One Hour Trade ist ein leichtgewichtiger Breakout Expert Advisor, der entwickelt wurde, um kurzfristige Kursbewegungen mit automatischen Buy-Stop- und Sell-Stop-Orders zu erfassen.





Live-Signal Der EA analysiert die aktuelle Marktstruktur, identifiziert Unterstützungs- und Widerstandszonen und platziert schwebende Orders in einem kontrollierten Abstand zu diesen Niveaus. Jeder Handel wird automatisch geschlossen, wodurch ein sauberer, wiederholbarer Handelszyklus entsteht.





Dieser EA verwendet keine Martingale-, Grid-, Mittelwertbildungs- oder andere risikoreiche Money-Management-Methoden. Jeder Handel verwendet ein festes Lot und eine feste Laufzeit.





Wie es funktioniert

Scannt die letzten N Kerzen, um lokale Hochs (Widerstand) und Tiefs (Unterstützung) zu erkennen





Platziert schwebende Buy-Stop- und Sell-Stop-Orders über dem Widerstand und unter der Unterstützung





Orders werden nur während der aktiven Handelssitzung platziert





Alte schwebende Aufträge werden entfernt und bei jedem neuen Signalbalken aktualisiert





Vollständig kompatibel mit Strategy Tester





Wesentliche Merkmale

Festes Lot pro Handel (benutzergesteuert) Reine Ausbruchslogik basierend auf Unterstützung/Widerstand Keine Indikatoren erforderlich Funktioniert mit jedem Symbol und Zeitrahmen (XAUUSD empfohlen) Minimale Parameter & einfache Einrichtung Keine Martingale, kein Grid, keine riskanten Strategien

Empfohlene Einstellungen

Zeitrahmen: H1





Symbole: XAUUSD, und andere Majors





Feste Losgröße entsprechend Ihrer Risikopräferenz





Verwenden Sie mit einem regulierten Broker & stabile Verbindung



Kontaktieren Sie uns für Unterstützung in WhatsApp +447868141993





Eingaben

LotSize - Größe für jeden Handel





TrendPeriod - Anzahl der zu analysierenden Balken für Hochs/Tiefs





PipDistance - Abstand von S/R zu schwebenden Aufträgen





Handelszeiten - EA eröffnet Trades nur während der aktiven Marktzeiten





Warum Trader One Hour Trade verwenden

Konsistentes, strukturiertes Handelsverhalten





Saubere Logik, die leicht zu verstehen ist





Keine versteckten Algorithmen oder gefährlichen Wettsysteme





Perfekt für Händler, die kurzfristige, zeitlich kontrollierte Trades bevorzugen





Klare Ergebnisse im Strategy Tester





Hervorragend geeignet als Diversifizierungsinstrument neben anderen Systemen





Wichtige Hinweise