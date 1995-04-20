Trend Movement Indicator Pro

Trendbewegungsindikator Pro

Präzision. Klarheit. Kontrolle.

Trend Movement Indicator Pro ist ein Analysesystem der nächsten Generation, das Signale von 10 wichtigen technischen Indikatoren in einem visuellen Panel kombiniert.
Es wurde für Händler entwickelt, die ihre Entscheidungen auf der Grundlage objektiver Daten und nicht auf der Basis von Emotionen treffen.
Dieses Tool versucht nicht, den Markt vorherzusagen - es zeigt die aktuelle Trendstruktur und die Stärke der Bewegung über mehrere Zeitrahmen hinweg auf und hilft Händlern, in Richtung der tatsächlichen Marktdynamik zu handeln.

1. Warum Sie diesen Indikator brauchen

Trend Movement Indicator Pro analysiert die Marktbedingungen mithilfe einer Kombination aus trendfolgenden und oszillatorbasierten Signalen und zeigt einen umfassenden Echtzeit-Überblick über den Markt an.
So können Sie sofort erkennen, ob ein Vermögenswert in einem Aufwärts- oder Abwärtstrend liegt und wie stark dieser Trend ist.

Der obere Teil des Panels zeigt den aktuellen Stand von 10 technischen Indikatoren, während der untere Teil die Trendrichtungen auf anderen Zeitrahmen anzeigt (Multi-Timeframe-Analyse).
So können Sie nicht nur den lokalen Trend, sondern auch den breiteren Marktkontext erkennen.

2. Effektive Nutzung

Verwenden Sie Trend Movement Indicator Pro als Filter für die Marktrichtung, bevor Sie einen Handel eröffnen:

  • Handeln Sie nur in der Richtung, in der die Mehrheit der Indikatoren BULLISH oder BEARISH Signale anzeigt.

  • Vermeiden Sie Einstiege, wenn das Panel gemischte oder neutrale Bedingungen anzeigt.

  • Überprüfen Sie die Ausrichtung über mehrere Zeitrahmen im unteren Bereich - wenn mehrere Zeitrahmen übereinstimmen, steigt die Wahrscheinlichkeit einer nachhaltigen Bewegung.

Für erfahrene Händler kann der Indikator als zentraler analytischer Knotenpunkt dienen, der mehrere Indikatoren in einer einzigen professionellen Schnittstelle zusammenfasst.

3. Empfehlungen für Handelsstrategien

  1. Handeln Sie in Trendrichtung
    Handeln Sie nur, wenn die Richtung auf dem aktuellen und höheren Zeitrahmen übereinstimmt.
    Beispiel: Wenn H1, H4 und D1 BULLISH zeigen, eröffnen Sie Long-Positionen auf M15-M30.

  2. Filtern Sie falsche Signale
    Wenn Oszillatoren wie RSI, Stochastic und CCI überkaufte oder überverkaufte Zonen anzeigen, warten Sie auf eine Korrektur, bevor Sie einsteigen.

  3. Multi-Timeframe-Synchronisation
    Die Ausrichtung von M15-, H1- und H4-Trends verbessert die Einstiegspräzision erheblich und reduziert das Rauschen von kurzfristigen Schwankungen.

  4. Bestätigen Sie die Stärke des Momentums
    Verwenden Sie ADX- und Momentum-Werte, um zu überprüfen, ob die Bewegung ausreichend stark ist, bevor Sie eine Position eingehen.

4. Die wichtigsten Vorteile

  • 10 integrierte technische Indikatoren (EMA, MACD, RSI, Stochastik, CCI, ADX, RVI, Momentum, SAR, Ichimoku).

  • ✅ So fortige Multi-Timeframe-Trendanalyse (MTF) ohne Chartwechsel.

  • Professionelles adaptives Panel-Design, das sich jeder Bildschirmgröße anpasst.

  • Dynamische Wahrscheinlichkeitsberechnung von Trendrichtung und Konfidenzniveau.

  • Großer Richtungspfeil auf dem Chart zeigt die aktuelle Trendrichtung in Echtzeit an.

  • Geringe CPU-Belastung und vollständige Optimierung für MetaTrader 4 und MetaTrader 5 Umgebungen.

  • Funktioniert mit allen Instrumenten - Währungen, Metalle, Indizes und Krypto-Paare.

5. Indikatoreinstellungen erklärt

UI & Platzierung

  • CornerChoice - legt fest, in welcher Ecke des Charts das Panel platziert wird (0 - oben links, 1 - oben rechts, 2 - unten links, 3 - unten rechts).

  • PanelWidthPx / PanelMarginPx / PaddingPx - steuern die Abmessungen und Ränder des Panels.

  • HeaderHeightPx / RowHeightPx / GapPx - Abstands- und Layoutparameter für Textelemente.

  • PanelMaxHeightPctOfChart - begrenzt die maximale Panelhöhe in Prozent der Diagrammhöhe.

Farben und Schrift

  • PanelBgColor / PanelBorderColor / TextColor / BullColor / BearColor / NeutralColor - Einstellungen für das Farbschema.

  • FontName / FontSize / UseBoldHeaders - Anpassung des Schriftstils.

Signale & Logik

  • WorkTF - Zeitrahmen für die Kernanalyse des Indikators. Wenn er auf PERIOD_CURRENT eingestellt ist, wird der Zeitrahmen des Charts verwendet.

  • MA_Period, MACD_FastEMA, MACD_SlowEMA, MACD_Signal - Parameter der Trendfilter.

  • RSI_Period, Stoch_K, Stoch_D, Stoch_Slowing, CCI_Period - Oszillatorparameter, die die Reaktionsgeschwindigkeit auf Marktimpulse steuern.

  • ADX_Period, ADX_Threshold - bestimmen die Trendstärke; wenn der ADX den Schwellenwert überschreitet, erhalten die Signale zusätzliches Gewicht.

  • Momentum_Period / SAR_Step / SAR_Max - steuern die kurzfristige Volatilität und mögliche Umkehrpunkte.

  • Ichimoku_Tenkan / Ichimoku_Kijun / Ichimoku_Senkou - Ichimoku-Perioden, die die Struktur der mittel- und langfristigen Trends definieren.

Erweitert

  • UseADXAsConfidenceBooster - gibt zusätzliches Vertrauen, wenn der Trend stark ist (basierend auf ADX).

  • RefreshEveryTicks - Aktualisierungsfrequenz in Ticks.

  • ShowTooltips - schaltet die Anzeige von Tooltips beim Hovern ein.

Abschnitt Multi-TF-Trend

  • TimeframesList - Liste der im unteren Panel analysierten Zeitrahmen.

  • MTF_HeaderHeightPx / MTF_RowHeightPx / MTF_MaxRows - steuert Layout und Höhe des Multi-Timeframe-Blocks.


