One Hour Trade
- Experten
- Yaniv Ben Porat
- Version: 1.5
- Aktivierungen: 10
One Hour Trade ist ein leichtgewichtiger Breakout Expert Advisor, der entwickelt wurde, um kurzfristige Kursbewegungen mit automatischen Buy-Stop- und Sell-Stop-Orders zu erfassen.
Der EA analysiert die aktuelle Marktstruktur, identifiziert Unterstützungs- und Widerstandszonen und platziert schwebende Orders in einem kontrollierten Abstand zu diesen Niveaus. Jeder Handel wird automatisch geschlossen, wodurch ein sauberer, wiederholbarer Handelszyklus entsteht.
Live-Signal
Dieser EA verwendet keine Martingale-, Grid-, Mittelwertbildungs- oder andere risikoreiche Money-Management-Methoden. Jeder Handel verwendet ein festes Lot und eine feste Laufzeit.
- Wie es funktioniert
Scannt die letzten N Kerzen, um lokale Hochs (Widerstand) und Tiefs (Unterstützung) zu erkennen
Platziert schwebende Buy-Stop- und Sell-Stop-Orders über dem Widerstand und unter der Unterstützung
Orders werden nur während der aktiven Handelssitzung platziert
Alte schwebende Aufträge werden entfernt und bei jedem neuen Signalbalken aktualisiert
Vollständig kompatibel mit Strategy Tester
- Wesentliche Merkmale
- Festes Lot pro Handel (benutzergesteuert)
- Reine Ausbruchslogik basierend auf Unterstützung/Widerstand
- Keine Indikatoren erforderlich
- Funktioniert mit jedem Symbol und Zeitrahmen (XAUUSD empfohlen)
- Minimale Parameter & einfache Einrichtung
- Keine Martingale, kein Grid, keine riskanten Strategien
- Empfohlene Einstellungen
Zeitrahmen: H1
Symbole: XAUUSD, und andere Majors
Feste Losgröße entsprechend Ihrer Risikopräferenz
Verwenden Sie mit einem regulierten Broker & stabile Verbindung
Kontaktieren Sie uns für Unterstützung in WhatsApp +447868141993
- Eingaben
LotSize - Größe für jeden Handel
TrendPeriod - Anzahl der zu analysierenden Balken für Hochs/Tiefs
PipDistance - Abstand von S/R zu schwebenden Aufträgen
Handelszeiten - EA eröffnet Trades nur während der aktiven Marktzeiten
- Warum Trader One Hour Trade verwenden
Konsistentes, strukturiertes Handelsverhalten
Saubere Logik, die leicht zu verstehen ist
Keine versteckten Algorithmen oder gefährlichen Wettsysteme
Perfekt für Händler, die kurzfristige, zeitlich kontrollierte Trades bevorzugen
Klare Ergebnisse im Strategy Tester
Hervorragend geeignet als Diversifizierungsinstrument neben anderen Systemen
Wichtige HinweiseWICHTIG! Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um die Installationsanleitung und die Setup-Anweisungen zu erhalten.