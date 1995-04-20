Trend Movement Indicator Pro

Precision. Clarity. Control.

Trend Movement Indicator Pro — это аналитическая система нового поколения, объединяющая сигналы 10 ключевых рыночных индикаторов в одном визуальном окне.

Он создан для тех, кто хочет принимать решения на основе объективных данных, а не эмоций.

Индикатор не пытается предсказывать рынок — он показывает текущее состояние тренда и силу движения на каждом таймфрейме, помогая трейдеру действовать в сторону доминирующего импульса.

1. Как работает индикатор и зачем он нужен

Trend Movement Indicator Pro анализирует рынок по совокупности трендовых и осцилляторных фильтров, визуализируя на графике комплексную картину состояния рынка.

Он позволяет увидеть, насколько уверенно актив движется вверх или вниз, и согласованы ли между собой сигналы на разных таймфреймах.

В верхней части панели отображаются активные сигналы 10 технических индикаторов, а в нижней — направление тренда на других таймфреймах (Multi-Timeframe Analysis).

Таким образом, вы видите не только локальную тенденцию, но и общую рыночную структуру.

2. Как применять для повышения эффективности торговли

Используйте Trend Movement Indicator Pro как фильтр направленности рынка перед входом в сделку:

Входите в сторону преобладающего тренда, когда большинство индикаторов окрашены в один цвет (BULLISH / BEARISH) .

Избегайте торговли, когда панель показывает нейтральное состояние или разнонаправленные сигналы.

Сравнивайте направления трендов по другим таймфреймам в нижнем блоке — если они совпадают, вероятность устойчивого движения значительно выше.

Для опытных трейдеров индикатор может служить центральным аналитическим хабом, объединяя информацию от различных индикаторов в единую визуальную модель.

3. Рекомендации по торговой стратегии

Торговля по тренду:

Работайте только в направлении, где совпадает направление тренда на текущем и старших таймфреймах.

Пример: если H1, H4 и D1 показывают BULLISH, открывайте только покупки на M15–M30. Фильтрация ложных сигналов:

Если несколько осцилляторов (RSI, Stochastic, CCI) показывают перекупленность, дождитесь коррекции, прежде чем входить в рынок. Синхронизация таймфреймов:

Согласованность направлений на M15, H1 и H4 значительно повышает точность входов и снижает шум краткосрочных колебаний. Подтверждение импульса:

Дополнительно можно использовать ADX и Momentum, чтобы убедиться, что движение действительно имеет силу.

4. Преимущества Trend Movement Indicator Pro

✅ 10 встроенных технических индикаторов (EMA, MACD, RSI, Stochastic, CCI, ADX, RVI, Momentum, SAR, Ichimoku).

✅ Мгновенный анализ многотаймфреймового тренда (MTF) без переключения графиков.

✅ Профессиональная визуальная панель , адаптирующаяся под любой размер экрана.

✅ Динамическое определение направления тренда с указанием процента вероятности.

✅ Большая стрелка на графике — мгновенная визуализация текущего импульса.

✅ Минимальная нагрузка на терминал , оптимизированная под любые конфигурации.

✅ Полная совместимость с любыми валютными парами, индексами и металлами.

5. Описание параметров индикатора

UI & Placement

CornerChoice — выбор угла экрана для размещения панели (0 – левый верхний, 1 – правый верхний, 2 – левый нижний, 3 – правый нижний).

PanelWidthPx / PanelMarginPx / PaddingPx — отвечают за пропорции и отступы интерфейса.

HeaderHeightPx / RowHeightPx / GapPx — контролируют визуальное расстояние между элементами.

PanelMaxHeightPctOfChart — ограничивает максимальную высоту панели в процентах от графика.

Colors & Font

PanelBgColor / PanelBorderColor / TextColor / BullColor / BearColor / NeutralColor — цветовая схема панели.

FontName / FontSize / UseBoldHeaders — параметры отображения текста.

Signals & Logic

WorkTF — таймфрейм для анализа. При PERIOD_CURRENT используется текущий.

MA_Period, MACD_FastEMA, MACD_SlowEMA, MACD_Signal — параметры трендовых фильтров.

RSI_Period, Stoch_K, Stoch_D, Stoch_Slowing, CCI_Period — параметры осцилляторов, отвечающие за реакцию на импульсы и коррекции.

ADX_Period, ADX_Threshold — параметры силы тренда; при превышении порога сигналы получают дополнительный вес.

Momentum_Period / SAR_Step / SAR_Max — определяют краткосрочную волатильность и точки разворота.

Ichimoku_Tenkan / Ichimoku_Kijun / Ichimoku_Senkou — временные периоды облака Ишимоку, регулирующие структуру тренда.

Advanced

UseADXAsConfidenceBooster — добавляет коэффициент доверия при сильном тренде (по ADX).

RefreshEveryTicks — частота обновления панели в тиках.

ShowTooltips — отображение подсказок при наведении.

Multi-TF Trend Section

TimeframesList — список таймфреймов для анализа в нижней секции панели.

MTF_HeaderHeightPx / MTF_RowHeightPx / MTF_MaxRows — настройки высоты блока мультианализa.



