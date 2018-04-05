Opus

OPUS - 机构级流动性与自适应架构

OPUS是一款机构级交易算法，专为XAUUSD（黄金）打造。与传统EA不同，OPUS完全不使用传统指标，也不使用基于固定点数或ATR计算的经典止损或止盈水平——相反，它以大型银行和对冲基金专业交易员的方式解读纯粹的价格结构

其核心是自适应引擎：OPUS自动检测当前的市场状态，并实时调整所有参数。每隔几小时，系统会自动重新优化——无需供应商或用户进行手动优化。以前需要不断调整的工作，OPUS完全自主完成

纯粹价格行为。没有MA交叉。没有振荡器背离。没有超买区域。没有RSI、MACD或任何其他经典指标。只有市场本身的语言——流动性、结构、低效性——机构活动的足迹。

设置它。忘记它。让OPUS自适应。

真实交易。真实结果。

OPUS专为真实市场条件设计，而非令人印象深刻的回测曲线。由于其自适应、自我优化的架构，它不会被过度优化或曲线拟合到历史数据。这意味着：不要期待一个10年的回测，展示不切实际的权益曲线和90%的胜率——这些是在实盘交易中失败的系统的标志。

我们的目标很简单：在真实账户上实现持续、现实的盈利能力——而非营销截图。OPUS旨在在重要的地方表现出色：实时、真金白银、长期稳定

即插即用 - 零配置

OPUS开箱即可交易无需优化。无需参数调整。无需策略测试会话。只需将其附加到您的XAUUSD图表上——即可完成。自适应引擎处理其他一切，每隔几小时自动重新优化，以与当前市场条件保持同步。

未来的改进将通过定期更新交付——您的EA自动进化，而您专注于重要的事情。

主要特点：

🎯 专为黄金（XAUUSD）打造 – 高波动性，高精度

🧠 自适应架构 – 每隔几小时自我优化参数

📊 零指标设计无经典指标，纯价格分析

🚫 无固定止损/止盈无基于点数或ATR的静态水平

🏦 机构逻辑与Smart Money同向交易，而非对抗

实盘优先设计 – 为真实市场优化，而非回测

🛡️ 无曲线拟合 – 所见即所得

🔄 完全自主无需供应商或用户优化

🚀 即插即用 – 无需设置，附加即可交易

自适应引擎 - 双维度分析：

📐 市场结构分析 – 评估过去50-100根K线的趋势强度摆动频率，以了解当前市场特征

📈 波动性动态 – 比较短期与长期波动性，实时检测市场状态变化

🔄 自动状态检测 – 识别高/低波动性趋势震荡条件，并相应调整入场阈值和所有核心参数

持续自我优化每隔几小时自动重新校准，无需任何用户干预

风险管理：

🔒 仅单一持仓 – 一次一笔交易，全神贯注

📏 动态风险控制基于结构的出场，无固定点数或ATR水平

📉 低风险敞口无网格、无马丁格尔、无加仓

要求：

💰 最低存款：建议$1,000（1:30杠杆）

🖥️ 建议使用VPS – 确保24/5不间断运行

通用兼容性 – 所有经纪商，所有账户类型（标准、ECN、美分）

📈 交易品种：仅限XAUUSD

推荐产品
该产品的买家也购买
作者的更多信息
Qora
Sergej Maehler
专家
QORA 是一款基于智能资金概念（Smart Money Concepts）的全自动智能交易系统——这正是机构交易者和对冲基金所使用的方法论。QORA 不依赖滞后指标，而是通过分析公允价值缺口、订单块和市场结构来识别高概率交易机会。内置的信号汇合系统确保只有在多个要素同时满足时才执行交易。自适应引擎会根据当前市场状况自动调整参数，同时全面的风险管理功能（包括新闻过滤器、交易时段控制和周末保护）确保您的资金安全。已为 BTCUSD、XAUUSD、US500、GER40 和 US30 进行预优化。 下载： QORA 用户手册 下载： QORA 优化指南 下载： QORA 优化 SET 文件 为什么选择智能资金概念？ QORA 基于智能资金概念（SMC）构建——这正是机构交易者和对冲基金所使用的方法论。与依赖滞后指标的传统 EA 不同，QORA 以智能资金的视角解读市场。 公允价值缺口（FVG） 价格失衡区域，如同磁铁般吸引未来价格走势 订单块（OB） 机构足迹——大型玩家建仓积累的区域 市场结构 HH/HL 形态、结构突破（BOS）和性质转变（CHoCH） 无指标优
Quant Engine
Sergej Maehler
5 (1)
专家
Quant Engine Multi-Layer Trading System  with Adaptive Learning Advanced Multi-Layer trading system for XAUUSD (Gold) on M15 timeframe featuring adaptive weight optimization, intelligent market regime detection, and comprehensive risk management. Combines 10+ technical indicators with dynamic parameter adjustment based on trading performance. No black box—all parameters can be adjusted and optimized independently by the user. Intelligent Trading System Multi-Indicator Analysis : Combines RSI, M
FREE
