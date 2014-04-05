Range Perfect

Range Perfect インジケーターの概要

Range Perfect（RP）は、MX Robots によって開発された独自の MetaTrader 5 インジケーターで、レンジ相場やトレンドの疲弊局面で取引するトレーダー向けに設計されています。価格の疲れ・勢いの減少を検出し、XAUUSD、EURUSD、主要なFX通貨ペア、ビットコインなどの暗号資産、その他の高ボラティリティ資産における高確率の反転ゾーンを示します。

多くのインジケーターが複数の確認を必要とするのに対し、Range Perfect は単独で強力な取引戦略として機能します。提供されているサンプルシグナルや動画の通り、RP は他のツールを併用せずとも高品質な売買シグナルを生成します。他の分析ツールと組み合わせると、その精度は 85% を超える可能性があります。

このインジケーターは AI アルゴリズムを基盤として開発されており、市場構造、トレンド疲弊、そして目に見えないサポート・レジスタンスを高精度に検出できます。

Range Perfect の特徴

Range Perfect は高度な数学的関数と市場分析ロジックを統合し、高精度で反転ポイントを特定する強力なシグナルシステムを構築しています。潜在的な反転ゾーンだけでなく、従来のツールでは見えない隠れた支持帯・抵抗帯も捉えることができます。

MX Robots は、RP が AI エンジンを用いて開発された最も強力なカスタムインジケーターの一つであると述べています。6 か月間の内部テストでは、単独運用で約 70% の成功率を示しており、その結果は動画で公開されています。

初心者から経験豊富なトレーダーまで幅広く使用でき、AI によってノイズ除去や遅延を最小限に抑える設計となっており、価格アクション分析に近い挙動を示します。

主な機能と利点

AI によるトレンド疲弊の検出

RP はトレンドの勢いが弱まっている局面を正確に捉えることができ、ゴールド、EURUSD、暗号資産のような均衡回帰のある市場に最適です。

自動売買シグナル（矢印）

条件を満たしたローソク足に自動でシグナル矢印を表示するため、手動でセットアップを探す必要がありません。

見えない支持帯・抵抗帯を識別

ツールを追加しなくても、市場の圧力が蓄積する隠れたレベルを検出します。

全ての時間足に対応

1 分足のスキャルピングから週足のスイングトレードまで対応可能です。

単独でも高精度

RP 単体で約 70% の成功率を確認しており、単独戦略としても強力です。

他のツールと組み合わせるとさらに強力

トレンド分析、ローソク足パターン、クラシックインジケーターと併用すれば、システム精度はさらに向上します。

推奨設定

基本パラメータ

RP 期間：6
RP バンド期間：50
平均化方法：単純
バンド偏差：2

市場や銘柄、ボラティリティに応じて調整可能です。

カスタマイズ性

RP は期間、偏差、計算方法などを自由に調整でき、どのトレード戦略にも適応させられます。価格アクション的な特性を持つため、全通貨ペア・全時間軸で使用できます。

遅延を削減し、市場ノイズを除去し、より早くより明確なシグナルを提供するよう最適化されています。

トレンド相場とレンジ相場での使い方

暗号資産や金はトレンド相場になりやすく、FX ではトレンドとレンジが頻繁に切り替わります。

レンジ市場で精度を高める方法

  1. 週足などの上位足でメイントレンドを確認する。

  2. 4 時間足などの下位足で、メイントレンドと一致したシグナルを探す。

    • 上昇トレンドなら：売られ過ぎや下バンドタッチを重視。

  3. シグナルだけに頼らず、トレンドラインやチャート形状でフィルタリングする。

  4. 下位足で上バンドを突破した場合、買い勢の強さを示し、利確延長やトレールに活用可能。

偏差設定

偏差が小さい（1）：シグナル数が多いがノイズが増える。
偏差が大きい（3）：シグナルは少ないが質が高い。

最適値は銘柄と時間足により異なり、検証が必要です。

暗号資産マーケットの例

短期の暗号資産取引では：

  • 1 時間足以上で偏差 2.5 以上の買いシグナルを重視。

  • 日足が上昇トレンドであることを確認。

MX Robots のユーザーは、分析ツールと RP シグナルを組み合わせた戦略で安定した収益を上げたと報告しています。

シグナル数についての注意

RP は 1 つのチャートで 1 日に 20 個近くのシグナルを出す場合があります。すべてを取る必要はなく、適切に選別することが重要です。

5 分足（FX）の例設定

EURUSD

RP 期間：10
バンド期間：50

GBPUSD

RP 期間：10
バンド期間：100

XAUUSD

RP 期間：20
バンド期間：100

USDJPY

RP 期間：10
バンド期間：70

USDCAD

RP 期間：20
バンド期間：80

まとめ

Range Perfect は、トレンド疲弊、反転ポイント、隠れた市場構造を高精度で捉える AI 駆動型 MetaTrader 5 インジケーターです。単独でも複合戦略の一部としても活用でき、初心者からプロトレーダーまで価値の高いツールとなります。

