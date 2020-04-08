Introdução ao indicador Range Perfect

Range Perfect (RP) é um indicador proprietário para MetaTrader 5 desenvolvido pela MX Robots, projetado especialmente para traders que atuam em mercados laterais ou em fases de exaustão de tendência. Ele identifica o enfraquecimento do movimento do preço e destaca zonas de reversão de alta probabilidade em instrumentos como XAUUSD, EURUSD, pares principais de Forex, criptomoedas como Bitcoin e outros ativos voláteis.

Ao contrário de muitos indicadores tradicionais que dependem de múltiplas confirmações, o Range Perfect funciona como uma estratégia completa por si só. Como visto nos exemplos e vídeos fornecidos, o RP é capaz de gerar sinais de compra e venda altamente precisos sem a necessidade de ferramentas adicionais. Quando combinado com outros instrumentos de análise, sua taxa de acerto pode ultrapassar 85 por cento.

O indicador foi desenvolvido com algoritmos avançados de inteligência artificial, permitindo identificar estrutura de mercado, fases de exaustão e níveis invisíveis de suporte e resistência com elevada precisão.

O que torna o Range Perfect único

Range Perfect combina funções matemáticas avançadas com análise inteligente de mercado, criando um sistema de sinalização robusto capaz de identificar pontos de reversão com exatidão. Ele não apenas detecta zonas potenciais de reversão, mas também identifica áreas de suporte e resistência ocultas que não aparecem em ferramentas tradicionais.

A MX Robots afirma que o RP é um dos indicadores personalizados mais poderosos já criados com o seu motor de IA. Testes internos realizados ao longo de seis meses mostram uma taxa de acerto autônoma próxima de 70 por cento, resultados esses apresentados em vídeos oficiais.

O indicador é adequado tanto para iniciantes quanto para traders experientes. Graças ao uso de inteligência artificial, ele reduz significativamente o atraso típico de muitos indicadores, filtra ruídos e suaviza distorções do mercado, apresentando comportamento semelhante ao da análise de price action.

Funcionalidades principais e vantagens

Detecção de exaustão de tendência baseada em IA

RP identifica momentos em que a tendência está perdendo força, tornando-se ideal para ativos que frequentemente retornam a zonas de equilíbrio, como ouro, EURUSD e criptos.

Sinais automáticos de compra e venda

O indicador exibe automaticamente setas de entrada na vela onde as condições de sinal são atendidas, eliminando a necessidade de procurar setups manualmente.

Identificação de suportes e resistências invisíveis

RP revela áreas ocultas onde o preço pode inverter ou hesitar, mesmo sem ferramentas adicionais de análise.

Compatível com todos os timeframes

Pode ser usado desde gráficos de 1 minuto até semanais, oferecendo flexibilidade a todos os estilos de trading.

Alta precisão de forma independente

Com cerca de 70 por cento de taxa de sucesso sem indicadores adicionais, RP se destaca como uma estratégia autônoma potente.

Aumento do desempenho quando combinado com outras ferramentas

Integrando RP com análise de tendência, padrões de velas ou indicadores clássicos, é possível criar estratégias muito mais fortes e modernas.

Configurações recomendadas

Parâmetros gerais

Período RP: 6

Período das bandas RP: 50

Método de média: simples

Desvio das bandas: 2

Os parâmetros podem ser ajustados de acordo com volatilidade, ativo negociado e estilo do trader.

Opções de personalização

Range Perfect permite ajustes completos de período, desvio e método de cálculo, tornando-o adaptável a diferentes estratégias. Por incorporar características de price action, ele funciona bem em todos os pares e todos os prazos.

O indicador é otimizado para reduzir atrasos, filtrar ruídos e gerar sinais mais limpos e rápidos.

Uso em mercados de tendência e mercados laterais

A interpretação das informações do RP varia entre mercados tendenciais e mercados em faixa. Criptomoedas e ouro tendem a apresentar comportamentos mais direcionais, enquanto pares de Forex alternam entre tendência e consolidação.

Como aumentar a precisão em mercados laterais

Identifique a tendência principal em um timeframe maior, como semanal. Em um timeframe menor (como H4), procure sinais alinhados com a tendência dominante. Em tendência de alta: foque em sinais de sobrevenda ou toques na banda inferior. Filtre cada sinal com linhas de tendência e análise geométrica. Rompimentos da banda superior em timeframes menores indicam força compradora excepcional, úteis para manter posições ou ajustar stops.

Ajuste do desvio

Desvio baixo (1): mais sinais, mais ruído.

Desvio alto (3): menos sinais, porém mais fortes.

O valor ideal depende do ativo e exige testes práticos.

Exemplo para criptomoedas

Para operações de curto prazo em criptos:

Utilize sinais de compra com desvio acima de 2.5 em timeframes de 1 hora ou superiores.

Confirme uma tendência de alta no gráfico diário.

Usuários da MX Robots relatam resultados consistentes combinando RP com análise técnica estruturada.

Nota sobre a quantidade de sinais

RP pode gerar até vinte sinais por dia em um único gráfico. Naturalmente, nem todos serão confiáveis. Cabe ao trader filtrar as melhores oportunidades.

Configurações de exemplo para gráficos de cinco minutos (Forex)

EURUSD

Período RP: 10

Período das bandas: 50

GBPUSD

Período RP: 10

Período das bandas: 100

XAUUSD

Período RP: 20

Período das bandas: 100

USDJPY

Período RP: 10

Período das bandas: 70

USDCAD

Período RP: 20

Período das bandas: 80

Conclusão

Range Perfect é um indicador avançado alimentado por IA para MetaTrader 5, capaz de identificar exaustão de tendência, pontos de reversão e estruturas ocultas do mercado. Ele pode ser usado como uma estratégia independente ou como parte de um sistema técnico mais abrangente, sendo valioso tanto para traders iniciantes quanto profissionais.