Trend Movement Indicator Pro
Precision. Clarity. Control.
Trend Movement Indicator Pro — это аналитическая система нового поколения, объединяющая сигналы 10 ключевых рыночных индикаторов в одном визуальном окне.
Он создан для тех, кто хочет принимать решения на основе объективных данных, а не эмоций.
Индикатор не пытается предсказывать рынок — он показывает текущее состояние тренда и силу движения на каждом таймфрейме, помогая трейдеру действовать в сторону доминирующего импульса.
1. Как работает индикатор и зачем он нужен
Trend Movement Indicator Pro анализирует рынок по совокупности трендовых и осцилляторных фильтров, визуализируя на графике комплексную картину состояния рынка.
Он позволяет увидеть, насколько уверенно актив движется вверх или вниз, и согласованы ли между собой сигналы на разных таймфреймах.
В верхней части панели отображаются активные сигналы 10 технических индикаторов, а в нижней — направление тренда на других таймфреймах (Multi-Timeframe Analysis).
Таким образом, вы видите не только локальную тенденцию, но и общую рыночную структуру.
2. Как применять для повышения эффективности торговли
Используйте Trend Movement Indicator Pro как фильтр направленности рынка перед входом в сделку:
Входите в сторону преобладающего тренда, когда большинство индикаторов окрашены в один цвет (BULLISH / BEARISH).
Избегайте торговли, когда панель показывает нейтральное состояние или разнонаправленные сигналы.
Сравнивайте направления трендов по другим таймфреймам в нижнем блоке — если они совпадают, вероятность устойчивого движения значительно выше.
Для опытных трейдеров индикатор может служить центральным аналитическим хабом, объединяя информацию от различных индикаторов в единую визуальную модель.
3. Рекомендации по торговой стратегии
Торговля по тренду:
Работайте только в направлении, где совпадает направление тренда на текущем и старших таймфреймах.
Пример: если H1, H4 и D1 показывают BULLISH, открывайте только покупки на M15–M30.
Фильтрация ложных сигналов:
Если несколько осцилляторов (RSI, Stochastic, CCI) показывают перекупленность, дождитесь коррекции, прежде чем входить в рынок.
Синхронизация таймфреймов:
Согласованность направлений на M15, H1 и H4 значительно повышает точность входов и снижает шум краткосрочных колебаний.
Подтверждение импульса:
Дополнительно можно использовать ADX и Momentum, чтобы убедиться, что движение действительно имеет силу.
4. Преимущества Trend Movement Indicator Pro
✅ 10 встроенных технических индикаторов (EMA, MACD, RSI, Stochastic, CCI, ADX, RVI, Momentum, SAR, Ichimoku).
✅ Мгновенный анализ многотаймфреймового тренда (MTF) без переключения графиков.
✅ Профессиональная визуальная панель, адаптирующаяся под любой размер экрана.
✅ Динамическое определение направления тренда с указанием процента вероятности.
✅ Большая стрелка на графике — мгновенная визуализация текущего импульса.
✅ Минимальная нагрузка на терминал, оптимизированная под любые конфигурации.
✅ Полная совместимость с любыми валютными парами, индексами и металлами.
5. Описание параметров индикатора
UI & Placement
CornerChoice — выбор угла экрана для размещения панели (0 – левый верхний, 1 – правый верхний, 2 – левый нижний, 3 – правый нижний).
PanelWidthPx / PanelMarginPx / PaddingPx — отвечают за пропорции и отступы интерфейса.
HeaderHeightPx / RowHeightPx / GapPx — контролируют визуальное расстояние между элементами.
PanelMaxHeightPctOfChart — ограничивает максимальную высоту панели в процентах от графика.
Colors & Font
PanelBgColor / PanelBorderColor / TextColor / BullColor / BearColor / NeutralColor — цветовая схема панели.
FontName / FontSize / UseBoldHeaders — параметры отображения текста.
Signals & Logic
WorkTF — таймфрейм для анализа. При PERIOD_CURRENT используется текущий.
MA_Period, MACD_FastEMA, MACD_SlowEMA, MACD_Signal — параметры трендовых фильтров.
RSI_Period, Stoch_K, Stoch_D, Stoch_Slowing, CCI_Period — параметры осцилляторов, отвечающие за реакцию на импульсы и коррекции.
ADX_Period, ADX_Threshold — параметры силы тренда; при превышении порога сигналы получают дополнительный вес.
Momentum_Period / SAR_Step / SAR_Max — определяют краткосрочную волатильность и точки разворота.
Ichimoku_Tenkan / Ichimoku_Kijun / Ichimoku_Senkou — временные периоды облака Ишимоку, регулирующие структуру тренда.
Advanced
UseADXAsConfidenceBooster — добавляет коэффициент доверия при сильном тренде (по ADX).
RefreshEveryTicks — частота обновления панели в тиках.
ShowTooltips — отображение подсказок при наведении.
Multi-TF Trend Section
TimeframesList — список таймфреймов для анализа в нижней секции панели.
MTF_HeaderHeightPx / MTF_RowHeightPx / MTF_MaxRows — настройки высоты блока мультианализa.