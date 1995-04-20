Quick Draw Panels

Los Paneles de Dibujo Rápido le permiten dibujar instantáneamente objetos de negociación actuales personalizados (zonas y líneas de tendencia) al instante con un solo clic desde el panel fijado ordenadamente en cualquier esquina del gráfico. Esta es la versión mt4 del producto.

No más búsqueda a través de barras de herramientas o menús un clic, un objeto, hecho. Colores, tamaño de línea y estilo totalmente personalizables.





Ideal para:

Institucional / Smart Money Concept (SMC) / Oferta y Demanda de los comerciantes.

Marcado de zonas de oferta y demanda.

Marcaje de Análisis Técnico.

Marcado de liquidez y bloque de órdenes TIC.

Gráficos limpios y minimalistas.

Versión Meta Trader 5