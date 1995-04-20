Galaxy Reversal Pro
- Индикаторы
- Boris Sklyaruk
- Версия: 1.0
- Активации: 5
GalaxyReversalPro - сигнальный трендовый индикатор
Максимально прост в использовании и не требует дополнительных настроек
Помогает вовремя войти в новый тренд и выйти до начала коррекции — максимальная точность, минимальный риск.
Алгоритм основан на структурно-импульсном анализе: он отслеживает локальные экстремумы, пробои ключевых уровней и подтверждает смену тенденции только при формировании устойчивого разворота.
Белые точки — предварительные сигналы.
Синие звёзды — подтверждённые точки входа.
Работает без перерисовки, даёт точные алерты и идеально подходит для всех таймфреймов и инструментов — от валютных пар до криптовалют и металлов.
Внешние настройки индикатора:
|Sensetive
|Чувствительность алгоритма. Чем выше значение — тем реже сигналы и сильнее фильтрация шума.
|Dot_Up_Color / Dot_Down_Color
|Цвет предварительных сигналов (малых точек) на покупку и продажу.
|Dot_Size
|Размер точек.
|Star_Up_Color / Star_Down_Color
|Цвет основных сигналов (звёзд) на покупку и продажу.
|Star_Size
|Размер звёзд.
|use_lines
|Включить/выключить автоматические линии тренда.
|Line_code
|Стиль линии тренда (сплошная, пунктир и т.п.).
|Line_width
|Толщина линий тренда.
|Line_color1 / Line_color2
|Цвет линий для восходящего и нисходящего направлений.
|use_alert
|Включить/выключить звуковое и текстовое уведомление при новом сигнале.