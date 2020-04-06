One Hour Trade
- Asesores Expertos
- Yaniv Ben Porat
- Versión: 1.5
- Activaciones: 10
One Hour Trade es un Asesor Experto de ruptura ligera diseñado para capturar los movimientos de precios a corto plazo utilizando órdenes automatizadas Buy-Stop y Sell-Stop.
El EA analiza la estructura reciente del mercado, identifica las zonas de soporte y resistencia, y coloca órdenes pendientes a una distancia controlada de estos niveles. Cada operación se cierra automáticamente, creando un ciclo de negociación limpio y repetible.
Este EA no utiliza martingala, rejilla, promedios ni ningún método de gestión monetaria de alto riesgo. Cada operación utiliza un lote fijo y una duración fija.
- Cómo funciona
Escanea las últimas N velas para detectar máximos (resistencia) y mínimos (soporte) locales
Coloca órdenes pendientes Buy-Stop y Sell-Stop por encima de la resistencia y por debajo del soporte
Las órdenes se colocan sólo durante la sesión de negociación activa
Las órdenes pendientes antiguas se eliminan y actualizan en cada nueva barra de señal
Totalmente compatible con Strategy Tester
- Características principales
- Lote fijo por operación (controlado por el usuario)
- Lógica de ruptura pura basada en soporte/resistencia
- No requiere indicadores
- Funciona con cualquier símbolo y marco temporal (se recomienda XAUUSD)
- Parámetros mínimos y fácil configuración
- Sin martingala, sin rejilla, sin estrategias arriesgadas
- Configuración recomendada
Marco temporal: H1
Símbolos: XAUUSD, y otros mayores
Tamaño de lote fijo según su preferencia de riesgo
Uso con un broker regulado y conexión estable
Contáctenos para soporte en WhatsApp +447868141993
- Entradas
LotSize - tamaño de cada operación
TrendPeriod - número de barras a analizar para máximos/mínimos
PipDistance - distancia de S/R a órdenes pendientes
Horas de negociación - EA abre operaciones sólo dentro de las horas activas del mercado
- Por qué los operadores utilizan One Hour Trade
Comportamiento de negociación coherente y estructurado
Lógica limpia y fácil de entender
Sin algoritmos ocultos ni sistemas de apuestas peligrosos
Perfecto para operadores que prefieren operaciones de corta duración y controladas en el tiempo
Resultados claros en el comprobador de estrategias
Excelente como herramienta de diversificación junto a otros sistemas
Notas importantes¡IMPORTANTE! Después de la compra por favor envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración.