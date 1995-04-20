Quick Draw Panels
- Indicadores
- Samuel Munyaradzi Gama
- Versión: 1.8
- Activaciones: 8
Los Paneles de Dibujo Rápido le permiten dibujar instantáneamente objetos de negociación actuales personalizados (zonas y líneas de tendencia) al instante con un solo clic desde el panel fijado ordenadamente en cualquier esquina del gráfico. Esta es la versión mt4 del producto.
No más búsqueda a través de barras de herramientas o menús un clic, un objeto, hecho. Colores, tamaño de línea y estilo totalmente personalizables.
Ideal para:
- Institucional / Smart Money Concept (SMC) / Oferta y Demanda de los comerciantes.
- Marcado de zonas de oferta y demanda.
- Marcaje de Análisis Técnico.
- Marcado de liquidez y bloque de órdenes TIC.
- Gráficos limpios y minimalistas.
- Mantiene sus gráficos limpios y minimalistas.