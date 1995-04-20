Galaxy Reversal Pro
- Indicadores
- Boris Sklyaruk
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
GalaxyReversalPro - Indicador de señal de tendencia
GalaxyReversalPro es un indicador de tendencia basado en señales diseñado para operadores que valoran la simplicidad, la precisión y la fiabilidad.
Es extremadamente fácil de usar y no requiere configuración adicional.
La herramienta le ayuda a entrar en nuevas tendencias pronto y a salir antes de que comiencen las correcciones: máxima precisión con un riesgo mínimo:
El algoritmo se basa en un análisis de impulsos estructurales: sigue los máximos y mínimos locales, detecta las rupturas de los niveles clave y confirma los cambios de tendencia sólo cuando se ha formado un cambio direccional estable.
Puntos blancos: señales preliminares.
Estrellas azules: puntos de entrada confirmados.
El indicador funciona sin repintado, proporciona alertas precisas en tiempo real y se adapta perfectamente a todos los plazos e instrumentos de negociación, desde pares de divisas hasta metales y criptodivisas.
Ajustes externos del indicador:
|Sensetive
|Sensibilidad del algoritmo. Los valores más altos reducen el número de señales y aumentan el filtrado de ruido.
|Color_punto_arriba / Color_punto_abajo
|Color de las señales preliminares (puntos pequeños) para las configuraciones de compra y venta.
|Tamaño_punto
|Tamaño de los puntos.
|Star_Up_Color / Star_Down_Color
|Color de las señales principales (estrellas) para las configuraciones de compra y venta.
|Tamaño_Estrella
|Tamaño de las estrellas.
|usar_líneas
|Activa/desactiva las líneas de tendencia automáticas.
|Line_code
|Estilo de la línea de tendencia (sólida, discontinua, etc.).
|Ancho_línea
|Grosor de la línea de tendencia.
|Color_línea1 / Color_línea2
|Colores de las líneas de tendencia para las direcciones alcista y bajista.
|usar_alerta
|Activar/desactivar las alertas sonoras y de texto cuando aparece una nueva señal.