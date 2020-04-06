Range Expansion Master

🚀 Maestro de expansión de gama EA

Si te tomas en serio la consistencia y prefieres un enfoque tranquilo y poco estresante para operar, este EA se adapta bien a ti. Recompensa la paciencia, la disciplina y a cualquiera que busque construir ingresos pasivos constantes a lo largo del tiempo.


💡 Descubra el poder del trading de precisión

El Range Expansion Master EA es un sistema de trading automatizado de última generación construido para MetaTrader.
Identifica rangos de precios, espera poderosas rupturas, y ejecuta operaciones con velocidad y precisión - todo sin que usted mueva un dedo.

Si usted es un principiante o un trader experimentado, este EA elimina las conjeturas de los mercados y le ayuda a capturar más oportunidades con menos estrés.

Principales ventajas

Trading totalmente automatizado - Deje que el EA analice, planifique y ejecute operaciones mientras usted se centra en lo que importa.
Detección inteligente de rangos - Encuentra zonas de ruptura fuertes antes de que el mercado se mueva.
Control Dinámico de Riesgo para Prop Firm Trading - Protege la cuenta con gestión de dinero incorporada, take profit adaptable y stops diseñados para prop firm.
Confirmación Multi-Timeframe - Filtra las señales débiles para un mayor potencial de ganancias.
Fácil de configurar - Interfaz clara, instalación rápida y preajustes listos para operar.

⚙️ Parámetros principales

Parámetro Qué hace
Tamaño del Lote Controla el volumen de operaciones por posición.
Porcentaje de riesgo Ajusta el tamaño de la operación en función del saldo de la cuenta y el apetito de riesgo.
Periodo de Detección de Rango Define cuántas velas se utilizan para detectar zonas de consolidación.
Buffer de ruptura Confirma una ruptura requiriendo que el precio se mueva más allá de una distancia establecida.
Stop Loss y Take Profit Gestiona automáticamente las salidas de la operación para equilibrar el riesgo y la recompensa.
Tope dinámico Bloquea los beneficios a medida que la operación se mueve a su favor.
Horario de negociación Restrinja la actividad a las sesiones de alta liquidez.
Máximo de operaciones abiertas Evita la sobreexposición en mercados volátiles.
Filtro de noticias Evita operar durante acontecimientos económicos de gran impacto.

🌍 Por qué gusta a los operadores

  • Funciona muy bien en USDJPY(por defecto),XAUUSD,GBPUSD,EURJPY.

  • Adaptable al Day trading a corto plazo y al swing a largo plazo.

  • Rendimiento consistente y sin emociones.

  • Diseñado por traders, para traders - con lógica de mercado del mundo real.

NOTA: Una vez que usted compra la EA enviarme un dm para configurar y enviarle archivos de configuración.

    🔥 Toma el control de tus operaciones hoy mismo

    Deje de cuestionar sus movimientos.
    Deje que Range Expansion Master EA haga el trabajo pesado - para que pueda disfrutar de un trading más inteligente, más rápido y con más confianza.

    Empiece hoy mismo y vea cómo sus operaciones alcanzan el siguiente nivel. Hazte con él antes de que suba de precio.


    Productos recomendados
    Eldan
    Danail Palhutev
    Asesores Expertos
    Swing Trading Expert Advisor - una herramienta fiable para operar eficientemente en el mercado. Este Asesor Experto está diseñado para automatizar las estrategias de swing trading en los mercados financieros. Utiliza indicadores probados como la Media Móvil (MA) y el Rango Medio Real (ATR) para identificar los puntos de entrada y salida más adecuados. Esto le permite seguir los movimientos actuales del mercado y operar en la dirección de la tendencia. El asesor trabaja con un volumen fijo y t
    Flex Gold System
    Pirasingh Jiachanont
    Asesores Expertos
    Flex Gold System es un EA de reversión que puede encontrar el precio del oro de reversión con alta precisión en un marco de tiempo de 30 minutos. El EA se ajusta al comportamiento del precio del oro y puede sobrevivir en situaciones de alta volatilidad. Los operadores pueden ajustar el tamaño del lote para obtener más beneficios, pero por otro lado, el riesgo será mayor por lo que puede establecer un stop loss con USD o un porcentaje del saldo. El EA fue realizado por un operador de oro profesio
    USDJPY 70pct Win Rate Expert
    Gaziz Zhumash
    Asesores Expertos
    Desbloquee el comercio rentable de divisas con la precisión Aumente el rendimiento de sus operaciones con este experto asesor de operaciones de Forex, optimizado para USD/JPY con datos de tick de 15 minutos. Este EA combina potentes indicadores técnicos y gestión de riesgos para maximizar el potencial de beneficios y limitar el riesgo. Diseñado para operadores que valoran el crecimiento constante y las estrategias automatizadas, este EA reúne metodologías probadas para entradas y salidas largas
    Multi Timeframe Swing EA for gold
    Zhicheng Zhong
    Asesores Expertos
    MSS_Pro_MTF es un Asesor Experto profesional de swing trading multi-timeframe diseñado para la plataforma MetaTrader 5. Este sistema combina técnicas avanzadas de identificación de swing con estrategias de negociación de Fibonacci para capturar con precisión las tendencias del mercado, manteniendo un estricto control del riesgo. Características principales: Análisis Multi-Timeframe Monitorea simultáneamente los timeframes altos/bajos (personalizables) - identifica la dirección de la tendencia e
    MOVING 5 best expert advisor For all symbols
    Mahmoud Mohammad Mohamm Banat
    Asesores Expertos
    No hace falta estrategias ni pensar, solo contratarlo por 300$ o comprarlo. ¡Veo que este experto es bueno en Forex en 2026! Consejos: Nota: Estos ajustes se aplican a las flechas, puede cambiar la configuración. Vea el video más de una vez, ya que encontrará nueva información cada vez. No lo entenderás ni te beneficiarás de él si no ves el vídeo entero debido a la abrumadora cantidad de información. Experiencia real con este experto: Gana de $3,000 a $227,272 por mes y $2,500,000 por año grac
    Gold xauusd Shark Attack
    Anselmo Passagem Franco
    Asesores Expertos
    Robot que he construido exclusivamente para su uso en XAUUSD. Se debe utilizar con cuentas ECN con spreads bajos (Vantage bueno). El robot busca el volumen y el impulso de la acción del precio, en busca de señales para comprar o vender movimientos. Yo lo uso con un sistema de escalera. Hay días que hace muchas operaciones, días que hace pocas y puede haber días que no haga ninguna operación. Depende mucho de la "actividad" del mercado. Puede consultar MYFXBOOK. SI USTED COMPRA, POR FAVOR PÓNGAS
    Kabuto Golden Balls 4
    Tham Horanop
    Asesores Expertos
    Gold EA: Potencia probada para operar con oro en 1 minuto Transforme sus operaciones con nuestro EA de Oro, meticulosamente diseñado para gráficos de 1 minuto y con un crecimiento de más del 2000% en 5 años desde sólo $100-$1000 . Sin Martingala, sin trucos de IA : Estrategias puras, probadas con el tiempo, con una sólida gestión del dinero, stop loss y take profit para un rendimiento fiable en múltiples gráficos. Modos de negociación flexibles : Elija Balance Fijo para ganancias seguras, Mark I
    Edge EA Pro MT5
    Aleksandr Zheltikov
    4.67 (3)
    Asesores Expertos
    Edge es un sistema de negociación totalmente automatizado que encuentra oportunidades de negociación y coloca operaciones combinando indicadores técnicos, análisis de la acción del precio, análisis de ondas y análisis de patrones de mercado durante todo el día utilizando áreas de Fibonacci. Basándose en datos históricos de mercado, la red neuronal multicapa de capas finas del sistema se entrena para identificar patrones y relaciones que pueden utilizarse para predecir futuros movimientos de pre
    Unobot EA
    Mark Joseph Borromeo Juan
    Asesores Expertos
    UnoBot EA - Su todo-en-una solución de comercio de gran alcance UnoBot EA es un sistema de trading automatizado de última generación creado para los traders que exigen consistencia, precisión y potencia . Con inteligencia de seguimiento de tendencias , ejecución multidivisa , lógica de divergencia e inversión , y confluencia armónica + Fibonacci , UnoBot proporciona una ventaja única en los mercados de rápido movimiento de hoy en día. Características principales Trend Strategy Core - Opera en
    LineTrader 2 MT5
    Sergei Evstiunichev
    Asesores Expertos
    LineTrader 2.0 MT5 MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/67566 Monitorea el trabajo de un experto en una cuenta en vivo en tiempo real: 1. La cuenta real, un saldo inicial de $5,000, se lanzó en mayo de 2020: https://www.mql5.com/en/signals/773977 2. La cuenta real, un saldo inicial de $10,000, se lanzó en abril de 2022:  Idea puesta en el trabajo del consejero: Todo el mundo sabe que el precio nunca va infinitamente en una dirección y sin correcciones. La regla del análisis técnic
    PriceFlow Pro
    Alex Amuyunzu Raymond
    Asesores Expertos
    PriceAction EA - Sistema profesional de negociación de patrones de acción del precio Visión general PriceAction EA es un avanzado sistema de trading algorítmico diseñado para identificar y operar con patrones de acción de precios de alta probabilidad en múltiples marcos temporales. Creado para MetaTrader 5, este asesor experto combina patrones clásicos de análisis técnico con una sofisticada gestión de riesgos para ofrecer un rendimiento de negociación consistente tanto en mercados de tendencia
    Imbalance HFT
    Mei Yang
    Asesores Expertos
    Esta estrategia vigila continuamente los cambios en la evolución de los precios, consumiendo toda la liquidez del mercado. No le importa a dónde vaya el precio del activo; mientras haya fluctuaciones de precios, seguirá absorbiendo liquidez. Sí, es así de increíble. La estrategia funciona mejor con oro. Cuando se ejecuta en activos que no son de oro, es necesario ajustar los parámetros. Tiempo: Mejor 5 minutos Stop loss fijo: 800 puntos Beneficio fijo: 800 puntos Aplicado a mercados con alta li
    Joker Pro EURUSD h1
    Raphael Schwietering
    Asesores Expertos
    Joker Pro - 5 años de resultados probados en EURUSD H1 Respaldado por 5 años de backtesting verificado en el marco temporal EURUSD H1, Joker Pro es su solución de trading definitiva, que combina precisión, potencia y gestión profesional del riesgo para traders serios. Descubra Joker Pro - Precisión y Rendimiento Adéntrese en el futuro del trading con Joker Pro , un Asesor Experto (EA) de última generación diseñado para un rendimiento consistente y fuertes controles de riesgo. Tanto si está hacie
    AI Gold Master
    Jian Jie
    Asesores Expertos
    AI Gold Master es un Asesor Experto excepcional diseñado específicamente para operar con XAUUSD (ORO) en los marcos temporales M1 y M5. Aprovechando el poder de los modelos avanzados basados en GPT y las capacidades de aprendizaje profundo de DeepSeek, AI Gold Master ha sido entrenado en más de diez años de datos históricos, que van desde 2014 hasta febrero de 2025. Esta estrategia, probada con una inversión inicial de sólo 1.000 dólares, ha demostrado ser una potencia absoluta, mostrando un aso
    Gold Catalyst EA MT5
    Malek Ammar Mohammad Alahmer
    Asesores Expertos
    Sistema de Trading Automatizado Avanzado para Oro Gold Catalyst EA MT5 es una solución de trading completamente automatizada , optimizada específicamente para XAU/USD (Oro) . Al combinar estrategias de seguimiento de tendencia , confirmaciones de acción del precio y gestión dinámica del riesgo , este EA ha demostrado un rendimiento estable y fiable durante más de un año de pruebas en condiciones reales de mercado. 1. Descripción General de la Estrategia Gold Catalyst EA MT5 emplea un enfoque sis
    Loophole
    Vladimir Lekhovitser
    5 (1)
    Asesores Expertos
    Señal en vivo Encuentra más aquí:   https://www.mql5.com/es/users/prizmal/seller ¡Mantente al tanto de las últimas noticias, actualizaciones y desarrollos suscribiéndote al canal oficial de  PrizmaL! Este robot de trading está diseñado específicamente para el par de divisas NZDCAD y opera con una estrategia de promediado que utiliza el RSI y el CCI como indicadores principales. Cada operación se gestiona con niveles dinámicos de take-profit y stop-loss para mejorar el control del riesgo y
    MultiORB EA Prop Edition
    Brian Mutuku Mwanthi
    Asesores Expertos
    MULTI ORB EA - PROP FIRM EDITION with FOREX FACTORY NEWS FILTER THE ONLY MULTI-SESSION ORB EA WITH INTEGRATED FOREX FACTORY NEWS PROTECTION Supera tu reto de prop firm con confianza usando el EA de ruptura de rango de apertura más avanzado diseñado específicamente para FTMO, FundedNext, The5ers y otros programas de traders financiados PRESET
    Aureus Trader
    Divyesh Pandey
    Asesores Expertos
    Aureus Trader es un robot automatizado de scalping para MetaTrader 5 diseñado para operar activamente en pares líquidos de divisas y criptomonedas con un estricto control del riesgo y una ejecución de baja latencia. Qué hace Aureus Trader Aureus Trader se centra en los movimientos de precios a corto plazo, abriendo y cerrando operaciones con frecuencia durante las sesiones de alta liquidez. El algoritmo utiliza filtros técnicos para evitar diferenciales anormales y períodos de baja volatilidad,
    Real Miner MT5
    M Ardiansyah
    5 (2)
    Asesores Expertos
    Real Miner EA es un robot inteligente detector de tendencias que utiliza avanzadas teorías matemáticas y estadísticas. Los filtros de entrada tienen potentes y avanzadas correcciones en los puntos de entrada. Todas las operaciones son impulsadas por TP/SL para controlar el riesgo de la cuenta. También algunos algoritmos inteligentes insertados dentro de la EA para ajustar algunos parámetros basados en los símbolos seleccionados y el marco de tiempo de forma automática. Así que el uso de la EA es
    BASTET19z
    Sorakrit Lueangtipayajun
    Asesores Expertos
    Este EA se basa en una estrategia de inversión de las Bandas de Bollinger. Detecta automáticamente los retrocesos de precios en la banda de Bollinger superior o inferior y abre operaciones en la dirección del rebote esperado. El sistema calcula dinámicamente los niveles óptimos de toma de beneficios (TP) basándose en la volatilidad y estructura recientes del mercado, asegurando una captura de beneficios eficiente sin intervención manual. Resultados en vivo (6 meses): +125,52% de beneficio, 20
    AdvancedDualThrust
    Yan Xiong Xue
    Asesores Expertos
    AdvancedDualThrust Introduce la política HH: el precio más alto del máximo del día N, y LC: el precio más bajo del cierre del día N HC: el precio más alto del cierre del día N, LL: el precio más bajo del cierre del día N. La fórmula para calcular el Rango de oscilación es range =Max(HH-LC,HC-LL). - UpLine=Open+k1 * Rango; DownLine=Open-k2 * Rango; Reglas de negociación: 1, el precio atraviesa la banda superior e inferior para abrir posiciones; 2, sólo se negocia una vez al día; 3, ruptura in
    Hsh Reversal ea
    Marwan Bin Mohammed Al Eid Bin Mohammed Carpenter
    Asesores Expertos
    HSH REVERSAL EA: Una Herramienta para el Trading de Reversiones El   HSH REVERSAL EA   es un Asesor Experto diseñado para identificar y operar patrones de reversión en el mercado forex. Se enfoca en detectar patrones de velas como el   Martillo ,   Martillo Invertido   y   Estrella Fugaz , que son comúnmente utilizados en el análisis técnico para identificar posibles reversiones de tendencia. ¿Por qué usar el HSH REVERSAL EA? Detección de Patrones:   El EA identifica los patrones de Martillo, M
    Gold Buster Pro
    Ericson Jay Torralba
    Asesores Expertos
    AHORA ES TU OPORTUNIDAD DE PROBAR GOLD BUSTER PRO POR UN PRECIO MUY BAJO DEL QUE NUNCA TE ARREPENTIRAS. EL PRECIO CAMBIARÁ SIN PREVIO AVISO ASÍ QUE NO PIERDAS TU OPORTUNIDAD. ¡CONSÍGALO AHORA ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE! ¡EL PROXIMO PRECIO SERA DE $199! Quantix Gold Buster Pro - EA Avanzado de Oro para XAUUSD (H1) Comercio de oro más inteligente. Quantix Gold Buster Pro es un Asesor Experto de Forex de siguiente nivel diseñado para XAUUSD (oro ) en el H1 marco de tiempo -Diseñado para o
    Robot Titan Rex
    Cesar Juan Flores Navarro
    Asesores Expertos
    Asesor Experto (EA) totalmente automático, opera sin ayuda del usuario, se llama Titan T-REX Robot (TTREX_EA),actualizado a la versión 2, diseñado a base de cálculos matemáticos y experiencia del diseñador plasmado en operaciones complejas que tratan de usar todas las herramientas propias posibles. Funciona con todas las criptomonedas y/o divisas del mercado Forex. No caduca, ni pasa de moda ya que se puede configurar el PERIODO desde M1..15, M30, H1.... Utiliza Scalping de forma moderada busca
    Gyroscopes mt5
    Nadiya Mirosh
    5 (2)
    Asesores Expertos
    Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
    Golden Pegasus MT5
    Ng Chu En
    5 (1)
    Asesores Expertos
    <<Salga por delante del mercado con Golden Pegasus: El futuro del trading basado en tendencias>> Únase a mi canal gratuito: https://www.mql5.com/en/channels/elitetradernce COMPRE UNO GRATIS, póngase en contacto conmigo después de la compra para su regalo. Este EA sólo se vende en MQL5, todos los demás clones visto con un precio más barato en otros sitios son falsificaciones y no puede funcionar como el original. Haga su diligencia y no crea en ganancias inesperadas. Golden Pegasus, el Asesor
    Monarch Scalper EA MT5
    Alberto Boada
    1 (1)
    Asesores Expertos
    Monarch Scalper Elite Precio de lanzamiento: 149$, tras 10 ventas sube a 249 $.  Monarch Scalper Elite es un asesor experto diseñado para aplicar una lógica de operativa basada en rupturas y posibles reversiones. El sistema utiliza filtros de volatilidad y gestión de sesiones con el fin de operar únicamente bajo las condiciones que el usuario configure como adecuadas. El asesor no emplea técnicas de martingala ni grid. Todas las operaciones se ejecutan con parámetros de riesgo definidos por el u
    Nexus EA Forex MT5
    Enrique Enguix
    4.43 (21)
    Asesores Expertos
    NEXUS – grid cuantitativo adaptativo que evoluciona con el mercado NEXUS es un sistema 100 % automático que construye combinaciones de reglas en tiempo real, las valida fuera de muestra y sólo opera cuando detecta ventaja estadística en un contexto de mercado válido. Especificaciones rápidas Tipo de sistema: grid adaptativo con validación OOS (out-of-sample) y filtros de entorno (noticias, volatilidad, sesión/día y zonas de valor por volumen opcionales). Instrumentos: Forex mayor y cruzados (EUR
    Atomic Advanced EA
    Lucas Bremer Moinhos Dos Santos
    Asesores Expertos
    Disclaimer:   These profiles are expert-level starting points, not guaranteed "set-and-forget" solutions. Market conditions change, and different brokers have unique data feeds and execution policies.   It is absolutely essential to backtest these settings thoroughly and run them on a demo account before committing real capital.   Pay close attention to the risk management inputs. ## 1. The Conservative Trend Follower This profile is designed for patience and stability. It trades on a higher
    Sharp EA MT5
    Mansour Babasafary
    5 (1)
    Asesores Expertos
    Un experto basado en tendencias Este experto predice el futuro utilizando patrones de tendencias e indicadores de tendencias y cálculos a corto y largo plazo. Las tendencias cambian rápidamente en los marcos temporales más bajos, por lo que este experto es adecuado para M30 y superiores. En este experto, hemos intentado utilizar pares de divisas que estén alineados con nuestra estrategia. El mejor par de divisas: Euro Dólar En este experto, se utilizan docenas de indicadores diferentes y docenas
    Los compradores de este producto también adquieren
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.98 (379)
    Asesores Expertos
    ¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
    AI Gold Sniper MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (20)
    Asesores Expertos
    SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
    Zenox
    PETER OMER M DESCHEPPER
    4.65 (20)
    Asesores Expertos
    Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
    NTRon 2OOO
    Konstantin Freize
    5 (16)
    Asesores Expertos
    Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
    Quantum King EA
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (87)
    Asesores Expertos
    Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
    AI Gold Trading MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (9)
    Asesores Expertos
    SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
    Nova Gold X
    Hicham Chergui
    5 (6)
    Asesores Expertos
    Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    4.56 (75)
    Asesores Expertos
    Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (496)
    Asesores Expertos
    Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
    Aura Ultimate EA
    Stanislav Tomilov
    4.84 (83)
    Asesores Expertos
    Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
    Pivot Killer
    Pablo Dominguez Sanchez
    4.6 (20)
    Asesores Expertos
    Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
    AI Forex Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.44 (64)
    Asesores Expertos
    AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
    CryonX EA MT5
    Solomon Din
    5 (1)
    Asesores Expertos
    Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
    Argos Rage
    Aleksandar Prutkin
    4.58 (26)
    Asesores Expertos
    Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.74 (129)
    Asesores Expertos
    Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (17)
    Asesores Expertos
    BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
    The Gold Reaper MT5
    Profalgo Limited
    4.47 (88)
    Asesores Expertos
    ¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
    The ORB Master
    Profalgo Limited
    4.88 (24)
    Asesores Expertos
    PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
    Aura Black Edition MT5
    Stanislav Tomilov
    4.36 (50)
    Asesores Expertos
    Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
    Golden Hen EA
    Taner Altinsoy
    5 (7)
    Asesores Expertos
    Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
    Remstone
    Remstone
    5 (8)
    Asesores Expertos
    Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
    HTTP ea
    Yury Orlov
    5 (8)
    Asesores Expertos
    How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
    Quantum StarMan
    Bogdan Ion Puscasu
    4.86 (103)
    Asesores Expertos
    Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
    Axonshift EA MT5
    Maxim Kurochkin
    4.2 (40)
    Asesores Expertos
    AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
    Argos Fury
    Aleksandar Prutkin
    3.93 (41)
    Asesores Expertos
    Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
    Vortex Gold EA
    Stanislav Tomilov
    5 (26)
    Asesores Expertos
    Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
    Autorithm AI
    Zaha Feiz
    4.6 (10)
    Asesores Expertos
    Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (28)
    Asesores Expertos
    IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
    Ultimate Pulse
    Clifton Creath
    5 (2)
    Asesores Expertos
    señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Último Pulso Visión general Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Obtiene beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 30 minutos. Cómo funciona El EA iden
    META i9
    Meta Sophie Agapova
    5 (4)
    Asesores Expertos
    META i9 – Motor Cuántico de Trading Adaptativo  -  Referencia Técnica META i9 es un Asesor Experto totalmente autónomo basado en una arquitectura de tres capas: Quantum-State Pattern Analysis (QSPA) Neuro-Fractal Engine (NFE) Self-Correcting Trade Memory (SCTM) ¡Con la compra de META i9, recibe META i7 totalmente gratis! (Oferta limitada por una semana) Mientras META i7 utiliza dos redes neuronales cooperativas, META i9 va un paso más allá: Sus arquitecturas neuronales han sido ampliadas y o
    Filtro:
    No hay comentarios
    Respuesta al comentario