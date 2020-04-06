🧠 AI Neural Gold Pro Dynamic - Un Sistema de Trading para XAUUSD

Este Asesor Experto está diseñado para el comercio automatizado en el instrumento XAUUSD. Emplea un enfoque sistemático que utiliza un sistema de análisis multicapa para identificar posibles oportunidades de trading.

Visión general del sistema

La lógica operativa del EA se basa en varias capas de análisis concurrentes:

Capa de Análisis de Momento : Procesa varios indicadores técnicos para evaluar la fuerza de la tendencia y el momento a través de múltiples marcos de tiempo.

Capa de mapeo de volatilidad: Analiza la volatilidad del mercado para clasificar las condiciones del mercado y ajustar los parámetros en consecuencia.

Capa de filtrado adaptativo: Aplica filtros basados en las sesiones de negociación y la liquidez del mercado para validar las señales.

Lógica de negociación

El EA monitoriza el mercado en busca de condiciones que correspondan a varios tipos de estrategias predefinidas:

Lógica Basada en Tendencia : Tiene como objetivo identificar y seguir movimientos direccionales sostenidos del precio.

Lógica de ruptura: Busca detectar rupturas potenciales desde niveles o rangos de precios definidos.

Lógica de Expansión: Intenta capitalizar los periodos de mayor volatilidad del mercado.

El sistema está diseñado para combinar las señales de estas lógicas y sus capas de análisis antes de tomar una decisión de negociación.

🛡️ Funciones de gestión de riesgos

El EA incluye un amplio conjunto de herramientas configurables de gestión de riesgos:

Stops ajustados a la volatilidad : Los niveles de Stop Loss y Take Profit pueden adaptarse dinámicamente a la volatilidad actual del mercado.

Gestión de posiciones: Trailing Stop: Puede mover el nivel de Stop Loss para proteger los beneficios a medida que avanza la operación. Función de equilibrio: Puede ajustar el stop-loss al punto de entrada una vez alcanzado un nivel de beneficios determinado.

Dimensionamiento automático de la posición: Calcula el volumen de operaciones en función de un porcentaje predefinido del saldo de su cuenta.

Filtros de protección de cuenta: Límites de Reducción Diaria/Total : Puede detener la negociación si las pérdidas superan un umbral establecido. Límites de posición: Límites configurables del número de operaciones simultáneas. Filtro de horas de negociación: Permite restringir la negociación a determinadas franjas horarias.



⚙️ Especificaciones técnicas

Instrumento : Diseñado para XAUUSD.

Marco temporal: Puede operar en cualquier marco temporal.

Indicadores: Utiliza un conjunto de indicadores técnicos estándar para su análisis (por ejemplo, ATR, medias móviles, RSI).

Parámetros de riesgo: Todos los ajustes de riesgo clave (riesgo por operación, niveles de stop, etc.) son totalmente personalizables dentro de los parámetros de entrada del EA.

Cuadro de mandos en el gráfico

Para el seguimiento y control, el EA proporciona un tablero visual en el gráfico, mostrando información clave como:

Estado actual de las operaciones y condición detectada del mercado.

Posiciones activas y su rendimiento.

Métricas de la cuenta en tiempo real, como el capital y la reducción.

Estado de las distintas lógicas de trading y funciones de gestión de riesgos.

💡 Primeros pasos

Se recomienda encarecidamente probar el EA ampliamente en el MetaTrader Strategy Tester para entender su comportamiento y optimizar los ajustes para sus necesidades específicas antes de usarlo en una cuenta real.

Una versión demo está disponible para probar en el Probador de Estrategias.

💰 Información de compra

Precio del Producto: $119

Número de Activaciones: 5

⚠️ Nota Importante

Operar en los mercados financieros implica un riesgo significativo y puede resultar en la pérdida de su capital invertido. Este producto es una herramienta para el análisis técnico automatizado y la ejecución de operaciones. No ofrece ninguna garantía de beneficios. El rendimiento pasado, ya sea real o probado, no es un indicador fiable de resultados futuros. Las funciones de gestión de riesgos están diseñadas para ayudar a controlar el riesgo, pero no pueden eliminarlo por completo.