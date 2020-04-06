AI Neural Gold Pro Dynamic

AI Neural Gold Pro Dynamic - Ein Handelssystem für XAUUSD

Dieser Expert Advisor ist für den automatisierten Handel mit dem Instrument XAUUSD konzipiert. Er verwendet einen systematischen Ansatz, der ein mehrschichtiges Analysesystem nutzt, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren.

🚀 Systemübersicht

Die operative Logik des EA basiert auf mehreren gleichzeitigen Analyseschichten:

  • Momentum Analysis Layer: Verarbeitet verschiedene technische Indikatoren, um die Trendstärke und das Momentum über mehrere Zeitrahmen zu bewerten.

  • Volatility Mapping Layer: Analysiert die Marktvolatilität, um die Marktbedingungen zu klassifizieren und die Parameter entsprechend anzupassen.

  • Adaptive Filtering Layer: Wendet Filter an , die auf Handelssitzungen und Marktliquidität basieren, um Signale zu validieren.

🎯 Handelslogik

Der EA überwacht den Markt auf Bedingungen, die mehreren vordefinierten Strategietypen entsprechen:

  • Trendbasierte Logik: Zielt darauf ab, anhaltende direktionale Preisbewegungen zu erkennen und zu verfolgen.

  • Ausbruchslogik: Versucht , potenzielle Ausbrüche aus definierten Kursniveaus oder -bereichen zu erkennen.

  • Expansionslogik: Versucht , von Zeiten zunehmender Marktvolatilität zu profitieren.

Das System ist so konzipiert, dass es Signale aus diesen Logiken und seinen Analyseebenen kombiniert, bevor es eine Handelsentscheidung trifft.

🛡️ Risikomanagement-Funktionen

Der EA enthält ein umfassendes Set an konfigurierbaren Risikomanagement-Tools:

  • Volatilitätsangepasste Stops: Stop-Loss- und Take-Profit-Level können dynamisch an die aktuelle Marktvolatilität angepasst werden.

  • Positionsmanagement:

    • Trailing Stop: Kann das Stop-Loss-Niveau verschieben, um Gewinne zu schützen, während ein Handel fortschreitet.

    • Breakeven-Funktion: Kann den Stop-Loss an den Einstiegspunkt anpassen, nachdem ein bestimmtes Gewinnniveau erreicht wurde.

  • Automatische Positionsgröße: Berechnet das Handelsvolumen auf der Grundlage eines vordefinierten Prozentsatzes Ihres Kontosaldos.

  • Kontoschutz-Filter:

    • Tägliche/gesamte Drawdown-Limits: Kann den Handel stoppen, wenn die Verluste einen festgelegten Schwellenwert überschreiten.

    • Positionslimits: Konfigurierbare Limits für die Anzahl der gleichzeitigen Trades.

    • Handelszeiten-Filter: Ermöglicht die Beschränkung des Handels auf bestimmte Zeitfenster.

⚙️ Technische Daten

  • Instrument: Entwickelt für XAUUSD.

  • Zeitrahmen: Kann auf jedem Zeitrahmen operieren.

  • Indikatoren: Verwendet eine Reihe von technischen Standardindikatoren für die Analyse (z. B. ATR, gleitende Durchschnitte, RSI).

  • Risikoparameter: Alle wichtigen Risikoeinstellungen (Risiko pro Handel, Stop-Levels usw.) sind innerhalb der Eingabeparameter des EA vollständig anpassbar.

📊 On-Chart Dashboard

Zur Überwachung und Kontrolle bietet der EA ein visuelles Dashboard auf dem Chart, das wichtige Informationen anzeigt, wie z.B.:

  • Aktueller Handelsstatus und erkannter Marktzustand.

  • Aktive Positionen und deren Performance.

  • Echtzeit-Kontometriken wie Eigenkapital und Drawdown.

  • Status der verschiedenen Handelslogiken und Risikomanagementfunktionen.

💡 Erste Schritte

  • Es wird dringend empfohlen, den EA ausgiebig im MetaTrader Strategy Tester zu testen, um sein Verhalten zu verstehen und die Einstellungen für Ihre spezifischen Anforderungen zu optimieren, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen.

  • Zum Testen steht Ihnen im Strategy Tester eine Demoversion zur Verfügung.

💰 Kaufinformationen

  • Produktpreis: $119

  • Anzahl der Aktivierungen: 5

⚠️ Wichtiger Hinweis

Der Handel an den Finanzmärkten ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum Verlust Ihres investierten Kapitals führen. Dieses Produkt ist ein Werkzeug für die automatisierte technische Analyse und Handelsausführung. Es bietet keine Garantie für einen Gewinn. Die Performance der Vergangenheit, ob real oder getestet, ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die Risikomanagement-Funktionen sollen dazu beitragen, das Risiko zu kontrollieren, können es aber nicht vollständig ausschließen.

