Galaxy Reversal Pro

GalaxyReversalPro - Indicador de señal de tendencia

GalaxyReversalPro es un indicador de tendencia basado en señales diseñado para operadores que valoran la simplicidad, la precisión y la fiabilidad.

Es extremadamente fácil de usar y no requiere configuración adicional.

La herramienta le ayuda a entrar en nuevas tendencias pronto y a salir antes de que comiencen las correcciones: máxima precisión con un riesgo mínimo:

El algoritmo se basa en un análisis de impulsos estructurales: sigue los máximos y mínimos locales, detecta las rupturas de los niveles clave y confirma los cambios de tendencia sólo cuando se ha formado un cambio direccional estable.

Puntos blancos: señales preliminares.

Estrellas azules: puntos de entrada confirmados.

El indicador funciona sin repintado, proporciona alertas precisas en tiempo real y se adapta perfectamente a todos los plazos e instrumentos de negociación, desde pares de divisas hasta metales y criptodivisas.

Ajustes externos del indicador:

Sensetive Sensibilidad del algoritmo. Los valores más altos reducen el número de señales y aumentan el filtrado de ruido.
Color_punto_arriba / Color_punto_abajo Color de las señales preliminares (puntos pequeños) para las configuraciones de compra y venta.
Tamaño_punto Tamaño de los puntos.
Star_Up_Color / Star_Down_Color Color de las señales principales (estrellas) para las configuraciones de compra y venta.
Tamaño_Estrella Tamaño de las estrellas.
usar_líneas Activa/desactiva las líneas de tendencia automáticas.
Line_code Estilo de la línea de tendencia (sólida, discontinua, etc.).
Ancho_línea Grosor de la línea de tendencia.
Color_línea1 / Color_línea2 Colores de las líneas de tendencia para las direcciones alcista y bajista.
usar_alerta Activar/desactivar las alertas sonoras y de texto cuando aparece una nueva señal.


      Productos recomendados
      ZhiBiCCI MT4
      Qiuyang Zheng
      Indicadores
      Los indicadores [ZhiBiCCI] son ​​adecuados para todos los ciclos de uso y también son adecuados para todas las variedades de mercado. [ZhiBiCCI] La línea verde sólida es una reversión de la divergencia alcista. La línea de puntos verde es una divergencia alcista clásica. [ZhiBiCCI] La línea continua hacia el rojo es una divergencia bajista inversa. La línea roja punteada es una divergencia bajista clásica. [ZhiBiCCI] puede configurarse en los parámetros (Alerta, Enviar correo, Enviar notifica
      Owl smart levels
      Sergey Ermolov
      4.24 (37)
      Indicadores
      Versión MT5  |   FAQ El   Indicador Owl Smart Levels   es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como   los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye   la estructura de onda correcta   del mercado y   los niveles de Fibonacci   que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indi
      Advanced Stochastic Scalper
      Evgeny Belyaev
      4.56 (16)
      Indicadores
      Advanced Stochastic Scalper - es un indicador profesional basado en el popular oscilador estocástico. Advanced Stochastic Scalper es un oscilador con niveles dinámicos de sobrecompra y sobreventa, mientras que en el oscilador estocástico estándar, estos niveles son estáticos y no cambian. Esto permite a Advanced Stochastic Scalper adaptarse a los constantes cambios del mercado. Cuando aparece una señal de compra o de venta, se dibuja una flecha en el gráfico y se activa una alerta que le permite
      Super Reversal Pattern
      Parfait Mujinga Ndalika
      Indicadores
      Super Indicador de Patrón de Reversión Desbloquee el poder del reconocimiento avanzado de patrones con nuestro indicador Super Reversal Pattern. Diseñado para operadores que buscan precisión y fiabilidad, este indicador identifica uno de los patrones de inversión más eficaces en el análisis técnico, ofreciendo una ventaja significativa en su estrategia de trading. Características principales: Precisión sin repintado: Disfrute de la confianza de la tecnología sin repintado. Una vez detectado un
      Dynamic Scalping Oscillator mq
      DMITRII GRIDASOV
      Indicadores
      "Oscilador Dinámico de Scalping": un indicador avanzado y personalizado para Crypto_Forex, ¡una herramienta de trading eficiente para MT4! - Osciladores de nueva generación: vea las imágenes para saber cómo usarlo. - El Oscilador Dinámico de Scalping cuenta con zonas de sobreventa/sobrecompra adaptables. - El Oscilador es una herramienta auxiliar para encontrar puntos de entrada exactos en zonas dinámicas de sobreventa/sobrecompra. - Valores de sobreventa: por debajo de la línea verde; valores
      Magical Arrow
      Ranguni Abdulsamir Abdulmajid
      Indicadores
      Indicador Flecha Mágica - Señales claras y fiables El Indicador Flecha Mágica es una herramienta de seguimiento de tendencias que no repinta y que le proporciona señales de Compra y Venta cristalinas . Le da reversiones y entradas de alta probabilidad . No más conjeturas - ¡sólo siga las flechas en su gráfico! El indicador Magical Arrow es una herramienta de negociación potente y fácil de usar que le ayuda a detectar las oportunidades de compra y venta más rentables en el mercado Forex. Está
      The coated chart
      Jin Wang
      Indicadores
      El gráfico de velas Heiken Ashi es una versión mejorada del gráfico de velas japonés, que puede filtrar eficazmente el "ruido" del mercado del gráfico de velas japonés. Muchos operadores lo prefieren por su sencillez e intuición. Para los operadores de tendencia, el gráfico de velas HA es una herramienta mágica. A diferencia del gráfico de velas japonés tradicional, el Heikenashi no refleja el precio de apertura, el precio máximo, el precio mínimo y el precio de cierre del mercado. En su lugar,
      Signal From Level
      Yaroslav Varankin
      Indicadores
      Indicador de soporte y resistencia de opciones binarias Este indicador está diseñado para el comercio de opciones binarias y muestra eficazmente los retrocesos de los niveles de soporte y resistencia. Las señales aparecen en la vela actual. Una flecha roja apuntando hacia abajo indica una potencial oportunidad de venta, mientras que una flecha azul apuntando hacia arriba sugiere oportunidades de compra. Lo único que hay que ajustar es el color de las flechas de señal. Se recomienda utilizarlo e
      Fibonacci Expansion and Retracement Pro
      Jianyuan Huang
      Indicadores
      Retroceso de Fibonacci & Herramientas de Dibujo de Líneas Extendidas Retroceso de Fibonacci & Herramientas de Dibujo de Líneas Extendidas son aptos para la plataforma MT4 y para operadores que emplean el método de negociación de puntos y la negociación de sección áurea. Ventajas: Sin líneas excusadas ni las excesivamente largas, y es fácil de observar y descubrir oportunidades de negociación. Versión de prueba: https://www.mql5.com/zh/market/product/35884 Funciones principales: 1. Se puede
      Th3Eng PipFinite signals
      Ahmed Farag
      5 (3)
      Indicadores
      El indicador PipFinite de Th3Eng se basa en un excelente análisis de la dirección de la tendencia correcta con algoritmos personalizados perfectos. Muestra la verdadera dirección y el mejor punto para empezar a operar. Con punto StopLoss y tres puntos Take Profit. También muestra el pivote derecho del precio y los puntos pequeños para reemplazar el soporte dinámico y el canal de resistencia, que rodea el precio. Y por último se dibuja un cuadro muy útil en el lado izquierdo en el gráfico incluye
      Morning Star pattern ms
      DMITRII GRIDASOV
      Indicadores
      Indicador Crypto_Forex "Estrella de la Mañana" para MT4. - El indicador "Estrella de la Mañana" es muy potente para operar con Price Action: Sin repintado ni retraso. - Detecta patrones alcistas de Estrella de la Mañana en el gráfico: Señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes). - Con alertas para PC, móvil y correo electrónico. - También está disponible su hermano bajista, el indicador "Estrella de la Tarde" (siga el enlace a continuación). - El indicador "Estrella de la Mañana" es exce
      Noize Absorption Index MT4
      Ekaterina Saltykova
      5 (1)
      Indicadores
      Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcista
      Candle Countdown With Alerts
      Georgiy Gazaryan
      Indicadores
      Le presentamos el indicador "Candle closing counter", que se convertirá en su asistente indispensable en el mundo del trading. Es por eso que saber cuándo se cerrará la vela puede ayudar: Si usted tiene gusto de negociar usando patrones de la vela, usted sabrá cuando la vela será cerrada. Este indicador le permitirá comprobar si se ha formado un patrón conocido y si hay una posibilidad de negociación. El indicador le ayudará a prepararse para la apertura del mercado y el cierre del mercado. P
      Alpha Trend Spotter Binary Option
      Andy Ismail
      1 (1)
      Indicadores
      Este indicador está personalizado para el comercio de opciones binarias como el marco de tiempo M1 o el comercio de opciones turbo. La forma en que funciona una opción binaria es desde la perspectiva de los comerciantes es que usted elija si o no un determinado activo subyacente (una acción, materia prima, divisas, etc) va a subir o bajar en una cierta cantidad de tiempo. Básicamente, usted apuesta dinero a esta predicción. Se le muestra por adelantado cuánto dinero ganará si su predicción es co
      The Sextet Scalper Pro
      Naim El Hajj
      Indicadores
      El Sextet Scalper Pro es un indicador MT4 que da señales cuando se inician nuevas ondas en una tendencia. Las tendencias se calculan utilizando el método original del indicador " The Sextet ". Usted obtiene un EA gratuito para operar con The Sextet Scalper Pro: EA gratuito . Los ajustes por defecto fueron optimizados en GBPUSD H1 de 2017. EA podría ser probado en la versión demo gratuita de The Sextet Scalper Pro, antes de la compra. Características principales: Utiliza The Sextet Trend Detecti
      Dynamic Trading Oscillator mw
      DMITRII GRIDASOV
      Indicadores
      "Dynamic Trading Oscillator" es un indicador avanzado y personalizado de Crypto_Forex: ¡una herramienta de trading eficiente para MT4! - Osciladores de nueva generación: vea las imágenes para saber cómo usarlo. - El Oscilador Dynamic Trading cuenta con zonas de sobreventa/sobrecompra adaptables. - El Oscilador es una herramienta auxiliar para encontrar puntos de entrada exactos en zonas dinámicas de sobreventa/sobrecompra. - Valores de sobreventa: por debajo de la línea azul, valores de sobrec
      Infinity Trend Pro
      Yaroslav Varankin
      1 (1)
      Indicadores
      Este es un indicador de tendencia sin redibujar Desarrollado en lugar de la estrategia de opciones binarias (por el color de la vela Martingala) También funciona bien en el comercio de divisas Cuándo abrir operaciones (opciones binarias) Una señal aparecerá en el lugar con una vela de señalización de la vela actual Se recomienda abrir un acuerdo para una vela del marco de tiempo actual M1 y M5 Cuando un punto azul aparece, abrir un acuerdo hacia arriba Cuando un punto rojo aparece, abrir un come
      Alpha Trend Mt4 Signs
      Guang Jun Huang
      Indicadores
      Alpha Trend es una herramienta de negociación muy popular en nuestra empresa desde hace mucho tiempo. Puede verificar nuestro sistema de trading e indicar claramente las señales de trading, y las señales no se desviarán. Funciones principales: Basándose en la visualización del mercado de las áreas activas, los indicadores se pueden utilizar para determinar intuitivamente si la tendencia actual del mercado pertenece a un mercado de tendencia o a un mercado volátil. Y entrar en el mercado segú
      Auto Fibo Pro m
      DMITRII GRIDASOV
      Indicadores
      El indicador "Auto FIBO Pro" de Crypto_Forex es una gran herramienta auxiliar para operar. - El indicador calcula y coloca automáticamente en el gráfico los niveles de Fibonacci y las líneas de tendencia locales (color rojo). - Los niveles de Fibonacci indican áreas clave donde el precio puede revertirse. - Los niveles más importantes son 23,6 %, 38,2 %, 50 % y 61,8 %. - Puede usarlo para scalping de reversión o para operar en cuadrículas de zonas. - También existen muchas oportunidades para m
      Credible Cross System
      Muhammed Emin Ugur
      Indicadores
      El indicador Credible Cross System está diseñado para el comercio de señales. Este indicador genera señales de tendencia. Utiliza muchos algoritmos e indicadores para generar esta señal. Intenta generar una señal a partir de los puntos con mayor potencial de tendencia. El indicador funciona basándose en los movimientos instantáneos de los precios. Este indicador es un producto de trading completo. Este indicador no necesita indicadores adicionales. El indicador ciertamente no se repinta. El p
      Scalping Modulator
      Andrey Kozak
      5 (1)
      Indicadores
      Scalping Modulator es un sistema de trading de scalping. El indicador consta de varios módulos analíticos. Analiza automáticamente el mercado y muestra al operador toda la información necesaria para operar. Scalping Modulator dibuja dos líneas de tendencia en el gráfico. Una línea muestra la dirección a largo plazo del precio, la segunda línea muestra la dirección a medio plazo del precio. El indicador también dibuja puntos rojos y azules en el gráfico. Indican un cambio probable en el movimien
      AutoFiboLevels
      Sergey Zhukov
      Indicadores
      El indicador está creado para el trading profesional por niveles de Fibonacci. AutoFiboLevels traza niveles de retroceso y extensión de Fibonacci en ondas impulsivas y correctivas. El indicador interpreta inequívocamente la situación del mercado. Los puntos extremos para el trazado de niveles se calculan utilizando el análisis fractal. Un operador puede establecer independientemente los niveles de retroceso y extensión y el marco de tiempo de cálculo ajustando el indicador para varias estrategia
      Binary DUNKS
      Roman Lomaev
      Indicadores
      Binary DUNKS es una herramienta diseñada para el comercio de opciones binarias, optimizada para marcos temporales de M5 y superiores . Este indicador funciona con cualquier par de divisas y ayuda a identificar posibles puntos de entrada en el mercado. Características Principales Expiración: Configuración predeterminada de 1 vela , ajustable en los parámetros del indicador. Señales: El indicador genera flechas: Flecha roja — Señal de venta. Flecha azul — Señal de compra. Las señales son m
      Royal Dutch Skunk
      Sayan Vandenhout
      Asesores Expertos
      ROYAL DUTCH SKUNK UTILIZA EL INDICADOR DE ONDA DE TENDENCIA Y PUEDE IDENTIFICAR EL PRINCIPIO Y EL FINAL DE UN MOVIMIENTO DE TENDENCIA DE NUEVA ONDA. COMO OSCILADOR, EL INDICADOR IDENTIFICA LAS ZONAS DE SOBRECOMPRA Y SOBREVENTA. FUNCIONA MUY BIEN PARA CAPTURAR LAS REVERSIONES DE PRECIOS A CORTO PLAZO Y UTILIZA UNA ESTRATEGIA DE MARTINGALA PARA CERRAR TODAS LAS OPERACIONES CON GANANCIAS. UTILICE LA CONFIGURACIÓN POR DEFECTO EN H1 O UN MARCO DE TIEMPO SUPERIOR EN CUALQUIER PAR PARA OPERACIONES MÁS
      EZZ Zig Zag MT4
      Paulo Rocha
      5 (1)
      Indicadores
      EZZ Elite Zig Zag es un indicador para el terminal MetaTrader 4. Este indicador traza el pico de la tendencia basada en la inversión del mercado, mostrando así diversas oportunidades en el mercado financiero. EZZ Elite Zig Zag es una herramienta visual, intuitiva y fácil de entender y utilizar. Pruébelo usted mismo descargándoselo gratis. Autor Paulo Rocha todos los derechos reservados
      Trend Oscillator mw
      DMITRII GRIDASOV
      Indicadores
      Trend Oscillator es un indicador avanzado personalizado de Crypto_Forex, ¡una herramienta de trading eficiente! - Se utiliza un nuevo método de cálculo avanzado: 20 opciones para el parámetro "Precio para el cálculo". - El oscilador más suave jamás desarrollado. - Color verde para tendencias alcistas, color rojo para tendencias bajistas. - Valores de sobreventa: por debajo de 5, valores de sobrecompra: por encima de 95. - Hay muchas oportunidades para mejorar incluso las estrategias estándar c
      Trend Magic
      Sergey Bocharov
      Indicadores
      La tendencia en Forex siempre ha sido amiga de los operadores, y los indicadores de tendencia ayudan a determinar la tendencia y a tomar las decisiones correctas. La mayoría de los sistemas de trading desarrollados por los gurús del trading se basan en la tendencia. Se utiliza mejor en marcos temporales por encima de la M30, desde el comienzo de la sesión de Londres hasta América. Hay que recordar que no hay indicadores que no se equivoquen. Cualquier estrategia requiere la confirmación de su
      Market Bias Indicator
      Prabagaran E
      Indicadores
      Título : Indicador de Sesgo de Mercado - Herramienta de Trading basada en Osciladores Introducción : Descubra el potencial del "Indicador de sesgo del mercado", una revolucionaria herramienta de negociación basada en osciladores y diseñada para un análisis preciso del mercado. Si busca una alternativa sólida a los indicadores de sesgo tradicionales, su búsqueda termina aquí. El Indicador de Sesgo del Mercado ofrece una precisión sin precedentes en la identificación del sentimiento del mercado y
      WanaScalper MT4
      Isaac Wanasolo
      1 (1)
      Indicadores
      Un indicador de scalping basado en patrones matemáticos, que en promedio da señales con SL relativamente pequeños, y también ocasionalmente ayuda a captar grandes movimientos en los mercados (más información en el video). Este indicador tiene tres tipos principales de notificaciones: El primer tipo advierte de una posible/próxima señal en la siguiente barra El segundo tipo indica la presencia de una señal lista para entrar en el mercado/abrir una posición El tercer tipo es para los niveles SL y
      King Gold Trend
      Nguyen Cong Hoan
      Indicadores
      ¡Opere Tendencias con Confianza con el Indicador de Tendencia y Flecha sin Repintado para MT4! ¡Deje de perderse movimientos rentables! Este poderoso indicador le ayuda a Ver claramente la tendencia: Las líneas verdes/rojas fáciles de seguir le muestran instantáneamente la dirección actual del mercado (Tendencia alcista/Tendencia bajista). Obtener señales de entrada fiables: Las flechas precisas de Compra/Venta aparecen precisamente cuando la tendencia cambia potencialmente. Fundamentalmente, es
      Los compradores de este producto también adquieren
      Gann Made Easy
      Oleg Rodin
      4.83 (150)
      Indicadores
      Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
      Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
      Bernhard Schweigert
      4.79 (101)
      Indicadores
      ¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
      Scalper Inside PRO
      Alexey Minkov
      4.74 (69)
      Indicadores
      Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
      Game Changer Indicator
      Vasiliy Strukov
      4.67 (9)
      Indicadores
      Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
      M1 Sniper
      Oleg Rodin
      4.89 (18)
      Indicadores
      M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
      Apollo SR Master
      Oleg Rodin
      5 (1)
      Indicadores
      Apollo SR Master es un indicador de Soporte/Resistencia con características especiales que facilitan y hacen más fiable la operación con zonas de Soporte/Resistencia. El indicador calcula las zonas de Soporte/Resistencia en tiempo real, sin retrasos, detectando máximos y mínimos locales. Para confirmar la nueva zona de Soporte/Resistencia, el indicador muestra una señal especial que indica que la zona de Soporte/Resistencia puede considerarse y utilizarse como una señal de VENTA o COMPRA. En est
      Smc Blast Signal
      Mohit Dhariwal
      5 (2)
      Indicadores
      OFERTA DE NAVIDAD PRECIO A SOLO 70 DOLARES POCOS EJEMPLARES SOLO HASTA EL 25 DE DICIEMBRE A MEDIANOCHE HAZTE CON TU EJEMPLAR EN ESTA NAVIDAD SMC Blast Señal con FVG, BOS y tendencia Breakout El SMC Blast Signal es un sistema de trading preciso para Meta Trader 4 que utiliza Smart Money Concepts (SMC) , incluyendo Fair Value Gaps (FVG) y Break of Structure (BOS) , para identificar operaciones de alta probabilidad. Incorpora un Filtro de Tendencia que utiliza una media móvil de marco temporal sup
      FX Power MT4 NG
      Daniel Stein
      4.95 (20)
      Indicadores
      FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
      Currency Strength Exotics
      Bernhard Schweigert
      4.88 (33)
      Indicadores
      ¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
      Currency Strength Wizard
      Oleg Rodin
      4.84 (55)
      Indicadores
      Currency Strength Wizard es un indicador muy poderoso que le proporciona una solución todo en uno para operar con éxito. El indicador calcula el poder de este o aquel par de divisas utilizando los datos de todas las monedas en múltiples marcos de tiempo. Estos datos se representan en forma de índice de moneda fácil de usar y líneas eléctricas de moneda que puede usar para ver el poder de esta o aquella moneda. Todo lo que necesita es adjuntar el indicador al gráfico que desea operar y el indicad
      Trend indicator AI
      Ramil Minniakhmetov
      4.95 (76)
      Indicadores
      Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
      SMC Easy Signal
      Mohamed Hassan
      4.73 (15)
      Indicadores
      Quedan 3 copias a $65, el próximo precio es $120 SMC Easy Signal fue construido para eliminar la confusión en torno al concepto de dinero inteligente, convirtiendo los cambios estructurales como BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character) en simples señales de compra y venta. Simplifica la operativa en la estructura del mercado identificando automáticamente las rupturas y retrocesos en el momento en que se producen, lo que permite a los operadores centrarse en la ejecución en lugar
      Dynamic Forex28 Navigator
      Bernhard Schweigert
      4.43 (7)
      Indicadores
      Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
      Supply and Demand Dashboard PRO
      Bernhard Schweigert
      4.8 (20)
      Indicadores
      ¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
      Market Structure Patterns MT4
      Samuel Manoel De Souza
      5 (17)
      Indicadores
      Disponible para   MT4   y   MT5 . Únete al canal Market Structure Patterns para descargar materiales de estudio y/o información adicional. Publicaciones relacionadas: Market Structure Patterns - Introducción Consíguelo ahora con 50 % de descuento | Precio anterior $90 | Oferta válida hasta el 31 de diciembre | Una gran actualización llegará pronto y el precio original será ajustado. Market Structure Patterns   es un indicador basado en   Smart Money Concepts   que muestra   elementos SMC/ICT
      Katana Scalper Pro
      Yuki Miyake
      5 (3)
      Indicadores
      Título: KATANA Scalper Pro - Precision Momentum & Price Action Suite ¡ Descripción del producto: Agotado y Encore especial para el resto del año! El precio especial de lanzamiento ($35) de 10 ediciones limitadas se agotó inmediatamente. Debido a una respuesta que superó con creces nuestras expectativas, ¡continuamos con urgencia el "Precio Encore de $35"** por el resto del año**! Estado actual. Precio especial durante el año: $35 (hasta las 23:59 del 31/12/2025) Después de año nuevo: 5
      Advanced Supply Demand
      Bernhard Schweigert
      4.91 (296)
      Indicadores
      ¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
      M1 Arrow
      Oleg Rodin
      5 (19)
      Indicadores
      Una estrategia intradía basada en dos principios fundamentales del mercado. El algoritmo se basa en el análisis de volúmenes y ondas de precios utilizando filtros adicionales. El algoritmo inteligente del indicador da una señal solo cuando dos factores de mercado se combinan en uno. El indicador calcula ondas de cierto rango en el gráfico M1 utilizando los datos del marco de tiempo más alto. Y para confirmar la onda, el indicador utiliza el análisis por volumen. Este indicador es un sistema come
      Trending Volatility System
      Vitalyi Belyh
      5 (3)
      Indicadores
      Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
      RFI levels PRO
      Roman Podpora
      Indicadores
      Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
      Meravith
      Ivan Stefanov
      5 (1)
      Indicadores
      El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
      FX Volume
      Daniel Stein
      4.62 (37)
      Indicadores
      FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
      Smart Trend Trading System
      Issam Kassas
      Indicadores
      Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
      Day Trader Master
      Oleg Rodin
      5 (15)
      Indicadores
      Day Trader Master es un sistema de comercio completo para comerciantes de día. El sistema consta de dos indicadores. Un indicador es una señal de flecha para comprar y vender. Es el indicador de flecha que obtienes. Le proporcionaré el segundo indicador de forma gratuita. El segundo indicador es un indicador de tendencia especialmente diseñado para usarse junto con estas flechas. INDICADORES ¡NO REPETIR Y NO TARDE! El uso de este sistema es muy sencillo. Solo necesita seguir las señales de flech
      Scalper Vault
      Oleg Rodin
      5 (34)
      Indicadores
      Scalper Vault es un sistema profesional de reventa que le brinda todo lo que necesita para una reventa exitosa. Este indicador es un sistema comercial completo que puede ser utilizado por operadores de divisas y opciones binarias. El marco de tiempo recomendado es M5. El sistema le proporciona señales de flecha precisas en la dirección de la tendencia. También le proporciona señales superiores e inferiores y niveles de mercado de Gann. Los indicadores proporcionan todo tipo de alertas, incluidas
      PZ Lopez Trend MT4
      PZ TRADING SLU
      Indicadores
      Este indicador sigue la tendencia del mercado con una confiabilidad inigualable, al ignorar las fluctuaciones repentinas y el ruido del mercado. Ha sido diseñado para intercambiar gráficos intradía de tendencia y plazos pequeños. Su relación ganadora es de alrededor del 85%. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Encuentra situaciones de sobreventa / sobrecompra Disfrute de operaciones sin ruido en to
      Index Statistics and Session Level Analysis
      LEE SAMSON
      Indicadores
      Deja de adivinar. Empieza a operar con una ventaja estadística. Los índices bursátiles no se negocian como el forex. Tienen sesiones definidas, gaps nocturnos y siguen patrones estadísticos predecibles. Este indicador te proporciona los datos de probabilidad que necesitas para operar índices como el DAX, S&P 500 y Dow Jones con confianza. Qué lo hace diferente La mayoría de los indicadores te muestran lo que pasó. Este te muestra lo que probablemente pasará después. Cada día de trading, el indic
      PRO Renko System
      Oleg Rodin
      5 (29)
      Indicadores
      El sistema PRO Renko es un sistema de trading de alta precisión especialmente diseñado para operar gráficos RENKO. Se trata de un sistema universal que se puede aplicar a diversos instrumentos de negociación. El sistema neutraliza eficazmente el llamado ruido de mercado, lo que le brinda acceso a señales de reversión precisas. El indicador es muy fácil de usar y solo tiene un parámetro responsable de la generación de señales. Puede adaptar fácilmente la herramienta a cualquier instrumento come
      Trend Screener
      STE S.S.COMPANY
      4.79 (95)
      Indicadores
      Indicador de tendencia, solución única e innovadora para el comercio y filtrado de tendencias con todas las funciones de tendencias importantes integradas en una sola herramienta. Es un indicador 100% sin repintar de marcos temporales y monedas múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices y acciones. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de detección de soporte y resistencia está disponible por solo 50$ y de por vida. (Precio
      Market Structure Break Out
      Ashkan Hazegh Nikrou
      5 (8)
      Indicadores
      Market Structure Break Out (MSB) es una herramienta avanzada diseñada para MT4 y MT5 que ayuda a los traders a analizar el movimiento del mercado en forma de estructura. Detecta y muestra señales de trading clave mediante flechas y alertas , tanto en la dirección de la tendencia como en reversas . Una de sus funciones más importantes es el dibujo de zonas de oferta y demanda continuas , lo que permite identificar niveles clave de precios. Además, su capacidad de backtesting en vivo permite a lo
      Otros productos de este autor
      NSP Panel
      Boris Sklyaruk
      5 (1)
      Utilidades
      El panel de negociación está diseñado para limitar los riesgos de los asesores de trabajo en una cuenta, también es posible limitar los riesgos de las operaciones abiertas manualmente. El panel proporciona una oportunidad para que cada asesor seleccione una parte del depósito en porcentaje o en la moneda de la cuenta que puede arriesgar. Cuando se alcancen los valores especificados, el panel de operaciones cerrará las posiciones de este EA o las operaciones abiertas manualmente. Puede estable
      FREE
      Janus Disaster Recovery
      Boris Sklyaruk
      3 (8)
      Asesores Expertos
      ¡ Asesor Experto para recuperar cuentas de un drawdown ! Versión MT5 Dos modos de funcionamiento: Recuperación: Recuperación de la reducción existente en su cuenta Funciona con operaciones de otros asesores y operaciones abiertas manualmente Protección : Control en línea de la cuenta Cuando se alcanza un drawdown para un determinado instrumento de negociación, desactiva otros Asesores Expertos y muestra la cuenta sin pérdidas Sistema matemático con la fórmula del autor para cerrar operaciones
      TopSecret Five
      Boris Sklyaruk
      Asesores Expertos
      Sistema de trading MT4 profesional totalmente automático La estrategia se basa en cuatro indicadores de autor que están incrustados en el código del asesor, el comercio se lleva a cabo por la noche Cada operación tiene un Take Profit y un Stop Loss. Pruebas en ticks reales desde 2010 con 99,9% de probabilidad El EA tiene dos modos de negociación: lote fijo o lote dinámico, que se calcula en función del depósito. Por cada 100 $ - 0,01 lotes. El asesor no abre muchas operaciones, alrededor d
      Galaxy Force Analyzer
      Boris Sklyaruk
      Indicadores
      Galaxy Force Analyzer - es un indicador inteligente para analizar el volumen y la fuerza del mercado. Combina datos de indicadores como Force, OBV, MFI, AD y otros con algoritmos avanzados de aceleración y filtrado para mostrar la energía del movimiento del precio - el momento en que una tendencia gana fuerza o comienza a debilitarse. El indicador no sólo muestra el volumen, sino que mide la fuerza del impulso, la aceleración y la velocidad de los cambios de presión entre compradores y vendedore
      Janus Disaster Recovery MT5
      Boris Sklyaruk
      2 (1)
      Asesores Expertos
      ¡ Asesor Experto para cuentas de recuperación de un drawdown ! Versión MT4 Dos modos de funcionamiento: Recuperación: Recuperación de la reducción existente en su cuenta Funciona con operaciones de otros asesores y operaciones abiertas manualmente Protección : Control en línea de la cuenta Cuando se alcanza un drawdown para un determinado instrumento de negociación, desactiva otros Asesores Expertos y muestra la cuenta sin pérdidas Sistema matemático con la fórmula del autor para cerrar operaci
      Filtro:
      No hay comentarios
      Respuesta al comentario