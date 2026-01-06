Opus

OPUS - Institutionelle Liquidität mit adaptiver Architektur

OPUS ist ein institutioneller Trading-Algorithmus, der exklusiv für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Anders als herkömmliche EAs arbeitet OPUS vollständig ohne traditionelle Indikatoren und ohne klassische Stop-Loss- oder Take-Profit-Level auf Basis von festen Pips oder ATR-Berechnungen – stattdessen liest es die reine Preisstruktur so, wie es professionelle Trader bei großen Banken und Hedgefonds tun.

Im Kern arbeitet die Adaptive Engine: OPUS erkennt automatisch das aktuelle Marktregime und passt alle Parameter in Echtzeit an. Alle paar Stunden re-optimiert sich das System selbstständigkeine manuelle Optimierung durch den Anbieter oder Nutzer erforderlich. Was früher ständiges Nachjustieren erforderte, erledigt OPUS vollständig automatisch.

Pure Price Action. Keine MA-Kreuzungen. Keine Oszillator-Divergenzen. Keine überkauften Zonen. Kein RSI, MACD oder andere klassische Indikatoren. Nur die Sprache des Marktes selbst – Liquidität, Struktur, Ineffizienzen – die Fußspuren institutioneller Aktivität.

Einrichten. Vergessen. OPUS adaptiert sich.


Echtes Trading. Echte Ergebnisse.

OPUS ist für echte Marktbedingungen entwickelt, nicht für beeindruckende Backtest-Kurven. Aufgrund seiner adaptiven, selbst-optimierenden Architektur kann es nicht überoptimiert oder an historische Daten angepasst werden. Das bedeutet: Erwarten Sie keinen 10-Jahres-Backtest mit unrealistischen Equity-Kurven und 90% Gewinnraten – das sind die Kennzeichen von Systemen, die im Live-Trading versagen.

Unser Ziel ist einfach: konstante, realistische Profitabilität auf Live-Konten – keine Marketing-Screenshots. OPUS ist gebaut, um dort zu performen, wo es zählt: in Echtzeit, mit echtem Geld, langfristig.


Plug & Play – Keine Konfiguration

OPUS ist sofort einsatzbereit. Keine Optimierung erforderlich. Keine Parameter-Anpassung. Keine Strategy-Tester-Sitzungen. Einfach auf Ihren XAUUSD-Chart ziehen – fertig. Die Adaptive Engine erledigt alles andere und re-optimiert sich alle paar Stunden, um mit den aktuellen Marktbedingungen synchron zu bleiben.

Zukünftige Verbesserungen werden durch regelmäßige Updates geliefert – Ihr EA entwickelt sich automatisch weiter, während Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren.


Hauptmerkmale:

🎯 Gebaut für Gold (XAUUSD) – hohe Volatilität, hohe Präzision

🧠 Adaptive Architekturselbst-optimierende Parameter alle paar Stunden

📊 Null-Indikator-Designkeine klassischen Indikatoren, reine Preisanalyse

🚫 Keine festen SL/TPkeine pip-basierten oder ATR-basierten statischen Level

🏦 Institutionelle Logik – handelt mit dem Smart Money, nicht dagegen

Live-First-Design – optimiert für echte Märkte, nicht für Backtests

🛡️ Kein Curve-Fitting – was Sie sehen, ist was Sie bekommen

🔄 Vollständig autonomkeine Optimierung durch Anbieter oder Nutzer nötig

🚀 Plug & Play – keine Einrichtung, einfach anhängen und handeln


Adaptive Engine – Zwei-Dimensionen-Analyse:

📐 Marktstruktur-Analyse – bewertet Trendstärke und Swing-Frequenz über die letzten 50-100 Bars, um den aktuellen Marktcharakter zu verstehen

📈 Volatilitäts-Dynamik – vergleicht kurzfristige vs. langfristige Volatilität, um Regime-Wechsel in Echtzeit zu erkennen

🔄 Automatische Regime-Erkennung – identifiziert HOHE/NIEDRIGE Volatilität, TRENDING oder RANGING Bedingungen und passt Einstiegsschwellen und alle Kernparameter entsprechend an

Kontinuierliche Selbst-Optimierungre-kalibriert sich alle paar Stunden ohne jegliches Eingreifen des Nutzers


Risikomanagement:

🔒 Nur eine Position – ein Trade zur Zeit, voller Fokus

📏 Dynamische Risikokontrollestrukturbasierte Exits, keine festen Pip- oder ATR-Level

📉 Geringe Expositionkein Grid, kein Martingale, kein Stacking


Anforderungen:

💰 Mindesteinzahlung: $1.000 empfohlen (1:30 Hebel)

🖥️ VPS empfohlen – für ununterbrochenen 24/5 Betrieb

Universelle Kompatibilität – alle Broker, alle Kontotypen (Standard, ECN, Cent)

📈 Symbol: nur XAUUSD

Weitere Produkte dieses Autors
Qora
Sergej Maehler
Experten
QORA ist ein vollautomatischer Expert Advisor basierend auf Smart Money Concepts – derselben Methodik, die von institutionellen Händlern und Hedgefonds verwendet wird. Anstatt nachlaufender Indikatoren analysiert QORA Fair Value Gaps, Order Blocks und Marktstruktur, um Setups mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit zu identifizieren. Das integrierte Konfluenzsystem stellt sicher, dass Trades nur ausgeführt werden, wenn mehrere Elemente übereinstimmen. Eine adaptive Engine passt Parameter automatisch
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension