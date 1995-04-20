Galaxy Reversal Pro

GalaxyReversalPro - сигнальный трендовый индикатор

Максимально прост в использовании и не требует дополнительных настроек

Помогает вовремя войти в новый тренд и выйти до начала коррекции — максимальная точность, минимальный риск.

Алгоритм основан на структурно-импульсном анализе: он отслеживает локальные экстремумы, пробои ключевых уровней и подтверждает смену тенденции только при формировании устойчивого разворота.

Белые точки — предварительные сигналы.

Синие звёзды — подтверждённые точки входа.

Работает без перерисовки, даёт точные алерты и идеально подходит для всех таймфреймов и инструментов — от валютных пар до криптовалют и металлов.

Внешние настройки индикатора: 

Sensetive   Чувствительность алгоритма. Чем выше значение — тем реже сигналы и сильнее фильтрация шума.
Dot_Up_Color / Dot_Down_Color               Цвет предварительных сигналов (малых точек) на покупку и продажу.
Dot_Size   Размер точек.
Star_Up_Color / Star_Down_Color   Цвет основных сигналов (звёзд) на покупку и продажу.
Star_Size   Размер звёзд.
use_lines   Включить/выключить автоматические линии тренда.
Line_code   Стиль линии тренда (сплошная, пунктир и т.п.).
Line_width   Толщина линий тренда.
Line_color1 / Line_color2   Цвет линий для восходящего и нисходящего направлений.
use_alert   Включить/выключить звуковое и текстовое уведомление при новом сигнале.



