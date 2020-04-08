Введение в индикатор Range Perfect

Range Perfect (RP) — это проприетарный индикатор MetaTrader 5, разработанный компанией MX Robots для трейдеров, работающих на рынках с диапазонным движением или фазами истощения тренда. Он создан для выявления усталости тренда и определения зон вероятного разворота на таких инструментах, как XAUUSD, EURUSD, основные валютные пары Forex, криптовалюты (включая Bitcoin) и другие активы с высокой волатильностью.

В отличие от большинства индикаторов, которые требуют дополнительных подтверждений, Range Perfect представлен как самостоятельная торговая стратегия. Как видно на примерах сигналов RP, он способен выдавать высокоточные сигналы на покупку и продажу без использования дополнительных инструментов. При комбинировании с другими методами анализа его точность может превышать 85 процентов.

Индикатор создан на основе алгоритмов искусственного интеллекта, что обеспечивает высокую точность при обнаружении структуры рынка, фаз истощения и скрытых уровней поддержки и сопротивления.

Уникальные особенности Range Perfect

Range Perfect объединяет продвинутые математические функции и интеллектуальный анализ рынка, создавая мощную систему сигналов, которая выявляет разворотные точки с высокой точностью. Он определяет потенциальные зоны разворота, а также обнаруживает скрытые уровни поддержки и сопротивления, которые невозможно увидеть с помощью стандартных инструментов.

MX Robots заявляет, что RP является одним из самых мощных кастомных индикаторов, созданных с использованием их собственного ИИ-движка. На основании внутренних тестов за шесть месяцев заявлена автономная точность около 70 процентов, а результаты тестирования представлены в виде видеоматериалов.

Индикатор подходит как новичкам, так и опытным трейдерам. Он минимизирует типичные задержки и опоздания сигналов, характерные для многих индикаторов, благодаря использованию искусственного интеллекта для сглаживания шумов и рыночных искажений. Его поведение напоминает продвинутый прайс-экшен-анализ, что делает его универсальным для любых рынков и таймфреймов.

Основные функции и преимущества

Определение истощения тренда на базе ИИ

RP эффективно выявляет моменты, когда тренд теряет силу. Это делает его особенно полезным на рынках, склонных к возвращению в баланс, таких как золото, EURUSD и криптовалюты.

Автоматические стрелки входа

Индикатор автоматически отображает стрелки покупки или продажи на свече, где сформировался сигнал. Нет необходимости искать сетапы вручную.

Распознавание невидимых уровней поддержки и сопротивления

RP определяет скрытые области давления, которые могут служить точками разворота даже без дополнительных инструментов.

Работа на всех таймфреймах

Подходит и для скальпинга на M1, и для свинг-трейдинга на недельных графиках.

Высокая точность работы в одиночку

Показатель успешности около 70 процентов без дополнительных фильтров делает RP сильным самостоятельным инструментом.

Мощное дополнение к любым стратегиям

Использование RP совместно с анализом тренда, свечными моделями или классическими индикаторами позволяет существенно повысить точность и создавать современные системы для поиска точек входа в рынок.

Рекомендуемые настройки

Базовые параметры

Период RP: 6

Период полос RP: 50

Метод усреднения: простой

Отклонение полос: 2

Эти значения можно изменять в зависимости от инструментов, волатильности и предпочтений трейдера.

Возможности настройки

RP позволяет изменять период, отклонение и метод расчета в зависимости от вашей торговой стратегии. Благодаря встроенным свойствам прайс-экшена индикатор хорошо работает на всех инструментах и таймфреймах.

Он оптимизирован для уменьшения запаздывания сигналов, фильтрации шума и обеспечения более ранних и чистых сигналов.

Использование RP в трендовых и диапазонных рынках

Логика сигналов в трендовых и во флэтовых рынках различается. Крипторынок, как и рынок золота, обычно более трендовый, в то время как валютные пары часто переходят от трендов к диапазонам.

Повышение точности в диапазоне

Определите глобальный тренд на старшем таймфрейме, например недельном. На младшем таймфрейме (например, H4) ищите сигналы, совпадающие с направлением глобального тренда. В восходящем тренде: ищите перепроданность или касание нижней полосы. Каждый сигнал рассматривайте как потенциальный, но фильтруйте его трендовыми линиями и геометрическим анализом. Пробой верхней полосы на младших таймфреймах говорит о мощном импульсе покупателей и может использоваться для удержания позиции или трейлинг-стопа.

Настройка отклонения

Малое отклонение (1): много сигналов, больше шума.

Большое отклонение (3): меньше сигналов, но более сильные.

Лучшие параметры подбираются методом тестирования.

Пример для крипторынка

Для краткосрочной торговли криптовалютами:

Ищите сигналы покупки с отклонением выше 2.5 на таймфреймах от 1 часа.

Следите за направлением тренда на дневном графике.

Многие пользователи MX Robots сообщают о стабильной прибыльности при грамотном сочетании RP с анализом рынка.

Практическое замечание о количестве сигналов

RP может давать до двадцати сигналов в день на одном инструменте. Нереально ожидать, что все они будут точными. Трейдер должен выбрать только лучшие, комбинируя RP с анализом графика и правильным выбором таймфреймов.

Примеры настроек для пяти минут на Forex

EURUSD

Период RP: 10

Период полос: 50

GBPUSD

Период RP: 10

Период полос: 100

XAUUSD

Период RP: 20

Период полос: 100

USDJPY

Период RP: 10

Период полос: 70

USDCAD

Период RP: 20

Период полос: 80

Заключение

Range Perfect — это современный ИИ-ориентированный индикатор MetaTrader 5, который помогает трейдерам выявлять истощение тренда, зоны разворота и скрытые уровни рынка. Благодаря способности работать как самостоятельно, так и в составе комплексных стратегий, он является ценным инструментом как для новичков, так и для профессионалов.