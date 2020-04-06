One Hour Trade

One Hour Trade es un Asesor Experto de ruptura ligera diseñado para capturar los movimientos de precios a corto plazo utilizando órdenes automatizadas Buy-Stop y Sell-Stop.
El EA analiza la estructura reciente del mercado, identifica las zonas de soporte y resistencia, y coloca órdenes pendientes a una distancia controlada de estos niveles. Cada operación se cierra automáticamente, creando un ciclo de negociación limpio y repetible.

Señal en vivo

Este EA no utiliza martingala, rejilla, promedios ni ningún método de gestión monetaria de alto riesgo. Cada operación utiliza un lote fijo y una duración fija.

  • Cómo funciona
Escanea las últimas N velas para detectar máximos (resistencia) y mínimos (soporte) locales

Coloca órdenes pendientes Buy-Stop y Sell-Stop por encima de la resistencia y por debajo del soporte

Las órdenes se colocan sólo durante la sesión de negociación activa

Las órdenes pendientes antiguas se eliminan y actualizan en cada nueva barra de señal

Totalmente compatible con Strategy Tester

  • Características principales
  1. Lote fijo por operación (controlado por el usuario)
  2. Lógica de ruptura pura basada en soporte/resistencia
  3. No requiere indicadores
  4. Funciona con cualquier símbolo y marco temporal (se recomienda XAUUSD)
  5. Parámetros mínimos y fácil configuración
  6. Sin martingala, sin rejilla, sin estrategias arriesgadas
  • Configuración recomendada
Marco temporal: H1

Símbolos: XAUUSD, y otros mayores

Tamaño de lote fijo según su preferencia de riesgo

Uso con un broker regulado y conexión estable

Contáctenos para soporte en WhatsApp +447868141993

  • Entradas
LotSize - tamaño de cada operación

TrendPeriod - número de barras a analizar para máximos/mínimos

PipDistance - distancia de S/R a órdenes pendientes

Horas de negociación - EA abre operaciones sólo dentro de las horas activas del mercado

  • Por qué los operadores utilizan One Hour Trade
Comportamiento de negociación coherente y estructurado

Lógica limpia y fácil de entender

Sin algoritmos ocultos ni sistemas de apuestas peligrosos

Perfecto para operadores que prefieren operaciones de corta duración y controladas en el tiempo

Resultados claros en el comprobador de estrategias

Excelente como herramienta de diversificación junto a otros sistemas

Notas importantes
¡IMPORTANTE! Después de la compra por favor envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración.
