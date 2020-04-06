AI Neural Gold Pro Dynamic

🧠 AI Neural Gold Pro Dynamic - Un Sistema de Trading para XAUUSD

Este Asesor Experto está diseñado para el comercio automatizado en el instrumento XAUUSD. Emplea un enfoque sistemático que utiliza un sistema de análisis multicapa para identificar posibles oportunidades de trading.

Visión general del sistema

La lógica operativa del EA se basa en varias capas de análisis concurrentes:

  • Capa de Análisis deMomento: Procesa varios indicadores técnicos para evaluar la fuerza de la tendencia y el momento a través de múltiples marcos de tiempo.

  • Capa de mapeo de volatilidad: Analiza la volatilidad del mercado para clasificar las condiciones del mercado y ajustar los parámetros en consecuencia.

  • Capa de filtrado adaptativo: Aplica filtros basados en las sesiones de negociación y la liquidez del mercado para validar las señales.

Lógica de negociación

El EA monitoriza el mercado en busca de condiciones que correspondan a varios tipos de estrategias predefinidas:

  • Lógica Basada en Tendencia: Tiene como objetivo identificar y seguir movimientos direccionales sostenidos del precio.

  • Lógica de ruptura: Busca detectar rupturas potenciales desde niveles o rangos de precios definidos.

  • Lógica de Expansión: Intenta capitalizar los periodos de mayor volatilidad del mercado.

El sistema está diseñado para combinar las señales de estas lógicas y sus capas de análisis antes de tomar una decisión de negociación.

🛡️ Funciones de gestión de riesgos

El EA incluye un amplio conjunto de herramientas configurables de gestión de riesgos:

  • Stops ajustados a la volatilidad: Los niveles de Stop Loss y Take Profit pueden adaptarse dinámicamente a la volatilidad actual del mercado.

  • Gestión de posiciones:

    • Trailing Stop: Puede mover el nivel de Stop Loss para proteger los beneficios a medida que avanza la operación.

    • Función de equilibrio: Puede ajustar el stop-loss al punto de entrada una vez alcanzado un nivel de beneficios determinado.

  • Dimensionamiento automático de la posición: Calcula el volumen de operaciones en función de un porcentaje predefinido del saldo de su cuenta.

  • Filtros de protección de cuenta:

    • Límites de Reducción Diaria/Total: Puede detener la negociación si las pérdidas superan un umbral establecido.

    • Límites de posición:Límites configurables del número de operaciones simultáneas.

    • Filtro de horas de negociación: Permite restringir la negociación a determinadas franjas horarias.

⚙️ Especificaciones técnicas

  • Instrumento: Diseñado para XAUUSD.

  • Marco temporal: Puede operar en cualquier marco temporal.

  • Indicadores: Utiliza un conjunto de indicadores técnicos estándar para su análisis (por ejemplo, ATR, medias móviles, RSI).

  • Parámetros de riesgo: Todos los ajustes de riesgo clave (riesgo por operación, niveles de stop, etc.) son totalmente personalizables dentro de los parámetros de entrada del EA.

Cuadro de mandos en el gráfico

Para el seguimiento y control, el EA proporciona un tablero visual en el gráfico, mostrando información clave como:

  • Estado actual de las operaciones y condición detectada del mercado.

  • Posiciones activas y su rendimiento.

  • Métricas de la cuenta en tiempo real, como el capital y la reducción.

  • Estado de las distintas lógicas de trading y funciones de gestión de riesgos.

💡 Primeros pasos

  • Se recomienda encarecidamente probar el EA ampliamente en el MetaTrader Strategy Tester para entender su comportamiento y optimizar los ajustes para sus necesidades específicas antes de usarlo en una cuenta real.

  • Una versión demo está disponible para probar en el Probador de Estrategias.

💰 Información de compra

  • Precio del Producto: $119

  • Número de Activaciones: 5

⚠️ Nota Importante

Operar en los mercados financieros implica un riesgo significativo y puede resultar en la pérdida de su capital invertido. Este producto es una herramienta para el análisis técnico automatizado y la ejecución de operaciones. No ofrece ninguna garantía de beneficios. El rendimiento pasado, ya sea real o probado, no es un indicador fiable de resultados futuros. Las funciones de gestión de riesgos están diseñadas para ayudar a controlar el riesgo, pero no pueden eliminarlo por completo.

Productos recomendados
MAM Gold
Matei-Alexandru Mihai
Asesores Expertos
¡Solo quedan 5/10 copias al precio de lanzamiento de $99! Filosofía — “Disciplina dentro, beneficios fuera. Un motor limpio para acciones.” MAM Gold está diseñado exclusivamente para acciones y funciona en cualquier marco temporal. Opera como un motor long siempre activo: entradas deliberadas con contexto EMA/ATR, gestión disciplinada del riesgo, trailing inteligente y adiciones solo cuando la tendencia realmente paga. Sin exageraciones—solo ejecución estructurada para acciones. Técnicos —
Gold Crab Robot
Tetsushi O-nishi
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Crab Robot es un EA con cobertura para XAUUSD en el gráfico H1 , que combina tres conjuntos de señales distintas y múltiples indicadores: Estructura de la estrategia multiseñal Señal 1: Aroon Cross + ATR Break Detecta cruces de las líneas Aroon Up y Down . Entradas mediante órdenes stop colocadas en relación con el máximo/mínimo semanal anterior , compensadas por coeficientes basados en ATR . Stop-Loss , Profit Target y Trailing Stop se establecen dinámicamente utilizando multiplicadores
DYJ GlobalForexTradeWarAlligator
Daying Cao
Asesores Expertos
Todos soñamos con convertirnos en expertos en operaciones con divisas, ganar mucho dinero y tener un gran número de seguidores que nos adoren. Parece que sólo hay una cosa que se interpone en nuestro camino: aprender realmente a entrar y salir del mercado de divisas. La mayoría de las estrategias de negociación hacen hincapié en saber cuándo entrar en el mercado. Ya sea técnica o fundamental, todo el mundo busca una señal de entrada. Sin embargo, esto sólo cubre la mitad de la operación. Como c
DYJ GlobalForexTradeWarThreeMACross
Daying Cao
Asesores Expertos
Todos soñamos con convertirnos en expertos en operaciones con divisas, ganar mucho dinero y tener un gran número de seguidores que nos adoren. Parece que sólo hay una cosa que se interpone en nuestro camino: aprender realmente cómo entrar y salir del mercado de divisas. La mayoría de las estrategias de negociación hacen hincapié en saber cuándo entrar en el mercado. Ya sea técnica o fundamental, todo el mundo busca una señal de entrada. Sin embargo, esto sólo cubre la mitad de la operación. Com
DYJ GlobalForexTradeWarADX
Daying Cao
Asesores Expertos
Todos soñamos con convertirnos en expertos en operaciones con divisas, ganar mucho dinero y tener un gran número de seguidores que nos adoren. Parece que sólo hay una cosa que se interpone en nuestro camino: aprender realmente a entrar y salir del mercado de divisas. La mayoría de las estrategias de negociación hacen hincapié en saber cuándo entrar en el mercado. Ya sea técnica o fundamental, todo el mundo busca una señal de entrada. Sin embargo, esto sólo cubre la mitad de la operación. Como c
DYJ GlobalForexTradeWarWPR MT5
Daying Cao
Asesores Expertos
Todos soñamos con convertirnos en expertos en operaciones con divisas, ganar mucho dinero y tener un gran número de seguidores que nos adoren. Parece que sólo hay una cosa que se interpone en nuestro camino: aprender realmente a entrar y salir del mercado de divisas. La mayoría de las estrategias de negociación hacen hincapié en saber cuándo entrar en el mercado. Ya sea técnica o fundamental, todo el mundo busca una señal de entrada. Sin embargo, esto sólo cubre la mitad de la operación. Como c
DYJ GlobalForexTradeWarTrendWaveMT5
Daying Cao
Asesores Expertos
Todos soñamos con convertirnos en expertos en operaciones con divisas, ganar mucho dinero y tener un gran número de seguidores que nos adoren. Parece que sólo hay una cosa que se interpone en nuestro camino: aprender realmente a entrar y salir del mercado de divisas. La mayoría de las estrategias de negociación hacen hincapié en saber cuándo entrar en el mercado. Ya sea técnica o fundamental, todo el mundo busca una señal de entrada. Sin embargo, esto sólo cubre la mitad de la operación. Como c
DYJ GlobalForexTradeWarBollinger
Daying Cao
Asesores Expertos
Todos soñamos con convertirnos en expertos en operaciones con divisas, ganar mucho dinero y tener un gran número de seguidores que nos adoren. Parece que sólo hay una cosa que se interpone en nuestro camino: aprender realmente a entrar y salir del mercado de divisas. La mayoría de las estrategias de negociación hacen hincapié en saber cuándo entrar en el mercado. Ya sea técnica o fundamental, todo el mundo busca una señal de entrada. Sin embargo, esto sólo cubre la mitad de la operación. Como cu
BetaRebound
Maxim Kovelsky
Asesores Expertos
Asesor experto de trading optimizado y automático. Basado en el análisis técnico, se toma como base la estrategia de rebote de niveles. La estrategia NO utiliza "Rejilla", "Inversión de posición" y "Multiplicador de lote posterior". Operaciones con una sola orden. Las operaciones se mantienen desde varias horas hasta varios días. Las posiciones se cierran por señal y por Stop Loss, Take Profit. Los parámetros básicos se ajustan para EURUSD M5 . Recomendaciones generales: Ping al servidor de DC
Nova ADX Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova ADX Trader se basa en la fuerza probada del Índice Direccional Medio (ADX) , un indicador de la fuerza de la tendencia en el que confían los profesionales desde hace décadas. En lugar de adivinar el impulso, este Asesor Experto lo mide directamente, operando sólo cuando el mercado muestra convicción y claridad. Al combinar las lecturas del ADX con filtros direccionales, Nova ADX Trader evita condiciones débiles e indecisas y se centra exclusivamente en configuraciones direccionales de alta
EA Smart Runner MT5
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
El EA utiliza una estrategia basada en la desviación media del precio utilizando los siguientes indicadores: Bandas de Bollinger, Envolventes y Desviación Estándar , así como niveles de soporte y Resistencia para obtener las mejores señales. La primera orden se abre para la Desviación del precio y las órdenes posteriores se abren desde los niveles de soporte y Resistencia, pudiendo operar dentro de los niveles de Soporte y Resistencia. El EA utiliza sólo el marco de tiempo M5 y opera en la mayor
Nova RSW Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova RSW Trad er es un Asesor Experto de estilo contrarian diseñado en torno al concepto de Barrido Inverso - identificando movimientos de mercado sobreextendidos y apuntando a retrocesos estructurados con precisión. En lugar de seguir al rebaño, Nova RSW Trader espera el agotamiento, el desequilibrio y los desencadenantes técnicos específicos antes de entrar en operaciones que buscan desvanecer los extremos y capitalizar la reversión a la media. Este EA está diseñado para los operadores que ent
Aicira In Berlin MT5 EA for DE40
Hans Robert Nyberg
Asesores Expertos
Este Asesor Experto (EA) está diseñado para operar en el índice DE40 (a menudo etiquetado como DAX, GER40, etc., dependiendo del corredor). El EA identifica automáticamente oportunidades de comercio y gestiona posiciones con un enfoque basado en el riesgo, ofreciéndole dos modos de trading para elegir: Conservador – Un enfoque más lento y constante. Agresivo – Una estrategia más rápida diseñada para aprovechar los mayores movimientos del mercado (con mayor riesgo). Esta estrategia selecciona sus
Advanced MACD Lite MT5
Radek Reznicek
Asesores Expertos
Advanced MACD Lite es un EA seguro y totalmente automatizado. Este EA utiliza el indicador MACD con doble conjunto de confirmación y filtrado por rango de los últimos movimientos de precios. Advanced MACD Lite es un EA basado en Advanced MACD dedicado a los usuarios menos experimentados en el comercio de divisas. Los únicos ajustes requeridos por el usuario son la selección del modo de negociación, el tamaño del lote a negociar y un número mágico único para cada gráfico. Cada orden tiene stop-l
Nova CCI Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova CCI Trader es un Asesor Experto de precisión basado en el Índice del Canal de Materias Primas (CCI) , un oscilador versátil diseñado para descubrir ciclos de mercado, condiciones de sobrecompra/sobreventa y cambios de impulso ocultos. Este EA transforma el potencial bruto del CCI en una estrategia disciplinada tanto para los operadores swing como para los que siguen tendencias. En lugar de actuar sobre el ruido o cruces arbitrarios, Nova CCI Trader utiliza la lógica de múltiples capas para
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Asesores Expertos
El Fractal Trend Master es uno de los Asesores Expertos más poderosos y sofisticados del mercado, diseñado para proteger el capital de los traders mientras maximiza las oportunidades de obtener beneficios. Basado en la metodología reconocida de Bill Williams , este EA utiliza tres herramientas esenciales de análisis técnico: el indicador Alligator , los fractales y el oscilador Gator , creando un marco sólido y preciso para identificar y seguir tendencias de mercado. Este EA fue diseñado con un
RoundLock EA MT5
AW Trading Software Limited
Asesores Expertos
Round Lock es un asesor inteligente con bloqueo dinámico de posiciones. Es un asesor de trading avanzado que implementa una estrategia de bloqueo de órdenes bidireccional con crecimiento gradual de posiciones y adaptación dinámica al mercado . Ventajas de Round Lock: Control de riesgos mediante bloqueo de posiciones, Crecimiento dinámico de volúmenes en áreas de tendencia del mercado, Configuraciones de comportamiento flexibles según los límites, Adecuado para fases planas y de tendencia, optim
Ai UsDCaD MT5
Tais Miranda Hoffmann
2.33 (3)
Asesores Expertos
Sólo 5 copias por 220$, próximo precio: 240$(quedan 3 copias) Para probar, en la configuración, es mejor activar la opción de comercio completo. Un experto basado en inteligencia artificial ( AI ) Para USDCAD en marcos de tiempo de 15 y 30 minutos, 1 y 4 horas y diario Con un número relativamente grande de señales (Para recibir todas las señales: active la opción de comercio completo en la configuración y ejecute el experto al mismo tiempo en varios marcos de tiempo) Tiene un TP y un SL Sin el
Macd Masterpiece
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
Asesores Expertos
Macd Masterpiece es uno de los mejores asesores expertos desarrollado con el indicador MACD para operar en el mercado de divisas. Macd Masterpiece utiliza un avanzado sistema de rejilla y gestión monetaria, análisis probabilístico y técnicas avanzadas para cubrir el riesgo. Además, tiene sistemas integrados muy fuertes y útiles que protegen sus ganancias, algoritmos precisos de entrada y salida de operaciones, sistema de protección de drawdown y etc. Las pruebas retrospectivas presentadas en las
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta del comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia po
Pro Trader EA
Igor Widiger
Asesores Expertos
Como trader experimentado, es crucial contar con las herramientas y los recursos adecuados para tener éxito en el mercado. Pro Trader EA ofrece una solución de trading profesional y eficiente. Con nuestro innovador software, puede automatizar las estrategias de trading, recibir señales de trading precisas y eliminar las emociones. Pro Trader EA permite operar en múltiples clases de activos, ofrece análisis en tiempo real y una interfaz fácil de usar. Nuestro equipo de soporte está disponible pa
Custom Range Breakout EA
Alex Merino I Bello
Asesores Expertos
Custom Range Breakout EA (CRB) es un sistema de negociación de ruptura altamente configurable que le permite definir cualquier rango de precios y automatizar las operaciones basadas en su estrategia. Tanto si tiene como objetivo la apertura de Londres, la sesión de Nueva York o un nivel intradía personalizado, CRB le ofrece un control total sobre cómo y cuándo entrar en las operaciones, con herramientas de riesgo avanzadas y filtros de sincronización precisos. El EA incluye trailing stop, lógic
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Scalpie
Abraham Theuri Wangui
Asesores Expertos
Presentamos Scalpie, su mejor compañero de especulación en el mundo del trading. Diseñado para aprovechar el poder del índice de fuerza relativa (RSI), Scalpie es más que un simple asesor experto; es su aliado estratégico para navegar los mercados con precisión y confianza. Diseñado para cuentas cubiertas, Scalpie incorpora sofisticados mecanismos de parada de pérdidas y toma de ganancias para salvaguardar sus inversiones y maximizar las ganancias potenciales. Ya sea que esté operando con pare
GoldStoneBot
Ahmad Ilham Rozaqi
Asesores Expertos
Gold Stone es una jaula de ganancias de la que XAUUSD no puede escapar . El sistema es el resultado de entrenar una inteligencia artificial con 10 años de datos , buscando los mejores patrones de entrada y las mejores tácticas de gestión de operaciones . Detecta las mejores oportunidades y entra en el mercado automáticamente. Y si reconoce que la operación no se desarrolla como se esperaba, adapta sus tácticas , aquellas que ha identificado como las más efectivas, logrando hasta un 95% de éxito
ALL IN Trading System MT5
Renato Takahashi
5 (1)
Asesores Expertos
ALL IN Trading System MT5 es un asesor experto que utiliza 3 osciladores estocásticos. Mientras que 2 osciladores estocásticos se utilizan para la detección de tendencias , el otro se utiliza para las señales de entrada . Takeprofit y Stoploss se pueden configurar como uno fijo o un sistema de comercio a cabo se puede configurar utilizando oscilador estocástico. OBV puede ser configurado como filtro de trade in. Símbolo recomendado: EURUSD , GBPUSD , USDJPY , AUDUSD Plazo recomendado: M15
TaiJi Master
Qiu Lin Zhang
Asesores Expertos
EA es un innovador consultor experto en MQL5, cuya idea central procede del Tai Chi chino. En la intersección del yin y el yang, al alza y a la baja, la dirección es a menudo confusa. EA adopta un método único para monitorizar cuando el mercado se encuentra en la intersección de posiciones largas y cortas, y comienza a colocar órdenes en ambas direcciones, esperando a que el mercado siga desarrollándose. Si el mercado posterior sigue sin estar claro, la orden se cancelará y, por el contrario, la
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Asesores Expertos
Matrix Arrow EA MT4   es un asesor experto único que puede intercambiar las señales   MT5 del Matrix Arrow Indicator   con un panel comercial en el gráfico, de forma manual o 100% automática.   Matrix Arrow Indicator MT5   determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX), Índice de canales de productos básicos (CCI), Velas clásicas de Heiken Ashi, Media móvil, Diverg
MegaSpikes Classic EA Mt5
Kwaku Bondzie Ghartey
5 (1)
Asesores Expertos
Presentación de MEGASPIKES CLASSIC_EA Embárcate en una nueva era de excelencia en el trading con MEGASPIKES CLASSIC_EA, un revolucionario Asesor Experto meticulosamente diseñado para aprovechar el poder de la inteligencia artificial y las redes neuronales en la navegación por los intrincados paisajes de los mercados de Boom y Crash. Este robot de trading de última generación no es solo un asesor; es su puerta de acceso a una precisión, adaptabilidad y rentabilidad sin precedentes. Enjoy   30% o
Titan Backup
Elies Noah Siebenpfeiffer
Asesores Expertos
Presentamos Titan Backup : ¿Está listo para mejorar su juego de trading con un sistema automatizado construido para la precisión y la flexibilidad? Conozca a Titan Backup , su asistente experto de trading diseñado para capturar rupturas de alta rentabilidad mediante la identificación de zonas de acumulación . Este potente Asesor Experto (EA) destaca en mercados de alta volatilidad como el Nasdaq 100 y Crypto 10 , ofreciendo tanto automatización manos libres como asistencia manual para apoyar sus
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Otros productos de este autor
MTF Trend EA
Jaroslaw Jozwiak
Asesores Expertos
EA de Tendencia Multi-Timeframe: El Cazador de Oro Automatizado Navegue por el mercado XAUUSD con un enfoque disciplinado y automatizado. El Multi-Timeframe Trend EA es un Asesor Experto diseñado para ejecutar una estrategia sistemática de trading en oro, aprovechando el análisis multi-timeframe y la confirmación multiindicador para identificar oportunidades potenciales. Cómo funciona: El motor de la precisión Nuestra metodología transparente se basa en una confluencia lógica de señales. A
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario