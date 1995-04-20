Galaxy Reversal Pro

GalaxyReversalPro - Indicador de señal de tendencia



GalaxyReversalPro es un indicador de tendencia basado en señales diseñado para operadores que valoran la simplicidad, la precisión y la fiabilidad.



Es extremadamente fácil de usar y no requiere configuración adicional.



La herramienta le ayuda a entrar en nuevas tendencias pronto y a salir antes de que comiencen las correcciones: máxima precisión con un riesgo mínimo:

El algoritmo se basa en un análisis de impulsos estructurales: sigue los máximos y mínimos locales, detecta las rupturas de los niveles clave y confirma los cambios de tendencia sólo cuando se ha formado un cambio direccional estable.



Puntos blancos: señales preliminares.

Estrellas azules: puntos de entrada confirmados.



El indicador funciona sin repintado, proporciona alertas precisas en tiempo real y se adapta perfectamente a todos los plazos e instrumentos de negociación, desde pares de divisas hasta metales y criptodivisas.

Ajustes externos del indicador: