🚀 Maestro de expansión de gama EA

Si te tomas en serio la consistencia y prefieres un enfoque tranquilo y poco estresante para operar, este EA se adapta bien a ti. Recompensa la paciencia, la disciplina y a cualquiera que busque construir ingresos pasivos constantes a lo largo del tiempo.



💡 Descubra el poder del trading de precisión

El Range Expansion Master EA es un sistema de trading automatizado de última generación construido para MetaTrader.

Identifica rangos de precios, espera poderosas rupturas, y ejecuta operaciones con velocidad y precisión - todo sin que usted mueva un dedo.

Si usted es un principiante o un trader experimentado, este EA elimina las conjeturas de los mercados y le ayuda a capturar más oportunidades con menos estrés.

Principales ventajas

✅ Trading totalmente automatizado - Deje que el EA analice, planifique y ejecute operaciones mientras usted se centra en lo que importa.

✅ Detección inteligente de rangos - Encuentra zonas de ruptura fuertes antes de que el mercado se mueva.

✅ Control Dinámico de Riesgo para Prop Firm Trading - Protege la cuenta con gestión de dinero incorporada, take profit adaptable y stops diseñados para prop firm.

✅ Confirmación Multi-Timeframe - Filtra las señales débiles para un mayor potencial de ganancias.

Fácil de configurar - Interfaz clara, instalación rápida y preajustes listos para operar.

⚙️ Parámetros principales

Parámetro Qué hace Tamaño del Lote Controla el volumen de operaciones por posición. Porcentaje de riesgo Ajusta el tamaño de la operación en función del saldo de la cuenta y el apetito de riesgo. Periodo de Detección de Rango Define cuántas velas se utilizan para detectar zonas de consolidación. Buffer de ruptura Confirma una ruptura requiriendo que el precio se mueva más allá de una distancia establecida. Stop Loss y Take Profit Gestiona automáticamente las salidas de la operación para equilibrar el riesgo y la recompensa. Tope dinámico Bloquea los beneficios a medida que la operación se mueve a su favor. Horario de negociación Restrinja la actividad a las sesiones de alta liquidez. Máximo de operaciones abiertas Evita la sobreexposición en mercados volátiles. Filtro de noticias Evita operar durante acontecimientos económicos de gran impacto.

🌍 Por qué gusta a los operadores

Funciona muy bien en USDJPY(por defecto),XAUUSD,GBPUSD,EURJPY.

Adaptable al Day trading a corto plazo y al swing a largo plazo.

Rendimiento consistente y sin emociones.

Diseñado por traders, para traders - con lógica de mercado del mundo real.

🔥 Toma el control de tus operaciones hoy mismo

Una vez que usted compra la EA enviarme un dm para configurar y enviarle archivos de configuración.

Deje de cuestionar sus movimientos.

Deje que Range Expansion Master EA haga el trabajo pesado - para que pueda disfrutar de un trading más inteligente, más rápido y con más confianza.

Empiece hoy mismo y vea cómo sus operaciones alcanzan el siguiente nivel. Hazte con él antes de que suba de precio.