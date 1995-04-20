Indicador de Movimiento de Tendencia Pro

Precisión. Claridad. Control.

Trend Movement Indicator Pro es un sistema analítico de última generación que combina señales de 10 indicadores técnicos clave en un panel visual.

Está diseñado para operadores que toman decisiones basándose en datos objetivos y no en emociones.

Esta herramienta no intenta predecir el mercado - revela la estructura de la tendencia actual y la fuerza del movimiento a través de múltiples marcos temporales, ayudando a los operadores a actuar en la dirección del impulso real del mercado.

1. Por qué necesita este indicador

Trend Movement Indicator Pro analiza las condiciones del mercado utilizando una combinación de señales de seguimiento de tendencias y basadas en osciladores, mostrando una visión completa del mercado en tiempo real.

Le ayuda a comprender al instante si un activo está en tendencia alcista o bajista y la fuerza de esa tendencia.

La sección superior del panel muestra el estado actual de 10 indicadores técnicos, mientras que la sección inferior muestra las direcciones de la tendencia en otros marcos temporales (análisis multitrama).

Esto le permite ver no sólo la tendencia local, sino también el contexto más amplio del mercado.

2. Cómo utilizarlo eficazmente

Utilice Trend Movement Indicator Pro como filtro de la dirección del mercado antes de abrir cualquier operación:

Opere sólo en la dirección en la que la mayoría de los indicadores muestren señales alcistas o bajistas .

Evite las entradas cuando el panel muestre condiciones mixtas o neutrales.

Compruebe la alineación en varios plazos en la sección inferior: cuando varios plazos coinciden, aumenta la probabilidad de un movimiento sostenido.

Para los operadores experimentados, el indicador puede servir como un eje analítico central, fusionando múltiples indicadores en una única interfaz profesional.

3. Recomendaciones sobre estrategias de negociación

Opere en la dirección de la tendencia

Opere sólo cuando coincida la dirección en el marco temporal actual y en los superiores.

Ejemplo: si H1, H4 y D1 son alcistas, abra posiciones largas en M15-M30. Filtre las señales falsas

Si osciladores como el RSI, el Estocástico y el CCI muestran zonas de sobrecompra o sobreventa, espere a que se produzca una corrección antes de entrar. Sincronización de múltiples marcos temporales

Alinear las tendencias M15, H1 y H4 mejora significativamente la precisión de entrada y reduce el ruido de las fluctuaciones a corto plazo. Confirme la fuerza del impulso

Utilice las lecturas de ADX y Momentum para verificar que el movimiento tiene suficiente fuerza antes de comprometerse con una posición.

4. Principales ventajas

✅ 10 indicadores técnicos integrados (EMA, MACD, RSI, Estocástico, CCI, ADX, RVI, Momentum, SAR, Ichimoku).

✅ Análisis instantáneo de tendencias en múltiples marcos temporales (MTF ) sin necesidad de cambiar de gráfico.

✅ Diseño de panel adaptable profesional que se ajusta a cualquier tamaño de pantalla.

✅ Cálculo dinámico de probabilidad de dirección de tendencia y nivel de confianza.

✅ Gran flecha direccional en el gráfico que muestra el sesgo de la tendencia actual en tiempo real.

✅ Baja carga de CPU y optimización completa para entornos MetaTrader 4 y MetaTrader 5.

✅ Funciona en todos los instrumentos - divisas, metales, índices y cripto pares.

5. Explicación de la configuración de los indicadores

UI & Colocación

CornerChoice - define en qué esquina del gráfico se coloca el panel (0 - superior izquierda, 1 - superior derecha, 2 - inferior izquierda, 3 - inferior derecha).

PanelWidthPx / PanelMarginPx / PaddingPx - controlan las dimensiones y márgenes del panel.

HeaderHeightPx / RowHeightPx / GapPx - parámetros de espaciado y diseño para elementos de texto.

PanelMaxHeightPctOfChart - limita la altura máxima del panel como porcentaje de la altura del gráfico.

Colores y fuentes

PanelBgColor / PanelBorderColor / TextColor / BullColor / BearColor / NeutralColor - configuración del esquema de colores.

FontName / FontSize / UseBoldHeaders - personalización del estilo de fuente.

Señales y Lógica

WorkTF - marco de tiempo para el análisis central del indicador. Cuando se establece en PERIOD_CURRENT , utiliza el marco de tiempo del gráfico.

MA_Period, MACD_FastEMA, MACD_SlowEMA, MACD_Signal - parámetros de los filtros de tendencia.

RSI_Period, Stoch_K, Stoch_D, Stoch_Slowing, CCI_Period - parámetros del oscilador que controlan la velocidad de reacción a los impulsos del mercado.

ADX_Period, ADX_Threshold - determinan la fuerza de la tendencia; cuando el ADX supera el umbral, las señales ganan peso adicional.

Momentum_Period / SAR_Step / SAR_Max - controlan la volatilidad a corto plazo y los posibles puntos de reversión.

Ichimoku_Tenkan / Ichimoku_Kijun / Ichimoku_Senkou - periodos Ichimoku que definen la estructura de las tendencias a medio y largo plazo.

Avanzado

UseADXAsConfidenceBooster - añade confianza extra cuando la tendencia es fuerte (basado en ADX).

RefreshEveryTicks - frecuencia de actualización en ticks.

ShowTooltips - activa la visualización de tooltips al pasar el ratón por encima.

Sección de Tendencia Multi-TF

TimeframesList - lista de plazos analizados en el panel inferior.

MTF_HeaderHeightPx / MTF_RowHeightPx / MTF_MaxRows - controlan el diseño y la altura del bloque de múltiples marcos temporales.



