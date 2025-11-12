NYXORA SIGNAL - Präzisions-Scalping-Power für XAUUSD (M1)

NYXORA SIGNAL ist ein fortschrittlicher Scalping-Indikator, der exklusiv für XAUUSD (Gold) auf dem M1-Zeitrahmen entwickelt wurde.

Er erkennt automatisch potenzielle Umkehrzonen und verfeinert sie zu einer präzisen 30-Pip-Zone, die Händlern einen schnellen und präzisen Einstieg in den extrem volatilen Goldmarkt ermöglicht.

Wichtigste Merkmale

Automatische Erkennung von Umkehrzonen - Intelligenter Algorithmus, der potenzielle Umkehrzonen identifiziert und in eine konsistente 30-Punkte-Zone umwandelt.

Benutzerdefinierte SL- und TP-Levels (1, 2, 3) - Vollständig anpassbar an Ihr bevorzugtes Risiko- und Ertragsverhältnis.

Echtzeit-Benachrichtigungen - Sofortige Benachrichtigungen für Eingaben und jeden TP/SL-Treffer (Desktop + Mobile Push).

Eingebautes Backtesting-Panel - Sofortige Anzeige von Performance-Statistiken basierend auf Ihren eigenen Eingabeeinstellungen.

Hohe Genauigkeit - Mit den Standardparametern erreicht NYXORA SIGNAL eine Genauigkeit von bis zu 80% auf TP1 (≈25 Pips) mit einem 40-Pip-Stop-Loss.

Wie es funktioniert

NYXORA SIGNAL scannt den Markt kontinuierlich nach Umkehrzonen mit hoher Wahrscheinlichkeit und verwendet eine optimierte Logik, die für die schnellen Bewegungen von Gold entwickelt wurde.

Sobald eine Umkehrzone bestätigt wird, markiert der Indikator diese visuell auf dem Chart und generiert automatisch Einstiegswarnungen zusammen mit der TP- und SL-Struktur.

Auf jedes Signal folgen eindeutige Benachrichtigungen, damit Sie keine Gelegenheit verpassen - auch wenn Sie nicht an Ihrem Handelsterminal sitzen.

Warum sollten Sie NYXORA wählen?

Speziell für M1 Gold Scalping entwickelt - keine verwirrenden Einstellungen oder Multi-Pair-Gimmicks.

Liefert Geschwindigkeit und Präzision mit Zero-Lag-Erkennung.

Vereinfacht die Entscheidungsfindung mit klaren visuellen Zonen und datengesteuerten Signalen.

Enthält ein Performance-Panel für schnelles Backtesting und Optimierung auf dem Chart.





⚠️ Diese kostenlose Version ist nur bis März 2026 aktiv.