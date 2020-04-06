One Hour Trade

One Hour Trade ist ein leichtgewichtiger Breakout Expert Advisor, der entwickelt wurde, um kurzfristige Kursbewegungen mit automatischen Buy-Stop- und Sell-Stop-Orders zu erfassen.
Der EA analysiert die aktuelle Marktstruktur, identifiziert Unterstützungs- und Widerstandszonen und platziert schwebende Orders in einem kontrollierten Abstand zu diesen Niveaus. Jeder Handel wird automatisch geschlossen, wodurch ein sauberer, wiederholbarer Handelszyklus entsteht.

Live-Signal

Dieser EA verwendet keine Martingale-, Grid-, Mittelwertbildungs- oder andere risikoreiche Money-Management-Methoden. Jeder Handel verwendet ein festes Lot und eine feste Laufzeit.

  • Wie es funktioniert
Scannt die letzten N Kerzen, um lokale Hochs (Widerstand) und Tiefs (Unterstützung) zu erkennen

Platziert schwebende Buy-Stop- und Sell-Stop-Orders über dem Widerstand und unter der Unterstützung

Orders werden nur während der aktiven Handelssitzung platziert

Alte schwebende Aufträge werden entfernt und bei jedem neuen Signalbalken aktualisiert

Vollständig kompatibel mit Strategy Tester

  • Wesentliche Merkmale
  1. Festes Lot pro Handel (benutzergesteuert)
  2. Reine Ausbruchslogik basierend auf Unterstützung/Widerstand
  3. Keine Indikatoren erforderlich
  4. Funktioniert mit jedem Symbol und Zeitrahmen (XAUUSD empfohlen)
  5. Minimale Parameter & einfache Einrichtung
  6. Keine Martingale, kein Grid, keine riskanten Strategien
  • Empfohlene Einstellungen
Zeitrahmen: H1

Symbole: XAUUSD, und andere Majors

Feste Losgröße entsprechend Ihrer Risikopräferenz

Verwenden Sie mit einem regulierten Broker & stabile Verbindung

Kontaktieren Sie uns für Unterstützung in WhatsApp +447868141993

  • Eingaben
LotSize - Größe für jeden Handel

TrendPeriod - Anzahl der zu analysierenden Balken für Hochs/Tiefs

PipDistance - Abstand von S/R zu schwebenden Aufträgen

Handelszeiten - EA eröffnet Trades nur während der aktiven Marktzeiten

  • Warum Trader One Hour Trade verwenden
Konsistentes, strukturiertes Handelsverhalten

Saubere Logik, die leicht zu verstehen ist

Keine versteckten Algorithmen oder gefährlichen Wettsysteme

Perfekt für Händler, die kurzfristige, zeitlich kontrollierte Trades bevorzugen

Klare Ergebnisse im Strategy Tester

Hervorragend geeignet als Diversifizierungsinstrument neben anderen Systemen

Wichtige Hinweise
WICHTIG! Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um die Installationsanleitung und die Setup-Anweisungen zu erhalten.
