de patrones. 2. Búsqueda simultánea de patrones en docenas de instrumentos de negociación y en todos los marc
Matrix Arrow Indicator MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Indicadores
Matrix Arrow Indicator MT4 es una tendencia única 10 en 1 que sigue un indicador 100% sin repintado de marcos temporales múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices, acciones.  Matrix Arrow Indicator MT4 determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX) Índice de canales de productos básicos (CCI) Ve
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
¿Busca un detector de oscilaciones potente y ligero que identifique con precisión los puntos de inflexión de la estructura del mercado? ¿Quiere señales de compra y venta claras y fiables que funcionen en cualquier marco temporal y con cualquier instrumento? Buy Sell Arrow MT Swing está construido exactamente para eso - detección de swing de precisión hecha simple y efectiva. Este indicador identifica los máximos más altos (HH) , los mínimos más altos (HL) , los máximos más bajos (LH) y los míni
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (2)
Indicadores
¡COMPRE EL INDICADOR Y OBTENGA UN NUEVO EA EXCLUSIVO GRATIS COMO BONO! INDICADOR FLECHAS ITALO es el mejor indicador de reversión jamás creado, ¿y por qué? El uso de zonas extremas de inversión en el mercado para mostrar las flechas y los números de Fibonacci para la toma de beneficios, también con un panel que muestra toda la información acerca de las señales en el gráfico, el indicador funciona en todos los plazos y los activos, indicador construido después de 8 años de experiencia en forex y
Otros productos de este autor
Abiroid Nadaraya Watson Envelope MT5
Abir Pathak
Indicadores
Acerca de: La Envolvente de Nadaraya-Watson es un indicador técnico sofisticado pero práctico que ayuda a los operadores a identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa utilizando métodos avanzados de regresión kernel. Esta es la versión para MT5. Para la versión MT4 ir aquí: https://www.mql5.com/en/market/product/158640/ Características principales Bandas basadas en ATR: Tres bandas superiores y tres inferiores proporcionan zonas graduadas de sobrecompra/sobreventa Cálculo de escala l
FREE
Abiroid Iterative Gaussian Channel MT5
Abir Pathak
Indicadores
Entrada detallada en el blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766378 Características principales Bandas superior/inferior adaptables Línea central suave Longitud personalizable (sensibilidad) Sin repintado (sólo se actualiza la barra en curso cada número de ticks "Actualizar después de ticks") Múltiples fuentes de precios - Elija entre cierre, apertura, máximo, mínimo, mediana, típico o cierre ponderado Componentes: La Línea Base La línea central suave representa la media ponderada del prec
FREE
Abiroid Auto Fibonacci Indicator
Abir Pathak
4.91 (22)
Indicadores
Un indicador Fibonacci se utiliza mejor con otros indicadores como Pivotes, Soporte/Resistencia, etc. El precio tiende a utilizar los niveles de Fibo como líneas de Soporte o Resistencia. Por lo tanto, este indicador es muy útil para saber cuándo el precio podría revertirse o si se cruza un nivel, el precio podría continuar la tendencia. También para encontrar las mejores líneas de Take Profit y StopLoss. No utilice el indicador Fibo solo para operar, ya que no siempre es preciso. Utilícelo para
FREE
TDI Scanner Dashboard
Abir Pathak
5 (9)
Indicadores
Escáner TDI Multi Timeframe: Este indicador del Dashboard utiliza el indicador TDI (Trader's Dynamic Index) para encontrar las mejores operaciones. Lea la Guía de Uso detallada: https://www.mql5.com/en/blogs/post/758252 Indicadores adicionales también disponibles en el post anterior. Comprobaciones de: - Patrón SharkFin Indicador gratuito para SharkFin: https://www.mql5.com/en/market/product/42405/ - Tendencia TDI: Tendencia fuerte/débil arriba/abajo - Señal TDI: Fuerte/Media/Débil Señal de
Best Heiken Ashi VQZZ System
Abir Pathak
4.8 (10)
Indicadores
Cómo utilizar Echa un vistazo a este post para una descripción detallada de Todos los extras del Indicador y la plantilla: https://www.mql5.com/en/blogs/post/758259 El mejor sistema de Heiken Ashi es un sistema de comercio simple para el comercio basado sólo dos indicadores para generar señales: Heiken ashi suavizado y Vqzz indicador multi-timeframe. El sistema fue creado para scalping y day trading pero también puede ser configurado para marcos de tiempo superiores. Como se mencionó, el sist
FREE
Guppy GMMA Cross Arrows Indicator
Abir Pathak
5 (9)
Indicadores
Este indicador se basa en la estrategia GMMA de Guppy. Y muestra flechas cuando las líneas GMMA se cruzan hacia arriba o hacia abajo. Para tener este indicador y obtener alertas para Múltiples Timeframes y múltiples Pares puedes ver la demo de este indicador GMMA Trend Scanner: https://www.mql5.com/en/market/product/38747 Sobre GMMA En Breve: GMMA intenta identificar tendencias combinando dos grupos de medias móviles con diferentes periodos de tiempo: Las EMA a largo plazo (30, 35, 40, 45, 50 y
FREE
TDI Patterns SharkFin Indicator
Abir Pathak
4.85 (13)
Indicadores
Este es un Indicador de Flechas Sharkfin. Explicación detallada y extras TDI: h ttps://www.mql5 .com/en/blogs/post/759138 This indicator will show only Arrows. It does not have TDI symbols on chart. Please get the extras from links above for TDI indicators. Escáner Sharkfin (de pago): https://www.mql5.com/en/market/product/123566 Escáner TDI Dash (de pago): https://www.mql5.com/en/market/product/41826 Acerca de: Este indicador encuentra el patrón de aleta de tiburón. Mostrará una flecha en l
FREE
Ichimoku Scanner Dashboard
Abir Pathak
4.75 (16)
Indicadores
El panel de control utiliza la estrategia Ichimoku para encontrar las mejores operaciones. Obtenga indicadores/plantillas adicionales: Y leer más acerca de la descripción detallada del producto y el uso aquí: https://www.mql5.com/en/blogs/post/747457 Lea más acerca de Scanner características comunes en detalle aquí: https://www.mql5.com/en/blogs/post/747456 Características: Precio Kumo Breakout Cruce Tenkan-Kijun Chikou/Cloud y Chikou/Precio Soporte/Resistencia (SR-SS o SR-NRTR) Estocástico O
Semafor 3LZZ Scanner Dashboard
Abir Pathak
5 (8)
Indicadores
Escáner de 3 Niveles ZZ Semafor: Este es un indicador de Dashboard que utiliza el indicador 3LZZ en segundo plano para encontrar semafors. Dará prioridad a los semafors3 porque especifican una señal fuerte. Por lo tanto, incluso si hay un sem1 o 2 en la barra actual, y si Sem3 estaba dentro de "Check Previous Bars for Sem 3". Entonces mostrará Sem3 en su lugar. Lea acerca de esto en el post detallado: https://www.mql5.com/en/blogs/post/758250 Y obtener todos los indicadores adicionales / Plant
Abiroid Range Filtered Trend Signals MT5
Abir Pathak
Indicadores
Lea la entrada de blog detallada con capturas de pantalla aquí: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764306 Nota: Esta es la versión MT5 solamente. La versión MT4 está disponible aquí: https://www.mql5.com/en/market/product/149941 Características Suavizado Kalman para reducir el ruido del mercado. Bandas de supertendencia para la dirección de la tendencia. Puntos y flechas codificados por colores para una lectura rápida. Señales de flecha para la continuación de la tendencia. Alertas de cambio
Abiroid GMA Scalper Arrow
Abir Pathak
Indicadores
Características: 1- Obtiene los Niveles OB/OS de los Niveles MA Dorados 2- Espera el Cruce del Nivel Inicial de Compra/Venta 3- Opcional: Si el precio cruza Nivel Medio en barras anteriores 4- Opcional: Cruce de barras de Volumen Alto/Medio 5- Opcional: MA Stacked para comprobar tendencia alcista/bajista para TF actual 6- Opcional: NRTR plazos superiores alineados Comprobación Explicación detallada en el blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/758457 Niveles con Buffers disponibles aquí: Ind
FREE
Abiroid GMMA Trend Scanner Dashboard
Abir Pathak
4.5 (4)
Indicadores
Características: - TF actual GMMA Cruz y Tendencia (Comprobación obligatoria.. G-Up/G-Down) - Comprobación de la tendencia HTF GMMA (flecha oblicua opcional) - TDI o NRTR Trend Check (Opcional.. diamante) Leer post para descripción detallada y descarga de indicadores extra: https://www.mql5.com/en/blogs/post/758264 Escáner: Este es un escaner para encontrar buenas operaciones usando el metodo GMMA como base y el metodo TDI para la verificacion de la tendencia. Todos los botones para todos los
EMA Multi meter
Abir Pathak
4.92 (13)
Indicadores
Cómo funciona el indicador: Este es un indicador multimedidor Multi-timeframe MA que estudia si el precio está por encima o por debajo de un rango EMA particular y muestra señales rojas / verdes / amarillas. Rojo: Precio por debajo del rango EMA Verde: Precio por encima del rango Amarillo: Precio dentro del rango Propiedades del indicador: Ajustes EMA: - El periodo por defecto es 200. Puede cambiar todos los ajustes de MA como Período, Método MA (SMA, EMA, etc) o Precio MA Aplicado (Cierre, Ape
FREE
Abiroid MA Stack
Abir Pathak
4.5 (4)
Indicadores
Media Móvil Rainbow Stack: Gratis: Pila de medias móviles de una divisa y un marco temporal Muy útil para encontrar tendencias actuales y de plazos superiores. Ideal para operaciones basadas en tendencias a largo plazo. Utilice menos MAs para scalping rápido. No es adecuado cuando la volatilidad es baja. Utilícelo sólo durante mercados de alta volatilidad y tendencia estable. Utilícelo para mejorar sus estrategias basadas en tendencias existentes para encontrar las mejores tendencias. Lea la de
FREE
Abiroid Slopes Histogram
Abir Pathak
Indicadores
El indicador Abiroid Multi Slope le permite calcular un histograma de pendiente para cualquier línea de cualquier indicador . Histogram is for 1 slope line only, but slope values can be calculated for 3 lines total. Para tener múltiples histogramas, añada tantos indicadores de Pendiente para indicadores personalizados como desee en el gráfico. Sólo tiene que proporcionar el nombre del indicador, el valor del búfer, el período de la pendiente y el número máximo de barras hacia atrás. Por defecto
FREE
Abiroid Slope MA
Abir Pathak
4.67 (3)
Indicadores
Características: - Pendiente de la media móvil para barras máximas pasadas - Periodo de Pendiente - Umbrales de pendiente - Múltiples opciones de Tipo de Pendiente - Ver la pendiente visualmente como un histograma - Mostrar/Ocultar panel de información Cálculos y tipos de pendiente: El valor de la pendiente se calcula utilizando el Período de Pendiente. Suponga que el Período es 5, revisará el valor MA para la barra (x) y la barra (x+5). Y encontrará el ángulo de pendiente entre ellos. Lea la
FREE
Abiroid Simple Semafor Scanner
Abir Pathak
4 (1)
Indicadores
Descripción Este escáner utiliza 3LZZ TRO ex4 y escanea en busca de Semafors en la barra "Shift" dada. Configuración detallada del escáner: https://www.mql5.com/en/blogs/post/747456 Otros ajustes: Establecer periodos para Semafor 1,2,3 Activar/desactivar alertas para Semafor 1,2,3 Shift bar (Barra en la que se escanea semafor) Refresh After Ticks (Número de ticks cuando se refresca la barra) Este escáner es una versión bastante simplista. Y una versión más detallada con una estrategia diferent
FREE
Abiroid Extreme TMA System Arrows Indicator
Abir Pathak
4.33 (3)
Indicadores
Sistema Extreme TMA con indicador de flechas Y Cajas de Compra/Venta con Take Profit & Stop Loss Este es un Indicador de Flechas sin Repintado basado en el Sistema Extreme TMA. Muestra señales cruzadas de TMA y las mejores señales de COMPRA/VENTA. Junto con el TakeProfit más pronosticado. Y StopLoss basado en el ratio TakeProfit. Tenga en cuenta: Este es un indicador de flechas solamente. Dashboard se vende por separado aquí: https://www.mql5.com/en/market/product/44825 Acerca del indicador
Abiroid Extreme TMA System Scanner Dashboard
Abir Pathak
5 (6)
Indicadores
Este Scanner Dashboard utiliza el Indicador de Flechas del Sistema Extreme TMA para mostrar buenas señales de COMPRA/VENTA. Este producto contiene sólo el tablero de instrumentos. No contiene el indicador Abiroid_Arrow_Extreme_TMA.ex4. El indicador Arrows no es necesario para que el tablero funcione. Para ver las flechas, puede comprar el indicador de flechas por separado si lo desea: h ttps:// www.mql5.com/en/market/product/44822 Dash muestra las Pendientes para los marcos de tiempo actual y s
Best Heiken Ashi VQZZ Scanner Dashboard
Abir Pathak
5 (1)
Indicadores
Escáner Dashboard para Mejor Heiken Ashi VQZZ Flechas Indicador aquí: https://www.mql5.com/en/market/product/45900 Echa un vistazo a este post para una descripción detallada sobre cómo utilizar Todos los extras Indicador y plantilla: https://www.mql5.com/en/blogs/post/758259 Please note that if you are using too many pairs/timeframes, then VQZZ calculations might slow down the dashboard. Así que tenga cuidado de no utilizar demasiados VQZZ plazos más altos si está utilizando demasiados pares.
Abiroid ProfitPercent Arrows Stoch Ichimoku
Abir Pathak
Indicadores
Abiroid Profit Percent Series 1: Flechas Indicador Estocástico Ichimoku con ATR Obtenga el Scanner gratis. Para obtener Porcentajes de Ganancia para Múltiples Marcos de Tiempo y Múltiples Pares. Y leer descripción detallada sobre este indicador y todos los ajustes aquí. Y obtener indicadores adicionales, plantillas y configuraciones para su descarga: https://abiroid.com/product/profit-percent-stoch-ichimoku-with-atr Vea el video tutorial aquí: https://youtu.be/C45-9kWPE2Q Acerca de la estrat
Abiroid ProfitPercent Arrows MA Confluence
Abir Pathak
5 (1)
Indicadores
Porcentaje de beneficio Serie 2 El panel de control del escáner está disponible aquí (de forma gratuita) : Y lea información detallada sobre MA Confluence aquí: https://www.mql5.com/en/blogs/post/747474 Aquí hay un post sobre Ajustes Comunes para todos los Indicadores de la Serie de Porcentaje de Ganancia: https://www.mql5.com/en/blogs/post/747456 Estrategia: Indicadores de Señales Principales (Cualquiera): MA Cross (In-built) o Hull, OBV Cross, Heiken Ashi Cross Indicadores de Validación (
Abiroid COG Slope
Abir Pathak
Indicadores
Se trata de un indicador de pendiente para el indicador COG (Centro de Gravedad). Descargar extra COG Indicadores y leer la descripción detallada y la estrategia aquí: https://www.mql5.com/en/blogs/post/759120 Descripción: Puede establecer el Umbral de Pendiente para indicar los niveles elevados de Compra/Venta. En la imagen de arriba el Umbral está en 0, debido a que toda la pendiente alcista es verde y la bajista es roja. Supongamos que fijamos el Umbral en -10 y 10, entonces esto es lo que
Abiroid Sway COG Arrow
Abir Pathak
5 (2)
Indicadores
Este indicador utiliza el Centro de Gravedad (COG) para encontrar las mejores operaciones. Se trata de una inversión basada Swing Indicador que contiene una Flechas Indicador. Que usted puede comprar aquí de Metatrader Mercado. Echa un vistazo a esta entrada de blog para detallada Guía de uso y enlaces a escáner gratuito: https://www.mql5.com/en/blogs/post/758262 Scanner needs this arrows indicator in same directory to run Copie el scanner ex4 en la misma carpeta que su Indicador Arrows: MQL
Abiroid Darvas Arrow
Abir Pathak
Indicadores
Esta estrategia se utiliza mejor para el comercio basado en tendencias. Mientras que el mercado está en tendencia, el precio todavía hace rangos más pequeños. Las cajas Darvas muestran rupturas de estos pequeños rangos, mientras que todavía siguen la tendencia original del mercado. Descripción detallada: https://www.mql5.com/en/blogs/post/747919 Características: Darvas - Compruebe la ruptura de la caja de Darvas - Compruebe el precio por encima/por debajo de la MA o si la caja de Darvas ha cru
Abiroid EMA Scalper Arrow
Abir Pathak
Indicadores
Free scanner available here: https://abiroid.com/product/abiroid-ema-scalper Estrategia Básica: 1: Cruce MA Flecha Arriba/Abajo (Comprobación Obligatoria) Comprobaciones Opcionales: 2: Si NRTR Check On (Opcional): Para COMPRA: Comprobar si NRTR azul y Para VENTA: NRTR Rojo Si NRTR Distancia Sombra Encendido (Opcional): Comprueba el precio de 'x' barras atrás: a distancia de Sombra (distancia del Multiplicador ATR) de la línea NRTR. 3: Si la barra de Alto Volumen está activada: Comprueba si la
Abiroid Support Resistance Scanner
Abir Pathak
5 (3)
Indicadores
Este es un Escáner de Soporte/Resistencia para la plataforma Metatrader 4 (MT4). Obtenga todos los extras y descargue la demo gratuita aquí: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760210 Lea la descripción detallada en el post anterior. Y obtener el indicador SR para gráficos individuales. Características: Escanea zonas de Soporte/Resistencia (también llamadas zonas de Oferta/Demanda) Muestra una alerta cuando el precio está dentro de estas zonas y resalta el par/marco de tiempo Mostrar u ocultar
Abiroid Donchian Arrow
Abir Pathak
Indicadores
Esta estrategia es útil para scalping en marcos de tiempo pequeños y opciones binarias. Mejores plazos: M5,M15,M30 M1 timeframe es demasiado impredecible. Así que ten cuidado con eso. Lea la descripción detallada y obtener todos: - Demo Gratis - Escáner gratuito - Extra Indicadores ex4 archivos de https://abiroid.com/product/abiroid-donchian-scanner-and-arrows Arrows Demo only works in strategy tester. So, Arrows Demo won't work with the free scanner. Scanner necesita "Abiroid Donchian Arrow.e
Abiroid Halftrend Scanner
Abir Pathak
5 (5)
Indicadores
Lea la descripción detallada y obtenga una demostración gratuita e indicadores adicionales: h ttps://www.mql5 .com/en/blogs/post/758610 Características: Escaneo de Flechas de Media Tendencia: Escanea Max Bars Pasadas para flechas de Media Tendencia. Muestra cuántas barras atrás se produjo la flecha en un soporte Alertas de Barras Pasadas: Número de barras hacia atrás para las que el escáner enviará alertas. Halftrend HTF Align: Escanea los plazos más altos para la dirección de la tendencia del
Abiroid Supertrend Scanner
Abir Pathak
Indicadores
Lea la descripción detallada y los indicadores adicionales: https://www.mql5.com/en/blogs/post/758622 Este tablero de Supertendencia es un tablero multi-moneda y multi-marco de tiempo que da señales cada vez que la supertendencia cambia su dirección de tendencia. Tenga en cuenta, que esto no es un sistema de comercio completo. Le ayudará a obtener señales iniciales de Supertendencia y alineaciones de tendencia en plazos más largos. Y es para ser utilizado con sus propias estrategias Supertrend.
