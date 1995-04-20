Quick Draw Panels

Панель быстрого рисования позволяет мгновенно рисовать пользовательские торговые объекты (зоны и линии тренда) одним щелчком мыши, удобно закреплённые в любом углу графика.

Больше не нужно искать по панелям инструментов или меню — один клик, один объект готов. Полностью настраиваемые цвета, размер линий и стиль.

Идеально подходит для:

  • Институциональных трейдеров / трейдеров, работающих с концепцией Smart Money (SMC) / трейдеров, работающих с предложением и спросом.
  • Разметка зон спроса и предложения.
  • Разметка технического анализа.
  • Разметка блоков ордеров ликвидности и ИКТ.
  • Чистые, минималистичные графики.
  • Делает ваши графики чистыми и минималистичными.
Рекомендуем также
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Индикаторы
Индикатор SMC Venom Model BPR — профессиональный инструмент для трейдеров, работающих в рамках концепции Smart Money (SMC). Он автоматически идентифицирует на графике цены два ключевых паттерна:  FVG (Fair Value Gap) — комбинация их трёх свечей, в которой имеется разрыв между первой и третьей свечой. Формирует зону между уровнями, где отсутствует поддержка объемов, что часто приводит к коррекции цены. BPR (Balanced Price Range)— комбинация двух FVG-паттернов, образующих «мост»  — зону пробоя и
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Индикаторы
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Индикаторы
Title: KATANA Scalper Pro - High-Speed Momentum & Price Action Suite Description: SOLD OUT & YEAR-END ENCORE SALE! The first 10 copies at the launch price ($35) sold out instantly! Due to overwhelming demand, we are extending the Special Encore Price of $35 until the end of 2025! CURRENT STATUS: Special Price: $35 (Valid until Dec 31, 2025) From Jan 2026: $59 (Gradual price increase) Final Retail Price: $499 This is your absolute last chance to get a professional-grade scalping tool at
Three 3TP Easy Trade Pad for MT4
Mehnoosh Karimi
Утилиты
Three 3TP Easy Trade Pad Expert for MT4 – Download The 3TP Easy Trade Pad Expert is an advanced tool designed for capital management, risk control, and streamlined trading within the MetaTrader 4 (MT4) platform. With its functional and specialized interface, this expert advisor allows traders to effortlessly set and manage Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels. In addition to simplifying trade execution, the tool provides features for defining acceptable risk, expected profit (R/R), and adv
VR Cub
Vladimir Pastushak
Индикаторы
VR Cub это индикатор что бы получать качественные точки входа. Индикатор разрабатывался с целью облегчить математические расчеты и упростить поиск точек входа в позицию. Торговая стратегия, для которой писался индикатор, уже много лет доказывает свою эффективность. Простота торговой стратегии является ее большим преимуществом, что позволяет успешно торговать по ней даже начинающим трейдерам. VR Cub рассчитывает точки открытия позиций и целевые уровни Take Profit и Stop Loss, что значительно повы
Dynamic Power Oscillator m
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
"Dynamic Power Oscillator" — это продвинутый пользовательский индикатор Crypto_Forex — эффективный торговый инструмент для MT4! — Новое поколение осцилляторов — смотрите изображения, чтобы узнать, как им пользоваться. — Это очень полезный технический индикатор импульса. — Dynamic Power Oscillator имеет адаптивные зоны перепроданности/перекупленности. — Осциллятор — вспомогательный инструмент для поиска точных точек входа в динамических зонах перепроданности/перекупленности. — Значения перепрод
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Индикаторы
Индикатор для бинарных опцыонов стрелочный прост в использовании и не требует настройки работает на всех валютных парах акцыях крипто валюте сигнал на покупку синяя стрелка вверх  сигнал на продажу красная стрелка в низ  советы не стоит торговать во время новостей и за 15-30 минут перед их выходом так как рынок слишком волотилен и очень много шума  входить в сделки стоит на одну или две свечи от текущего периода ( рекомендуется на 1 свечу ) таймфрейм до м 15 рекомендуемый мани менеджмент фиксир
Initial Balance Target Strategy
Chantal Sala
Индикаторы
Initial Balance Target Strategy is an indicator based on Fibonacci Levels. Its graphics flexibility allows you to adapt very well to your strategies or Trading System setting it with levels in input. The analysis of the time range allows replication of strategies as London Breakout and Kiss . The indicator is fully customizable, you can change colors, texts and percentages of Target. The simplicity and manageability of this indicator makes it an useful tool for all Intraday Trader . Input Value
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
Индикаторы
Уникальный индикатор, реализующий профессиональный и количественный подход к торговле на возврате к среднему. Он использует тот факт, что цена отклоняется и возвращается к среднему предсказуемым и измеримым образом, что позволяет использовать четкие правила входа и выхода, которые значительно превосходят неколичественные торговые стратегии. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Четкие торговые сигналы Удивительно легко торговать Настраиваемые цвета и разме
SSL Hybrid MT4
Rashed Samir
Индикаторы
This indicator is the mql4 version of the   SSLHybrid   indicator. MT5 Version Find out more here:  https://www.mql5.com/en/users/rashedsamir/seller Description of TradingView version: This script is designed for the NNFX Method, so it is recommended for Daily charts only. Tried to implement a few VP NNFX Rules This script has a SSL / Baseline (you can choose between the SSL or MA), a secondary SSL for continiuation trades and a third SSL for exit trades. Alerts added for Baseline entries, SSL2
TakeProfit Catcher
Mikhail Kontsevoy
Утилиты
Очень разочаровывает, когда цена разворачивается, не достигнув нескольких пунктов до уровня Take Profit. Этот советник устанавливает виртуальные уровни рядом с уровнями TakeProfit. Если эти уровни достигнуты ценой, то ордер будет переведен в безубыток или к нему применяется трейлинг-стоп. Особенности Советник самостоятельно не устанавливает ордера. Его работа заключается в управлении уровнями стоп-лосс существующих ордеров, установленных другим советником или вручную (с магическим числом 0). Дл
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
Индикаторы
Уникальная мультивалютная авторская стратегия, одновременно определяющая силу трендов и точки входа в рынок, визуализируя это с помощью гистограмм на графике. Индикатор оптимально адаптирован для торговли на временных периодах М5, М15, М30, Н1. При этом для удобства пользователя по определенной точке всегда появляется точка входа (в виде стрелки), рекомендуемые уровни получения прибыли (TP1, TP2 с текстовыми метками) и рекомендация по установке Стоп Лосс. Уровни получения прибыли (TP1, TP2) авто
MakingAssistantNetworker
Iurii Kuksov
Утилиты
Это обычная панель которая выставляет сеть ордеров на покупку и продажу. Закрывает этот советник ордера по профиту определенного в настройках. Потом, там есть параметр и называется Ladder который включает, что расстояние между ордерами начинают увеличиваться на пункты указанные параметром ladder (здесь, в основных настройках стоит на 10 пунктов) значит второй ордер на 10 пунктов, третий ордер на 20 пунктов, четвертый ордер на 40 пунктов и т.д. Потом, что тут в этом советнике надо знать, так как
Basic Support and Resistance
Mehran Sepah Mansoor
Индикаторы
Наш индикатор Basic Support and Resistance - это решение, необходимое для повышения технического анализа.Этот индикатор позволяет вам проектировать уровни поддержки и сопротивления на диаграмме/ версия MT5 Особенности Интеграция уровней Fibonacci: с возможностью отображения уровней Fibonacci наряду с уровнями поддержки и сопротивления, наш показатель дает вам еще более глубокое представление о поведении рынка и возможных областях обращения. Оптимизация производительности: При возможности обно
Set TP and SL by Price
Antonio Franco
Эксперты
Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT4 Автоматически устанавливает точные уровни TP и SL на любую сделку ️ Работает со всеми парами и советниками, фильтрация по символу или magic number Этот советник позволяет вам задавать точные уровни Take Profit (TP) и Stop Loss (SL), используя ценовые значения (например, 1.12345 на EURUSD). Без пунктов или пипсов — только точное управление ордерами по цене, для всех ордеров или отфильтрованных по графику или magic number. Основные функци
Trading Levels Indicator
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Trading Levels Indicator - система для торговли, разработанная для определения точек входа, удержания позиций и трендового направления. Включает несколько механизмов работающих в одном комплексе, волновой анализ трендового направления, уровневый анализ при построении сигналов, показывает возможные цели TP и SL. Возможности индикатора Сигнальные стрелки появляются на текущей свече, не перекрашиваются. Использует специальные алгоритмы поиска уровней от которых отскакивает цена. Работает по тренд
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Индикаторы
Forex Gump - это полностью готовая полуавтоматическая торговая система. В виде стрелок на экран выводятся сигналы для открытия и закрытия сделок. Все, что вам нужно, это следовать указаниям индикатора. Когда индикатор показывает синюю стрелку, Вам нужно открывать ордер на покупку. Когда индикатор показывает красную стрелку, нужно открывать ордер на продажу. Закрываем ордера когда индикатор рисует желтый крестик. Для того, чтобы получить максимально эффективный результат, рекомендуем использовать
BOA Multi Currency Dashboard MT4
Eugene Kendrick
Индикаторы
Binary Options Assistant (BOA) Multi Currency Dashboard for Binary Options (MT4) . You can use any of the BOA Signals Indicators with the dashboard. Just change the BOA Signals Indicator Name in the dashboard settings to the indicator you want to get signals from. For example: CHILL. BOA_BURN_Indicator_v1   Strategy :   Ana Trader Binary Options Strategy (MACD & Stochastic) BOA_COLD_Indicator_v1   Strategy :  Amalia Trader Binary Options Strategy (Keltner & Stochastic) BOA_CHILL_Indicator_v1  
Indicador Taurus All4
Fabio Oliveira Magalhaes
Индикаторы
Taurus All4 Taurus All4 is a high-performance indicator, it will tell you the strength of the trend, and you will be able to observe the strength of the candle. Our indicator has more than 4 trend confirmations. It is very simple and easy to use. Confirmation Modes Candle Trend Confirmations: When the candle switches to light green the trend is high. When the candle switches to light red the trend is reverting down. When the candle changes to dark red the trend is low. Trendline Trend Confirm
ChangePeriod MT4
Kazuya Yamaoka
Индикаторы
You can change the time period of the chart at the touch of a button. You can also change multiple charts at the touch of a button. You can also change multiple charts at the touch of a button, saving you the trouble of changing time periods. We are live-streaming the actual operation of the system. https://www.youtube.com/@ganesha_forex We do not guarantee your investment results. Investments should be made at your own risk. We sharll not be liable for any disadvantage or damage caused by th
Fibonacci Swing Scalp Two
Andy Ismail
5 (3)
Индикаторы
Индикатор представляет собой видоизмененный индикатор Fibonacci-SS https://www.mql5.com/ru/market/product/10136 . Отличается поведение при размещения отложенных ордеров и линии TP. Автоматическое размещение линий Фибрначчи от максимума до минимума видимых баров: Автоматические отложенные ордера (Buy/Sell) Taking Profit 1, Taking Profit 2 как точки разворота и Taking Profit 3 для улучшения возможной прибыли. Лучшее соотношение риска и прибыли. Простой и мощный индикатор Этот индикатор, наряду с
Buy and sell zones
Evgeniy Zhdan
5 (2)
Индикаторы
Индикатор определения флета и тренда. Если цена ниже любой из двух гистограмм и двух линий (красной и синей), это зона продаж. При покупке этой версии индикатора, версия  МТ5  для одного реального и одного демо-счета - в подарок (для получения, напишите мне личное сообщение)! Если цена выше любой из двух гистограмм и двух линий (красной и синей), это зона покупок. MT5 version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/70409 Если цена находится между двух линий или в зоне любой из гистограмм, знач
Nirvana prop controler MT4
Aiireza Arjmandi Nezhad
Индикаторы
Индикатор управления рисками и мониторинга лимитов для профессиональных трейдеров и счетов оценивания (Prop) Этот инструмент лишь отображает на графике точную информацию по управлению рисками и лимитам, помогая принимать решения более сосредоточенно. Индикатор не открывает/не закрывает/не изменяет сделки и не конфликтует с советниками (EA). Возможности Мониторинг дневной и общей просадки Рассчитывает и показывает дневную и суммарную просадку на базе баланса (Balance) или средств (Equity) (настр
Laguerre SuperTrend Clouds
Libertas LLC
Индикаторы
Laguerre SuperTrend Clouds добавляет алгоритм адаптивного усреднения Лагерра (Adaptive Laguerre averaging) и оповещения к широко известному индикатору SuperTrend. Как следует из названия, Laguerre SuperTrend Clouds (LSC) - это трендовый индикатор, который лучше всего работает на трендовых (не переменчивых) рынках. Индикатор SuperTrend чрезвычайно популярен для внутридневной и ежедневной торговли и может быть использован на любом таймфрейме. Внедрение уравнения Лагерра в этот индикатор может спос
Riko Trend
Nadiya Mirosh
Индикаторы
Индикатор тренда Riko Trend - революционное решение для торговли по трендам и фильтрации со всеми важными функциями инструмента тренда, встроенными в один инструмент! Индикатор Riko Trend хорош для любого трейдера, подойдет любому трейдеру как для форекс так и для бинарных опционов. Ничего настраивать не нужно все отточено времинем и опытом, отлично работает на во время флета та и в тренде. Индикатор тренда Riko Trend это инструмент технического анализа финансовых рынков, отражающий текущие от
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Индикаторы
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
Watch the Clock
David Leander Tschacher
Индикаторы
Watch the Clock shows a clock at a desired position. The clock is useful if you want to check when a candle closes. You can also set an alert to be prepared before the news. ️ Watch the Clock works also in the strategy tester. ️ Watch the Clock requires a minimum of CPU power. ️ Watch the Clock can improve your manual style of trading. Inputs Alert -> At which time should the alert occur? Time Shift in Minutes -> Should the time be incremented by x minutes? Size -> The font size of the tim
All M1 currency pairs
Damir Duseev
Утилиты
Этот скрипт предназначен для автоматического открытия графиков всех доступных форекс пар на платформе MetaTrader 4, а также графика золота (XAUUSD). Скрипт проходит по всем символам, доступным на платформе, определяет, какие из них являются форекс парами, и открывает для них графики на таймфрейме M1 (одна минута). Основные функции: Открытие графика золота: Скрипт автоматически открывает график пары XAUUSD (золото/доллар) при наличии этого символа у вашего брокера. Если символ золота не найден, в
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Индикаторы
Daily Candle Predictor - это индикатор, который предсказывает цену закрытия свечи. Прежде всего индикатор предназначен для использования на графиках D1. Данный индикатор подходит как для традиционной форекс торговли, так и для торговли бинарными опционами. Индикатор может использоваться как самостоятельная торговая система, так может выступать в качестве дополнения к вашей уже имеющейся торговой системе. Данный индикатор производит анализ текущей свечи, рассчитывая определенные факторы силы внут
Two Pairs Square Hedge Meter
Mohamed yehia Osman
Индикаторы
TWO PAIRS SQUARE HEDGE METER INDICATOR Try this brilliant 2 pairs square indicator It draws a square wave of the relation between your two inputs symbols when square wave indicates -1 then it is very great opportunity to SELL pair1 and BUY Pair2 when square wave indicates +1 then it is very great opportunity to BUY pair1 and SELL Pair2 the inputs are : 2 pairs of symbols         then index value : i use 20 for M30 charts ( you can try other values : 40/50 for M15 , : 30 for M30 , : 10 for H1 ,
С этим продуктом покупают
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Индикаторы
Gann Made Easy - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. Пожалуйста, напишите мне после покупки! Я поделюсь своими рекомендациями по использованию индикатора. Также вас ждет отличный бонусный индикатор и торговый ассистент в подарок! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как пр
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Индикаторы
Инновационный индикатор, использующий эксклюзивный алгоритм для быстрого и точного определения тренда. Индикатор автоматически рассчитывает время открытия и закрытия позиций, а также подробную статистику работы индикатора на заданном отрезке истории, что позволяет выбрать наилучший торговый инструмент для торговли. Вы также можете подключить свои пользовательские стрелочные индикаторы к Scalper Inside Pro для проверки и расчета их статистики и прибыльности. Инструкция и настройки: Читать... Осно
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Индикаторы
M1 SNIPER — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на д
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Эта приборная панель работает на 28 валютных парах. Он основан на 2 наших основных индикаторах (Advanced Currency Strength 28 и Advanced Currency Impulse). Он дает отличный обзор всего рынка Forex. Он показывает значения Advanced Currency Strength, скорость движения валюты и сигналы для 28 пар Forex на всех (9) таймфреймах. Представьте, как улучшится ваша торговля, когда вы сможете наблюдать за всем рынком с помощ
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Apollo SR Master — это индикатор уровней поддержки/сопротивления со специальными функциями, которые упрощают и повышают надежность торговли с использованием зон поддержки/сопротивления. Индикатор рассчитывает зоны поддержки/сопротивления в режиме реального времени без задержек, выявляя локальные максимумы и минимумы цены. Затем, для подтверждения сформированной зоны поддержки/сопротивления, индикатор выдаёт специальный сигнал, который сигнализирует о том, что зону поддержки/сопротивления можно у
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор специализирован для отображения силы валюты для любых символов, таких как экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Впервые в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показать истинную силу валюты золота, серебра, нефти, DAX, US30, MXN, TRY, CNH и т.д. Это уникальный, высококачественный и доступный торговый инструмент, потому что мы включили в него ряд собственных функци
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Индикаторы
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY TILL 25TH DECEMBER MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with the prevailing mark
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (75)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Индикаторы
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Индикаторы
Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Индикаторы
Внутридневная стратегия, основанная на двух фундаментальных принципах рынка. В основе алгоритма лежит анализ объемов и ценовых волн с применением дополнительных фильтров. Интеллектуальный алгоритм индикатора дает сигнал только тогда, когда два рыночных фактора объединяются в одно целое. Индикатор рассчитывает волны определенного диапазона, а уже для подтверждения волны индикатор использует анализ по объемам. Данный индикатор - это готовая торговая система. Все что нужно от трейдера - следовать с
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Индикаторы
Этот индикатор является супер комбинацией двух наших продуктов Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Он работает на всех временных рамках и графически показывает импульс силы или слабости для 8 основных валют плюс один символ! Этот индикатор специализирован для отображения ускорения силы валюты для любых символов, таких как золото, экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Первый в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показат
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Индикаторы
Available for   MT4   and   MT5 . Join the Market Structure Patterns channel to download materials available for study and/or additional informations. Related posts: Market Structure Patterns - Introdução Get it now with 50% off | Previously priced at $90 | Offer valid until December 31 | A major upgrade is coming soon, and the original price will be adjusted. Market Structure Patterns   is an indicator based on   smart money concepts   that displays   SMC/ICT   elements that can take your tr
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Индикаторы
Индикатор тренда, революционное уникальное решение для торговли и фильтрации тренда со всеми важными функциями тренда, встроенными в один инструмент! Это 100% неперерисовывающийся мультитаймфреймный и мультивалютный индикатор, который можно использовать на всех инструментах/инструментах: форекс, товары, криптовалюты, индексы, акции. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ: Индикатор скринера поддержки и сопротивления доступен всего за 50$ и бессрочно. (Изначальная цена 250$) (предложение продлено) Tre
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
RFI levels PRO
Roman Podpora
Индикаторы
RFI LEVELS PRO  —профессиональный индикатор, который показывает место входа крупного капитала и начало разворота рынка.R1-конструкции (уровни) — это ключевая точка зарождения нового тренда. Рынок формирует первый импульс, затем возвращается протестировать этот уровень — и именно здесь появляется самая сильная точка входа, позволяющая входить практически одновременно с крупным игроком. Индикатор работает без перерисовки, оптимизирован под любые инструменты и раскрывает свой максимальный потенциал
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Индикатор анализирует объем с каждой точки и рассчитывает уровни истощения рынка для этого объема. Он состоит из трех линий: Линия истощения бычьего объема Линия истощения медвежьего объема Линия, указывающая на тренд рынка. Эта линия меняет цвет в зависимости от того, является ли рынок медвежьим или бычьим. Вы можете анализировать рынок с любой выбранной вами точки. Как только достигнута линия истощения объема, определите новую точку для начала следующего анализа. Можно анализировать что угодно
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Индикаторы
PRO Renko System - это высокоточная система торговли на графиках RENKO. Система универсальна. Данная торговая система может применяться к различным торговым инструментам. Система эффективно нейтрализует так называемый рыночный шум, открывая доступ к точным разворотным сигналам. Индикатор прост в использовании и имеет лишь один параметр, отвечающий за генерацию сигналов. Вы легко можете адаптировать алгоритм к интересующему вас торговому инструменту и размеру ренко бара. Всем покупателям с удовол
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Индикаторы
Day Trader Master - это полноценная торговая система для трейдеров, кто ведет внутридневную торговлю. Система состоит из двух индикаторов. Один индикатор представляет собой стрелки-сигналы на покупку и продажу. Именно стрелочный индикатор вы приобретаете. Второй индикатор я предоставлю вам совершенно бесплатно. Второй индикатор является индикатором тренда, специально разработанного для использования совместно с этими стрелками. ИНДИКАТОРЫ НЕ ПЕРЕРИСОВЫВАЮТСЯ И НЕ ЗАПАЗДЫВАЮТ! Использовать данную
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Индикаторы
Представляем       Графики   Quantum Heiken Ashi PRO Свечи Heiken Ashi, разработанные для обеспечения четкого понимания рыночных тенденций, известны своей способностью отфильтровывать шум и устранять ложные сигналы. Попрощайтесь со сбивающими с толку колебаниями цен и познакомьтесь с более плавным и надежным представлением графиков. Что делает Quantum Heiken Ashi PRO действительно уникальным, так это его инновационная формула, которая преобразует данные традиционных свечей в легко читаемые цветн
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Индикаторы
Этот индикатор отслеживает рыночную тенденцию с непревзойденной надежностью, игнорируя внезапные колебания и рыночный шум. Он был спроектирован для трендовых внутридневных графиков и небольших таймфреймов. Коэффициент выигрыша составляет около 85%. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно легко торговать Найти ситуации перепроданности / перекупленности Наслаждайтесь бесшумной торговлей в любое время Избегайте провалов на вн
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Индикаторы
Хватит гадать. Начните торговать со статистическим преимуществом. Фондовые индексы торгуются не так, как форекс. У них определённые сессии, ночные гэпы и предсказуемые статистические паттерны. Этот индикатор предоставляет вам данные о вероятности, необходимые для уверенной торговли такими индексами, как DAX, S&P 500 и Dow Jones. Чем он отличается Большинство индикаторов показывают, что произошло. Этот показывает, что вероятно произойдёт дальше. Каждый торговый день индикатор анализирует вашу тек
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Индикаторы
Этот индикатор представляет собой индикатор автоматического волнового анализа, который идеально подходит для практической торговли! Случай... Примечание.   Я не привык использовать западные названия для классификации волн. Из-за влияния соглашения об именах Тан Лунь (Тан Чжун Шуо Дзен) я назвал основную волну   ручкой   , а вторичную полосу волн —   сегментом   Ат. в то же время сегмент имеет направление тренда. Именование   в основном является трендовым сегментом   (этот метод именования буде
Другие продукты этого автора
Bank Session Lines
Samuel Munyaradzi Gama
Индикаторы
Индикатор «Линии банковских сессий» Линии банковских сессий автоматически выделяют время суток, в течение которого меняется цена. Он помогает трейдерам, предпочитающим разумные инвестиции, четко отмечать и отслеживать ключевые институциональные торговые сессии, в которых работают банки — азиатскую, лондонскую и нью-йоркскую, — с помощью полностью настраиваемых линий сессий на графиках. Разработан для трейдеров, которым нужна ясность и точность при отслеживании циклов волатильности. Почему нуж
Banks Session Lines
Samuel Munyaradzi Gama
Индикаторы
Индикатор «Линии банковских сессий» Линии банковских сессий автоматически выделяют время суток, в течение которого меняется цена. Он помогает трейдерам, предпочитающим разумные инвестиции, четко отмечать и отслеживать ключевые институциональные торговые сессии, в которых работают банки — азиатскую, лондонскую и нью-йоркскую, — с помощью полностью настраиваемых линий сессий на графиках. Разработан для трейдеров, которым нужна ясность и точность при отслеживании циклов волатильности. Почему нуж
Quick Draw Panel
Samuel Munyaradzi Gama
Индикаторы
Панель быстрого рисования позволяет мгновенно рисовать пользовательские торговые объекты (зоны и линии тренда) одним щелчком мыши, удобно закреплённые в любом углу графика. Больше не нужно искать по панелям инструментов или меню — один клик, один объект готов. Полностью настраиваемые цвета, размер линий и стиль. Идеально подходит для: Институциональных трейдеров / трейдеров, работающих с концепцией Smart Money (SMC) / трейдеров, работающих с предложением и спросом. Разметка зон спроса и пред
Candlestick Overlay
Samuel Munyaradzi Gama
Индикаторы
Overlay higher timeframe candles onto the lower timeframe candles for both live time trading and back testing to see how higher timeframe candles are formed with lower timeframe candles. Helps traders to see the multi timeframe alignment between timeframes in each moment to find refined entry within market structure. Give the trader a full view of price across all timeframes by just looking at one timeframe.
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв