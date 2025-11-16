Range Perfect Göstergesine Giriş

Range Perfect (RP), MX Robots tarafından geliştirilen özel bir MetaTrader 5 göstergesidir. Özellikle yatay (range) piyasalarda veya trendin yorulma aşamalarında işlem yapan trader’lar için tasarlanmıştır. Bu gösterge, trend zayıflamasını tespit eder ve XAUUSD, EURUSD, başlıca Forex pariteleri, Bitcoin gibi kripto varlıklar ve diğer yüksek volatiliteye sahip enstrümanlarda yüksek olasılıklı dönüş bölgelerini işaretler.

Birçok geleneksel gösterge çoklu onay gerektirirken, Range Perfect tek başına güçlü bir strateji olarak çalışır. Video ve görsellerdeki örnek sinyallerde görüldüğü gibi RP, başka bir araçla birleşmeye gerek kalmadan yüksek doğrulukta alım ve satım sinyalleri üretebilir. Diğer analiz yöntemleriyle birleştirildiğinde doğruluk oranı yüzde 85’in üzerine çıkabilir.

Bu gösterge, yapay zeka algoritmaları kullanılarak geliştirilmiştir ve piyasa yapısını, trend yorulmasını ve görünmeyen destek–direnç bölgelerini yüksek hassasiyetle algılar.

Range Perfect’i Benzersiz Kılan Özellikler

Range Perfect, gelişmiş matematiksel fonksiyonlarla akıllı piyasa analizini birleştirerek dönüş noktalarını yüksek doğrulukla belirleyen güçlü bir sinyal sistemi oluşturur. Hem potansiyel dönüş bölgelerini hem de klasik araçlarla görülmesi zor olan gizli destek ve direnç seviyelerini algılar.

MX Robots, RP’nin kendi yapay zeka motoruyla geliştirdikleri en güçlü özel göstergelerden biri olduğunu belirtmektedir. Altı ay boyunca yapılan dahili testlerde, göstergenin tek başına yaklaşık yüzde 70 başarı sağladığı doğrulanmış ve test sonuçları videolarla sunulmuştur.

Hem yeni başlayanlar hem de profesyonel trader’lar için uygundur. Yapay zeka optimizasyonu sayesinde gecikmeler azalır, piyasa gürültüsü filtrelenir ve fiyat davranışı analizine benzer bir performans ortaya çıkar.

Temel Fonksiyonlar ve Avantajlar

Yapay Zeka Tabanlı Trend Yorulması Tespiti

RP, trendin güç kaybettiği noktaları etkili şekilde belirler. Bu özellik, altın, EURUSD ve kripto varlıklar gibi sık sık denge alanlarına dönen piyasalarda özellikle kullanışlıdır.

Otomatik Alım–Satım Okları

Koşullar sağlandığında gösterge giriş mumunun üzerinde otomatik olarak ok sinyali gösterir; manuel arayış gerekmez.

Görünmeyen Destek–Direnç Bölgeleri

Ek araçlara ihtiyaç duymadan fiyatın tepki verebileceği gizli baskı bölgelerini tespit eder.

Tüm Zaman Dilimlerinde Kullanım

1 dakikalık grafiklerden haftalık grafiklere kadar her tür işlem stiline uyumludur.

Tek Başına Yüksek Doğruluk

Ek filtre olmaksızın yaklaşık yüzde 70 başarı oranı sunarak güçlü bir bağımsız strateji olduğunu kanıtlar.

Diğer Araçlarla Birleştirildiğinde Daha da Güçlü

Trend analizi, mum formasyonları ve klasik göstergelerle birleştirildiğinde çok daha güçlü ve modern stratejiler oluşturulabilir.

Önerilen Ayarlar

Genel Parametreler

RP Periyodu: 6

RP Bant Periyodu: 50

Ortalama Yöntemi: Basit

Bant Sapması: 2

Bu değerler volatilite ve enstrümana göre ayarlanabilir.

Özelleştirme Seçenekleri

Range Perfect, periyot, sapma ve hesaplama yönteminin tam olarak kişiselleştirilmesine izin verir. Price action özellikleri sayesinde tüm paritelerde ve zaman dilimlerinde etkili şekilde çalışır.

Gecikmeyi azaltmak, gürültüyü filtrelemek ve daha net sinyaller üretmek için optimize edilmiştir.

Trend ve Yatay Piyasalarda Kullanım

Kripto piyasaları ve altın genellikle trend odaklıdır; Forex pariteleri ise trend ve yatay piyasa arasında sık sık geçiş yapar.

Yatay Piyasalarda Doğruluğu Artırma

Haftalık gibi yüksek zaman diliminde ana trend yönünü belirleyin. Daha düşük zaman dilimlerinde (ör. H4) ana trende uygun sinyalleri arayın. Yükseliş trendinde: aşırı satım veya alt bant temaslarını takip edin. Her sinyali trend çizgileri ve geometrik analizle filtreleyin. Daha düşük zaman diliminde üst bant kırılımı, güçlü alıcı baskısını gösterir ve pozisyon taşımada veya trailing stop kullanımında değerlidir.

Sapma Ayarı

Düşük sapma (1): çok sinyal, çok gürültü

Yüksek sapma (3): az sinyal, yüksek kalite

En iyi değer enstrüman ve zaman dilimine göre test edilerek bulunmalıdır.

Kripto Piyasası Örneği

Kısa vadeli kripto işlemleri için:

1 saatlik ve üzeri grafiklerde 2.5 üzeri sapma ile gelen alım sinyallerine bakın.

Günlük grafikte yükseliş trendi doğrulanmalıdır.

MX Robots kullanıcıları, RP sinyalleriyle analiz araçlarını akıllıca birleştirerek istikrarlı kâr elde ettiklerini bildirmektedir.

Sinyal Sayısı Hakkında Not

RP, tek bir grafikte günde yirmiye kadar sinyal oluşturabilir. Tüm sinyallerin değerlendirilmesi ne mümkün ne de mantıklıdır. En kaliteli sinyaller seçilmelidir.

5 Dakikalık Forex Grafik Ayar Örnekleri

EURUSD

RP Periyodu: 10

Bant Periyodu: 50

GBPUSD

RP Periyodu: 10

Bant Periyodu: 100

XAUUSD

RP Periyodu: 20

Bant Periyodu: 100

USDJPY

RP Periyodu: 10

Bant Periyodu: 70

USDCAD

RP Periyodu: 20

Bant Periyodu: 80

Sonuç

Range Perfect, trend yorulması, dönüş noktaları ve gizli piyasa yapısını yüksek hassasiyetle tespit eden gelişmiş bir yapay zeka destekli MetaTrader 5 göstergesidir. Hem bağımsız bir strateji olarak hem de daha kapsamlı bir sistemin parçası olarak kullanılabilir ve hem yeni başlayan hem de profesyonel trader’lar için değerli bir araçtır.