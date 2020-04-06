MTF Trend EA

🦅 Multi-Timeframe Trend EA: Der automatisierte Goldjäger

Navigieren Sie auf dem XAUUSD-Markt mit einem disziplinierten, automatisierten Ansatz. Der Multi-Timeframe Trend EA ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um eine systematische Handelsstrategie für Gold auszuführen, die Multi-Timeframe-Analyse und Multi-Indikator-Bestätigung nutzt, um potenzielle Chancen zu identifizieren.

🔍 Wie es funktioniert: Der Motor der Präzision

Unsere transparente Methodik basiert auf einem logischen Zusammenfluss von Signalen.

🕒 Multi-Timeframe-Analyse:

Der EA scannt drei verschiedene Timeframes gleichzeitig, um Trendstärke und Timing zu validieren. Übergeordneter Zeitrahmen: Bewertet den vorherrschenden Markttrend.

Primärer Zeitrahmen: Identifiziert potenzielle Einstiegspunkte.

Unterer Zeitrahmen: Zielt auf die Feinabstimmung der Ausführung ab. 📊 Multi-Indikator-Konsens:

EinHandel wird nur ausgeführt, wenn eine Kombination aus klassischen und volumenbasierten Indikatoren über alle Zeitrahmen hinweg übereinstimmt. Trendbestätigung: Befindet sich der Markt in einem Trend?

Momentum-Validierung: Ist die Trendstärke ausreichend?

Volumenfilter: Wird die Preisbewegung durch das Volumen unterstützt?

Ein Handel wird nur dann platziert, wenn dieses Zusammenspiel von Signalen übereinstimmt, mit dem Ziel, das Marktrauschen herauszufiltern.

🛡️ Risikomanagement & Kontoschutz

Dieser EA verfügt über ein mehrstufiges Sicherheitssystem.

Dynamischer Stop-Loss & Take Profit: Passt sich der Marktvolatilität anhand von Echtzeit-Kursdaten an.

Fortschrittliches Handelsmanagement: Auto Trailing Stop: Sichert Gewinne, wenn sich der Handel günstig entwickelt. Breakeven Stop: Versucht, das Risiko zu eliminieren, nachdem ein Handel profitabel geworden ist.

Automatische Positionsgröße: Berechnet die Losgröße basierend auf Ihrem Kontostand und dem vordefinierten Risikoprozentsatz.

Filter für institutionelle Anleger: Tägliches Verlustlimit : Kann den Handel automatisch beenden, wenn die täglichen Verluste einen festgelegten Schwellenwert überschreiten. Max Drawdown Limit: Ein harter Stop zum Schutz Ihres Kapitals. Consecutive Loss Breaker: Unterbricht den Handel nach einer Reihe von Verlusten. Filter für Handelszeiten: Vermeidet den Handel während bestimmter Sitzungen.



👁️ Visuelles Live-Dashboard für Kontrolle

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit einem professionellen, visuellen Panel auf dem Chart, das Folgendes anzeigt

Echtzeit-Status der Handelssignale.

Live-Kontostand, Drawdown und Risikometrien.

Klare Einstiegs- und Ausstiegsmarkierungen auf Ihrem Chart.

Einen Überblick über die aktuellen Marktbedingungen.

🎯 Für wen ist dieser EA geeignet?

Trader, die Automatisierung suchen: Beginnen Sie mit den gebrauchsfertigen Standardeinstellungen. Das automatisierte Risikomanagement und das visuelle Dashboard sind auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt.

Erfahrene Trader : Genießen Sie die volle Anpassungsfähigkeit. Die transparente Logik des EA ermöglicht eine tiefgreifende Optimierung für Ihre Strategie.

Risikobewusste Anleger: Die Schutzfunktionen sind so konzipiert, dass sie zum Kapitalerhalt beitragen.

💡 Der Einstieg ist einfach

Plug & Play: Der EA wird optimiert und ist für den XAUUSD einsatzbereit.

Testen Sie zuerst: Wir empfehlen dringend, den EA ausgiebig im MetaTrader Strategy Tester zu testen, um sich mit seiner Funktionalität vertraut zu machen und die Parameter für Ihre spezifische Risikotoleranz zu optimieren. Zu diesem Zweck steht Ihnen eine Demoversion zur Verfügung.

💰 Kaufinformationen

Produktpreis: $99

Anzahl der Aktivierungen: 5 (damit können Sie das Produkt auf bis zu 5 verschiedenen Hardware-Konfigurationen installieren)

⚖️ Wichtiger Haftungsausschluss

Der Handel mit Devisen und CFDs ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum Verlust Ihres investierten Kapitals führen. Diese Software ist ein Hilfsmittel zur Unterstützung Ihres Handels und garantiert keine Gewinne. Die Performance in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die Funktionen zum Schutz der Finanzierung sollen das Risiko mindern, können es aber nicht vollständig ausschließen.