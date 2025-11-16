Introduzione all’indicatore Range Perfect

Range Perfect (RP) è un indicatore proprietario per MetaTrader 5 sviluppato da MX Robots, progettato per i trader che operano in mercati laterali o nelle fasi di esaurimento di un trend. È costruito per individuare l’indebolimento della tendenza e segnalare zone di inversione ad alta probabilità su strumenti come XAUUSD, EURUSD, le principali coppie Forex, criptovalute come Bitcoin e altri asset ad alta volatilità.

A differenza degli indicatori tradizionali che richiedono molte conferme, Range Perfect è presentato come una strategia completa e autosufficiente. Come mostrano gli esempi e i video, RP può generare segnali di acquisto e vendita molto precisi senza la necessità di strumenti aggiuntivi. Se combinato con altre tecniche analitiche, la sua accuratezza può superare l’85 per cento.

Sviluppato tramite algoritmi basati sull’intelligenza artificiale, questo indicatore identifica struttura del mercato, esaurimento del trend e livelli invisibili di supporto e resistenza con una notevole precisione.

Cosa rende unico Range Perfect

Range Perfect combina funzioni matematiche avanzate con un’analisi intelligente del mercato, creando un sistema di segnali robusto in grado di identificare con precisione i punti di inversione. Oltre a individuare potenziali zone di reversal, rivela livelli nascosti di pressione del prezzo non visibili con gli strumenti classici.

MX Robots afferma che RP è uno degli indicatori personalizzati più potenti mai creati con il proprio motore di intelligenza artificiale. Dai test interni, condotti nell’arco di sei mesi, emerge una precisione autonoma vicina al 70 per cento, con risultati documentati in video.

Grazie all’utilizzo dell’IA, l’indicatore riduce i ritardi tipici dei sistemi tradizionali, filtra il rumore di mercato e attenua le distorsioni, risultando adatto sia ai principianti sia ai trader esperti. Il suo comportamento ricorda l’analisi avanzata della price action.

Funzionalità principali e vantaggi

Rilevamento dell’esaurimento del trend basato su IA

RP individua con precisione i momenti in cui una tendenza perde forza, caratteristica particolarmente utile nei mercati che tornano frequentemente in zone di equilibrio come oro, EURUSD e criptovalute.

Frecce automatiche di acquisto e vendita

Quando le condizioni sono soddisfatte, l’indicatore mostra automaticamente una freccia sulla candela d’ingresso, eliminando la necessità di trovare setup manualmente.

Identificazione di supporti e resistenze invisibili

RP rileva zone nascoste di pressione del prezzo senza ricorrere ad ulteriori strumenti analitici.

Utilizzabile su tutti i timeframe

Dai grafici a 1 minuto fino ai grafici settimanali, RP si adatta a qualsiasi stile di trading.

Elevata precisione come sistema autonomo

Una percentuale di successo pari a circa il 70 per cento senza filtri aggiuntivi ne dimostra la forza come strategia indipendente.

Ancora più efficace in combinazione con altri strumenti

Integrando RP con l’analisi del trend, i pattern delle candele o indicatori classici, è possibile ottenere strategie ancora più solide e moderne.

Impostazioni consigliate

Parametri generali

Periodo RP: 6

Periodo bande RP: 50

Metodo di media: semplice

Deviazione bande: 2

Questi valori possono essere modificati in base alla volatilità del mercato o alla preferenza del trader.

Possibilità di personalizzazione

Range Perfect consente di regolare periodo, deviazione e metodo di calcolo secondo la strategia personale. Grazie alle sue caratteristiche di price action, funziona correttamente su tutte le coppie e su tutti i timeframe.

È ottimizzato per ridurre il ritardo del segnale, filtrare il rumore e generare segnali più chiari e rapidi.

Utilizzo nei mercati in trend e nei mercati laterali

Criptovalute e oro tendono a mostrare movimenti direzionali forti, mentre le coppie Forex passano frequentemente da trend a consolidamento.

Come aumentare la precisione nei mercati laterali

Identificare il trend principale in un timeframe superiore, come il settimanale. Su un timeframe inferiore (ad esempio H4), cercare segnali che seguano il trend dominante. In trend rialzista: concentrarsi su condizioni di ipervenduto o contatto con la banda inferiore. Filtrare ogni segnale tramite linee di trend o analisi geometrica. Una rottura della banda superiore in timeframe bassi indica forte impulso rialzista, utile per mantenere la posizione o per applicare trailing stop.

Regolazione della deviazione

Deviazione bassa (1): più segnali, più rumore.

Deviazione alta (3): meno segnali, maggiore qualità.

Il valore ottimale dipende dall’asset e richiede test accurati.

Esempio per il mercato delle criptovalute

Per il trading a breve termine sulle criptovalute:

Utilizzare segnali di acquisto con deviazione superiore a 2,5 in timeframe da 1 ora in su.

Verificare che il grafico giornaliero sia in trend rialzista.

Gli utenti MX Robots riportano risultati consistenti combinando i segnali del RP con un’analisi tecnica strutturata.

Nota sulla frequenza dei segnali

RP può generare fino a venti segnali al giorno sullo stesso grafico. Non è necessario seguirli tutti: la selezione accurata dei segnali migliori è essenziale.

Impostazioni di esempio per grafici Forex a 5 minuti

EURUSD

Periodo RP: 10

Periodo bande: 50

GBPUSD

Periodo RP: 10

Periodo bande: 100

XAUUSD

Periodo RP: 20

Periodo bande: 100

USDJPY

Periodo RP: 10

Periodo bande: 70

USDCAD

Periodo RP: 20

Periodo bande: 80

Conclusione

Range Perfect è un indicatore avanzato basato sull’intelligenza artificiale, capace di identificare l’esaurimento del trend, i punti di inversione e le strutture nascoste del mercato. Può essere utilizzato come strategia indipendente o come componente di un sistema più ampio, risultando uno strumento prezioso sia per i trader principianti sia per i professionisti.